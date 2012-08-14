Реплика от Владимира Фролова о дырявых банках и экспертных оценках

ДЫРЯВЫЕ БАНКИ
Заранее извиняюсь что не привожу фамилий и названий банков. Это были частные разговоры.
Пятница прошлой недели. Ресторан. Обед. Все столы заняты. Незнакомая стильная женщина машет рукой. Приглашает сесть. Представляется - руководитель уральского филиала крупного федерального банка. Адская жара, письмо Макаревича, мировой кризис. Походя и мельком. И вдруг горячо и страстно заговорила о том, что на неё навешивают всех собак за украденные у клиента деньги. А она-то при чём? Пусть московский офис поставит нормальную защиту, тогда и хакеры воровать не будут.
Полгода назад. Москва. Обедаю с топ-менеджером крупного федерального банка. Спрашиваю - как дела? Машет рукой - у клиента украли почти 100 млн. Спрашиваю - вернули деньги клиенту? - а то ведь устроит скандал. Какой скандал? Знаешь же как утрясают эти вопросы? Говорю не знаю, у нас такого не было. Дама переводит разговор на погоду, Путина, мировой кризис. Письма Макаревича ещё не было.
Около года назад. Звонок. Бывшая коллега по Академии наук просит о встрече. Рассказывает, что пару лет назад была директором фирмы. Утром на счёте 10 млн. Почти все деньги разогнала по своим контрагентам. Позже четверть миллиона украли. Из-под её IP-адреса. Собственник завёл на неё уголовное дело. Уволил. Год допросов. Еле оправдалась. Сейчас возглавляет уже свою фирму. Пришла открывать счёт. Пытаюсь рассказать о мощи нашего функционала и необыкновенной резвости платежей. Машет рукой. Интересует только защита. Год допросов сделали из неё профессионала. Счёт открыла.
Вдумчивый читатель уже догадался, что спасение в бумажной платёжке. Но у меня для него есть плохие новости. С бумаги воруют ещё больше. Её подделать легче чем ЭЦП (электронную подпись).
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ
Год назад. Бывший мой коллега из Казны. Сейчас топ-менеджер небольшого федерального банка. Тоже жалуется на хищение денег. Потом спрашивает - Вы говорите об ограниченном ключе и защите от хакеров, но я же хорошо знаю что такое ограниченный ключ. При чём здесь ограниченный ключ и безопасность? Объясняю. Слушает. Потом говорит - но это же ерунда! Пока отзывается ограниченный ключ (а это обычно относительно сложная и длительная процедура) все деньги украдут. Объясняю, что при онлайновой процедуре ограниченный ключ отзывается прямо во время сеанса работы. Въезжает. Кивает головой.
Согласитесь - интересный факт. Переход к онлайновой процедуре порождает новое качество. Онлайновый и оффлайновый ограниченный ключи это принципиально разные сервисы.
Жаркое лето. Народ на отдыхе. А колл-центры архаичных банков несут круглосуточную трудовую вахту. Постоянные звонки. Клиент за границей не может снять с карты тысячу долларов. Скажем, может только семьсот. А у него лимит на разовое снятие тысяча. Брань, а то по русской привычке ещё и мат. Оператор усталым голосом в сотый или тысячный раз за лето привычно повторяет, что месячный лимит исчерпан.
Современный банк. Клиент сам может в онлайне установить лимиты на всё. И не только на карточные счета. На любые. На физиков, на юриков, на разные интервалы времени, валюты, на ограниченные ключи... Классно, конечно. Клиент чувствует себя как за каменной стеной. Сотнями лимитов себя огородил.
Но представьте тот шквал звонков, который обрушится на оператора колл-центра при архаичной процедуре информирования об использовании лимитов.
Но для того и есть умелые программисты на белом свете, чтобы изящно решать такие проблемы. Они организовали своего рода светофор. Информация о лимитах выводится на монитор: начиная от 50 до 70% - зелёный свет, 70 - 90% - жёлтый, больше 90% - красный. При такой ситуации клиенту ругать бранными словами колл-центр уже не придётся. Сам видит какой лимит уже исчерпан.
Ограниченный ключ вкупе с онлайновой настройкой лимитов радикально повышают защищённость денежных средств клиента. Но согласитесь, что здесь традиционными плюсиками - минусиками при рейтинговании интернет-банков уже не отделаешься. Необходимо оценить как онлайновость и тотальность опции влияют на качественные характеристики интернет-банка, как изменяют его потребительские свойства.
