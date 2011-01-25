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Совок в головах, или объективная реальность

25.01.2011 11:32 49 2 682 просмотра
В визовом мире. Удивительно, что в современном мире с кучей информации в любом виде все еще присутствуют легенды, сплетни (причем нередко совкового происхождения) про визы, бронирования отелей, ренткары. Это мой пост про визы, конкретно про визу США. Сподвиг меня на это разговор с моим другом, редактором портала Банки.ру Катей 28_888, которую, кстати, можно поздравить с получением годовой мультивизы США и которая , надеюсь, появится тут со своим опытом получения. Она обратилась ко мне за помощью и консультацией по данному вопросу; она также наслушалась баек и легенд еще совкового периода, притом страшилками ее пугали не бывавшие там знакомые, и это самое смешное. Это пуганние передается так сказать из уст в уста с неизвестным первоисточником smile:D Вот откуда этот совкизм у людей с высшим образованием, молодых и активных?! Ума не приложу. Чем только ни пугают: нужны большие зарплаты с НДФЛ, крупный счет в банке (от 200.000), недвижка, приглашение из США, да и то при всем этом мол получение визы - сплошная лотерея. При том, что объективно это одна из самых легких виз в получении, да и процент отказов небольшой. Виза шенгенской страны будет посложнее. Природа дезинформации наверное та же, что и про кредиты в банках: неудачный опыт от полнейшей финансовой безграмотности и последующие страшилки всем знакомым и родным и их знакомым и родственникам. А в зеркало посмотреть?

Комментарии 49

Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Дмитрий,а что собственно по американским визам?Как получали,где история? smile:) Хочется воспользоваться Вашим опытом,не наступая так сказать,на грабли.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да историй куча, и все поучительные. Мало того что я сам получал пару раз, так еще и вот например девушку брал с собой, про которую в любом ТА и везде вообще бы сказали, что никакой визы США ей не видать как своих ушей, просто по всем параметрам. А ей предложили 2 года smile:) Ну и потом я с интересом всегда слушал диалоги консулов-психологов с соискателями визы и всегда понятна причина отказа, даже если она соискателям не ясна. Хотя, конечно, проще спихнуть всё на лотерею. если резюмировать, без деталей пока, то рецепт такой простой: не ври (если не умеешь), не тащи приглашек из США (больше вопросов спровоцируешь), вообще по документам не париться (ничего не надо, кроме предыдущего заграна) и будь проще на интервью
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Цитата
не ври (если не умеешь), не тащи приглашек из США (больше вопросов спровоцируешь), вообще по документам не париться (ничего не надо, кроме предыдущего заграна) и будь проще на интервью


Дима, это просто занимательная теория получения виз у тебя вышла, можно отдельной брошюрой публиковать, по существу, четко и с юмором smile:D Об остальном позже подробнее напишу.
Колян Колян  (*Колян*)
#
мне не дали мультивизу именно потому, что была указана маленькая зарплата
Пенсионер  (Пенсионер)
#
Димка, для сравнения. Я думал, что приватизироваь кваритру самому это нереально. Надо сторонней фирме заплатить деньги и все будет окс. Но, решил попробовать, оказалось все довольно просто и намного дешевле. Наверное тут тоже, лучше самому пробовать.
В ближайшее время мне пока вообще никаких виз не надо. smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да, Вить, та же аналогия. Может это посредниками и культивируются такие слухи в любых отраслях
Денис  (munkustrap)
#
Ну еще старый баян упомяну, когда консул студента попросил решить задачку по оптике, чтобы быть уверенным, что это действительно студент smile:)
Гектор  (Гектор)
#
Я езжу в Америку каждый год по несколько раз в год, начиная с 1988 года и должен сказать, что ситуация с получением американской визы в течение этого периода времени менялась несколько раз почти радикально. Сейчас американскую визу получить легче, чем подавляющее число европейских виз.
Вы правильно указываете, что приглашения в Америку не требуется.
Но так было не всегда. После демонстраций в Москве в связи с бомбежкой Сербии отказы составляли до 80% от числа обращений.
Было время, когда нужно было подтверждать свое финансовое положение приличной зарплатой и собственностью. Но сейчас это - все в прошлом. Так, что все слухи, на которые Вы ссылаетесь имеют под собой некую почву, но текущей ситуации не соответствуют.


Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Я брал ситуацию в последние лет 10 наверное и, конечно, без учета аномальных событий, а в целом да, легче получить, чем любу. шенгенскую. Вам приходится ходить-то в посольство или, как у многих, получив виза один раз, ходить не требуется? Хотя иногда все же вызывают на собеседование.
Гектор  (Гектор)
#
Это в последнее время ввели систему, когда присутствия в посольстве для получения визы не требуется. А раньше - приходилось. Сейчас систему заочного получения визы еще расширили. Теперь во второй раз Вы можете получить визу заочно уже не только до окончания действия предыдущей,но и в течение года после окончания срока визы. Следует иметь ввиду, что по американским правилам срок действия визы - это время в течение которого Вы имеете право въехать в США, а дальше Вы можете находиться там в рамках срока, указанного во вкладыше в паспорт, выдаваемом при въезде. Обычно это полгода.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Теперь во второй раз Вы можете получить визу заочно уже не только до окончания действия предыдущей,но и в течение года после окончания срока визы. Следует иметь ввиду, что по американским правилам срок действия визы - это время в течение которого Вы имеете право въехать в США, а дальше Вы можете находиться там в рамках срока, указанного во вкладыше в паспорт, выдаваемом при въезде. Обычно это полгода.

По первому замечанию несколько лет уже вроде так, года три точно. А вообще ведь все написано на сайте пос-ва США, про это в том числе, но многие то ли ленятся прочесть (сомнительно, ведь время на задавание вопросов в инете они находят), то ли еще что, но факт фактом.
Очень интересно было слушать тех, кто так и не смог выдержать интервью, я бы им тоже наверное не дал бы визу.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Чем же они так провинились?Чего лишнего сболтнули? smile:D А если по поводу вопросов.ну так ясно.что на сайте пос-ва все,как грится,есть,ну так Вы сами затронули эту тему,мол покажу-расскажу... smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да там все классика. Перемудрили называется. например один хотел поехать инспектировать финансы русско газеты в НЙ (типо он финдир).
-еще что-то интересует в США? Что хотите посмотреть?
-ничего, только по этому финвопросу
Отказ. И даже объяснили, что мол фин. документы дома посмотрите, по интернету вам пришлют, причин посещать США нет.
Следующий за ним тож самое почти. Врач, едет на симпозиум в США.
-Доклад будете делать? Копию можно посмотреть?
-не буду. я только послушать. На 3 дня еду.
Снова нет причин посещать США, раз вы не докладчик, а почитать материалы можно и дома, не обязательно слушать их в реале, свободны. Ну, типо того вот. Я вольно интерпретирую, конечно, но смысл такой.
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
smile:D ясненько.Дмитрий,Вы давно ничего интересненького нам не рассказывали про свои путешествия.Уже ломка начинается. smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да вот у самого ломка уже smile:D Постепенно покупаю билетики. Но пока все это на начало лета... Европа и есессно Америка, планов громадье: И Вегас, и Калифорния (хотя уже был и там, и там), и Малые Антильские острова
Гектор  (Гектор)
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Очень распространенная причина отказа - неверно обозначенная цель поездки. Например, человек едет на конференцию, но заявляет при этом, что хотел бы также посетить родственников. Либо - бизнес, либо - туризм. И то, и то не пойдет. Цель поездки должна быть обозначена четко, хотя тип визы один и тот же - В1/В2
Алексей  (alexkh)
