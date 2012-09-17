Популярные сообщения

Сегодня в России и во всем мире остро чувствуется дефицит честности и прозрачности во всех сферах жизни. Рейтингование банков и банковских продуктов исключениями не являются. Никто не верит ни закрытым процедурам, ни мнению неназванных, но, якобы, очень компетентных экспертов. Поэтому критически важно не только как, но и кто будет оценивать.
Прежде всего надо публично огласить информацию об экспертах - ФИО, место работы и опыт професиональной деятельности. Страна должна знать своих героев. Кроме того, сама процедура оценки должна быть прозрачна: эксперт обязан защищать свое мнение, публично отвечая на вопросы во время пресс-конференции, посвященной оглашению результатов.
Очень важным условием является отсутствие заинтересованности эксперта в результатах исследования. Вспоминается такой анекдотичный случай. Я, будучи председателем Совета директоров банка, относительно недавно получил предложение поучаствовать в качестве эксперта по системам удалённого доступа.
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