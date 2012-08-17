Дискуссия о рейтинговании банков. За честный выбор!

Как ранее уже писал - считаю, что экспертная оценка сложных банковских продуктов является более информативной и точной, чем другие подходы.
Организация рейтинга разбивается на две составляющие. Первая это прозрачная процедура обсуждения и вторая - организация независимой экспертизы. Эта статья посвящается процедуре.
Начинается рейтингование с рассылки банкам приглашения. Оно размещается также и на сайте агентства. В приглашении приводится информация о самой процедуре, критерии оценки, список экспертов, информация о предоставляемых банками материалах, описание технических условий презентации, календарный план проводимых мероприятий и др.
Банк, участвующий в рейтинговании, высылает в произвольной форме экспертам информацию и подключает их к интернет-банку.
При существующей сложности функционала эксперту недостаточно опираться в своих суждениях на знакомство с демоверсией интернет-банка. Требуется достаточно глубокое погружение в функционал. Скажу больше - даже "боевое" подключение не всегда позволяет высказать мотивированное суждение. Часто появляются существенные вопросы, на которые требуется получить дополнительные разъяснения от сотрудников банка.
После дистанционного знакомства организуется встреча представителей банков с экспертами. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой.
Представитель по четко регламентируемой процедуре (скажем, 30 минут выступает и 15 минут отвечает на вопросы) объясняет ключевые преимущества, демонстрирует на стенде типовые сценарии работы.
На эту встречу можно пригласить журналистов и блогеров. Они интервьюируют представителей банков, экспертов и сотрудников агентства. Думаю их личные впечатления добавят живости, а также расширят дискуссионное поле.
Обязательным условием является онлайновая трансляция всех выступлений в интернете (для оффлайнового ознакомления на сайте рейтингового агенства выкладывается запись выступлений). В этом случае достигается предельная прозрачность и публичность обсуждения.
Выставляются оценки по разным критериям (обсуждение темы выбора критериев будет продолжено в следующих статьях) и по каждому из них определяется рейтинговый балл. Пофакторная оценка позволяет клиентам выбрать оптимальный именно для них интернет-банк.
О числе участников рейтингования. Сегодня на рынке подавляющее число банков работают на трёх - четырёх массовых интернет-банках, разработанных специализированными фирмами. Поэтому вряд ли найдётся много желающих участвовать в конкурсе с практически одинаковыми стандартными решениями. Такого рода желание может выглядеть несколько странно.
Оригинальных разработок российских интернет-банков немного. И все они поимённо известны. Пара из них называют себя лучшими в мире. Один - лучшим в Восточной Европе и где-то порядка десятка являются победителями и призёрами различных российских рейтинговых соревнований. Общее число участников анонсируемого рейтингования вряд ли превысит пятнадцать - двадцать. Поэтому встреча представителей с экспертами гарантировано уложится в пару дней.
А скорее всего участников рейтингования будет несколько меньше. Те кто привычно несли в кассу 300 - 750 тыс. рублей за победу в рейтинге, не обнаружив кассы, могут растеряться и уйти по-английски. Но участие или не участие в рейтинге, где процедура является предельно открытой, это тоже информация для рынка.
Сейчас мы подошли к очень важной теме - выбора экспертов и правил формирования их суждений. Но это будет уже в следующих публикациях.
Комментарии 62
Интересно сравнить результаты банков, работающих на одинаковых интернетбанках. Если они пользуются одним продуктом, то могут ли у них быть разные финансовые результаты? И почему?
Так что начинается самое интересное....
А кто у нас эксперты и по каким правилам формируется суждение и какие критерии оцениваются
Т.е. уже факт, что в правдивость и неподкупность сделанных на рынке исследований рейтинговых агентств верят(вернее вынуждены верить, ибо сильно кушать хочется) только сами рейтинговые агенства и больше никто. Не надо быть семи пядей во лбу ( вполне хватит опыта реальной работы с банковским продуктами конкретных банков), чтобы связать их первые места с тем что эти самые места могли быть получены только путем оплаты.
Помню, года 4 наверное назад, один "красный" банк ничтоже сумняшеся сообщил что рейтинговое агенство такое-то (следовало красивое импортное название на англицком языке) провело исследование и выявило что в красном банке лучший интернетбанк Восточной Европы. Только вот у этого "известного" рейтингового агенства занимающегося исследованием интернетбанков, своего сайта не было!
Потом я как-то видел уже более "правильные" рейтинговые-агенства, у них уже были какие-никакие по быстренькому сляпанные странички в интернете.
Как-то было даже интересно наблюдать как это все развивается и происходит.
Потом стали попадатсся и более адекватные (ну хотя бы в середине рейтингового списка) исследования. Растут ребята... умнеют.
