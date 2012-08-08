Дискуссия о рейтинговании банков. О критериях оценки

Выбор критериев оценки дался мне нелегко. В размышлениях долгих. Как правильно написал участник дискуссии под моей второй частью - на это ушло больше года и 22 страницы текста на нашем локальном корпоративном форуме. Но что поделаешь? - на федеральный ресурс надо выходить во всеоружии и с выверенной позицией. А значит можно год с гаком поразмышлять о такой непростой материи как рейтингование интернет-банков.



В обсуждении на нашем корпоративном форуме приняли участие и сотрудника Инбанка, и наши клиенты. Не скрою, что этот обмен мнениями в определённой мере скорректировал моё видение проблемы.



В итоге я пришел к твёрдому убеждению, что сведение векторной оценки интернет-банков к скалярной не только методически сложно, но и выхолащивает ценность такого рейтинга для клиентов. Рынку надо предоставить информацию не вида - у такого интернет-банка оценка 83 балла, а у другого 87 - ну и что из этого? А указать что по такому-то критерию лучший такой-то интернет-банк, по другому - другой и так далее. И клиент сам на основе информации по отдельным характеристикам сделает осознанный выбор наилучшего именно для него решения.



Полагаю, что критерии сравнения должны быть не по отдельно взятым опциям, а на основании потребительских характеристик. Можно провести параллель с оценкой автомобиля - не по наличию подсветки багажника, а по надёжности, комфорту, дизайну автомобиля ...



Таких комплексных характеристик может быть для интернет-банков 5 - 7. Полагаю такого количества интегральных параметров вполне достаточно для описания с приемлемой мерой детализации потребительских свойств интернет-банков.



Эти характеристики варьируются от целей исследования, назначения интернет-банков (скажем, для физических или юридических лиц, для малого или крупного бизнеса, для клиентов с малым или рекордно большим количеством платежей, для ориентированных на работу в России или с доминированием международных платежей, для локальных фирм или холдинговых структур и т. д.).



Начну с критерия часто всуе упоминаемого, но, на мой взгляд, не отражающего уровень интернет-банка - это количество клиентов или вариация на ту же тему - доходы от РКО. Опять же сошлюсь на пример из автомобилестроения. Где-то читал (если не прав - поправьте), что самым массовым по числу продаж легковым автомобилем в нашей стране является первая модель Жигулей, но вряд ли кто возьмёт на себя смелость настаивать на том, что это лучший автомобиль всех времён и народов.



Точно так же долго живущие на рынке интернет-банки имеют в текущий момент впечатляющую клиентскую базу, но их гарантировано будут вытеснять с рынка новые разработки, заужая ареал обитания архаичных интернет-банков.



Эту тривиальную мысль вряд ли даже надо обосновывать. Лишь замечу, что именно банкам с большим количеством клиентов сложнее всего вносить эффективные новации. Представьте ситуацию - миллион клиентов, банк меняет систему удалённого доступа, а свежие продукты имеют обыкновение капризничать, а то и падать - вот и нет миллиона клиентов. Разбежались. Намного проще вводить новации на уровне стартапа. Пришли тестеры. Оттестили продукт. Разработчики довели его до ума и покоряй рынок с идеально отлаженым интернет-банком.



Итак, мы вплотную подошли к конструированию критериев оценки. Но это будет темой следующих публикаций.