Дискуссия о рейтинговании банков. Критика существующей системы

Сегодня возьму на себя смелость критически высказаться о сложившейся в России системе рейтингования интернет-банков.
Рейтинги творят безвестные герои. Мы не знаем, как правило, экспертов и используемые ими методики. При этом слышим от рейтингёров, что якобы только у них есть некая сверхобъективная методика, которую они хранят пуще яйца Кощеева и на обозрение публики не выносят.
Даже если критерии и оглашаются, то выглядят они легкомысленно и неубедительно. Обычно всё сводится к подсчёту некого набора опций интернет-банков (не полного, а чаще вообще случайного). Неизвестные эксперты крыжат плюсиками наличествующие опции, минусят - отсутствующие. Сумма плюсов и есть тот рейтинг, который расставляет все банки по местам (скаляризация векторной оценки с одинаковыми весовыми коэффициентами).
Наверное лет десять назад такой подход давал относительно объективную картину, поскольку речь шла о базовых сервисах - позволяет ли система проводить платежи или только получать информацию о состоянии счёта?, есть ли СМС-информирование или таковое отсутствует?... А в те времена далеко не все банки могли похвалиться даже базовым функционалом.
При описанном подходе преимущество получают те интернет-банки, у которых мелкие сервисные функции представлены в максимально большом количестве. Это естественно не отражает общей ценности анализируемого продукта, качества реализации базовых функций.
Есть более "глубокомысленные" подходы. Эксперты, понимая не равнозначность функционала, пытаются учесть значимость тех или иных опций, присваивая им разные весовые коэффициенты. Другими словами, скаляризуя векторную оценку с разными весами (сводя её к одной взвешенной оценке). Трудности такого подхода очевидны - как получить объективную величину весовых коэффициентов для каждой опции? Думаю такие подходы найти очень трудно. Если не сказать невозможно.
Ещё одна проблема в рейтинговании. Очень часто публикуются рейтинги интернет-банков для физических лиц. Рейтингование интернет-банков для юрлиц я как-то и не упомню. Причина банальна - сложность его функционала. Традиционные методы в этом случае будут давать очевидно абсурдные результаты. Хотя именно интернет-банки для юрлиц приносят банком подавляющую часть доходов.
Одним словом, как всегда у нас в России революционная ситуация - "Низы не хотят, верхи не могут". Остаётся лишь выяснить кто низы, а кто верхи?
Комментарии 39
Автор явно заготовил ряд публикаций и не собирается поддерживать "высокий уровень полемичности", как обещал в начале.
Поворот, конечно, интересный во всех смыслах.
Но возникает вопрос: где и про что предлагается вести диалог?
И есть ли надежда на диалог в принципе?
Я внимательно читаю ваши посты. Отвечать буду в написанных мной текстах. Если не сразу отвечу на какой-то вопрос, то со временем. А высокий уровень полемичности постараюсь обеспечить своими текстами.
С уважением В.Фролов.
Я тоже буду в дальнейшем читать (обещаю ОЧЕНЬ внимательно) ваши тексты.
Надеюсь, что дождусь, когда вы соблаговалите примкнуть к обсуждению.
Так как вторая часть посвящена конкретно - критике, я могу только присоединиться к ней и расширить эту критику на практику рейтингования в любой отрасли.
Но вот только попытка бороться с существующей системой не является ли борьбой с "ветряными мельницами", особенно когда цена вопроса в получении (организации) высшего рейтинга, для любого банка более чем адекватна и не составит особенного урона текущему рекламному бюджету.
Мне кажется вопрос организации достаточно объективного рейтинга "на поверхности" только не все заинтересованы это отразить, в виду личных меркантильных интересов. Это надо убирать. Напрочь.
Если есть понимание, что первый интернет банк лучше второго, а второй лучше третьего, то вычисление весовых коэффициентов становится "тривиальной" задачей.
трешмонолог вмешиваться. Но что-то по итогам двух частей укрепилось предположение - в пятой части будет академически четко доказано, что Инбанк - лучший. Согласно приведенной в 4-й части методике оценки рейтинга интернет-банков. Может, это будут не 4-я и 5-я части, а 9-я и 10-я, что более вероятно - надо же еще раздраконить конкретные чужие методики определения рейтинга. Короче - реклама-с!
Сравнивать можно отдельные функции, а четкого понимания, что третий лучше второго , а пятый не хуже седьмого - нету. Весовые коэффициенты только издалека кажутся легкой задачей, а вблизи - полны субъективизма, произвола и неточностей.Даже рейтинговые агенства не любят рассказывать, какие коэффициенты они выставляют и за что, чтобы не будоражить общественность.
А «высокий уровень полемичности» – лишь отчаянная попытка разжиться на халяву чужими мыслями…
Даниил, Вы переоцениваете автора монолога.
Не думаю, все-таки не студент третьего курса набирает материал для курсовой. Хотя и такое уже проходили. Обычно научные сотрудники такого уровня для начала тезисы выкладывают, а потом начинают обсуждение по ним. Если содержимое первых двух "текстов" и есть тезисы, то возникает сомнение в том, что их писал автор блога, а не его студент. Если это введение к тезисам - преамбула затянулась и опять же возникают сомнения - кто автор "текстов", и даже кто этот автор. Но подождем, Дюма-папа не зря придумал жанр "фельетон". Ну хотя бы количество просмотров приличное.