Полагаю здесь без экспертных оценок не обойтись. Но это уже тема следующих публикаций.
Комментарии 89
кстати, заранее оговорюсь, что не называть имен и банков - это все равно что говорить о всей системе в целом, что подводит автора под еще большие репутационные риски, чем если бы он назвал имена...
но я так понимаю, что речь идет об единичных банках, так что в системе, судя по всему, существуют банки, в которых клиенты точно также могут чувствовать себя "как за каменной стеной"... а если они есть, значит их системы защиты достаточно качественны - так почему бы не пользоваться аналогичными, тем более что среди них наверняка есть очень простые, не нагружающие пользователя кучей ключей, паролей, лимитов и т.п. "мишуры"...
собственно вопрос: а если банков со 100% защитой нет, то почему вдруг автор решил, что именно его банк сможет ее обеспечить? ей богу, на Вас сейчас все хакеры обидятся просто из принципа - они же Вам и докажут, что ничего "монолитно-защищенного" нет... сами же своих клиентов подставляете, выставляя красную тряпку быкам на обозрение...
Чисто теоретически действительно, банков со 100%-й защитой не может быть по определению. Но есть другой вопрос - при защите клиентов использует ли банк все возможные формы защиты? Современны они или архаичны? Если не использует, то почему? Насколько комфортны клиенту предложенные средства защиты?
А про тыринг денег примеров масса, Гугль на запрос "украли деньги со счета " выдал мне "Результатов: примерно 4 160 000 (0,22 сек.)"
Эх, найти бы где статистические данные о востребованности той или иной опции, это было бы шикарно.
данных о востребованности полно - сколько пользователей интернет-банкинга, столько и данных, надо только научиться их собирать и обрабатывать...
Плюс мильон. Но как выведать информацию, которую не все хотят, чтобы её выведывали?
Рассылать опросы по клиентам ДБО? Придти в банк и сказать:"Дайте нам адреса ваших клиентов?". Ответ очевиден.
человеческую душу, к сожалению, вот так вот просто не разложишь на составные части и не поймешь, какая именно из них дает сбой... в любом рейтинге важна открытость в первую очередь - в экспертном мнении ее меньше всего...
отнюдь, многие банки в общедоступных СМИ раскрывают информацию о количестве пользователей их интернет-банкингов - начать можно с этого...
Чтобы создать формулу , надо исследовать и доказать некую зависимость чего-то от чего-то. И проверить может каждый.
Количество не говорит не о чем. Сберкнижки Сбербанка есть у многих, но это не означает, что обладатели сберкнижек являются счастливыми пользователями интернетбанка от Сбера.
разница в том, что в ходе исследования собираются исключительно объективные данные, которые можно трактовать только однозначно - количество пользователей, процент взломов, стоимость обслуживания, набор функций... при экспертном же мнении используются следующие параметры - процент удовлетворенных пользователей, потенциальная защищенность от взломов, цена/качество, функции, которые мне нравятся...
чувствуете разницу?
в разрезе одного банка - нет, а если взять сотню банков, и сравнивать не только качество самого сервиса, но и стоимость услуги в разрезе количества общей массы клиентов банка...
да и при чем тут сберкнижки - вбейте в яндексе "сбербанк онлайн количество пользователей" и первой же ссылкой получите желаемую статистику + еще кое какие циферки для анализа...
а по вашему выходит, что клиентов сбера вообще в расчет принимать нельзя, потому что в их статистика слишком "зашумлена" - лучше взять одного, но уж точно объективного и точно из банка, который кристально чист в продаже собственных услуг... мало того, что клиенты сбера - 50% всей клиентской базы, так еще и по открытости сбер ни чем не хуже, или не лучше других банков...
чувствуете разницу?
Иван, а что мешает выработать перечень параметров для экспертной оценки, наиболее приближенный к представлению всех участников рейтингования: и специалистов по рейтингам, и разработчиков интернетбанков, и их эксплуатационников, и пользователей ИБ?
До сих пор автор говорил об экспертной оценке вопросов безопасности интернетбанков. Мне кажется, этот критерий могут оценивать только специалисты, т.е. эксперты.