#
Так а где собственно конкретика, развенчание мифов и примеры удачных/неудачных интервью? Я дал ссылку человеку, которому только что отказали, причем и с собственностью всё впорядке, и с семейным положением и с целями поездки. Захочет - сам расскажет. Насколько я понял, заметили что факт отсутствия высшего образование не соответствует довольно высокой должности и высокой зарплате.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Вот собсно миф и есть, что если с собственностью, сем. положением и работой все в порядке, то визу ты наверняка получишь. smile:D А если мол нет ничего вообще, то визу тебе не видать (чушь). Знаю людей, кто вообще ничего не имеет и нигде за границей никогда не был, но визы США получает. Надо учесть, что предварит. решение выносится ДО собеседования, потому немаловажно совсем заполнить анкету правильно и логично (это же важно и при ответах на вопросы, чтобы у консула все в мозгу сошлось, все детали вашей биографии и вашего интервью). Некоторым ведь отказывают сразу, спросив для проформы их ФИО и тут же выдав бумажку об отказе. Если же дошло до собеседования, то меня раньше удивляло, как консул знает сходу!, что спрсоить у человека, ведь он не ознакомлен с его биографией, подходим в порядке общей очереди, как хотим, а консул будто сразу в курсе нашей анкеты и всего такого, да и спрашивает то что надо. Как я это вижу: предварительно кто-то смотрит анкету, ставит предварит. рекомендацию дать - не дать и помечает в анкетемоменты, на которые обратить внимание и что спросить. В результате, вы подходите к окошку, подаете страничку анкеты с штрих-кодом, он ее сканирует и сразу видит, что вас спросить. И вот эти недвижки, сем. положения и высокие зарплаты имеют второстепенное значение, главное - сам человек, все прекрасно там знают, как у нас можно сделать справки, потому они не нужны никому и даже просят по громкой связи все это не доставать (паспорт с предыд. поездками - самая нужная вещь). Там же психологи сидя в окошках, а не просто как в других визовых центрах девочки на приеме.
Цитата
Насколько я понял, заметили что факт отсутствия высшего образование не соответствует довольно высокой должности и высокой зарплате.
Может так, а может и не так. Ну. и зависит, где человек работает. Например наверное нач. управления в банке не иметь никакого образования, а хозяину рынка вполне допустимо и не подозрительно. Всех спрашивают о работе, кто-то запинается и видно, что что-то недоговаривает. Т.е. вроде бы глобально не соврамши, а в деталях хочет приукрасить и на этом если поймают, то усё. Чтоб понять причину отказа, если человек ее сам не понял, надо в деталях знать разговор и иметь полную анкету перед глазами.
Ну и вот еще миф, что если есть поездки на Кубу или куда-то еще к врагам США, то тоже визы не видать. У меня когда первый раз получал, в паспорте была бизнес-виза годовая Колумбии (интересовались, что за бизнес smile:D ), много поездок к Чавесу в Венесуэлу (враг махровый США), на Кубу.... А вот сейчас вообще единственная виза в паспорте и виза чья? Ирана! единственная в паспорте. И что? И ничего. Хотя удивились там и спросили, что делал.
Кто-то скрывает знание английского, кто-то наоборот старается показать. Меня спрсоили вот про образование, но на английский не перешли, хотя эта моя специальность, а все же остальные в соседних окошках давали интервью на английском. Почему? Да потому что я турист, знать язык не обязан, а они с приглашками по работе и учебе, значит должны.
Вспомнил историю на одном форуме, как отказали человеку с каким-то грантом, молодой ученый типо едет повышать квалификацию и слушать лекции, учиться в США. Все отлично, но языка он не знает абсолютно smile;) А как он собрался лекции слушать и учиться в США? Отказ имхо вполне логичен.
Алексей  (alexkh)
#
Понятно одно, что ничего простого в получении визы в США как не было, так и нет smile:)
Вот вы говорите, что знаете людей, которые нигде не были, а визы получают, а дальше "паспорт с предыд. поездками - самая нужная вещь". Как-то это не соотносится...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Все прекрасно соотносится. Нужная вещь в том смысле, что его спрашивают, остальные документы - нет. Ну особые случаи не рассматриваем. Ну, вот девушка моя получила визу вообще безо всего, и без паспорта предыдущего кстати тоже. И сказала на собеседовании, что поездок у нее не было до того. А уж сколько страшилок я слышал, что если вы не были в Европе и там-то там-то, то визу США вам не дадут и т.д.

