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Дискуссия о рейтинговании банков. О критериях оценки

08.08.2012 09:34 43 3 156 просмотров
Выбор критериев оценки дался мне нелегко. В размышлениях долгих. Как правильно написал участник дискуссии под моей второй частью - на это ушло больше года и 22 страницы текста на нашем локальном корпоративном форуме. Но что поделаешь? - на федеральный ресурс надо выходить во всеоружии и с выверенной позицией. А значит можно год с гаком поразмышлять о такой непростой материи как рейтингование интернет-банков.

В обсуждении на нашем корпоративном форуме приняли участие и сотрудника Инбанка, и наши клиенты. Не скрою, что этот обмен мнениями в определённой мере скорректировал моё видение проблемы.

В итоге я пришел к твёрдому убеждению, что сведение векторной оценки интернет-банков к скалярной не только методически сложно, но и выхолащивает ценность такого рейтинга для клиентов. Рынку надо предоставить информацию не вида - у такого интернет-банка оценка 83 балла, а у другого 87 - ну и что из этого? А указать что по такому-то критерию лучший такой-то интернет-банк, по другому - другой и так далее. И клиент сам на основе информации по отдельным характеристикам сделает осознанный выбор наилучшего именно для него решения.

Полагаю, что критерии сравнения должны быть не по отдельно взятым опциям, а на основании потребительских характеристик. Можно провести параллель с оценкой автомобиля - не по наличию подсветки багажника, а по надёжности, комфорту, дизайну автомобиля ...

Таких комплексных характеристик может быть для интернет-банков 5 - 7. Полагаю такого количества интегральных параметров вполне достаточно для описания с приемлемой мерой детализации потребительских свойств интернет-банков.

Эти характеристики варьируются от целей исследования, назначения интернет-банков (скажем, для физических или юридических лиц, для малого или крупного бизнеса, для клиентов с малым или рекордно большим количеством платежей, для ориентированных на работу в России или с доминированием международных платежей, для локальных фирм или холдинговых структур и т. д.).

Начну с критерия часто всуе упоминаемого, но, на мой взгляд, не отражающего уровень интернет-банка - это количество клиентов или вариация на ту же тему - доходы от РКО. Опять же сошлюсь на пример из автомобилестроения. Где-то читал (если не прав - поправьте), что самым массовым по числу продаж легковым автомобилем в нашей стране является первая модель Жигулей, но вряд ли кто возьмёт на себя смелость настаивать на том, что это лучший автомобиль всех времён и народов.

Точно так же долго живущие на рынке интернет-банки имеют в текущий момент впечатляющую клиентскую базу, но их гарантировано будут вытеснять с рынка новые разработки, заужая ареал обитания архаичных интернет-банков.

Эту тривиальную мысль вряд ли даже надо обосновывать. Лишь замечу, что именно банкам с большим количеством клиентов сложнее всего вносить эффективные новации. Представьте ситуацию - миллион клиентов, банк меняет систему удалённого доступа, а свежие продукты имеют обыкновение капризничать, а то и падать - вот и нет миллиона клиентов. Разбежались. Намного проще вводить новации на уровне стартапа. Пришли тестеры. Оттестили продукт. Разработчики довели его до ума и покоряй рынок с идеально отлаженым интернет-банком.

Итак, мы вплотную подошли к конструированию критериев оценки. Но это будет темой следующих публикаций.

