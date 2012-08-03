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Дискуссия о рейтинговании банков. Во что обойдется и чего на самом деле стоит рейтинг?

03.08.2012 14:55 51 4 636 просмотров
Уважаемые Дамы и Господа!

Возглавляя совет директоров Инбанка, я хотел бы все же здесь быть представлен в другом качестве – доктора наук, профессора по специальности «математические и инструментальные методы экономики».

Это связано с тем, что намереваюсь дискутировать по вопросам моей научной компетенции. Оговорюсь сразу, что буду поддерживать высокий уровень полемичности. В связи с этим прошу моих оппонентов удерживаться от эмоциональных и не профильных высказываний. Рассчитываю на профессиональный (академический) уровень суждений.

Первой заявленной мной темой будет рейтингование интернет-банков.

Преамбула.

2002 год. Я гость Госдепартамента США. Имею преференцию встречаться с любым представителем американского бизнес-сообщества. Встречаюсь с руководителем одного из крупнейших мировых рейтинговых агенств. Задаю вопрос - какой рейтинг за пару месяцев до банкротства был у Enron и WorldCom?
Вопрос не нравится. Затем он как-то вымученно отвечает - они нас обманули. Говорю - что же стоят ваши рейтинги, если вас так легко можно обмануть? После этого разговор иссякает.

Десять лет спустя. 2012 год. Обхожу рейтинговые агенства. Говорю им, что было бы здорово построить честную, прозрачную и объективную методику рейтингования. Предлагаю агенствам опубликовать методики, обсудить их в интернете и провести честное и объективное рейтингование. В ответ разговоры о выгодоприобретателе рейтинга. Называют в целом-то небольшие суммы (от 300 до 750 тысяч рублей) и победа в кармане.

Вне всякого сомнения есть агенства, которые берут деньги за участие, не гарантируя победу. Но у меня как-то не заладилось в 2012 году и на пути моём попадались только гарантирующие победу.

Но коллизия в том, что проплаченные рейтинги девальвированы до такой степени, что они скорее дискредитируют победителя, чем приносят ему рыночный успех.
Одним словом, не удалось мне поднять рейтинговые агенства на борьбу за правду - матку. Поэтому я и решил обратиться к интернет-сообществу с призывом провести такую дискуссию. Надеюсь на содержательный и профессиональный разговор. Думаю эта площадка будет лучшей для такого рода дискуссий.

В свою очередь, в последующих выступлениях выскажу свою точку зрения на эти вопросы.

Будем считать моё первое выступление консолидирующим профессиональное сообщество на интересные и профессионально состоятельные дискуссии.

Комментарии 51

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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smile:yes!!!: ГОТОВ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ.

Но есть сомнения. Готовы выслушать?

"буду поддерживать высокий уровень полемичности" Хорошее обещание. Не каждый отважится и, тем более, не каждый выполнит.
Тем более, что далее вы пишите:"прошу моих оппонентов удерживаться от эмоциональных и не профильных высказываний"... а если не удержатся? а если высказывания ну совсем не по профилю?

