Совок в головах, или объективная реальность

В визовом мире. Удивительно, что в современном мире с кучей информации в любом виде все еще присутствуют легенды, сплетни (причем нередко совкового происхождения) про визы, бронирования отелей, ренткары. Это мой пост про визы, конкретно про визу США.
Сподвиг меня на это разговор с моим другом, редактором портала Банки.ру Катей 28_888, которую, кстати, можно поздравить с получением годовой мультивизы США и которая , надеюсь, появится тут со своим опытом получения. Она обратилась ко мне за помощью и консультацией по данному вопросу; она также наслушалась баек и легенд еще совкового периода, притом страшилками ее пугали не бывавшие там знакомые, и это самое смешное. Это пуганние передается так сказать из уст в уста с неизвестным первоисточником
Вот откуда этот совкизм у людей с высшим образованием, молодых и активных?! Ума не приложу. Чем только ни пугают: нужны большие зарплаты с НДФЛ, крупный счет в банке (от 200.000), недвижка, приглашение из США, да и то при всем этом мол получение визы - сплошная лотерея. При том, что объективно это одна из самых легких виз в получении, да и процент отказов небольшой. Виза шенгенской страны будет посложнее. Природа дезинформации наверное та же, что и про кредиты в банках: неудачный опыт от полнейшей финансовой безграмотности и последующие страшилки всем знакомым и родным и их знакомым и родственникам. А в зеркало посмотреть?
Комментарии 49
Дима, это просто занимательная теория получения виз у тебя вышла, можно отдельной брошюрой публиковать, по существу, четко и с юмором Об остальном позже подробнее напишу.
В ближайшее время мне пока вообще никаких виз не надо.
Вы правильно указываете, что приглашения в Америку не требуется.
Но так было не всегда. После демонстраций в Москве в связи с бомбежкой Сербии отказы составляли до 80% от числа обращений.
Было время, когда нужно было подтверждать свое финансовое положение приличной зарплатой и собственностью. Но сейчас это - все в прошлом. Так, что все слухи, на которые Вы ссылаетесь имеют под собой некую почву, но текущей ситуации не соответствуют.
По первому замечанию несколько лет уже вроде так, года три точно. А вообще ведь все написано на сайте пос-ва США, про это в том числе, но многие то ли ленятся прочесть (сомнительно, ведь время на задавание вопросов в инете они находят), то ли еще что, но факт фактом.
Очень интересно было слушать тех, кто так и не смог выдержать интервью, я бы им тоже наверное не дал бы визу.
-еще что-то интересует в США? Что хотите посмотреть?
-ничего, только по этому финвопросу
Отказ. И даже объяснили, что мол фин. документы дома посмотрите, по интернету вам пришлют, причин посещать США нет.
Следующий за ним тож самое почти. Врач, едет на симпозиум в США.
-Доклад будете делать? Копию можно посмотреть?
-не буду. я только послушать. На 3 дня еду.
Снова нет причин посещать США, раз вы не докладчик, а почитать материалы можно и дома, не обязательно слушать их в реале, свободны. Ну, типо того вот. Я вольно интерпретирую, конечно, но смысл такой.
Ну и вот еще миф, что если есть поездки на Кубу или куда-то еще к врагам США, то тоже визы не видать. У меня когда первый раз получал, в паспорте была бизнес-виза годовая Колумбии (интересовались, что за бизнес ), много поездок к Чавесу в Венесуэлу (враг махровый США), на Кубу.... А вот сейчас вообще единственная виза в паспорте и виза чья? Ирана! единственная в паспорте. И что? И ничего. Хотя удивились там и спросили, что делал.
Кто-то скрывает знание английского, кто-то наоборот старается показать. Меня спрсоили вот про образование, но на английский не перешли, хотя эта моя специальность, а все же остальные в соседних окошках давали интервью на английском. Почему? Да потому что я турист, знать язык не обязан, а они с приглашками по работе и учебе, значит должны.
Вспомнил историю на одном форуме, как отказали человеку с каким-то грантом, молодой ученый типо едет повышать квалификацию и слушать лекции, учиться в США. Все отлично, но языка он не знает абсолютно А как он собрался лекции слушать и учиться в США? Отказ имхо вполне логичен.
Вот вы говорите, что знаете людей, которые нигде не были, а визы получают, а дальше "паспорт с предыд. поездками - самая нужная вещь". Как-то это не соотносится...
Но есть и обратные примеры. Если Вы работаете научным сотрудником и собираетесь поехать в США на конференцию, то получение Вами визы затянется по сравнению со всеми остальными на 3-4 недели. А у истоков этой проблемы стоял один из российских сотрудников ООН, который был во влечен в группу, которая делала визы россиянам под фиктивные конференции. Очень внимательно изучаются кандидаты, которые родились или живут в республиках Северного Кавказа, Ставропольском и Краснодарском краях. Но большинство из них визы все-таки получает. Одно время было очень сложно получить визы евреям-программистам. И при этом никакой дискриминации по национальному признаку там не было: консульские работники исходили из того, что в условиях наличия в США достаточно влиятельной еврейской диаспоры и владения кандидатом на въезд дефицитной и высокооплачиваемой специальностью, он имеет хорошие шансы найти работу и остаться на ПМЖ в США минуя стандартные каналы. Но все это - тоже в прошлом.