Комментарии 43

Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
"Таких комплексных характеристик может быть для интернет-банков 5 - 7. Полагаю такого количества интегральных параметров вполне достаточно для описания с приемлемой мерой детализации потребительских свойств интернет-банков. "

собственно я ждал первых конкретных чисел и дождался... мечты о чем то действительно увлекательном развеялись и остался один вопрос: Владимир, скажите, а что инновационного в Ваших мыслях? где гарантия что все обсуждения не уйдут из практической плоскости в теоретическую, например о том, а сколько должно быть этих самых комплексных характеристик? сами понимаете, что обсуждение количества характеристик не имеет никакого отношения к решению само проблемы, только вот людям больше всего нравится обсуждать, чем делать, а Вы им даете столько пищи для обсуждения...
почему бы в качестве решения Вам не начать оперировать предельными цифрами? т.е. важными критериями считать не 5-7 характеристик, а вообще все доступные к описанию свойства интересующих субстанций (в данном случае интернет-банкинга)... а в качестве "рейтингующего" фактора брать не экспертное мнение (и не тратить мнение на то, а кто является экспертом), а результаты выбора конкретных пользователей и статистику по используемому ими функционалу...
все это можно достаточно просто описать математически и анализировать, например, с помощью нейронных сетей - они то и дадут ответ не только на вопрос, какие же характеристики были на самом деле решающими, но и на основной - чей интернет-банкинг лучше...
иначе Вам придется раз в определенный промежуток времени (который нынче мерится уже не годами, а месяцами) пересматривать критерии и строить новую матрицу экспертных решений...
Олег Марков  (Oleg 1977)
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Если уж автор предпочитает проводить параллели с автомобилями, то данная ситуация напоминает следующее. После краш-теста от машины остался один руль и некоторое количество металлолома. На деньги, вырученные от его сдачи, руль модернизировали, добавив рычажков и кнопочек, и теперь главная проблема: создать такой рейтинг рулей, чтобы после всей этой истории почувствовать себя победителем.
В принципе, почему бы и нет? Правда, это уже ближе к ассоциациям с игровыми приставками, нежели с автомобилями...
Игорь Пехтерев  (Pine)
#
2 VanesStalkers
Думаю в Вашем предложении учитывать все факторы какие только возможно прослеживается подход научного изучения - чтобы учесть все что только существует. Но тогда с одной стороны можно захлебнуться в цифрах и нюансах которые могут быть интересны и нужны для чисто научных изысканий академических ученых, но с довольно сомнительной практической пользой для реальной жизни. Широкая общественность smile:-) такого труда не поймет и не оценит, так как это будет чисто академические изыскание интересные очень узкому кругу специалистов.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
современные технологии, на самом деле, позволяют настолько сблизить научные изыскания с практическим бизнесом, что обыватель, зачастую, может этого и не заметить...
а если и дальше продолжать отмахиваться от потоков информации, которые можно получать буквально из пустого места, то мы так и будем топтаться перед выбором, что же лучше экспертное мнение или анализ по 3-м критериям (или может быть лучше 4-м?)... а весь мир уже, как обычно, начнет делать, пока мы обсуждаем...
Владимир Фролов  (frolov.inbank)
#
Уважаемый Господин Миронов!
Излагаемые Вами мысли я обсуждал с моим другом Михаилом Гусевым. Он доктор, профессор. Работает в Институте математики и механики УроАН РФ. Где ранее и я работал.
Думаю это очень интересная тема. Но давайте немного повременим. Я напишу еще несколько текстов и у нас может получиться более предметный разговор.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
согласен... но выбранный Вами формат дискуссии, к сожалению, предполагает что, сейчас читатели могут комментировать лишь обрывки от общего контекста, но без них, и Вам в пустоту писать, я думаю, будет не столь интересно...
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Согласен с Иваном (в кои-то веки smile;) )

Выбранный вами, Владимир, регламент не позволяет что-либо обсуждать вообще!
Если ваша задача написать много текстов - пишите - я пока в отпуск схожу.
Если цель - раскрыть нам глаза - давайте предварительную информацию целиком.

Может быть вы боитесь, что мы не "прожуем"? Поэтому и дозируете?
Владимир Светлый  (lawmaster)
#
Все гениальное просто. Приглашаются целевые аудитории. Опрашиваются.

Затем им показываются на компьютерах версии интернет банков участвующих в рейтинге банков. Он по ним лазит. В конце своих изысканий он оставляет свой голос за один из интернет-банков.

