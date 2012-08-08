Дискуссия о рейтинговании банков. О критериях оценки

Выбор критериев оценки дался мне нелегко. В размышлениях долгих. Как правильно написал участник дискуссии под моей второй частью - на это ушло больше года и 22 страницы текста на нашем локальном корпоративном форуме. Но что поделаешь? - на федеральный ресурс надо выходить во всеоружии и с выверенной позицией. А значит можно год с гаком поразмышлять о такой непростой материи как рейтингование интернет-банков.
В обсуждении на нашем корпоративном форуме приняли участие и сотрудника Инбанка, и наши клиенты. Не скрою, что этот обмен мнениями в определённой мере скорректировал моё видение проблемы.
В итоге я пришел к твёрдому убеждению, что сведение векторной оценки интернет-банков к скалярной не только методически сложно, но и выхолащивает ценность такого рейтинга для клиентов. Рынку надо предоставить информацию не вида - у такого интернет-банка оценка 83 балла, а у другого 87 - ну и что из этого? А указать что по такому-то критерию лучший такой-то интернет-банк, по другому - другой и так далее. И клиент сам на основе информации по отдельным характеристикам сделает осознанный выбор наилучшего именно для него решения.
Полагаю, что критерии сравнения должны быть не по отдельно взятым опциям, а на основании потребительских характеристик. Можно провести параллель с оценкой автомобиля - не по наличию подсветки багажника, а по надёжности, комфорту, дизайну автомобиля ...
Таких комплексных характеристик может быть для интернет-банков 5 - 7. Полагаю такого количества интегральных параметров вполне достаточно для описания с приемлемой мерой детализации потребительских свойств интернет-банков.
Эти характеристики варьируются от целей исследования, назначения интернет-банков (скажем, для физических или юридических лиц, для малого или крупного бизнеса, для клиентов с малым или рекордно большим количеством платежей, для ориентированных на работу в России или с доминированием международных платежей, для локальных фирм или холдинговых структур и т. д.).
Начну с критерия часто всуе упоминаемого, но, на мой взгляд, не отражающего уровень интернет-банка - это количество клиентов или вариация на ту же тему - доходы от РКО. Опять же сошлюсь на пример из автомобилестроения. Где-то читал (если не прав - поправьте), что самым массовым по числу продаж легковым автомобилем в нашей стране является первая модель Жигулей, но вряд ли кто возьмёт на себя смелость настаивать на том, что это лучший автомобиль всех времён и народов.
Точно так же долго живущие на рынке интернет-банки имеют в текущий момент впечатляющую клиентскую базу, но их гарантировано будут вытеснять с рынка новые разработки, заужая ареал обитания архаичных интернет-банков.
Эту тривиальную мысль вряд ли даже надо обосновывать. Лишь замечу, что именно банкам с большим количеством клиентов сложнее всего вносить эффективные новации. Представьте ситуацию - миллион клиентов, банк меняет систему удалённого доступа, а свежие продукты имеют обыкновение капризничать, а то и падать - вот и нет миллиона клиентов. Разбежались. Намного проще вводить новации на уровне стартапа. Пришли тестеры. Оттестили продукт. Разработчики довели его до ума и покоряй рынок с идеально отлаженым интернет-банком.
Итак, мы вплотную подошли к конструированию критериев оценки. Но это будет темой следующих публикаций.
Комментарии 43
собственно я ждал первых конкретных чисел и дождался... мечты о чем то действительно увлекательном развеялись и остался один вопрос: Владимир, скажите, а что инновационного в Ваших мыслях? где гарантия что все обсуждения не уйдут из практической плоскости в теоретическую, например о том, а сколько должно быть этих самых комплексных характеристик? сами понимаете, что обсуждение количества характеристик не имеет никакого отношения к решению само проблемы, только вот людям больше всего нравится обсуждать, чем делать, а Вы им даете столько пищи для обсуждения...
почему бы в качестве решения Вам не начать оперировать предельными цифрами? т.е. важными критериями считать не 5-7 характеристик, а вообще все доступные к описанию свойства интересующих субстанций (в данном случае интернет-банкинга)... а в качестве "рейтингующего" фактора брать не экспертное мнение (и не тратить мнение на то, а кто является экспертом), а результаты выбора конкретных пользователей и статистику по используемому ими функционалу...