при этом, если этот перечень параметров будет однозначен, т.е. принимаемое значение по каждому параметру будет идентично для все опрашиваемых специалистов/экспертов, то экспертом может быть любой человек... в таком случае зачем вообще кого-то назначать экспертом?
а если экспертное мнение все таки требуется, значит параметры изначально определены некорректно и предусматривают субъективность в рейтинге...
Покажите мне хоть один банк, который даст правдивую информацию о количестве взломов системы. Это потом, через некоторое время всплывает данная информация. Стоимость обслуживания не везде можно однозначно посчитать. Набор функций - тоже не панацея - одна и та же функция в разных банках может быть реализована по разному - в одном - хорошо, в другом - еще лучше)))
Где-то писал уже, что для абсолютной объективности рейтинга нужна внутренняя банковская информация, которая составляет банковскую тайну. Поэтому, по определению, рейтинг, полученный на основании публичной банковской информации, не может быть абсолютно объективным.
если для Вас 2+2 сложно, то какой рейтинг Вы собрались составлять? лучше наймите какого-нибудь студента 3-курсника мех-мата, иначе без дяденьки-эксперта, который Вам скажет "вот это хорошо, а вот это плохо" действительно не обойтись...
Есть такие тарифы, которые занимают 16, 24 страницы и более. Понять из них, сколько реально будет стоит обслуживание - непросто. Намного сложнее, чем к 2 прибавить 2.
к тому же, чисто интуитивно я предполагаю, что документов на 24 страницах так же мало, как экспертов, которые получили бы признание хотя бы 70-80% аудитории... так что по всем параметрам эксперты снова проигрывают...
Таких писем уже несколько.
Нашел одно, понравилась методика, но она оценивает кредитный рейтинг
МЕТОДОЛОГИЯ ПРИСВОЕНИЯ КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГА РОССИЙСКИМ КРЕДИТНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
http://www.rusrating.ru/images/stories/doc/metodika-banki.pdf
Однако 18 страниц, и это не обсуждаемый, а готовый документ.
Подпишусь под всеми пунктами требований к рейтингу
1. Рейтинговые оценки должны быть объективными;
2. Рейтинговые оценки должны быть честными;
3. Рейтинговые оценки должны быть независимыми;
4. Рейтинговые оценки и рейтинговый процесс должны быть прозрачными;
5. Методология рейтинговой оценки должна быть верифицируема;
6. Процесс рейтинговых оценок должен быть непрерывен во времени;
7. Рейтинговое агентство должно обладать необходимыми кадровыми ресурсами для проведения рейтинговых оценок;
8. Рейтинговое агентство должно соблюдать условия конфиденциальности информации и предпринимать меры по ее защите;
9. Рейтинговое агентство должно использовать стандартизированные определения, характеризующие рейтинговый процесс.
Вы недостаточно серьёзно относитесь к академическим трудам. В диссертациях, а особенно в серьёзных трудах, настоящая цель работы выплывает наружу иногда только в заключении. Поверьте, я не одну диссертацию читал. Поэтому Ваше предположение об одном-двух постах не выдерживает критики. Готов даже поспорить на форумный стандарт спора - 100 баксов.
Но ведь цель данной дискуссии - не продвинуть какой-то конкретный банк, а создать некий стандарт рейтингования, чтобы можно было ему верить, а не подмигивать друг другу.
Тут еще вопрос возник по ранее озвученному посту:
"Денег на оплату работы агентства у него в тот момент не хватало, как он сказал. Работать авансом нас не заинтересовало. Никаких гарантий, естественно, мы ему не давали."
Правильно ли я понял, что для получения гарантий требуется предоплата, остальные факторы несущественны?
от практического же подхода уважаемый автор категорически отказывается...
Мне кажется, что агентства должны работать по опубликованной где-либо методике и заниматься чисто технической работой - сбором информации о банке и высчитывании рейтинга, а не продажей места в рейтинге.
Так ГДЕ эта методика? ГДЕ?
Почему, надеюсь это понятно из того определения , что я дал для рейтинга, я его понимаю так.
1. Удобство сервиса
2. Спектр возможностей
3. Безопасность.
