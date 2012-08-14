Реплика от Владимира Фролова о дырявых банках и экспертных оценках

ДЫРЯВЫЕ БАНКИ

Заранее извиняюсь что не привожу фамилий и названий банков. Это были частные разговоры.



Пятница прошлой недели. Ресторан. Обед. Все столы заняты. Незнакомая стильная женщина машет рукой. Приглашает сесть. Представляется - руководитель уральского филиала крупного федерального банка. Адская жара, письмо Макаревича, мировой кризис. Походя и мельком. И вдруг горячо и страстно заговорила о том, что на неё навешивают всех собак за украденные у клиента деньги. А она-то при чём? Пусть московский офис поставит нормальную защиту, тогда и хакеры воровать не будут.



Полгода назад. Москва. Обедаю с топ-менеджером крупного федерального банка. Спрашиваю - как дела? Машет рукой - у клиента украли почти 100 млн. Спрашиваю - вернули деньги клиенту? - а то ведь устроит скандал. Какой скандал? Знаешь же как утрясают эти вопросы? Говорю не знаю, у нас такого не было. Дама переводит разговор на погоду, Путина, мировой кризис. Письма Макаревича ещё не было.



Около года назад. Звонок. Бывшая коллега по Академии наук просит о встрече. Рассказывает, что пару лет назад была директором фирмы. Утром на счёте 10 млн. Почти все деньги разогнала по своим контрагентам. Позже четверть миллиона украли. Из-под её IP-адреса. Собственник завёл на неё уголовное дело. Уволил. Год допросов. Еле оправдалась. Сейчас возглавляет уже свою фирму. Пришла открывать счёт. Пытаюсь рассказать о мощи нашего функционала и необыкновенной резвости платежей. Машет рукой. Интересует только защита. Год допросов сделали из неё профессионала. Счёт открыла.



Вдумчивый читатель уже догадался, что спасение в бумажной платёжке. Но у меня для него есть плохие новости. С бумаги воруют ещё больше. Её подделать легче чем ЭЦП (электронную подпись).



ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ

Год назад. Бывший мой коллега из Казны. Сейчас топ-менеджер небольшого федерального банка. Тоже жалуется на хищение денег. Потом спрашивает - Вы говорите об ограниченном ключе и защите от хакеров, но я же хорошо знаю что такое ограниченный ключ. При чём здесь ограниченный ключ и безопасность? Объясняю. Слушает. Потом говорит - но это же ерунда! Пока отзывается ограниченный ключ (а это обычно относительно сложная и длительная процедура) все деньги украдут. Объясняю, что при онлайновой процедуре ограниченный ключ отзывается прямо во время сеанса работы. Въезжает. Кивает головой.



Согласитесь - интересный факт. Переход к онлайновой процедуре порождает новое качество. Онлайновый и оффлайновый ограниченный ключи это принципиально разные сервисы.



Жаркое лето. Народ на отдыхе. А колл-центры архаичных банков несут круглосуточную трудовую вахту. Постоянные звонки. Клиент за границей не может снять с карты тысячу долларов. Скажем, может только семьсот. А у него лимит на разовое снятие тысяча. Брань, а то по русской привычке ещё и мат. Оператор усталым голосом в сотый или тысячный раз за лето привычно повторяет, что месячный лимит исчерпан.



Современный банк. Клиент сам может в онлайне установить лимиты на всё. И не только на карточные счета. На любые. На физиков, на юриков, на разные интервалы времени, валюты, на ограниченные ключи... Классно, конечно. Клиент чувствует себя как за каменной стеной. Сотнями лимитов себя огородил.



Но представьте тот шквал звонков, который обрушится на оператора колл-центра при архаичной процедуре информирования об использовании лимитов.



Но для того и есть умелые программисты на белом свете, чтобы изящно решать такие проблемы. Они организовали своего рода светофор. Информация о лимитах выводится на монитор: начиная от 50 до 70% - зелёный свет, 70 - 90% - жёлтый, больше 90% - красный. При такой ситуации клиенту ругать бранными словами колл-центр уже не придётся. Сам видит какой лимит уже исчерпан.



Ограниченный ключ вкупе с онлайновой настройкой лимитов радикально повышают защищённость денежных средств клиента. Но согласитесь, что здесь традиционными плюсиками - минусиками при рейтинговании интернет-банков уже не отделаешься. Необходимо оценить как онлайновость и тотальность опции влияют на качественные характеристики интернет-банка, как изменяют его потребительские свойства.



Полагаю здесь без экспертных оценок не обойтись. Но это уже тема следующих публикаций.