Дальше. "Рассчитываю на профессиональный (академический) уровень суждений". smile:D
Уверен - этого не будет. Во всяком случае академического не будет точно. А профессиональный ...
Если профессионал, это тот кто за работу получает большие деньги, то здесь будет много профессионалов. (Я как раз НЕТ)
"намереваюсь дискутировать по вопросам моей научной компетенции"...
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Мне неоднократно приходилось проводить дискуссии на форумах Инета. smile:shuffle: Если желаете - подскажу правильную организацию (порядок, последовательность)
Примерно это выглядит так -
- все вопросы (пункты, подпункты) огласить сразу, до начала обсуждения.
- обсуждать каждый пункт последовательно, к следующему переходить только после взаимного согласия.
- участие зрителей в обсуждении не возбраняется, но в пределах темы (вопроса, пункта, подпункта).
- свисток на окончание раунда (вопроса) при явном затягивании обсуждения дает Модератор.
(Желательно сразу получить его согласие на это)
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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извечный вопрос - а судьи то кто? smile:) странно было бы думать, что в мире, которым правят деньги, были бы иные мотивы для какой либо деятельности, кроме тех самых пресловутых денег... если можно заработать на тех же рейтингах, то почему это не делать? к тому же рейтинги - это "замануха" для читателей, которые и составляются по принципу "чтобы были", и читаются точно также...
кто хочет поспорить - спросите себя, а вы ориентируетесь на позицию производителя в каком либо топе, прежде чем покупать товар?
а вот узнаваемость производителя - совсем другое дело... у нас сейчас каждая ровная (и не очень) поверхность - потенциальное рекламное место... а первые строчки рейтинга - самые запоминаемые (и не потому что запомнились как именно лучшие из многих лучшие, а просто потому что их вообще по факту прочитали, а остальные - нет)...
что касается рейтингов как бизнеса и соответствующих рейтинговых агентств, то это обсуждение на любителя - все равно что спорить, например, коммерческая организация ФРС США или нет...
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
извечный ответ завсегдатая интернет форумов: судья - модератор.
...с ним не поспоришь
smile:fool:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Извините, но я немного поправлю: не судья, а арбитр smile:)
Иван Миронов  (VanesStalkers)
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так или иначе, а в конечном счете - это человек, который очень редко способен на абсолютную объективность и непредвзятость...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Не очень понял, о каких рейтингах идет речь? Если о кредитных, которые присваивают рейтинговые агентства, то это очень странно - у них другой бизнес. Если о независимых IT-компаниях, которые могут составить рейтинг интернет-банков (что вероятнее), тогда причем здесь Enron?

Рейтинги интернет-банков мы тоже составляем - бесплатно и без гарантий. Сейчас делаем обзоры банковских систем, в феврале объявим победителя. На будущий год готовы применить ваши методики и наработки, если удастся через обсуждение найти более объективные критерии.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Ну, вот! автор еще только обозначил направление, а - уже...