Методика следующая - " Кликнув на логотип нужной финансовой организации, вы можете отдать голос за интернет-банк, которым пользуетесь чаще всего, а также оставить комментарий и предложения по его улучшению. Финансовая организация, набравшая наибольшее количество голосов, будет награждена сайтом ChelFin.ru и получит почетную награду «Любимый интернет-банк челябинцев»."
http://chelfin.ru/text/newscomp/541328.html
Посмотрел на логотипы банков, о существовании некоторых не подозревал даже. Исходя из методики конкурса, банкам следует не продукт улучшать, а с блогерами дружить.
Или с экспертами, зависит от методики....
1. Дружить с экспертами
2. Дружить с блогерами
3. Дружить с рейтинговыми агентствами
Чего только по дружбе не сделаешь)))
Владимир Николаевич предлагает работать над улучшением продукта. Интересно, кто откликнется.
Так ГДЕ эта методика? ГДЕ?
А что же вы критиковали? Собственные представления о том, какие современные методики существуют?
У меня есть опыт преподавательской деятельности и на основании этого опыта могу утверждать следующее: некоторые студенты думают, что все, что говорит преподаватель - полная чушь, я потом за пару ночей все выучу. Такие люди действительно встречаются, на моей практике - один человек в два года. На занятия не ходит, а потом на экзамене оказывается, что и завалить не за что, все, негодяй))), выучил. Такие люди, несомненно, таланты , но от них есть один большой минус - другие, не столь талантливые, думают, что они тоже за пару ночей выучат, но не получается почему-то. Поэтому прошу Вас проявить толику терпения и не гнать коней рейтингования, не покормив их наполненным смыслом понятий, требований и ожиданий.
- Товарищи колхозники. Перед вами череп Александра Македонского,
где ему 7 лет. А вот этот череп, где ему 25 лет. И, наконец,
череп умершего Александра Македонского. Вопросы есть?
Есть:
- Скажите, пожалуйста, как может быть у одного человека три черепа?
- А вы, простите, кто? - спрашивает лектор.
- Дачник.
- А что вы приперлись?. Лекция для колхозников.
Военное училище.
Курсант Петров!
Я!
Ко мне!
Есть!
Чеканя шаг, курсант Петров подходит к капитану.
Товарищ капитан! Курсант Петров по Вашему приказанию прибыл!
Курсант Петров, сколько будет дважды два?
Не могу знать, товарищ капитан!
Садись на место!
Есть!
Чеканя шаг, курсант Петров идет к парте и садится на место.
Капитан:"Подход - пять, ответ - два, отход - пять, в среднем - 4"
А ведь капитан прав, у него своя методика.))))
Картинка не вставляется, только ссылка.
Итак, уважаемый CheckRating.ru, Вы, кажется, хотели написать, что Вы подразумеваете под рейтингованием?
Поймите, я не против экспертных оценок. Но для меня совсем не очевидно, что простой логин пароль и защищенный канал связи хуже чем токен.
Давайте брать у этих агентств лучшее и сделаем рейтинги, которые будут выражены в подобную таблицу. Только вместо вероятности дефолта поставим вероятность НСД.
И контролировать такие рейтинги легко.
http://www.banki.ru/bitrix/components/bitrix/forum.interface/show_file.php?fid=200791
И кстати, академичности ради, столь холимой и лелеемой - это не я вам, это вы мне должны были, критикуя современные методики, и сами эти методики привести, и их авторов, и только потом - критику. Конкретную и обоснованную.
О как! Это же статья по новым веяниям. А ну, г-н Суховеев, где состав преступления-то? Предъявите, пожалуйста
и это мне еще повезло - я по специальности работал можно сказать (в банке после экономического университета)... большинству моих друзей так вообще их образование как 5-е колесо...
так что может быть перестать лекции читать и начать уже готовить своих учеников к реальной жизни?
так что может быть перестать лекции читать и начать уже готовить своих учеников к реальной жизни?"
