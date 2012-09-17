Популярные сообщения

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Владимир Фролов 17.09.2012 09:14 frolov.inbank
Дискуссия о рейтинговании банков. Какой же интернет-банк лучший в России?
ИСТИНА ВСЕГДА КОНКРЕТНА Рейтинговые агентства вразнобой называют лучшие интернет-банки. Причём если вы вникните в результаты, то будете крайне обескуражены. Лидеры одного рейтинга - аутсайдеры другого. По крайней мере, моему удивлению всегда не было предела. А главное - никаких пояснений - почему "и последние станут первыми"? Давайте нарушим эту традицию и будем обсуждать лидерство интернет-банков открыто. При этом установим особый приоритет объективности. В предыдущих статьях рассматривался выбор критериев, организация прозрачных процедур рейтингования, подбор квалифицированных и объективных экспертов. Будем следовать всем выработанным правилам, а также оценивать интернет-банки по отдельным критериям. Задача экспертов - выявить лидеров по каждой номинации (надёжный, удобный, онлайновый, дистанционный - с минимумом визитов в банк). Если же все критерии сводить к некоторому единому показателю, то трудно себе представить как и с каким коэффициентом дырявость интернет-банка компенсируется удобством его интерфейса. Читать далее
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Владимир Фролов 10.09.2012 09:52 frolov.inbank
Дискуссия о рейтинговании банков. Редкие визиты в банк
Приходит директор фирмы. Говорит, что за пару лет ни разу не был и даже забыл где находится банк (хотя активно занимается внешнеэкономической деятельностью). Адрес ему пришлось искать в интернете. Думаю, это наивысшая похвала уровню совершенства технологий банка. Если клиента принуждают посещать банк, то услуги обременительны и расточительны как для клиента, так и для самого банка. Удалённое обслуживание - это мировой тренд. В США, например, в последнее время каждый год количество банковских офисов сокращается на 10%. Современный банк технологически может обойтись вообще без операционных офисов. Но по действующим правилам надо идентифицировать клиента. Поэтому приходится всё же иметь какое-то количество офисов. Пусть и минимальное. ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НЕЛЬЗЯ ПРОИЗВЕСТИ ДВАЖДЫ При малом количестве офисов знакомятся с банком в интернете. Поэтому место встречи - сайт - должен как можно полнее и точнее рассказать потенциальному клиенту об услугах банка. Читать далее
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Владимир Фролов 03.09.2012 09:40 frolov.inbank
Дискуссия о рейтинговании банков. Остановите пулю. Я передумал
Тема очередной статьи — онлайн-услуги. У меня появилось желание рассказать об онлайне на основе реальных историй из банковской жизни. БАНКОВСКИЕ БАРЫШНИ И РОБОТЫ Полвека назад. Надо позвонить. Поднимаете трубку. Отвечает телефонная барышня. Называете номер. Она вставляет штекер в нужное гнездо, и пожалуйста — говорите. Представьте, Вы звоните или посылаете СМС сегодня, а вам приходится ждать, пока ответит телефонная барышня. Бред?! Да! А в банковской системе это почти повсеместная реальность. Посылаете платёж, и он попадает к банковской барышне. В современных банках трудятся не барышни, а роботы. Они зачисляют и отправляют все платежи за 5—7 секунд. Круглые сутки. Если через РКЦ, то с 9.00 до 22.30 (в Москве РКЦ работает до 20.30). Кстати, замечу, что в Екатеринбурге режим работы РКЦ онлайновый. Поэтому все рекорды по скорости бьёт Свердловская область. Очень часто архаичные банки говорят, что у них тоже онлайн. Но вот только в 5—7 секунд не укладываются. Читать далее
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Владимир Фролов 28.08.2012 12:49 frolov.inbank
Дискуссия о рейтинговании банков. Удобства во дворе.