Составляются результаты. Потом сравниваются. И какой интернет банк объективно пользуется большей популярностью, тот и лучший. Это самый объективный рейтинг.

В реальности же все целевые опросы могут быть куплены, а опрашиваемые и тестируемые подкуплены. Поэтому я не верю в это все. Для меня лично лучшим интернет-банком является тот которым я сейчас пользуюсь.
Иван Миронов  (VanesStalkers)
#
уж простите, но это прошлый век smile:)
берется банк, берется произвольный срез его клиентов, мониторится частота посещений клиентами интересующего ресурса, вплоть до того, на какие элементы страницы клиент чаще смотрел (в прямом смысле этого слова), а на какие реже (если аналитически, то можно определить, например, по движениям мышки, которая имеет привычку двигаться в след за движением мыслей и, соответственно, взгляда smile:) )... уж не говорю про банальные счетчики на каждой ссылке и других активных элементах...
Денис Павлющик  (Chezare)
#
В конце своих изысканий он оставляет свой голос за один из интернет-банков.

С вероятностью 99,9 при прочих равных выбирает то к чему привык, т.е. ибанк которым пользуется в быту... К сожалению, это не метод. По себе знаю, переход на другой интернет-банк пусть и лучший, чем тот которым пользуешься в данный конкретный момент времени требует определенного времени для банального привыкания к интерфейсу...
Владимир Фролов  (frolov.inbank)
#
Уважаемый Владимир!
Моя цель Вас переубедить.
Думаю есть и другие подходы к решению этой проблемы - честные, объективные и прозрачные рейтинги. Полагаю более эффективные.
Олег Марков  (Oleg 1977)
#
Отношения «клиент – банк» являются настолько сложной системой, что, казалось бы, очевидно правильное решение при выборе банка руководствоваться рейтингом его системы удаленного доступа вполне может оказаться неверным. В корне неверным.
Олег Марков  (Oleg 1977)
#
Пример автора с первой моделью Жигулей – чрезвычайно красноречивая иллюстрация выбранных им «честных, объективных и прозрачных» методов ведения дискуссии.
Когда речь идет о доходах от РКО, имеется в виду баланс за минувший квартал, в крайнем случае – за минувший год.
И если взять статистику автомобилей, проданных автосалонами страны в 2011-ом, там наверняка в лидерах не Жигули первой модели smile:D
Так что логическая конструкция типа:
«самым массовым по числу продаж легковым автомобилем в нашей стране является первая модель Жигулей, но вряд ли кто возьмёт на себя смелость настаивать на том, что это лучший автомобиль всех времён и народов»
если в чем и убеждает, то лишь в специфике используемых полемических приемов.
Шарухин Антон  (toshik80)
#
Мне вот интересно а войдет ли в 5-7 заявленных автором критериев
тарифы и комиссии возникающие при пользовании и-банком, а также
своевременное и наглядное предупреждение о взимании комиссии перед проведением той или иной
операции.
А то читаешь статью про Альфа-клик и там сказано, чтобы начать им пользоваться нужно приобрести
один из пакетов услуг (т.е. в альфе навязывание услуги это обычное дело).
Но есть ряд других банков у кого и-банк совсем бесплатный
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Коротко о главном. Итак, автор блога и его адепты обоснованно посчитали, что читатели не станут переходить по ссылкам, а потому решили, что можно смело грузить дублями-копипастами еще один ресурс. Правда, в форуме на чужом ресурсе они не рискнули выступить, а выпросили себе право на блог. Это понятно, в блоге автор – хозяин-барин, если кто–то кое-где порой активно не согласен – не надо искать повода обратиться к модератору, можно и своими силами модерилом в лоб запустить. На сем преамбулу заканчиваю, перехожу к
X Часть I
X «Чьи Вы хлопцы будете, кто вас в бой ведет»
Итак, наиболее активные участники обсуждения:
- автор - Вл.Фролов, сотрудник банка, на форуме Критерии сравнения интернетбанков пишет « Ответ #197 : 10.01.2011 08:34:09 »
Цитата
Мы с этого года начинаем рейтинговые бои в этом виде спорта. Поэтому хотелось бы пообсуждатьне правила оценки победителя.