А не задавались вопросом что это не преподаватели виноваты, а студенты-выпускники пошли по накатанной колее? Т.е. там где денег побольше и сразу, а думать и корпеть над цифрами - надо поменьше (или вообще - не думать, ибо надоело типа голову ломать, хочется не думать-изучать, а болтать и убалтывать, и за это деньги получать)
Вот и идут какими продажниками (дай бог если хотя бы по профилю - и не подшипники-маслА- инструмент продавать, а "хотя бы" банковские кредиты и "хотя бы" населению )
У меня этим летом дочь закончила универ, и было видно как она поначалу хотела как и другие одногрупники куда-нибудь нахалявку (вплоть до манагером в агенство по поиску работу - ну "джобхантеры"), удалось убедить что надо продолжать "ломать голову" и хотя бы c год поработать в нормальном месте, где надо думать и расти чисто по специальности (пусть поначалу и за несколько меньшие деньги) , а через год - выбор работы по специальности с адекватным заработком сильно расширяется, ну а не захочешь (не твое) иди куда и кем хочешь - во всяком случае свой шанс не упустил человек и осознанно сделал выбор (а не по чистой глупости и беспечности, когда через несколько лет выяснится что потому что не пошел по специальности работать, то то что и не знал - то совсем забыл, и навечно остался человеком хоть и с дипломом но вечный школьник с большой вероятностью остаться на всю жизнь тем самым жалким и самым угнетаемым и легко заменяемым офисным планктоном )
__________________
Предупреждение автору комментария: просьба быть тактичнее в определениях
так вот дело тут не в "ломай голову" или "денег побольше", а в том, что теория в большинстве случаев не совпадает с практикой, так что приходя на работу, хоть ты дурак, который ничего не учил, хоть всезнайка с красным дипломом (у меня, кстати, именно такой ) - фактических навыков для реальной работы у вас одинаково, а именно "0"...
Впрочем, мы отвлеклись от темы. Иван, вы пишете:
Не могли бы Вы развить эту тему?
развивать нечего: эксперт - это человек, который всегда судит предвзято... математика - это цифры, которые хоть и можно поворачивать под разными углами, но уж они точно не поменяют знак с плюса на минус без видимых на то причин...
Лекция для колхозников.
Даниил Суховеев (Volonter-w)
Из письма:
Мне показалось, исходя из постов этих уважаемых участников обсуждения, что они представляют одно из рейтинговых агентств.
Если это так, то не могли бы уважаемые господа представить на суд публики свои предложения и подходы по теме рейтингования вопросов защиты интернетбанков? Экспертные ли оценки, количественные ли методы или еще какие другие решения предлагают специалисты по рейтингам?
Полагаю, что от этого дискуссия приняла бы весьма увлекательный и конструктивный характер.
Может сначала определимся кто и что понимает под рейтингом интернет банков? Рейтинг это что, некий символ с соответствующей ему вероятностью несанкционированного доступа к счетам клиента?
Увы, ответ вопросом не добавляет конструктива, к сожалению.
Ближе всего, наверное, этот -
рейтинг - (от англ. rating - оценка) - степень популярности, авторитета какого-либо лица, организации, группы, их деятельности, программ, планов, политики в определенное время.
mp.rudn.ru/psychology/pedagogical_psychology/glossary.html
или этот
рейтинг - суммируемые оценочные результаты текущего, промежуточного и итогового контроля.
edu.kspu.ru/file.php/1/hrestomatia/glossary.htm
Можно сформулировать и так (моя версия) - оценка степени продвинутости объекта исследования по заявленным (объектом) целям деятельности.
Некорректно оценивать банк, специализирующийся на ипотечных кредитах, по степени развитости его интернет-банка и т.д.
http://www.banki.ru/blog/technoserv/3032.php#comments
Пока что мы все наблюдаем отрицания. А где альтернативы?
Цена вопроса - стремится к нулю. Но это если цель - сделать дело, а не попилить бюджет.
Но если конечно есть желание именно попилить бюджет, а участникам весело провести время в командировке и может наработать дальнейшие контакты с банковскими представителями для их поддержки себе на хлеб с икрой (бюджет кстати еще можно дополнить изысканными обедами-фуршетами и по вечерам - развлекаловку для экспертов от особенно заинтересованных банков начиная от экскурсий до саун с "бабочками")
Т.е. при такой классической организации - получим то что и так сейчас уже есть (или вернее- нет)
Это действительно, не смешно.
1. Вначале провозглашается якобы объективная цель найти критерии рейтингования интернет-банков
2. Потом объявляется, что главным таким критерием является безопасность. Ибо без нее все деньги украдут
3. Вершиной безопасности является якобы ограниченный ключ
4. Поскольку он есть только у Инбанка, то интернет-банк Инбанка - лучший в мире.