Гектор  (Гектор)
#
То, что получение американской визы стало гораздо легче, чем в европейских посольствах - факт. По моим наблюдениям сечас отказы получают не более 5-105% кандидатов. Но процедура не является совсем формальной, это правда. Мой племянник занимает довольно высокую должность в частном бизнесе и до сих пор не имеет высшего образования. Он регулярно ездит в США и никогда не имел проблем с получением виз. Одна из причин - консульские работники неформально оценивают кандидатов на въезд в США. Кроме того меняются установки. Одно время была установка, согласно которой бабушек и дедушек пенсионного возраста не пускали к детям и внукам. Под этим был определенный резон. Согласно американским законам дети могут подать на них документы на предоставление вида на жительство во время их пребывания в США. При этом они могут беспрепятственно жить все это время в США на легальной основе. Почему американцы этого опасались? Потому, что такие кандидаты деструктируют общую очередь на получение вида на жительство. Но пришла новая установка. И теперь все эти люди без проблем могут ехать в гости к своим родственникам в США.
Но есть и обратные примеры. Если Вы работаете научным сотрудником и собираетесь поехать в США на конференцию, то получение Вами визы затянется по сравнению со всеми остальными на 3-4 недели. А у истоков этой проблемы стоял один из российских сотрудников ООН, который был во влечен в группу, которая делала визы россиянам под фиктивные конференции. Очень внимательно изучаются кандидаты, которые родились или живут в республиках Северного Кавказа, Ставропольском и Краснодарском краях. Но большинство из них визы все-таки получает. Одно время было очень сложно получить визы евреям-программистам. И при этом никакой дискриминации по национальному признаку там не было: консульские работники исходили из того, что в условиях наличия в США достаточно влиятельной еврейской диаспоры и владения кандидатом на въезд дефицитной и высокооплачиваемой специальностью, он имеет хорошие шансы найти работу и остаться на ПМЖ в США минуя стандартные каналы. Но все это - тоже в прошлом.
Гектор  (Гектор)
#
Очень неудобно, что в блогах нельзя править текст! Конечно 5-10% smile:D
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
не, ну, логично, от 5 до 105% smile:D
даже я, как модератор, ни свои, ни чужие посты здесь править не могу smile:(
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
спасибо за развернутый пост smile:)
То, что рассматривают неформально, это хорошо, как мне кажется, смотря на человека, а не на доки
А еще и административная проверка есть.... и некоторые специальности на нее попадают
Алексей  (alexkh)
#
Вот в неформальности и есть основная сложность и пугающий фактор, из которого и вырастают все домыслы и слухи, не важно, имеют они под собой почву или нет. Вот не собирается человек оставаться в США, едет только на большой каньон смотреть smile:) ему отказывают из-за неформальности, а человек логически начинает думать - в чем же была причина?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
а почему должны отказать, Алексей? Честно ответил про работу, про цель поездки-каньон и? Может что приукрасить захочет. А там психологи хорошие, на раз-два на вранье могут поймать, собсно это они и пытаются делать с аппликантами
Алексей  (alexkh)
#
Ну вот смотрите, я за себя расскажу. Все деньги я зарабатываю в интернете, работать могу из любой точки мира, но до этого никуда не ездил. Не женат, относительно молод, обеспечен, язык знаю, даже специальность - программист smile:), какой-то крупной собственности нет (квартира-машина, но не на миллионы долларов). Формально - весь такой положительный, а неформально - я могу ведь там и остаться, деньги на первое время будут, работу искать не надо. Вот меня например это и пугает, вдруг раскусят нелегала заранее smile:))
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
если бы я был офицером на дособеседочном просмотре анкет, то я бы сделал пометку: визу не давать или только под ответственность интервьюера smile:) не шучу. Сейчас даже обосную минут через 10
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Как раз формально-то весь такой отрицательный, если прям вот так себя и преподнести. Меня 2 момента смущают: тут работы нет (еще хуже, если сказать что заработок в инете, точно скажут, что уехать хотите smile:D ) и программист. А еще и не ездил... Я б сразу спросил, а если нигде не были, почему именно США в первый раз. Это всё гремучая смесь имхо в сочетании с остальными факторами. Ну, явно нацелился человек уехать.
Вам бы подправить кое-что тут и смело можно идти. Как подправить, думаю, сами догадаетесь. Тут прям я такое писать не буду smile:D
Алексей  (alexkh)