И вновь начинается бой. И как-то тревожно звучит:
Сергей Николаевич, Участник форума, Re: Критерии сравнения интернетбанков, « Ответ #210 : 01.02.2011 19:43:06 »
Цитата
....пытался выразить своё отношение к ИБ на banki.ru ....не приняли....что-то не так.

http://forum.in-bank.ru/index.php/topic,542.210.htmlhttp://forum.in-bank.ru/index.php/topic,542.210.html
А вот и усиление (там же):
dtlst, Участник форума, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #211 : 01.02.2011 20:43:34 »
Цитата
О, они там в глухой защите давно уже

Ба, знакомые все лица!
Но хронология, да, это реально важно:
Вл.Фролов, Сотрудник банка, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #213 : 16.09.2011 15:55:24 »
Цитата
Во второй половине октября этого года завершим функционал нашего интернет-банка и с этого момента будем заявляться на все рейтинговые бои на лучший интернет-банк. Начнем с России.

Он же:
Вл.Фролов, Сотрудник банка, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #216 : 15.02.2012 13:20:08 »
Цитата
В марте будут завершены работы по он-лайновой настройке лимитов. А значит можем уже весомо заявить о себе на рейтинговых соревнованиях.
Сегодня крайне важно сформулировать и свое видение, что такое такое хорошо и что такое плохо в интернет-банко-строении.

Снова знакомые лица:
dtlst, Участник форума, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #228 : 16.02.2012 17:04:50 »
Цитата
И еще: полагаю в этой теме к месту. Тут уже публиковали ссылку на Банки.ру, повторю, пожалуй: http://www.banki.ru/bankofyear/2011/
Я проголосовал, Инбанк там есть
Только надо зарегиться

И он же:
Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #230 : 16.02.2012 19:29:31 »
Цитата
Но все равно, коллеги, пора там регистрироваться- МЛМ


И наконец – вот оно!
err, Участник форума, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #257 : 02.03.2012 00:24:33 »
Цитата
Департамент Статистических Исследований (ДСИ) самого лучшего банка в мире (Инбанка) не смог пройти мимо фразы из предложенного текста " В течение 2006 года суточная посещаемость "Банки.ру" выросла с 7 тыс. уникальных пользователей до 18 тыс."
На сегодня среднее количество просмотров Родника составляет 4654 просмотров в день. Есть, кого забороть))))


dtlst, Участник форума, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #258 : 18.04.2012 13:21:45 »
Цитата
Ну что, я на банки.ру начал процесс. Коллеги, присоединяйтесь: http://www.banki.ru/services/responses/bank/?id=188229#r3755192

Re: Критерии сравнения интернетбанков
Цитата
« Ответ #259 : 18.04.2012 14:04:34 »
Все, затерли мой отзыв про лимиты. Напишу еще один


beliyYAR, Участник форума, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #261 : 18.04.2012 16:02:50 »
Цитата
это бесполезно писать в НР о каких-то функциях, удобствах, т.п...
критерии НР слишком дремучие для этого - людям по-прежнему важно, как им улыбаются, как быстро выполняет операционист работу, сколько времени они стоят в очереди или висят на телефонной линии поддержки. единственное, за что можно зацепиться - это скорость решения вопросов, отзывчивость сотрудников, ну и т.п.

