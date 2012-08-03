Дискуссия о рейтинговании банков. Во что обойдется и чего на самом деле стоит рейтинг?

Уважаемые Дамы и Господа!
Возглавляя совет директоров Инбанка, я хотел бы все же здесь быть представлен в другом качестве – доктора наук, профессора по специальности «математические и инструментальные методы экономики».
Это связано с тем, что намереваюсь дискутировать по вопросам моей научной компетенции. Оговорюсь сразу, что буду поддерживать высокий уровень полемичности. В связи с этим прошу моих оппонентов удерживаться от эмоциональных и не профильных высказываний. Рассчитываю на профессиональный (академический) уровень суждений.
Первой заявленной мной темой будет рейтингование интернет-банков.
Преамбула.
2002 год. Я гость Госдепартамента США. Имею преференцию встречаться с любым представителем американского бизнес-сообщества. Встречаюсь с руководителем одного из крупнейших мировых рейтинговых агенств. Задаю вопрос - какой рейтинг за пару месяцев до банкротства был у Enron и WorldCom?
Вопрос не нравится. Затем он как-то вымученно отвечает - они нас обманули. Говорю - что же стоят ваши рейтинги, если вас так легко можно обмануть? После этого разговор иссякает.
Десять лет спустя. 2012 год. Обхожу рейтинговые агенства. Говорю им, что было бы здорово построить честную, прозрачную и объективную методику рейтингования. Предлагаю агенствам опубликовать методики, обсудить их в интернете и провести честное и объективное рейтингование. В ответ разговоры о выгодоприобретателе рейтинга. Называют в целом-то небольшие суммы (от 300 до 750 тысяч рублей) и победа в кармане.
Вне всякого сомнения есть агенства, которые берут деньги за участие, не гарантируя победу. Но у меня как-то не заладилось в 2012 году и на пути моём попадались только гарантирующие победу.
Но коллизия в том, что проплаченные рейтинги девальвированы до такой степени, что они скорее дискредитируют победителя, чем приносят ему рыночный успех.
Одним словом, не удалось мне поднять рейтинговые агенства на борьбу за правду - матку. Поэтому я и решил обратиться к интернет-сообществу с призывом провести такую дискуссию. Надеюсь на содержательный и профессиональный разговор. Думаю эта площадка будет лучшей для такого рода дискуссий.
В свою очередь, в последующих выступлениях выскажу свою точку зрения на эти вопросы.
Будем считать моё первое выступление консолидирующим профессиональное сообщество на интересные и профессионально состоятельные дискуссии.
Комментарии 51
Но есть сомнения. Готовы выслушать?
"буду поддерживать высокий уровень полемичности" Хорошее обещание. Не каждый отважится и, тем более, не каждый выполнит.
Тем более, что далее вы пишите:"прошу моих оппонентов удерживаться от эмоциональных и не профильных высказываний"... а если не удержатся? а если высказывания ну совсем не по профилю?
Дальше. "Рассчитываю на профессиональный (академический) уровень суждений".
Уверен - этого не будет. Во всяком случае академического не будет точно. А профессиональный ...
Если профессионал, это тот кто за работу получает большие деньги, то здесь будет много профессионалов. (Я как раз НЕТ)
"намереваюсь дискутировать по вопросам моей научной компетенции"...
Примерно это выглядит так -
- все вопросы (пункты, подпункты) огласить сразу, до начала обсуждения.
- обсуждать каждый пункт последовательно, к следующему переходить только после взаимного согласия.
- участие зрителей в обсуждении не возбраняется, но в пределах темы (вопроса, пункта, подпункта).
- свисток на окончание раунда (вопроса) при явном затягивании обсуждения дает Модератор.
(Желательно сразу получить его согласие на это)
кто хочет поспорить - спросите себя, а вы ориентируетесь на позицию производителя в каком либо топе, прежде чем покупать товар?
а вот узнаваемость производителя - совсем другое дело... у нас сейчас каждая ровная (и не очень) поверхность - потенциальное рекламное место... а первые строчки рейтинга - самые запоминаемые (и не потому что запомнились как именно лучшие из многих лучшие, а просто потому что их вообще по факту прочитали, а остальные - нет)...
что касается рейтингов как бизнеса и соответствующих рейтинговых агентств, то это обсуждение на любителя - все равно что спорить, например, коммерческая организация ФРС США или нет...
...с ним не поспоришь
Не будем, уважаемый, отклоняться от темы.