#
Работа есть, официальная, всё впорядке, банкам например нравится, но вы же выше писали что на это там и не смотрят, так как думают что тут любые справки нарисовать можно. То что у меня в дипломе написано инженер-программист - это я уже никак поменять не смогу )) Жениться - это я тоже врядли, на такие жертвы ради поездки в США я пойти не готов. Так что всё это как раз таки опровергает мысль о том, что в США визу получить просто.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Вы сами запутали, Алексей.
По вашим словам можно было сделать явный вывод, что вы фрилансер без постоянной работы, а теперь оказывается, что работа есть и официальная. Так и не надо морочить голову визовому офицеру, работаете вы из дома или нет, не надо путать его и нарушать привычный алгоритм, это непонятно было и мне, и будет непонятно в консульстве. В общем, я бы не упоминал про работу из дома в разговоре. А жениться и не надо, я вот тоже не женат.
Цитата
Так что всё это как раз таки опровергает мысль о том, что в США визу получить просто.
Нет. Надо правильно расставить акценты в интервью, чтобы у консула в голове все сошлось.
Гектор  (Гектор)
#
Это правда, такой человек как Вы, Алексей, может вызвать негативную реакцию со стороны работника консульского отдела.
Очень большое значение придается наличию связей с Родиной и работе. Отсутствие работы - большой минус, исправить который трудно. Начните с туристических поездок в Шенген (Испания, Греция, Финляндия). Потом - США. Бронируйте приличные отели и заказывайте экскурсии. Может убедить. Но в Вашем случае гарантий нет.
Алексей  (alexkh)
#
Да я в общем-то и не собирался особенно в США, т.к. прекрасно понимаю что визу туда получить гораздо сложнее, чем в шенген. Поэтому и написал в комменты сюда, что мысль о сложности с получением визы в США имеет под собой весомые основание и в теории, в на практике.
P.S. Работа есть, все связи - на Родине, заграницей ни знакомых, ни родственников, ни собственности.
Гектор  (Гектор)
#
Шенген - Шенгену рознь! Одно дело получить Шенген в консульстве Греции и совсем другое - в консульстве Бельгии.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Да но недавнего времени в некоторые посольства вообще было не зайти без ТА и тура smile:D
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
А что с Бельгией не так? У меня друзья именно там планируют на днях шенген получать.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Не то чтобы не так, но куча доков, некоторые надо было оплаченные уже (билеты и брони отеля, сейчас не знаю, надо ли), давали под срок поездки без коридора. Непопулярные посольства мало плюшек предлагают smile:(
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
У них тот редкий случай, когда виза нужно четко на 5 дней. А корридор не просто не нужен, а противопоказан. И боюсь я именно того, что Бельгийцы не дают виз на 5 дней.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
почему на 5 дней не дают? В смысле мало ли? smile:D Да и на 3 дали бы. Вот на 1 день тут уж странно...
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Почем я знаю. Почему в Испании всем дают полгода, даже если едешь на 3 дня?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Ну кстати не всем дают полгода. Есть кому и под срок поездки, а некоторым и вовсе национальную визу под срок, а даже не Шенген.
Да и потом это такая одна Испания, что почти всем лепит полгода, даже если не просишь
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Италия переняла опыт. Понимают ИМХО, что на туризме это сказывается положительно
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Мне туда идти сдаваться через месяцок-другой. Ты откуда это узнал? Если из новостей, что они там решили полгода-год и так далее давать, то это все пока слова у Италии. Или у тебя есть другая инфа? Мне то как раз на подольше мультяха нужна
Сергей Шаповалов  (shapovalov_s)
#
Знакомая получила перед НГ. Я тебе больше скажу - они там могут и на год дать, но для этого надо иметь не очень старую итальянскую визу (в пределах 2 лет).
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
А, ну, так если не первый италшенген, то они и раньше часто давали с коридором, это не совсем то. Испанцы-то дают почти всем даже без визовой истории. А итальянского шенгена у меня не было, посему я на мультик на надеюсь
Гектор  (Гектор)
#
Да, думаю, что все будет нормально у Ваших друзей. Отказов немного, но есть свои нюансы. В разных странах с разной степенью педантичности относятся к тому, где получалась виза, какая страна была первой при въезде, где провели основное время поездки и из какой страны Вы выезжали. Хотя правило достаточно ясное: ставите визу в посольстве той страны, где собираетесь провести основную часть поездки по еврозоне, посольство Бельгии скрупулезно отслеживает случаи, когда выезд и въезд происходили не из страны, выдавшей предыдущую Шенгенскую визу и чтобы не получить отказ лучше сразу запастись объяснениями (распечатки из отелей, билеты и тд).
Екатерина Суворова  (28_888)
#
Ну вот наконец-то и я отпишусь под постом Димы полноценно. А точнее, - подпишусь smile:)