http://forum.in-bank.ru/index.php/topic,542.255.html
О как![I]
И снова-здорово: dtlst, Участник форума, Критерии сравнения интернетбанковRe: , « Ответ #262 : 18.04.2012 16:06:25 »
Цитата
Ну да, там в цене только негативные отзывы. Посмотрим, появится ли Инбанк в рейтинге интернетбанков.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Браво, Даниил!
Хоть я и просил не переходить на личности, но эти ваши реплики как никогда В ТЕМУ.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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Здесь нет никакого перехода на личности. Я не давал оценки ни одному из персонажей - они сами себя охарактеризовали в своих постах на форуме Инбанка.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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Часть II
«Наконец-то наконец нить поймали за конец»
Ну вот же оно! Вот откуда все пошло, стремление именно на банки.ру развернуть дискуссию. А что, очень даже неплохо, и главное – просто. Все ходы, тьфу, посты уже написаны вот тут - http://forum.in-bank.ru/ . И роли тоже расписаны: кому что предлагать, кому опровергать, короче – готовая дискуссия. Переноси посты, что легко заметить, если все-таки пройти по ссылке, и жди – кто поведется. Но ладно, хотят сторонники банка прореклами ровать свой банк абсолютно бесплатно, ну то есть даром, на популярном ресурсе – что за беда. В блогах-то нет правила, запрещающего рекламировать свой банк. Так почему бы и нет? Но – чу! Вот же оно:
Вл.Фролов, Сотрудник банка, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #308 : 21.05.2012 10:57:44 »
Цитата
Уважаемые Дамы и Господа!
31 мая в Москве будет круглый стол по рейтингованию банков. Хочу выступить. Сказать о непрозрачности методик рейтингования, платности рейтингов и полной потере интереса общества к покупным рейтингам. Сегодня запрос на честное, прозрачное и объективное рейтингование.
Наша команда около года в фоновом режиме размышляла о вопросах рейтингования. И в первую очередь - интернет-банков. Организаторам Круглого стола пару недель назад Методику я уже выслал. Сейчас мы выложим ее и для наших участников форума.


И наконец-то долгожданная методика! Уф, неужели таки дождались? Почитаем же, дамы и господа!
Василий Юрченко, Administrator, Участник форума, Re: Критерии сравнения интернетбанков, « Ответ #309 : 21.05.2012 11:29:04 »
Цитата
Добрый день!
Описание методики рейтинга интернет-банков, к обсуждению которой пригласил Владимир Николаевич в сообщении выше: Рейтинг интернет-банков (324.18 Кб - загружено 32 раз.)


Честно говоря, цитировать всю методику – имхо, конечно,- нет смысла. Ну как в старом анекдоте про Петра I и коменданта крепости, не поприветствовавшей императора установленным салютом: «Первая причина – нет пороха… Достаточно.»
Кстати, основную мысль предлагаемой методики Вл.Фролов столь часто повторял на форуме, ну вот хотя бы:
Вл.Фролов, Сотрудник банка, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #160 : 28.12.2010 22:18:35 »

Цитата
Сведение задачи векторной оптимизации к задаче последовательной оптимизации.
Для нашей задачи это выглядит следующим образом. Выделяется главный критерий и по нему выбирают все банки, которые имееют максимальное значение этого критерия (в нашем случае имеют эту опцию - скажем, есть билинговые платежи по какому-то закрытому списку). .


Или вот:
Цитата
В итоге я пришел к твёрдому убеждению, что сведение векторной оценки интернет-банков к скалярной не только методически сложно, но и выхолащивает ценность такого рейтинга для клиентов. Рынку надо предоставить информацию не вида - у такого интернет-банка оценка 83 балла, а у другого 87 - ну и что из этого? А указать что по такому-то критерию лучший такой-то интернет-банк, по другому - другой и так далее. И клиент сам на основе информации по отдельным характеристикам сделает осознанный выбор наилучшего именно для него решения.

Ну и вот как это сформулировано в собственно методике:
Цитата

Интегральный рейтинг не определяется. Считаем, что, например, сравнение самого функционального интернет-банка с самой плохой безопасностью с интернет-банком, имеющим средние показатели по всем критериям просто некорректно. Наличие многофакторной оценки интернет-банков поможет конечному потребителю самому определиться с тем, какой интернет-банк будет ему наиболее удобен.