все это можно достаточно просто описать математически и анализировать, например, с помощью нейронных сетей - они то и дадут ответ не только на вопрос, какие же характеристики были на самом деле решающими, но и на основной - чей интернет-банкинг лучше...
иначе Вам придется раз в определенный промежуток времени (который нынче мерится уже не годами, а месяцами) пересматривать критерии и строить новую матрицу экспертных решений...
В принципе, почему бы и нет? Правда, это уже ближе к ассоциациям с игровыми приставками, нежели с автомобилями...
Думаю в Вашем предложении учитывать все факторы какие только возможно прослеживается подход научного изучения - чтобы учесть все что только существует. Но тогда с одной стороны можно захлебнуться в цифрах и нюансах которые могут быть интересны и нужны для чисто научных изысканий академических ученых, но с довольно сомнительной практической пользой для реальной жизни. Широкая общественность такого труда не поймет и не оценит, так как это будет чисто академические изыскание интересные очень узкому кругу специалистов.
а если и дальше продолжать отмахиваться от потоков информации, которые можно получать буквально из пустого места, то мы так и будем топтаться перед выбором, что же лучше экспертное мнение или анализ по 3-м критериям (или может быть лучше 4-м?)... а весь мир уже, как обычно, начнет делать, пока мы обсуждаем...
Излагаемые Вами мысли я обсуждал с моим другом Михаилом Гусевым. Он доктор, профессор. Работает в Институте математики и механики УроАН РФ. Где ранее и я работал.
Думаю это очень интересная тема. Но давайте немного повременим. Я напишу еще несколько текстов и у нас может получиться более предметный разговор.
Выбранный вами, Владимир, регламент не позволяет что-либо обсуждать вообще!
Если ваша задача написать много текстов - пишите - я пока в отпуск схожу.
Если цель - раскрыть нам глаза - давайте предварительную информацию целиком.
Может быть вы боитесь, что мы не "прожуем"? Поэтому и дозируете?
Затем им показываются на компьютерах версии интернет банков участвующих в рейтинге банков. Он по ним лазит. В конце своих изысканий он оставляет свой голос за один из интернет-банков.
Составляются результаты. Потом сравниваются. И какой интернет банк объективно пользуется большей популярностью, тот и лучший. Это самый объективный рейтинг.
В реальности же все целевые опросы могут быть куплены, а опрашиваемые и тестируемые подкуплены. Поэтому я не верю в это все. Для меня лично лучшим интернет-банком является тот которым я сейчас пользуюсь.
берется банк, берется произвольный срез его клиентов, мониторится частота посещений клиентами интересующего ресурса, вплоть до того, на какие элементы страницы клиент чаще смотрел (в прямом смысле этого слова), а на какие реже (если аналитически, то можно определить, например, по движениям мышки, которая имеет привычку двигаться в след за движением мыслей и, соответственно, взгляда )... уж не говорю про банальные счетчики на каждой ссылке и других активных элементах...
С вероятностью 99,9 при прочих равных выбирает то к чему привык, т.е. ибанк которым пользуется в быту... К сожалению, это не метод. По себе знаю, переход на другой интернет-банк пусть и лучший, чем тот которым пользуешься в данный конкретный момент времени требует определенного времени для банального привыкания к интерфейсу...
Моя цель Вас переубедить.
Думаю есть и другие подходы к решению этой проблемы - честные, объективные и прозрачные рейтинги. Полагаю более эффективные.
Вы же не принимаете участия в обсуждении?
Когда речь идет о доходах от РКО, имеется в виду баланс за минувший квартал, в крайнем случае – за минувший год.
И если взять статистику автомобилей, проданных автосалонами страны в 2011-ом, там наверняка в лидерах не Жигули первой модели
Так что логическая конструкция типа:
«самым массовым по числу продаж легковым автомобилем в нашей стране является первая модель Жигулей, но вряд ли кто возьмёт на себя смелость настаивать на том, что это лучший автомобиль всех времён и народов»
если в чем и убеждает, то лишь в специфике используемых полемических приемов.
тарифы и комиссии возникающие при пользовании и-банком, а также
своевременное и наглядное предупреждение о взимании комиссии перед проведением той или иной
операции.