О дырявых и не дырявых интернет-банках я уже писал. Сейчас речь пойдёт об удобных и неудобных. Современный человек живёт интересами семьи, работой, развлечениями. И его не заставишь читать инструкции. Ему вынь да положь всё интуитивно понятное, простое и удобное. Но, конечно же, не в ущерб содержательной стороне дела. Наверное в этой теме вы ждёте от меня привычных текстов о числе кликов, раскраске интерфейса или количестве шаблонов. Но эти вопросы уже на приличном уровне решены в любом серьёзном интернет-банке. Мне же хотелось бы копнуть намного глубже. ЯДРО Разговор на эту тему начну с архитектуры систем удалённого доступа. Так исторически сложилось, что раньше делали интернет-банки для юрлиц, затем - физлиц, потом - мобильные приложения. Это были локальные разработки, нередко написанные разными программистами. Ни о каких единых программных ядрах и интерфейсах в то время даже не помышляли. Вот поэтому сегодня клиенты и стреляются от такого зоопарка. Читать далее
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Владимир Фролов 23.08.2012 10:34 frolov.inbank
Дискуссия о рейтинговании банков. А судьи кто?
Сегодня в России и во всем мире остро чувствуется дефицит честности и прозрачности во всех сферах жизни. Рейтингование банков и банковских продуктов исключениями не являются. Никто не верит ни закрытым процедурам, ни мнению неназванных, но, якобы, очень компетентных экспертов. Поэтому критически важно не только как, но и кто будет оценивать. Прежде всего надо публично огласить информацию об экспертах - ФИО, место работы и опыт професиональной деятельности. Страна должна знать своих героев. Кроме того, сама процедура оценки должна быть прозрачна: эксперт обязан защищать свое мнение, публично отвечая на вопросы во время пресс-конференции, посвященной оглашению результатов. Очень важным условием является отсутствие заинтересованности эксперта в результатах исследования. Вспоминается такой анекдотичный случай. Я, будучи председателем Совета директоров банка, относительно недавно получил предложение поучаствовать в качестве эксперта по системам удалённого доступа. Читать далее
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Владимир Фролов 17.08.2012 14:18 frolov.inbank
Дискуссия о рейтинговании банков. За честный выбор!
Как ранее уже писал - считаю, что экспертная оценка сложных банковских продуктов является более информативной и точной, чем другие подходы. Организация рейтинга разбивается на две составляющие. Первая это прозрачная процедура обсуждения и вторая - организация независимой экспертизы. Эта статья посвящается процедуре. Начинается рейтингование с рассылки банкам приглашения. Оно размещается также и на сайте агентства. В приглашении приводится информация о самой процедуре, критерии оценки, список экспертов, информация о предоставляемых банками материалах, описание технических условий презентации, календарный план проводимых мероприятий и др. Банк, участвующий в рейтинговании, высылает в произвольной форме экспертам информацию и подключает их к интернет-банку. При существующей сложности функционала эксперту недостаточно опираться в своих суждениях на знакомство с демоверсией интернет-банка. Требуется достаточно глубокое погружение в функционал. Читать далее
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Владимир Фролов 14.08.2012 08:34 frolov.inbank
Реплика от Владимира Фролова о дырявых банках и экспертных оценках
ДЫРЯВЫЕ БАНКИ Заранее извиняюсь что не привожу фамилий и названий банков. Это были частные разговоры. Пятница прошлой недели. Ресторан. Обед. Все столы заняты. Незнакомая стильная женщина машет рукой. Приглашает сесть. Представляется - руководитель уральского филиала крупного федерального банка. Адская жара, письмо Макаревича, мировой кризис. Походя и мельком. И вдруг горячо и страстно заговорила о том, что на неё навешивают всех собак за украденные у клиента деньги. А она-то при чём? Пусть московский офис поставит нормальную защиту, тогда и хакеры воровать не будут. Полгода назад. Москва. Обедаю с топ-менеджером крупного федерального банка. Спрашиваю - как дела? Машет рукой - у клиента украли почти 100 млн. Спрашиваю - вернули деньги клиенту? - а то ведь устроит скандал. Какой скандал? Знаешь же как утрясают эти вопросы? Говорю не знаю, у нас такого не было. Дама переводит разговор на погоду, Путина, мировой кризис. Письма Макаревича ещё не было. Читать далее
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Владимир Фролов 09.08.2012 13:52 frolov.inbank
Дискуссия о рейтинговании банков. Кому нужен дырявый банк?