Ранее г-н Фролов многократно ратовал за векторную оптимизацию и утверждал, что скаляризация при составлении рейтинга непригодна. Ну что же, применим это положение к его же методике.
Итак, основа методики г-на Фролова – векторная оптимизация параметров, применяемых для составления рейтинга. Прекрасно, а как широко известно, основой постановки задачи векторной оптимизации является экспертная оценка.
Цитата
Задача векторной оптимизации в общем случае не имеет строго математического решения. Для получения того или иного ее решения необходимо использовать дополнительную субъективную информацию специалиста в данной предметной области, которого принято называть лицом принимающим решение (ЛПР), в английском языке -decision maker. Это означает, что при решении задачи разными специалистами с привлечением различных источников информации, скорей всего будут получены различные ответы.
Задачи векторной оптимизации, в настоящее время принято рассматривать в рамках теории принятия решений, основной особенностью задач которой является наличие неопределенности. Эта неопределенность не может быть исключена с помощью различных приемов моделирования и объективных расчетов. В многокритериальных задачах неопределенность состоит в том, что неизвестно, какому критерию отдать предпочтение и в какой степени. Для устранения этой неопределенности необходимо, во-первых, сформулировать специальный принцип оптимальности, а также привлечь дополнительную субъективную информацию ЛПР, основанную на его опыте и интуиции.


Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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X Часть III
«Мыло-мочало – начинай сначала!»
Бинго! Из методики следует, что к экспертам предъявляется минимум 4 пункта требований. И это означает – снова переходим к постановке задачи векторной оптимизации. И … и! И снова утыкаемся в необходимость экспертов! Которые определят персоналии экспертов, которые оценят презентации и пр. согласно методике. Но – ВНИМАНИЕ! – этих экспертов тоже должны выбрать эксперты!
Все, приехали. Господин профессор, сколько итераций будем считать необходимыми для отбора экспертов? И как будем оценивать каждый раз прозрачность отбора экспертов? Их объективность? Квалификацию? Тем более, есть еще такой вопрос: ответственность предлагаемых экспертов ограничивается надеждой на их стремление сохранить репутацию. Ну дело хорошее. Вот только РА тоже дорожат репутацией. А Вы их так уверенно обвиняете в продажности, что и с репутацией экспертов возникают сомнения. И ведь не суд, уголовной ответственности для экспертов-взяточников в таких ситуациях не предусмотрено.
Олег Марков  (Oleg 1977)
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Даниил, «Мыло-мочало – начинай сначала!» – это у них такой фирменный стиль.
Вы еще спасибо скажите, что сюда не начали копипастить с форума банка литературные изыскания типа вот этого:

Выходные уби..,
Два дня развивал себя в крышестроении.
Семейных бань!
Профнастилом.
Из яркого – четырежды устремлялся вниз.
Четырежды! (Ох, уж мне этот полиэтилен!..).
Зато прекрасно сохранилась кожа, удачно не задетая инструментом.
Под солнечные ожоги.
Румяной красно красоты.
Ещё – море жидкости!
Пришло – ушло…
Убыло – прибыло…
И геометрия – в остатке.
Пятый класс!
Когда, блин, круг упирается квадрату…

И такого добра там – 130 (Сто тридцать!!!) страниц: в 6 раз больше, чем лабиринтов про критерии интернетбанков.