А то читаешь статью про Альфа-клик и там сказано, чтобы начать им пользоваться нужно приобрести
один из пакетов услуг (т.е. в альфе навязывание услуги это обычное дело).
Но есть ряд других банков у кого и-банк совсем бесплатный
X Часть I
X «Чьи Вы хлопцы будете, кто вас в бой ведет»
Итак, наиболее активные участники обсуждения:
- автор - Вл.Фролов, сотрудник банка, на форуме Критерии сравнения интернетбанков пишет « Ответ #197 : 10.01.2011 08:34:09 »
И вновь начинается бой. И как-то тревожно звучит:
Сергей Николаевич, Участник форума, Re: Критерии сравнения интернетбанков, « Ответ #210 : 01.02.2011 19:43:06 »
http://forum.in-bank.ru/index.php/topic,542.210.htmlhttp://forum.in-bank.ru/index.php/topic,542.210.html
А вот и усиление (там же):
dtlst, Участник форума, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #211 : 01.02.2011 20:43:34 »
Ба, знакомые все лица!
Но хронология, да, это реально важно:
Вл.Фролов, Сотрудник банка, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #213 : 16.09.2011 15:55:24 »
Он же:
Вл.Фролов, Сотрудник банка, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #216 : 15.02.2012 13:20:08 »
Сегодня крайне важно сформулировать и свое видение, что такое такое хорошо и что такое плохо в интернет-банко-строении.
Снова знакомые лица:
dtlst, Участник форума, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #228 : 16.02.2012 17:04:50 »
Я проголосовал, Инбанк там есть
Только надо зарегиться
И он же:
Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #230 : 16.02.2012 19:29:31 »
И наконец – вот оно!
err, Участник форума, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #257 : 02.03.2012 00:24:33 »
На сегодня среднее количество просмотров Родника составляет 4654 просмотров в день. Есть, кого забороть))))
dtlst, Участник форума, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #258 : 18.04.2012 13:21:45 »
Re: Критерии сравнения интернетбанков
Все, затерли мой отзыв про лимиты. Напишу еще один
beliyYAR, Участник форума, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #261 : 18.04.2012 16:02:50 »
критерии НР слишком дремучие для этого - людям по-прежнему важно, как им улыбаются, как быстро выполняет операционист работу, сколько времени они стоят в очереди или висят на телефонной линии поддержки. единственное, за что можно зацепиться - это скорость решения вопросов, отзывчивость сотрудников, ну и т.п.
http://forum.in-bank.ru/index.php/topic,542.255.html
О как![I]
И снова-здорово: dtlst, Участник форума, Критерии сравнения интернетбанковRe: , « Ответ #262 : 18.04.2012 16:06:25 »
Хоть я и просил не переходить на личности, но эти ваши реплики как никогда В ТЕМУ.
«Наконец-то наконец нить поймали за конец»
Ну вот же оно! Вот откуда все пошло, стремление именно на банки.ру развернуть дискуссию. А что, очень даже неплохо, и главное – просто. Все ходы, тьфу, посты уже написаны вот тут - http://forum.in-bank.ru/ . И роли тоже расписаны: кому что предлагать, кому опровергать, короче – готовая дискуссия. Переноси посты, что легко заметить, если все-таки пройти по ссылке, и жди – кто поведется. Но ладно, хотят сторонники банка прореклами ровать свой банк абсолютно бесплатно, ну то есть даром, на популярном ресурсе – что за беда. В блогах-то нет правила, запрещающего рекламировать свой банк. Так почему бы и нет? Но – чу! Вот же оно:
Вл.Фролов, Сотрудник банка, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #308 : 21.05.2012 10:57:44 »
31 мая в Москве будет круглый стол по рейтингованию банков. Хочу выступить. Сказать о непрозрачности методик рейтингования, платности рейтингов и полной потере интереса общества к покупным рейтингам. Сегодня запрос на честное, прозрачное и объективное рейтингование.
Наша команда около года в фоновом режиме размышляла о вопросах рейтингования. И в первую очередь - интернет-банков. Организаторам Круглого стола пару недель назад Методику я уже выслал. Сейчас мы выложим ее и для наших участников форума.
И наконец-то долгожданная методика! Уф, неужели таки дождались? Почитаем же, дамы и господа!