Пусть интернет-банк вбирает в себя все мыслимые достоинства, но если он не может устоять против взлома алчного хакера, то этот интернет-банк рынку не нужен. Тема защиты банковских систем удалённого доступа весьма деликатная. И я не собираюсь погружаться в тонкости этого инструментария. В конце концов здесь не кружок юного хакера. И заранее предупреждаю, что ни я, ни наши сотрудники не будут отвечать на вопросы пытливой молодёжи о том, как организована защита в нашем или каком-либо ином банке. Банковские специалисты не должны усиливать хакерскую эрудицию в деле их проникновения к чужим счетам. Полагаю, что при рейтинговании для более глубокой оценки защищённости интернет-банка от взлома следует приглашать ведущих экспертов (на эту тему разговор будет идти в следующих моих публикациях). Здесь же я хочу перечислить лишь базовые требования, без выполнения которых, на мой взгляд, любой банк им не отвечающий выводится за скобки рассмотрения. Как потенциально дырявый. Читать далее
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Владимир Фролов 08.08.2012 09:34 frolov.inbank
Дискуссия о рейтинговании банков. О критериях оценки
Выбор критериев оценки дался мне нелегко. В размышлениях долгих. Как правильно написал участник дискуссии под моей второй частью - на это ушло больше года и 22 страницы текста на нашем локальном корпоративном форуме. Но что поделаешь? - на федеральный ресурс надо выходить во всеоружии и с выверенной позицией. А значит можно год с гаком поразмышлять о такой непростой материи как рейтингование интернет-банков. В обсуждении на нашем корпоративном форуме приняли участие и сотрудника Инбанка, и наши клиенты. Не скрою, что этот обмен мнениями в определённой мере скорректировал моё видение проблемы. В итоге я пришел к твёрдому убеждению, что сведение векторной оценки интернет-банков к скалярной не только методически сложно, но и выхолащивает ценность такого рейтинга для клиентов. Рынку надо предоставить информацию не вида - у такого интернет-банка оценка 83 балла, а у другого 87 - ну и что из этого? А указать что по такому-то критерию лучший такой-то интернет-банк, по другому - другой и так далее. Читать далее
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Владимир Фролов 06.08.2012 11:44 frolov.inbank
Дискуссия о рейтинговании банков. Критика существующей системы
Сегодня возьму на себя смелость критически высказаться о сложившейся в России системе рейтингования интернет-банков. Рейтинги творят безвестные герои. Мы не знаем, как правило, экспертов и используемые ими методики. При этом слышим от рейтингёров, что якобы только у них есть некая сверхобъективная методика, которую они хранят пуще яйца Кощеева и на обозрение публики не выносят. Даже если критерии и оглашаются, то выглядят они легкомысленно и неубедительно. Обычно всё сводится к подсчёту некого набора опций интернет-банков (не полного, а чаще вообще случайного). Неизвестные эксперты крыжат плюсиками наличествующие опции, минусят - отсутствующие. Сумма плюсов и есть тот рейтинг, который расставляет все банки по местам (скаляризация векторной оценки с одинаковыми весовыми коэффициентами). Наверное лет десять назад такой подход давал относительно объективную картину, поскольку речь шла о базовых сервисах - позволяет ли система проводить платежи или только получать информацию о состоянии счёта? Читать далее
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Владимир Фролов 03.08.2012 14:55 frolov.inbank
Дискуссия о рейтинговании банков. Во что обойдется и чего на самом деле стоит рейтинг?
Уважаемые Дамы и Господа! Возглавляя совет директоров Инбанка, я хотел бы все же здесь быть представлен в другом качестве – доктора наук, профессора по специальности «математические и инструментальные методы экономики». Это связано с тем, что намереваюсь дискутировать по вопросам моей научной компетенции. Оговорюсь сразу, что буду поддерживать высокий уровень полемичности. В связи с этим прошу моих оппонентов удерживаться от эмоциональных и не профильных высказываний. Рассчитываю на профессиональный (академический) уровень суждений. Первой заявленной мной темой будет рейтингование интернет-банков. Преамбула. 2002 год. Я гость Госдепартамента США. Имею преференцию встречаться с любым представителем американского бизнес-сообщества. Встречаюсь с руководителем одного из крупнейших мировых рейтинговых агенств. Задаю вопрос - какой рейтинг за пару месяцев до банкротства был у Enron и WorldCom? Вопрос не нравится. Читать далее
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