Что и требовалось доказать
только ощущение, что автор опоздал лет на 6-7... такого рода "продвинутый троллинг" мог бы быть эффективным, когда люди еще не научились бороться с обычными толстыми троллями... а сейчас - смотрится не то что даже неуместно, а скорее забавно
а если смотреть на это чисто математически, то стоимость 0 р. всегда лучше стоимости 100 р., и система, которая имеет 2 взлома на 10 000 клиентов, всегда будет лучше той, которая имеет 50 взломов на те же 10 000 клиентов...
Михаил, одного не пойму - зачем такую скучную тему выбрали? если уж просто хочется поговорить ни о чем, то начинайте серию публикаций "о смысле жизни"...
Верно и обратное, следовательно каждый из них будет придерживаться соответсвующей методике.
Как считать. На одну систему покусились 50 преступников, на другую - 2. Лично мне абсолютно неважно, сколько у системы клиентов, это не мой интерес, мне ближе, чтобы я был один клиент. Ну или чувствовал, что я - один клиент.
Спасибо за предложение. Подумаю.
т.е. предлагаемая Вами система действительно предполагает построение бесконечного множества отдельных рейтингов?
угу... а хакеры - это разрозненные студентики, вечерами копошащиеся в виртуальных банковских сейфах... я Вас умоляю если система взломана хоть один раз, то об этом сразу узнают все заинтересованные, и вторичных попыток взлома будет примерно одинаковое количество... а вот тут уже все зависит от сложности защиты - если повторно ее взломал 1 человек из 20, то на нее больше никто и не покусится, а если 10 из 20, то придут еще 20 из которых 10 взломают, да еще и первые 10 пройдутся по 2-3 кругу...
Абсолютно логично. И именно Вас будут за эту методику спрашивать, как участвовавшего в обсуждении.)))
Как следует из опубликованной «Трансмашхолдингом» пояснительной записки к отчетности за 2011 год, в начале прошлого года компания обнаружила недостачу на своих счетах в швейцарском LGT Bank. В документах холдинга речь идет о сумме в 100 млн евро (4,03 млрд руб.) — как выяснилось, эти деньги в декабре 2010 года были несанкционированно переведены на неизвестные счета, а в дальнейшем «частично инвестированы, в том числе и в ценные бумаги».
Читать полностью: http://www.rbcdaily.ru/2012/08/16/industry/562949984528777
т.е. даже о таком крупном мошенничестве становится известно только спустя полтора года, а про хищения до 100 тыс. евро, видимо, не узнаем вовсе - сокрытие как в интересах банка, так и в интересах пострадавшего клиента. Как вообще оценить масштабы воровства со счетов клиентов? Только по получившим огласку случаям и иметь ввиду что реально общий размер похищенного в разы больше?
24 параметра, по которым характеризуется и-банк (см. ссылку о полной версии и-банка для частных клиентов). С разными весовыми характеристиками. Можно поспорить о количестве параметров, об их весе, но сам принцип абсолютно правилен. И не нужно изобретать велосипед
Господин 2игорь! Рад, что Вы снова с Инбанком. Но в данной главе обсуждаются еще не сами критерии, а вопрос о безопасности банков. Было бы очень уместным, если бы Вы, как человек, пострадавший от скимминга, рассказали, какие средства безопасности необходимы и достаточны для безопасной и, главное, - комфортной работы пользователей банков.
Однако же как изменились велосипеды за мою жизнь! Я думал, что 4-х скоростной харьковский конь в 1980 г.- это предел совершенства...
По ссылке- рейтинг, в котором участвует ныне не существующий банк. Да и метод плюсов и минусов уже изжил себя окончательно.
1. Лимиты, устанавливаемые онлайн на различные операции
2. Наличие счета, с которого нельзя перевести деньги никуда, кроме своей карты (типа сейф в Связном или Накопительного в РС)
3. Смс-аутентификация. Добровольная, а не принудительная (как в некоторых неполноценных банках). На ответственность хозяина счета.
По ссылке- рейтинг, в котором участвует ныне не существующий банк. Да и метод плюсов и минусов уже изжил себя окончательно.
Ну и что, что не существующий! На момент составления рейтинга он существовал и и-банк у него не самый плохой был.