Владимир!
"Огласите весь список, пожалста"!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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И до нас Госдеп добрался... Велкам, что уж там... smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Кстати, Филипп хорошее и ёмкое понятие озвучил: "бесплатно и без гарантий".
Вот интересно, с точки зрения коммерческого рейтингования, какая зависимость весомости гарантий от цены конкретного исследования? Или гарантии подкрепляются только авторитетом исследователя?
С нашей точки зрения все понятно: независимые добровольные эксперты.
С точки зрения пользователей такого рейтинга - сомнительно, хороший эксперт "за еду" работать не будет.
Так что поле для дискуссии, я считаю, обширное и даже немного холиварное, кмк. smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"бесплано и без гарантий"
Красиво! Так начинали большинство из тех, кто сейчас "гарантирует" 100% результат.
Может об этом тоже будем говорить?
...или всёж-таки пауза на вик-энд? Похоже автор уже там!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Новейшая история показывает, что математика нервно курит в сторонке. smile:) Теперь предел 146℅. Хороший бренд, тем не менее. Надо предложить нашим аналитикам заголовки вроде "146℅-й рейтинг вкладов в Петербурге". Свежо и с актуальным юморком. smile:)
Я бы предложил г-ну Фролову опубликовать его мнение насчёт известных финансовых рейтинговых агентств, типа Стандарт и Пурс. Мэтры, всё таки. А уж потом, на основе этого мнения, и дискуссии по "мелкому" рейтингованию провести. smile;)
Олег Марков  (Oleg 1977)
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«Бесплатно и без гарантий» – действительно, хорошо и емко.
Но создается впечатление, что инициатор дискуссии хочет «бесплатно и с гарантией» smile:D
сеятель эквиобусов  (сеятель эквиобусов)
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Насколько я понимаю, кредитный рейтинг – это понятие, связанное не с гарантией. Это понятие, связанное с относительной вероятностью. Т.е. высокий кредитный рейтинг – это не гарантия того, что компания выполнит свои обязательства, это высокая вероятность такого сценария. Причём эта вероятность "высокая" не вообще, а относительно компаний с более низким кредитным рейтингом, выставленных этим же агентством. В этом смысле можно было бы провести такой анализ. Взять некое международное рейтинговое агентство и для каждой ступени присваеваемого этим агентством рейтинга посмотреть какой процент компаний из всех с таким же рейтингом не смогли рассчитаться по своим обязательствам. (К сожалению, доступная исходная информация для такого анализа есть скорее всего только у самих рейтинговых агентств). Предполагаю, что процент дефолтов будет уменьшаться по мере возрастания ступени рейтинга. Т.е. думаю, что международные рейтинговые агентства вполне нормально выставляют рейтинги, если правильно эти рейтинги трактовать, т.е. рассматривать их с точки зрения вероятности. Случай с Enron является реализацией сценария с низкой верояностью.
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
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Добавлю только, что мошенничество, в контексте кредитного рейтинга компаний, не рейтингуется. Анализ проводится на основании предоставленной аудированной отчетности.
sergeysvrm  (sergeysvrm)
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Любой рейтинг - вещь весьма субъективная: субъективная с точки зрения одного человека, группы, или рейтингового агентства. В силу своей "неидеальности" по природе своей, любые рейтинги отражают, по-сути, видение (либо отображение) ситуации теми, кто их составляет. Поскольку никто в мире не знает как "де факто" работает мировая экономика, и какое будет ее состояние на конкретный момент времени, рейтинги - институт некоего приближенного анализа (отображения) того состояния, в котором находится "рейтингуемый" объект. Причем анализа не на уровне количественных выражений, а анализа на уровне образов (всякие там трипл А и т.п.). Кроме того, необходимо отметить, что любой даже самый честный рейтинг не отображает реального состояния дел (нахождения объекта в конкретном состоянии сейчас) – это результат оценки того, в "каком образе" объект находился когда-то до .. (когда осуществлялся сбор сведений). Нахождения его в том или ином "образе" же в будущем вообще никто не гарантирует, поскольку любой финансовый институт, являющийся объектом "рейтингования", не существует сам по себе, он является субъектом финансовой (да и не только) системы в которой он существует. А параметры, образующие данную систему-вероятностные величины. Так, например, любое случайное событие может обвалить стоимость акции практически любого объекта. К примеру, высказывание первого лица о том или ином объекте, или информация об открытом уголовном деле, ну и т.п. А это учесть попросту невозможно. Т.о. закладываться глядя на рейтинги на будущее весьма чревато. А как же вы спросите всякие там "прогноз негативный" и т.п. Это лишь оценка тенденции (тренда) развития ситуации. Не более того....
С другой стороны, можно сказать, что в век компьютерной техники мы привыкли определять все количественно. Мы по-другому сравнивать просто не умеем. Таким образом, получается, что вывод в тот или иной качественный образ объекта должен осуществляется на основе количественного анализа тех или иных его параметров...
Однако кто скажет, с какими ошибками взяты исходные величины, какая методика их учета? Не говоря уж, что у разных рейтинговых агентств они, разумеется, разные. Таким образом, никто точно не скажет, что объект с рейтингом 1450 (для примера) лучше, чем объект с рейтингом 1449, или даже 1430.
Не гарантируют рейтинги ничего в будущем также потому, что природа параметров в нее входящих является стохастической. В теории вероятностей, при увеличении числа переменных (числа испытаний) вероятностный процесс стремится к нормальному закону распределения (Закон больших чисел), т.о. можно говорить, что при большом числе величин, входящих в качестве переменных, существует математическое ожидание некого "состояния" объекта и +-3 сигмы отклонения от него. Но каковы они и не будет ли "влияние" одного параметра превышать "влияние" остальных?
Для чего же тогда существуют рейтинги? По-моему, рейтинг (по сути предназначенный как элемент сравнения) - еще один инструмент "наддува" экономики, возможности для ее управления мировыми корпорациями...Что он реально отражает? Какие параметры входят в оценку рейтинговых агентств? Как осуществляется их учет? Никто и не скажет. Все это тайна за семью печатями. Задумайтесь, например почему рейтинг того же фейсбука выше, чем рейтинг какого-нибудь реального предприятия...
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Отлично сказано.
Но!
Эти "субъективные" рейтинги ворочают мировые рынки, отображают они реальность или нет.
sergeysvrm  (sergeysvrm)
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Для этого и придуманы smile:)
Александр Зайцев  (abs444)
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В предверии очередного кризиса хотелось бы знать, какие банки могут а какие не могу рухнуть (ну кроме сбера и втб). Если этот рейтинг поможет как объективно прогнозировать - то конечно он очень полезен. Храню деньги в двух банках - и начинаю задумываться о надежности, если что случиться.
Илья Морозов  (bkmz1)
#
.В перверии кризиса надо понимать, как и в какой форме Вас кинут на следующий раз.А этого не знает никто. А кто знает- молча зарабатывает на этом деньги.
Олег Марков  (Oleg 1977)
#
А зачем вообще рейтинг интернетбанков?
Интернетбанк – рыночный продукт (как и миллионы других), который каждый потребитель оценивает, исходя из своих потребностей.
Вы бы еще предложили провести независимый рейтинг овощей или фруктов!
Кто любит яблоки – покупает яблоки.
Кто любит персики – покупает персики.
И зачем сюда приплетать «математические и инструментальные методы экономики»?
Илья Морозов  (bkmz1)
#
Все это очень интересно, если бы не одно но....Нужно еще и механизм ответственности прописать рейтинговых агенств. Все же работают и несут определенные риски. Каковы риски рейтингого агентства ? Интересно, появятся конторы , которые за 500000 рейтинга будут нести ответственность в миллиард другой. Так что затея гиблая. Вон Пантелеймоныч не успел рейтинг получить, а денег ему нанесли изрядно. А к некоторым денег не несут, вот они и пытаются из пальца рейтинги высасывать.
Олег Марков  (Oleg 1977)
#
Чтобы дискуссия получилась конструктивной, важно определиться с терминологией.
Практически во всех словарях слово «рейтинг» имеет два значения: специализированное и общеупотребительное.
Первое, как правило, отражает градацию по конкретному основанию: рейтинг надежности, рейтинг кредитоспособности и т. п.
Второе означает степень популярности: рейтинг фильма, рейтинг политика и т. п.
Очевидно, что в случае с интернетбанком как с продуктом, предлагаемой широкой публике, второй вариант ближе.
И тут степень популярности достаточно объективно отражают доходы, получаемые банком за РКО: голосование деньгами – самый точный инструмент.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Прекрасное намечается обсуждение! Тема затронута НААКТУАЛЬНЕЙШАЯ.
С интересом наблюдаю за высказанными мнениями.