Тут Иван Миронов (VanesStalkers) верно заметил, что современные технологии позволяют эффективно обрабатывать потоки информации.
Однако в данном банке содержание этих потоков настолько экстравагантно, что с утверждением «Наконец-то наконец нить поймали за конец» Вы, возможно, несколько поторопились.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Утверждение про нить относится к причинам прихода именно на этот сайт и к тому, что все-таки, как не сопротивлялся автор, но методика таки попала на обозрение.
Рейтинг интернет-банков
Олег Марков  (Oleg 1977)
#
Если у автора с 21 мая сего года за пазухой готовая методика, которую он собрался обсуждать на данном ресурсе, то к чему все эти пляски с прологами и прелюдиями?
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
А это и мне интересно знать. А еще мне интересно знать - чем закончилось обсуждение данной методики в Москве? На форуме Инбанка про это ни звука. Здесь тоже.
Олег Марков  (Oleg 1977)
#
Меня тоже заинтриговал вопрос, чем же закончился круглый стол в Москве 31 мая, где автор собирался выступить, о чем и сообщил на форуме банка.
Может, ответ вот в этом его откровении: «Организаторам Круглого стола пару недель назад Методику я уже выслал»?
Получили – удивились? И автор остался дома, на Урале?
Александр Ильиных  (detlst)
#
Забавный Вы чел, Volonter-w. То Вы категорически отказываетесь читать и писать здесь:
Цитата
Пардон, я в таком треше - не участник. Мне, знаете ли, требуется себя уважать. А участие в подобных, с позволения сказать, наукообразных треш-щалках - тому не способствует. Извините, но - прощайте.

А то вдруг начинаете анализировать массу информации из разных ресурсов (смотрите выше).
Или "прощайте", или давайте конструктив. Если Вам "требуется себя уважать".
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Не люблю тех, кто считает окружающих глупцами. Придите честно и скажите честно - чего хотите. И не вопрос - балакайте. А то разыгрываете тут клоунаду. Вот показать, что шьете черную дырку белыми нитками - пустячок, но приятно. И нисколько не ранит мое самоуважение.
Олег Марков  (Oleg 1977)
#
Даниил, если человек всю жизнь считает окружающих глупцами, а последние три года с горсткой адептов только и делает, что разыгрывает клоунаду, чего другого-то ждать???
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
И кстати - все, что я здесь выложил - абсолютно соответствует требованию академичности. smile:D
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Это все шутка, да? Розыгрыш?
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Не, Даниил, не тебе.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Миша, так это - ссылки я чё, задарма ковырялся, все перелопачивал, систематизировал? Оби-и-и-ида!
О, пардон - такой тормоз этот интернет!
CheckRating.ru  (CheckRating.ru)
#
Я ваще перестаю понимать что происходит.
Прочитал Предложения по организации рейтинга систем интернет-банкинга
Сразу вспомнил http://www.banki.ru/blog/frolovinbank/3021.php?commentId=35173#35146
Владимир Светлый Именно ее кратко и изложил, ну не одну оценку ставят эксперты, а пять, по разделам. Так ИМХО банки.ру сейчас так и делают.
Мож я тупой, но какое это все отношение к академичности имеет.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
#
Автора!!! Г-н профессор - ответите? А то про академичность вопрос.
Миша, да вот я же с самого начала задал вопрос - а не реклама ли банка эдак незатейливо продвигается? Как по мне, так такая реклама хуже антирекламы. Как говорится, они совершили не преступление, они совершили гораздо хуже - ошибку.
И вот такой еще вопрос, но это уже к редакции. Со стороннего ресурса приходит организованная группа и начинает разыгрывать гамбит четырех коней. Это как - троллинг? А какой - толстый или тонкий? И как оценивать такое поведение г-на профессора и Ко?
Олег Марков  (Oleg 1977)
#
«Как по мне, так такая реклама хуже антирекламы».