Не изжил себя метод плюсов и минусов. Если есть функция у и-банка, ставится плюс. Нет - ставится минус. Но у плюсов разные весовые характеристики. Одни плюсы важнее других. Это единственно возможный метод рейтингования. А автор блога ничего реального не предложил. Кроме пустых слов, что все методы плохие и важна лишь безопасность
2. Наличие счета, с которого нельзя перевести деньги никуда, кроме своей карты.
3. Смс-аутентификация. Добровольная, а не принудительная
Итак, лимиты в Инбанке есть и на операции, и на карты, и на счета, и на ограниченные ключи, да и собственно на интернетбанк: большой, лайт (I-Pad) и мобильный. СМС- аутентификация же (только на вход в ИБ) сделана обязательной по причине того, что войдя под мастер-ключом в ИБ, можно и лимиты поменять, и увести все деньги куда угодно с любых счетов (если пользователь не защитил свой ИБ достаточно надежно). Впрочем, как и в любом другом ИБ. Так что, получив СМС о входе, есть возможность заблокировать ИБ через кол-центр, это еще одна эффективная функция из большого арсенала средств защиты.
Далее:
На основании чего Вы, 2igor, претендуете на абсолютное знание?
Г-н 2igor, здесь приличный ресурс. И здесь модераторы за переход на личности обычно применяют определенные санкции. Пожалуйста, будьте корректны в своих комментариях.
Качество интернет-банка определяется теми возможностями, которые он предоставляет. Чем больше - тем лучше. Но не каждая возможность равно важна. Например, безопасность намного важнее возможности смотреть задолженность по коммуналке. Отсюда и берется принцип рейтингования. За каждую функцию ставится плюс при ее наличии и минус при ее отсутствии. Но плюсы имеют разный вес. Если Вам не нравится этот принцип, которым и пользуются рейтинговые агентства, предложите свой. Например, как автор блога предложил: "важна лишь безопасность. Все остальное не важно. "
Каждый банк вправе придумать и представить собственные настройки и подходы к безопасности, а критерии (в итоге) должны их все адекватно учесть и выделить самые эффективные решения.
Банки должны называться уже по факту применения алгоритма, а не во время его выработки.
Во-вторых, я никогда не вру, в отличии от автора блога, 30 примеров лжи которого я приводил на е1
В-третьих, думаю, что зря ввязался в дискуссию. Ведь автор блога, Вы, Миксер и еще пара человек уверены, что Инбанк - лучший в мире, и никакими аргументами вас не переубедить
Гражданин Шеврин! Я был бы Вам очень признателен, если бы Вы в теме про обсуждение безопасности банков и экспертных оценках придерживались заявленной темы, а Ваши личные ощущения по всем остальным вопросам высказывали своевременно и по месту. Здесь не обсуждение банка, к которому Вы питаете безумную страсть, и не обсуждение Владимира Николаевича, которого Вы преследуете на всех возможных площадках, а обсуждение вопроса - можно ли разработать объективную, независимую и прозрачную методику оценки работы интернетбанков.
Тут пришла идея - экспертная оценка - не есть предел совершенства, оценка по сумме баллов - аналогично. А если рассмотреть процесс общения клиента с банком, как жизненный цикл объекта, в который включить следующие пункты:
1. Подключение
2. Работа
3. обслуживание ( обратная связь, качество решения возникающих проблем, информирование, улучшения и т.д)
4. Расставание с банком
Практически все эти пункты можно выразить в деньгах или во времени.
Например, пятилетний период работы с банком таким-то обойдется клиенту в 28 часов времени и 10000 денег, а с банком таким-то - 56 часов времени и 5000 денег. Человек, у которого час времени стоит 100 рублей, выбирает один банк, а человек, у которого час времени стоит 1000 рублей, выбирает другой банк. Можно это назвать техническим рейтингом, он не претендует на всеобъемлющую оценку работы банка, зато он может быть составлен без привлечения сотрудников банка, а только на основании отзывов клиентов.
либо комментируем по теме поста, не переходя на личности, либо проходим мимо во избежание банов.
Вас, кстати, тоже касается. Отстаньте от Фролова.
В этом году меньше миллиарда не будет.
СМИ обычно редко пишут о таких фактах. Можно потерять рекламодателей.
Мне говорили, что любители чужих денег переместились из Европы в Россию. Европейские банки начали более основательно защищать свои деньги. Вот и получила Россия мигрантов.