Дискуссия о рейтинговании банков. Во что обойдется и чего на самом деле стоит рейтинг?

Уважаемые Дамы и Господа!



Возглавляя совет директоров Инбанка, я хотел бы все же здесь быть представлен в другом качестве – доктора наук, профессора по специальности «математические и инструментальные методы экономики».



Это связано с тем, что намереваюсь дискутировать по вопросам моей научной компетенции. Оговорюсь сразу, что буду поддерживать высокий уровень полемичности. В связи с этим прошу моих оппонентов удерживаться от эмоциональных и не профильных высказываний. Рассчитываю на профессиональный (академический) уровень суждений.



Первой заявленной мной темой будет рейтингование интернет-банков.



Преамбула.



2002 год. Я гость Госдепартамента США. Имею преференцию встречаться с любым представителем американского бизнес-сообщества. Встречаюсь с руководителем одного из крупнейших мировых рейтинговых агенств. Задаю вопрос - какой рейтинг за пару месяцев до банкротства был у Enron и WorldCom?

Вопрос не нравится. Затем он как-то вымученно отвечает - они нас обманули. Говорю - что же стоят ваши рейтинги, если вас так легко можно обмануть? После этого разговор иссякает.



Десять лет спустя. 2012 год. Обхожу рейтинговые агенства. Говорю им, что было бы здорово построить честную, прозрачную и объективную методику рейтингования. Предлагаю агенствам опубликовать методики, обсудить их в интернете и провести честное и объективное рейтингование. В ответ разговоры о выгодоприобретателе рейтинга. Называют в целом-то небольшие суммы (от 300 до 750 тысяч рублей) и победа в кармане.



Вне всякого сомнения есть агенства, которые берут деньги за участие, не гарантируя победу. Но у меня как-то не заладилось в 2012 году и на пути моём попадались только гарантирующие победу.



Но коллизия в том, что проплаченные рейтинги девальвированы до такой степени, что они скорее дискредитируют победителя, чем приносят ему рыночный успех.

Одним словом, не удалось мне поднять рейтинговые агенства на борьбу за правду - матку. Поэтому я и решил обратиться к интернет-сообществу с призывом провести такую дискуссию. Надеюсь на содержательный и профессиональный разговор. Думаю эта площадка будет лучшей для такого рода дискуссий.



В свою очередь, в последующих выступлениях выскажу свою точку зрения на эти вопросы.



Будем считать моё первое выступление консолидирующим профессиональное сообщество на интересные и профессионально состоятельные дискуссии.