По мне – тоже. Но чего уж тут поделаешь: считая себя большими спецами в части сложных систем, они сплошь да рядом принимают очевидно правильные (для них самих) решения, которые через десяток-другой ходов оказываются катастрофически (опять же для них самих) неверными.
Михаил Павличенко  (Mixerr)
#
Владимир Светлый изложил вкратце свою версию методики и тут же её опроверг. Как ей пользоваться?
Илья Морозов  (bkmz1)
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Помните фильм "Мимино". Там корову на вертолете перевозили на продажу в соседний район. smile:D . А кто ее тут купит ? Здесь ее все знают.
Дальше самое загадочное для меня.За два с лишним года они не смогли наладить продажи в Екатеринбурге. Зачем тратить свои силы и время на продвижение на федеральном ресурсе? Не жирно ли для шести оставшихся в стране офисов ?
Тут никакой наукой и не пахнет.Цель рейтинга проста- впихнуть хоть кому то продукт нерентабельного кредитного учреждения.Почему нерентабельного ? Потому что есть суровые основания полагать, что пока "бандерлоги пишут в блоги(С) " Номос выписывает Инбанку дотации.
Привет клоунам и директору цирка.
Эдуард  (gibbs)
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хм. не буду вдаваться во все вышеизложенное. как ни крути, но ибанк вторичен. первично те продукты, которым пользуешься, и уже к ним - приятный довесок И-Банка. но не наоборот. пусть у альфабанка будет самый лучший ибанк - но я не стану его клиентом.
Игорь Пехтерев  (Pine)
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С общей идеей согласен, но если доступ ко всем продуктам которыми пользуешься только через интернетбанк, то без него - никуда, и и-банк - первичен.

У каждого своя специфика каким образом ему пользоваться банковскими продуктами (есть клиенты которые используют буквально 0% , а есть кто и до 100% удаленной работы с банками), первых сейчас куда больше чем вторых - но явно все меняется очень быстро.
Даниил Суховеев  (Volonter-w)
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Посыл г-на Фролова - эра классических банков прошла, наступила эра интернет-банков. Которым вообще не нужны офисы.
Цитата
Реально он-лайновый интернет-банк это тот, в котором при отправке платежей и зачислении денежных средств на счета клиентов в контуре проведения операций отсутствует человек. Все делают роботы. Это позволяет проводить платежи внутри банка круглые сутки 365 - 366 дней в году, отправлять и зачислять деньги за 3 - 5 минут, работать с РКЦ с 9-00 до 22-30 (время работы РКЦ). При такого рода технологиях (отсутствие человека в контуре проведения платежей) процесс становится легко масштабируемым. При росте масштабов бизнеса, расширении его географии не требуется нанимать на работу человеческие толпы, не надо обучать персонал, мучить его ночными бдениями. Исчезает пресловутый человеческий фактор, снижается количество ошибок, повышается стабильность работы платежной системы банка.
Все достижения уже достигнутые (извините за тавтологию) в глазах клиентов девальвируются. Такие он-лайновые режимы работы воспринимаются как само собой разумеющиеся. Но я помню весну 2010 года, когда именно тема скорострельности стояла на первом месте. И это правильно. Сегодня СМС, электронная почта и деньги должны ходить в он-лайне. Это веление времени. А банки, работающие с многочасовыми или даже суточными задержками являются сегодня анахронизмом.

На форуме Инбанка он развил эту мысль вплоть до то, что и карты клиент не получает в офисе, а они генерируются у него в компьютере.
Цитата
Добавлю по ДБО.
В архаичных банках для получения виртуальной карты надо идти в банк, в современных она генерится на компьютере клиента. Но эта услуга для физлица.

Почитайте, ссылка есть, да вообще найти не сложно и без ссылки.
Если бы он начал обсуждение этой темы, подкрепленное какими-то расчетами, какой-то статистикой, да хотя бы просто организовал обсуждение в таком разрезе - возможно, это вызвало бы гораздо больший интерес. А негатив вызван, как я уже писал, тем. что пытаются разыграть спектакль вместо честного и открытого обсуждения.
P.s. Орфография и стилистика сохранены авторские.
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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"негатив вызван, как я уже писал, тем. что пытаются разыграть спектакль вместо честного и открытого обсуждения"
Полностью солидарен. И про спектакль, а больше всего - про желание убежать от честного и открытого обсуждения.

...а еще боремся за звание дома высокой культуры и быта... smile:D
Олег Марков  (Oleg 1977)
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«желание убежать от честного и открытого обсуждения»

А точнее – спрятаться под стол, как уже бывало не раз smile:D
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