Василий Юрченко, Administrator, Участник форума, Re: Критерии сравнения интернетбанков, « Ответ #309 : 21.05.2012 11:29:04 »
Описание методики рейтинга интернет-банков, к обсуждению которой пригласил Владимир Николаевич в сообщении выше: Рейтинг интернет-банков (324.18 Кб - загружено 32 раз.)
Честно говоря, цитировать всю методику – имхо, конечно,- нет смысла. Ну как в старом анекдоте про Петра I и коменданта крепости, не поприветствовавшей императора установленным салютом: «Первая причина – нет пороха… Достаточно.»
Кстати, основную мысль предлагаемой методики Вл.Фролов столь часто повторял на форуме, ну вот хотя бы:
Вл.Фролов, Сотрудник банка, Re: Критерии сравнения интернетбанков
« Ответ #160 : 28.12.2010 22:18:35 »
Для нашей задачи это выглядит следующим образом. Выделяется главный критерий и по нему выбирают все банки, которые имееют максимальное значение этого критерия (в нашем случае имеют эту опцию - скажем, есть билинговые платежи по какому-то закрытому списку). .
Или вот:
Ну и вот как это сформулировано в собственно методике:
Интегральный рейтинг не определяется. Считаем, что, например, сравнение самого функционального интернет-банка с самой плохой безопасностью с интернет-банком, имеющим средние показатели по всем критериям просто некорректно. Наличие многофакторной оценки интернет-банков поможет конечному потребителю самому определиться с тем, какой интернет-банк будет ему наиболее удобен.
Ранее г-н Фролов многократно ратовал за векторную оптимизацию и утверждал, что скаляризация при составлении рейтинга непригодна. Ну что же, применим это положение к его же методике.
Итак, основа методики г-на Фролова – векторная оптимизация параметров, применяемых для составления рейтинга. Прекрасно, а как широко известно, основой постановки задачи векторной оптимизации является экспертная оценка.
Задачи векторной оптимизации, в настоящее время принято рассматривать в рамках теории принятия решений, основной особенностью задач которой является наличие неопределенности. Эта неопределенность не может быть исключена с помощью различных приемов моделирования и объективных расчетов. В многокритериальных задачах неопределенность состоит в том, что неизвестно, какому критерию отдать предпочтение и в какой степени. Для устранения этой неопределенности необходимо, во-первых, сформулировать специальный принцип оптимальности, а также привлечь дополнительную субъективную информацию ЛПР, основанную на его опыте и интуиции.
«Мыло-мочало – начинай сначала!»
Бинго! Из методики следует, что к экспертам предъявляется минимум 4 пункта требований. И это означает – снова переходим к постановке задачи векторной оптимизации. И … и! И снова утыкаемся в необходимость экспертов! Которые определят персоналии экспертов, которые оценят презентации и пр. согласно методике. Но – ВНИМАНИЕ! – этих экспертов тоже должны выбрать эксперты!
Все, приехали. Господин профессор, сколько итераций будем считать необходимыми для отбора экспертов? И как будем оценивать каждый раз прозрачность отбора экспертов? Их объективность? Квалификацию? Тем более, есть еще такой вопрос: ответственность предлагаемых экспертов ограничивается надеждой на их стремление сохранить репутацию. Ну дело хорошее. Вот только РА тоже дорожат репутацией. А Вы их так уверенно обвиняете в продажности, что и с репутацией экспертов возникают сомнения. И ведь не суд, уголовной ответственности для экспертов-взяточников в таких ситуациях не предусмотрено.
Вы еще спасибо скажите, что сюда не начали копипастить с форума банка литературные изыскания типа вот этого:
Выходные уби..,
Два дня развивал себя в крышестроении.
Семейных бань!
Профнастилом.
Из яркого – четырежды устремлялся вниз.
Четырежды! (Ох, уж мне этот полиэтилен!..).
Зато прекрасно сохранилась кожа, удачно не задетая инструментом.
Под солнечные ожоги.
Румяной красно красоты.
Ещё – море жидкости!
Пришло – ушло…
Убыло – прибыло…
И геометрия – в остатке.
Пятый класс!