Осенью 2008-го он, имея в своем банке вкладов населения на многие миллиарды, написал в этом замечательном жанре опус «Гиперинфляция спасет мир»
Вкладчики среагировали чутко – и банк пришлось санировать Альфе.
А Вы – про курсовую студента третьего курса
Осенью 2008-го он, имея в своем банке вкладов населения на многие миллиарды, написал в этом замечательном жанре опус «Гиперинфляция спасет мир»
Вкладчики среагировали чутко – и банк пришлось санировать Альфе.
Нуууу ... так все запущено? Ссылочку, где бы почитать опус, не скинете ли? Очень интересно понять - случай или система. Ну и про санацию, если помните источники - буду очень признателен.
P.s. Опус вот этот имели в виду?
Владимир Фролов: «Сегодня экономику мира спасет ... гиперинфляция» 08.09.2008
Вы про вот это (к вопросу о санации):
11.05.2010 17:55 Очередной дебют Владимира Фролова.
Он заявил, что его новый банк вышел на рынок. На форумах удивлены и делятся впечатлениями.
Экс-владелец банка «Северная казна» Владимир Фролов, длительное время работающий над новым проектом – «Инбанк», сегодня объявил, что кредитно-финансовое учреждение вышло на рынок. Многие бывшие клиенты и сотрудники «Северной казны» (банк был санирован Альфа-Банком) активно следят за судьбой Владимира Фролова - бывшего собственника и главного человека в «Казне» - с тех пор, как летом прошлого года банкир объявил о создании им нового расчётного интернет-банка. С тех пор было несколько фальстартов, презентаций, и вот 11 мая Фролов на форуме заявил, что «Инбанк» вышел на рынок. Дебют вылился в следующее объяснение: «Раньше мы открывали клиентские счета на московском корсчете «Инбанка». Это приводило к замедлению клиентских платежей в первую половину дня. Причина - двухчасовая разница с Москвой и рейсовая технология проведения платежей московским ЦБ. Именно по этой причине мы фактически рыночное обслуживание подвели под формат тестирования. Причина банальна. Если не можешь оказать высококлассную услугу, то нельзя за нее и брать плату. Сейчас этап тестирования электронного документооборота с екатеринбургским РКЦ завершен. С сегодняшнего дня мы подключаем наших клиентов уже к местному корсчету». В других постах следуют инструкции.
Отметим, что на форуме «банковские технологии» обсуждение проходит не так активно, как в преддверии события. Как написал один из участников, он «предполагал, что «выход на рынок» означает введение платы юрикам и возможно рекламу». Громкого обсуждения нет и на форуме самого «Инбанка». Самый первый клиент финансовой структуры посетовал на отсутствие готовых шаблонов в интернет-банке для перевода внутри банка, к примеру, с вариантами на свои счета и на счета других клиентов.
Это Вы про фрукты что ли?
Думаю, Олег, Вы недооцениваете автора блога. Наберитесь терпения, мыслей от автора будет предостаточно Да и в тему, с моей точки зрения, автор попал исключительно точно.
Первая, заняв на форуме банка полтора года и 22 страницы рассуждений, окончилась ничем. Хотя были там и здравые мысли.
Например, вот эта, высказанная участником dtlst: «Мне кажется, наиболее важный критерий оценки интернетбанка - его востребованность, т.е. сколько людей им пользуются»
Полностью с этим согласен: рейтинг продаж – единственно объективный рейтинг.
Если не все видели выводы из этих рассуждений, это не означает, что этих выводов не было.
На мой взгляд, самый объективный рейтинг - это процент от количества клиентов, которые пользуются предоставленной услугой через 2 (или 3) месяца после подключения. Но тут возникают сложности в объективности предоставления такой информации от банка.
А сам факт их наличия – свидетельство того, что для бизнеса все же важнее генерирование денежного потока, а не число клиентов или проданных единиц продукта.
Так что доходы от РКО объективно информативны.
...я про вторую попытку «всем миром» подогнать «доказательную базу» под готовый ответ про «лучший в мире». Первая, заняв на форуме банка полтора года и 22 страницы рассуждений, окончилась ничем. Хотя были там и здравые мысли.
Форум вот этот?
Ну тогда у сбера всегда будет лучший интернет-банк в России, даже если через него только баланс смотреть можно будет
Например, вот эта, высказанная участником dtlst: «Мне кажется, наиболее важный критерий оценки интернетбанка - его востребованность, т.е. сколько людей им пользуются»
Полностью с этим согласен: рейтинг продаж – единственно объективный рейтинг.
Я лишь предполагал, а Вы претендуете на объективность, Олег
К счастью или к сожалению (пожалуй, второе встречается даже чаще), он реагирует на адекватность продукта месту и времени.
Что людям интересно здесь и сейчас – на то они и тратят свои деньги. Разве не так?