Во-первых, друзья, скажу не пиара ради, а ради всеобщей пользы. Если вы собрались в США и если вам уже отказывали раньше или вы просто новичок и не знаете, куда идти, кому сдаваться, смело обращайтесь к Диме Фирсову aka negoro (топикстартера smile:)).

Он вас проконсультирует, поможет с заполнением анкеты и подробно расскажет, как себя вести на собеседовании. По сути, он и здесь очень много уже рассказала бесценной, как я уверена, информации. smile:!:

Теперь опишу свои ощущения. Я как раз из тех, кто совершенно спокойно мог "притащить приглашку" из США - у меня там более 10 лет живет родная сестра. И я сначала сильно удивилась, когда Дима мне отсоветовал это делать smile:o "Начнут расспрашивать, как она уехала, почему, что там делает и т.п. - завалишься!" - убедительно отрезал он. Я подумала и решила согласиться. Тем более я еду не столько в гости, сколько просто в США с туристической целью. По моему блогу и так ясно, что я заядлый путешественник и объездила уже почти весь Евросоюз и даже кое-что из Африки. При этом обращаю внимание на то, что в анкете есть вопрос о родственниках, живущих в США, и я честно ответила про сестру. На собеседовании об этом не спросили ни слова!

"Не говори слишком много, не отвечай на вопросы, которые тебе не задают, не суетись", - сказал мне negoro перед тем как я отправилась в американское посольство.
Что спросили: 1. Первый ли раз едете в США, бывали ли раньше и когда 2. С какой целью посещаете США. в какие города едете? (ответ - туризм, на 100% истина и правда), 3. Кем работаете, как давно. 4. В каких странах бывали? /листает мой загранпаспорт, в котором масса выездов в шенген/ - перечисляю взахлеб все страны, в которых была. - Брали машину напрокат? Нет, отвечаю, жили в отеле. Почему-то отмечает особенно Египет, хотя кто в России туда не ездил, гораздо интереснее мой обильный шенген. Все. понимаю, что это последний вопрос, я обычный турик и меня можно выпускать. smile:) "Ваша виза одобрена", - слышу я. Вот и все smile:))

Еще раз спасибо Диме за этот блог, очень рекомендую ему написать когда-либо книгу по всем вопросам путешествий с фотоиллюстрациями. Всем, кто получает визу, УДАЧИ. smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
сенк ю, Катерина, рад, что помог, хотя на самом деле не столько технически помог, сколько морально поддержал. smile:) Катя никого не обманывала на собеседовании, говорила все честно, плохому я ее не учил smile:D Просто рассказал, что там внутри и поддержал в ее стремлении, сказав, что это совсем несложно
Hipster  (Hipster)
#
Блин, такую тему пропустил...

На самом деле, лет 5 назад в визами было все далеко не так благополучно. У нас в конторе делегация из 4ех топов ехала в Штаты, причем в Штатах есть контора, которая им приглашение выписывала, доход - гхм, я даже не буду говорить о неприличных вещах smile:), компания - солидная компания в России, с именем, я бы даже так сказал, но не дают визы и все, хоть ты тресни. В общем бились-бились и тут консул (ну, может, и не сам консул, но пусть будет "консул") звонит амеру и запрашивает в подтверждение того, что российская сторона работает со стороной импортной все документы (читай счета-фактуры, накладные и т.п.), подтверждающие факт поставок оборудования/материалов за всё время деятельности фирмы. Обратите внимание, я недаром выделил именно эти два слова smile:) Топ-амер еще переспросил, дескать, а вы уверены, что вам ВСЕ за ВСЁ нужны или, может, обойдемся частью? Нет, был категоричный ответ, именно все за всё! Амер пожал плечами и посоветовал им зарядить факс бумагой.

... на 350ой странице консул перезвонил и спросил, а много ли еще осталось? smile:)
- ну что ж вы так, мы еще только второй год заканчиваем, осталось-то всего восемь лет, но учтите, там поставок будет побольше, начало деятельности как-никак smile:)

В общем, визы дали. Но одному таки отказали: этот чудило на "М" в графе о разведподразделениях и подрывной деятельности написал, что он а) обучен обращению со взрывчаткой и б) участвовал в диверсионной деятельности. Красануться ему, блин, захотелось, а дело, если я не ошибаюсь, было аккурат года через полтора-два опосля истерики по сносу башень-близнецов. Так что насчет совета по грамотному заполнению анкеты +1.
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