Когда, блин, круг упирается квадрату…
И такого добра там – 130 (Сто тридцать!!!) страниц: в 6 раз больше, чем лабиринтов про критерии интернетбанков.
Тут Иван Миронов (VanesStalkers) верно заметил, что современные технологии позволяют эффективно обрабатывать потоки информации.
Однако в данном банке содержание этих потоков настолько экстравагантно, что с утверждением «Наконец-то наконец нить поймали за конец» Вы, возможно, несколько поторопились.
Рейтинг интернет-банков
Может, ответ вот в этом его откровении: «Организаторам Круглого стола пару недель назад Методику я уже выслал»?
Получили – удивились? И автор остался дома, на Урале?
А то вдруг начинаете анализировать массу информации из разных ресурсов (смотрите выше).
Или "прощайте", или давайте конструктив. Если Вам "требуется себя уважать".
О, пардон - такой тормоз этот интернет!
Прочитал Предложения по организации рейтинга систем интернет-банкинга
Сразу вспомнил http://www.banki.ru/blog/frolovinbank/3021.php?commentId=35173#35146
Владимир Светлый Именно ее кратко и изложил, ну не одну оценку ставят эксперты, а пять, по разделам. Так ИМХО банки.ру сейчас так и делают.
Мож я тупой, но какое это все отношение к академичности имеет.
Миша, да вот я же с самого начала задал вопрос - а не реклама ли банка эдак незатейливо продвигается? Как по мне, так такая реклама хуже антирекламы. Как говорится, они совершили не преступление, они совершили гораздо хуже - ошибку.
И вот такой еще вопрос, но это уже к редакции. Со стороннего ресурса приходит организованная группа и начинает разыгрывать гамбит четырех коней. Это как - троллинг? А какой - толстый или тонкий? И как оценивать такое поведение г-на профессора и Ко?
По мне – тоже. Но чего уж тут поделаешь: считая себя большими спецами в части сложных систем, они сплошь да рядом принимают очевидно правильные (для них самих) решения, которые через десяток-другой ходов оказываются катастрофически (опять же для них самих) неверными.
Дальше самое загадочное для меня.За два с лишним года они не смогли наладить продажи в Екатеринбурге. Зачем тратить свои силы и время на продвижение на федеральном ресурсе? Не жирно ли для шести оставшихся в стране офисов ?
Тут никакой наукой и не пахнет.Цель рейтинга проста- впихнуть хоть кому то продукт нерентабельного кредитного учреждения.Почему нерентабельного ? Потому что есть суровые основания полагать, что пока "бандерлоги пишут в блоги(С) " Номос выписывает Инбанку дотации.
Привет клоунам и директору цирка.
У каждого своя специфика каким образом ему пользоваться банковскими продуктами (есть клиенты которые используют буквально 0% , а есть кто и до 100% удаленной работы с банками), первых сейчас куда больше чем вторых - но явно все меняется очень быстро.
Все достижения уже достигнутые (извините за тавтологию) в глазах клиентов девальвируются. Такие он-лайновые режимы работы воспринимаются как само собой разумеющиеся. Но я помню весну 2010 года, когда именно тема скорострельности стояла на первом месте. И это правильно. Сегодня СМС, электронная почта и деньги должны ходить в он-лайне. Это веление времени. А банки, работающие с многочасовыми или даже суточными задержками являются сегодня анахронизмом.
На форуме Инбанка он развил эту мысль вплоть до то, что и карты клиент не получает в офисе, а они генерируются у него в компьютере.
В архаичных банках для получения виртуальной карты надо идти в банк, в современных она генерится на компьютере клиента. Но эта услуга для физлица.
Почитайте, ссылка есть, да вообще найти не сложно и без ссылки.
Если бы он начал обсуждение этой темы, подкрепленное какими-то расчетами, какой-то статистикой, да хотя бы просто организовал обсуждение в таком разрезе - возможно, это вызвало бы гораздо больший интерес. А негатив вызван, как я уже писал, тем. что пытаются разыграть спектакль вместо честного и открытого обсуждения.
P.s. Орфография и стилистика сохранены авторские.
Полностью солидарен. И про спектакль, а больше всего - про желание убежать от честного и открытого обсуждения.
...а еще боремся за звание дома высокой культуры и быта...
А точнее – спрятаться под стол, как уже бывало не раз
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