я обещал автору "терпеливо дожидаться", пока он спустится к нам пообщаться,
а вы вынуждаете меня отказаться от своих слов...
Не надо переходить на личности.
Лично мне всё-рано когда и кем он был, есть и будет. Равно: как и почему он заслужил право на блогг.
Владимир предложил актуальную тему. (Вы ведь не оспариваете её актуальность?)
Так давайте дождёмся (дождёмся ли?) сути его предложений.
Кому это приемлемо, приглашаю вместе со мной не встревая в "предварительные ласки", смотреть со стороны.
И только!
...кто это приемлет...
Кстати, интересная мысль - может и вправду существующие рейтинги просто устарели? Может раньше они адекватно отражали состояние чего-либо, но новые тенденции развития требуют новых методик? Если брать банки, то раньше хватало одного критерия - проводит платежки или нет, есть банкомат или нет, доступен ли офис.
Сейчас этими параметрами уже не удается охарактеризовать банк. Количество параметров и характеристик растет и для описания их требуются новые подходы. Как мне кажется.
« Ответ #270 : 23.04.2012 10:53:33 »
Уважаемые Дамы и Господа!
Вот и наступил тот момент, когда мы готовы к рейтинговым боям. Прежде чем перейти к сути дела, расскажу пару историй.
2002 год. США. Я гость Госдепа. Имею преференцию встретиться с любым представителем американского бизнес-сообщества. Прошу встречу с руководителем одного из крупнейших рейтинговых агенств. Встречаюсь. Задаю вопрос - за пару месяцев до банкротства какой рейтинг был у Enron и WorldCom? Молчит. Сопит. Вопрос не нравится. Затем как-то вымученно говорит - они нас обманули. Я ему говорю - что же стоят ваши рейтинги, если вас так легко можно обмануть. На этом разговор иссякает.
Вторая история. Десять лет спустя. 2012 год. Россия. Обхожу рейтинговые агенства. Говорю им, что было бы здорово построить честную, прозрачную и объективную методику рейтингования. Предлагаю им опубликовать их методики, обсудить их в интернете и провести такое рейтингование. Высказываю свои суждения по этому поводу. Сразу говорю, что их тоже надо апробировать дискуссией в интернете. В ответ удивленные глаза. Называются в целом-то небольшие суммы (от 300 до 750 тыс. рублей) и победа в кармане. Но коллизия в том, что проплаченные рейтинги девальвированы до такой степени, что они скорее дискредитируют участников, чем дают им какую-то пользу.
Одним словом, не удалось мне поднять рейтинговые агенства на борьбу за правду-матку. Поэтому я решил обратиться напрямую к интернет-сообществу и провести такую дискуссию. Думаю это будет очень острая, горячая и интересная дискуссия. Ищу площадку для такого обсуждения. Это должна быть раскрученная федеральная площадка с доминированием представителей бизнеса. Жду от вас предложений. Обсуждений.
Вопрос к автору блога: не проще было просто дать ссылку на уже состоявшееся обсуждение и пригласить гостей, а не копипастить сторонний форум? А то странно получилось - активное обсуждение по существу продолжают те, кто в теме - они же участники предыдущего обсуждения на упомянутом форуме.
И да: приведенная цитата это 19-я страница форума!!!
Учитывая, что на форуме, который он принялся копипастить, автор блога написал 3226 постов, всех нас ждет еще та «Санта-Барбара»!
Хотя в данной ситуации точнее другое название: «Богатые тоже плачут»
Сейчас вот подумал об актуальности рейтингов. Если у нас будет прозрачная экономика с преобладанием безналичных онлайновых платежей, то лучшим будет считаться один банк, а если экономика уйдет в глухую серую зону с наличным оборотом, а то еще и с валютным наличным оборотом, то рейтинг и критерии будут другие.
И таки да - на протяжении всего обсуждения на форуме банка (22 листа!!!) так и не появилось хоть какого-то подобия методики составления рейтинга или уж хотя бы внятных критериев для отбора параметров, по которым методику строить собирается автор.
Наверное можно брать "Народный рейтинг" и по нему оценивать кредитное качество банка, но я бы не стал.
Ну так каждый выбирает для себя, что читать, что- нет. Это нормально.
Как нормально и то, что автор проявил высочайшую ответственность перед аудиторией федерального портала, предварительно сформулировав свои мысли относительно рейтингования и обсудив их с клиентами Инбанка на его корпоративном форуме.
И ничего предосудительного нет в праве автора "копипастить" свои мысли и рассуждения.
Кстати, изложенное здесь автором в части 2 (критика существующих систем) не припоминаю, чтобы было ранее опубликовано, хотя читаю форум Инбанка очень внимательно. Это еще одно доказательство развития темы.
О "ссылках"- вряд ли многие читатели интернета переходят по ним, поэтому формат блога, выбранный автором, - вполне удачное решение. О чем говорит и количество их просмотров.
Так что полагаю, что читатели портала banki.ru с нетерпением ждут от Владимира Николаевича продолжения этой увлекательной темы, если преамбула к ней вызвала такой неподдельный интерес. Интерес не только профессионалов банковских и IT- технологий, но и многих пользователей УДБО.
Еще бы!