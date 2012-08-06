Дискуссия о рейтинговании банков. Критика существующей системы

Сегодня возьму на себя смелость критически высказаться о сложившейся в России системе рейтингования интернет-банков.



Рейтинги творят безвестные герои. Мы не знаем, как правило, экспертов и используемые ими методики. При этом слышим от рейтингёров, что якобы только у них есть некая сверхобъективная методика, которую они хранят пуще яйца Кощеева и на обозрение публики не выносят.



Даже если критерии и оглашаются, то выглядят они легкомысленно и неубедительно. Обычно всё сводится к подсчёту некого набора опций интернет-банков (не полного, а чаще вообще случайного). Неизвестные эксперты крыжат плюсиками наличествующие опции, минусят - отсутствующие. Сумма плюсов и есть тот рейтинг, который расставляет все банки по местам (скаляризация векторной оценки с одинаковыми весовыми коэффициентами).



Наверное лет десять назад такой подход давал относительно объективную картину, поскольку речь шла о базовых сервисах - позволяет ли система проводить платежи или только получать информацию о состоянии счёта?, есть ли СМС-информирование или таковое отсутствует?... А в те времена далеко не все банки могли похвалиться даже базовым функционалом.



При описанном подходе преимущество получают те интернет-банки, у которых мелкие сервисные функции представлены в максимально большом количестве. Это естественно не отражает общей ценности анализируемого продукта, качества реализации базовых функций.



Есть более "глубокомысленные" подходы. Эксперты, понимая не равнозначность функционала, пытаются учесть значимость тех или иных опций, присваивая им разные весовые коэффициенты. Другими словами, скаляризуя векторную оценку с разными весами (сводя её к одной взвешенной оценке). Трудности такого подхода очевидны - как получить объективную величину весовых коэффициентов для каждой опции? Думаю такие подходы найти очень трудно. Если не сказать невозможно.



Ещё одна проблема в рейтинговании. Очень часто публикуются рейтинги интернет-банков для физических лиц. Рейтингование интернет-банков для юрлиц я как-то и не упомню. Причина банальна - сложность его функционала. Традиционные методы в этом случае будут давать очевидно абсурдные результаты. Хотя именно интернет-банки для юрлиц приносят банком подавляющую часть доходов.



Одним словом, как всегда у нас в России революционная ситуация - "Низы не хотят, верхи не могут". Остаётся лишь выяснить кто низы, а кто верхи?