Смущает только одно:
smile:o явная выжидательная позиция автора. Может это и есть обещанный им "высокий уровень полемичности"?
sergeysvrm  (sergeysvrm)
#
Простите (не в адрес автора), вспомнилось (из классики кино) smile:) :
"— И в тот же миг влюблённое создание, включив форсаж, умчалось на свидание!"
Михаил Павличенко  (Mixerr)
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Из вышеперечисленных постов можно сделать один общий вывод - рейтинг нужен. Причем, чем прозрачнее он будет, тем лучше. А если он еще родится в результате открытой дискуссии, с обоснованием каждого пункта и методики подсчета - то совсем прекрасно. Простое сложение опций, присутствующих в отдельных банках, заведомо дают неправильный результат. И дело не в том, что наличие одной опции оценивается в один или три или десять баллов. Необходимо учитывать и степень востребованности этих опций. Кроме того, ожидания юрлица и физлица несколько различаются друг от друга, да и юрлица бывают разные. Поэтому надо вначале определиться, рейтинг чего и для кого будет учитываться.
Александр Ильиных  (detlst)
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Конечно, рейтинги нужны. Это подтверждает и популярность данного интернет-ресурса.
Иначе без рейтингов как узнать, что кроме яблок и персиков есть еще, к примеру, киви и бананы?
Автор обозначил уровень дискуссии:
Цитата
Будем считать моё первое выступление консолидирующим профессиональное сообщество на интересные и профессионально состоятельные дискуссии.

Исходя из этого я бы предложил в тестах вместо
Цитата
приплетать «математические и инструментальные методы экономики»?
использовать другие глаголы. Да и обозначенные методы экономики, полагаю, будут к месту.
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