даже я, как модератор, ни свои, ни чужие посты здесь править не могу
То, что рассматривают неформально, это хорошо, как мне кажется, смотря на человека, а не на доки
А еще и административная проверка есть.... и некоторые специальности на нее попадают
Вам бы подправить кое-что тут и смело можно идти. Как подправить, думаю, сами догадаетесь. Тут прям я такое писать не буду
По вашим словам можно было сделать явный вывод, что вы фрилансер без постоянной работы, а теперь оказывается, что работа есть и официальная. Так и не надо морочить голову визовому офицеру, работаете вы из дома или нет, не надо путать его и нарушать привычный алгоритм, это непонятно было и мне, и будет непонятно в консульстве. В общем, я бы не упоминал про работу из дома в разговоре. А жениться и не надо, я вот тоже не женат.
Очень большое значение придается наличию связей с Родиной и работе. Отсутствие работы - большой минус, исправить который трудно. Начните с туристических поездок в Шенген (Испания, Греция, Финляндия). Потом - США. Бронируйте приличные отели и заказывайте экскурсии. Может убедить. Но в Вашем случае гарантий нет.
P.S. Работа есть, все связи - на Родине, заграницей ни знакомых, ни родственников, ни собственности.
Да и потом это такая одна Испания, что почти всем лепит полгода, даже если не просишь
Во-первых, друзья, скажу не пиара ради, а ради всеобщей пользы. Если вы собрались в США и если вам уже отказывали раньше или вы просто новичок и не знаете, куда идти, кому сдаваться, смело обращайтесь к Диме Фирсову aka negoro (топикстартера ).
Он вас проконсультирует, поможет с заполнением анкеты и подробно расскажет, как себя вести на собеседовании. По сути, он и здесь очень много уже рассказала бесценной, как я уверена, информации.
Теперь опишу свои ощущения. Я как раз из тех, кто совершенно спокойно мог "притащить приглашку" из США - у меня там более 10 лет живет родная сестра. И я сначала сильно удивилась, когда Дима мне отсоветовал это делать "Начнут расспрашивать, как она уехала, почему, что там делает и т.п. - завалишься!" - убедительно отрезал он. Я подумала и решила согласиться. Тем более я еду не столько в гости, сколько просто в США с туристической целью. По моему блогу и так ясно, что я заядлый путешественник и объездила уже почти весь Евросоюз и даже кое-что из Африки. При этом обращаю внимание на то, что в анкете есть вопрос о родственниках, живущих в США, и я честно ответила про сестру. На собеседовании об этом не спросили ни слова!
"Не говори слишком много, не отвечай на вопросы, которые тебе не задают, не суетись", - сказал мне negoro перед тем как я отправилась в американское посольство.
Что спросили: 1. Первый ли раз едете в США, бывали ли раньше и когда 2. С какой целью посещаете США. в какие города едете? (ответ - туризм, на 100% истина и правда), 3. Кем работаете, как давно. 4. В каких странах бывали? /листает мой загранпаспорт, в котором масса выездов в шенген/ - перечисляю взахлеб все страны, в которых была. - Брали машину напрокат? Нет, отвечаю, жили в отеле. Почему-то отмечает особенно Египет, хотя кто в России туда не ездил, гораздо интереснее мой обильный шенген. Все. понимаю, что это последний вопрос, я обычный турик и меня можно выпускать. "Ваша виза одобрена", - слышу я. Вот и все )
Еще раз спасибо Диме за этот блог, очень рекомендую ему написать когда-либо книгу по всем вопросам путешествий с фотоиллюстрациями. Всем, кто получает визу, УДАЧИ.
На самом деле, лет 5 назад в визами было все далеко не так благополучно. У нас в конторе делегация из 4ех топов ехала в Штаты, причем в Штатах есть контора, которая им приглашение выписывала, доход - гхм, я даже не буду говорить о неприличных вещах , компания - солидная компания в России, с именем, я бы даже так сказал, но не дают визы и все, хоть ты тресни. В общем бились-бились и тут консул (ну, может, и не сам консул, но пусть будет "консул") звонит амеру и запрашивает в подтверждение того, что российская сторона работает со стороной импортной все документы (читай счета-фактуры, накладные и т.п.), подтверждающие факт поставок оборудования/материалов за всё время деятельности фирмы. Обратите внимание, я недаром выделил именно эти два слова Топ-амер еще переспросил, дескать, а вы уверены, что вам ВСЕ за ВСЁ нужны или, может, обойдемся частью? Нет, был категоричный ответ, именно все за всё! Амер пожал плечами и посоветовал им зарядить факс бумагой.
... на 350ой странице консул перезвонил и спросил, а много ли еще осталось?
- ну что ж вы так, мы еще только второй год заканчиваем, осталось-то всего восемь лет, но учтите, там поставок будет побольше, начало деятельности как-никак
В общем, визы дали. Но одному таки отказали: этот чудило на "М" в графе о разведподразделениях и подрывной деятельности написал, что он а) обучен обращению со взрывчаткой и б) участвовал в диверсионной деятельности. Красануться ему, блин, захотелось, а дело, если я не ошибаюсь, было аккурат года через полтора-два опосля истерики по сносу башень-близнецов. Так что насчет совета по грамотному заполнению анкеты +1.