Рейтинги интернет-банков мы тоже составляем - бесплатно и без гарантий. Сейчас делаем обзоры банковских систем, в феврале объявим победителя. На будущий год готовы применить ваши методики и наработки, если удастся через обсуждение найти более объективные критерии.
Владимир!
"Огласите весь список, пожалста"!
Вот интересно, с точки зрения коммерческого рейтингования, какая зависимость весомости гарантий от цены конкретного исследования? Или гарантии подкрепляются только авторитетом исследователя?
С нашей точки зрения все понятно: независимые добровольные эксперты.
С точки зрения пользователей такого рейтинга - сомнительно, хороший эксперт "за еду" работать не будет.
Так что поле для дискуссии, я считаю, обширное и даже немного холиварное, кмк.
Красиво! Так начинали большинство из тех, кто сейчас "гарантирует" 100% результат.
Может об этом тоже будем говорить?
...или всёж-таки пауза на вик-энд? Похоже автор уже там!
Я бы предложил г-ну Фролову опубликовать его мнение насчёт известных финансовых рейтинговых агентств, типа Стандарт и Пурс. Мэтры, всё таки. А уж потом, на основе этого мнения, и дискуссии по "мелкому" рейтингованию провести.
Но создается впечатление, что инициатор дискуссии хочет «бесплатно и с гарантией»
С другой стороны, можно сказать, что в век компьютерной техники мы привыкли определять все количественно. Мы по-другому сравнивать просто не умеем. Таким образом, получается, что вывод в тот или иной качественный образ объекта должен осуществляется на основе количественного анализа тех или иных его параметров...
Однако кто скажет, с какими ошибками взяты исходные величины, какая методика их учета? Не говоря уж, что у разных рейтинговых агентств они, разумеется, разные. Таким образом, никто точно не скажет, что объект с рейтингом 1450 (для примера) лучше, чем объект с рейтингом 1449, или даже 1430.
Не гарантируют рейтинги ничего в будущем также потому, что природа параметров в нее входящих является стохастической. В теории вероятностей, при увеличении числа переменных (числа испытаний) вероятностный процесс стремится к нормальному закону распределения (Закон больших чисел), т.о. можно говорить, что при большом числе величин, входящих в качестве переменных, существует математическое ожидание некого "состояния" объекта и +-3 сигмы отклонения от него. Но каковы они и не будет ли "влияние" одного параметра превышать "влияние" остальных?
Для чего же тогда существуют рейтинги? По-моему, рейтинг (по сути предназначенный как элемент сравнения) - еще один инструмент "наддува" экономики, возможности для ее управления мировыми корпорациями...Что он реально отражает? Какие параметры входят в оценку рейтинговых агентств? Как осуществляется их учет? Никто и не скажет. Все это тайна за семью печатями. Задумайтесь, например почему рейтинг того же фейсбука выше, чем рейтинг какого-нибудь реального предприятия...
Но!
Эти "субъективные" рейтинги ворочают мировые рынки, отображают они реальность или нет.
Интернетбанк – рыночный продукт (как и миллионы других), который каждый потребитель оценивает, исходя из своих потребностей.
Вы бы еще предложили провести независимый рейтинг овощей или фруктов!
Кто любит яблоки – покупает яблоки.
Кто любит персики – покупает персики.
И зачем сюда приплетать «математические и инструментальные методы экономики»?
Практически во всех словарях слово «рейтинг» имеет два значения: специализированное и общеупотребительное.
Первое, как правило, отражает градацию по конкретному основанию: рейтинг надежности, рейтинг кредитоспособности и т. п.
Второе означает степень популярности: рейтинг фильма, рейтинг политика и т. п.
Очевидно, что в случае с интернетбанком как с продуктом, предлагаемой широкой публике, второй вариант ближе.
И тут степень популярности достаточно объективно отражают доходы, получаемые банком за РКО: голосование деньгами – самый точный инструмент.
С интересом наблюдаю за высказанными мнениями.
Смущает только одно:
явная выжидательная позиция автора. Может это и есть обещанный им "высокий уровень полемичности"?
"— И в тот же миг влюблённое создание, включив форсаж, умчалось на свидание!"
Иначе без рейтингов как узнать, что кроме яблок и персиков есть еще, к примеру, киви и бананы?
Автор обозначил уровень дискуссии:
Исходя из этого я бы предложил в тестах вместо