Видимо ситуация развивалась следующим образом, раз есть предложение (рекламные бюджеты от банков на объявление их великими и продвинутыми, и не просто так - как на рекламном слогане , а якобы с " научным исследованием") некоторые из таких карманных рейтинговых агентств (там же люди неглупые сидят) стали на постоянной основе уже денежки зарабатывать, и на себя работать. Появился какой-никакой рынок достаточно простого и непыльного зарабатывания денег. Но под многими из таких агентств, нет никакого серьезного научного подхода, да возможно даже специалистов по теме (кто под руку попался тот из пальца чего-нибудь и высасывает) , кроме надутых щек и понтов.
И когда Владимир Николаевич предлагает и выносит на суд общественности свои идеи по формированию открытого прозрачного и понятного рейтингования, вот именно у таких агентств у стала дрожать земля под ногами. Так было все достаточно просто и легко, налажено и шоколадно, а тут....
Но наверняка у нас есть приличные серьезные компании которые могут провести исследование, вот им я полагаю статьи в блоге господина Фролова должны быть интересны (но именно им, а не тем о которых я писал чуть выше)
Факты, плиз. Документальные, с пруфом. Иначе - не более чем пустые слова.
И когда Владимир Николаевич предлагает и выносит на суд общественности свои идеи по формированию открытого прозрачного и понятного рейтингования, просьба к нему делать это аргументированно. У нас присутствуют, в том числе, и представители рейтинговых агентств, не надо поливать их грязью попусту.
Считайте предупреждением.
Но ничего нет невозможного. Например завести мне блог на Банки.ру и "пройтись" по двум-трем рейтинговым исследованиям которые для чистоты эксперимента выберу не я сам,а предложите Вы сами - как образцы честности и непредвзятости.
Можно и не на Банки.ру , а ливжурнале это делать.
Конечно же я пишу о конкретных фактах. Но это были личные разговоры. Причём не один на один, а как минимум, двое на двое. Кроме того, есть и сохранившаяся переписка о "выгодоприобретателях рейтинга".
Но согласитесь, что если я перейду на личности (указывая конкретных лиц и конкретные фирмы), то моё поведение будет неприличным. Считаю невозможным частные переговоры предавать публичной огласке.
Цель у меня другая - изжить из практики рейтингования покупные рейтинги. Они искажают рынок банковских услуг. Да и вообще сейчас мировой тренд на честность и прозрачность всех процедур.
Поддержу Игоря Пехтерева. Действительно иногда рейтинговые агенства называют лидерами такие отстойные продукты, что невольно закрадываются мысли об ангажированности их выбора. Примеры есть, но опять же не хочется переводить в целом то, как мне кажется, конструктивный разговор по поиску честных и прозрачных процедур в склочно-эмоциональное русло.
Наверное и Вам, Андрей, доводилось слышать о таком явлении как оплачиваемые рейтинги? Хотя я не отрицаю, что наверняка есть добропорядочные, высоконравственные и честные рейтинговые агенства. В частности я никогда не слышал, что, скажем, Русрейтинг или banki.ru грешат какой-либо ангажированностью. Но именно они и выиграют от расчистки рынка от недобросовестных участников рынка.
Владимир Николаевич, факты, документы...!
Нас пока ещё никто не купил, например...
Явно видно по IP, что Ваш сотрудник. Я бы тоже поддержал.
Меня тоже в сотрудники записали? Я тоже, как и Игорь Пехтерев, недалеко от Инбанка живу.
Видимо порядка 300 тысяч абонентов Екатеринбурга (этого провайдера) по схожести ip можно отнести к сотрудникам Владимира Николаевича. Неслабый такой банк!
Нет, Игорь, у меня Кабинет провайдер
Напишите, пожалуйста, какое рейтинговое агентство Вы представляете, я хочу ознакомиться с Вашими исследованиями.
Но меня не совсем устраивают процедуры рейтингования и в добропорядочных агенствах. В 21 веке появились принципиально новые возможности и они должны войти в практику рейтингования тоже.
Скажем, если мы можем дискуссию экспертов с представителями банков показать в прямом эфире, то почему не воспользоваться этой возможностью? Тем более, что это повышает доверие к результату рейтингования.
Мне также не понятно почему нельзя предоставить рынку саму методику рейтингования?
Или почему на процедуру оценки нельзя пригласить представителей общественности (известных блогеров и профильных журналистов)?
Есть ещё много других вопросов, но обсуждать их я предлагаю позже по мере выхода статей с новыми темами.
Единственный раз писал наш сотрудник Денис Павлющик, но он отвечал на технический вопрос, как мне помнится.
А другие сотрудники в дискуссиях участия не принимали.
Вот вопрос, кстати...
А кто, кроме нас, за бесплатно работать станет?
Разве что Чекрейтинг, но он в оппозиции...
Моисей Абрамович Вы же знаете мое отношение к оппозициии....
Можно и на не ангажированных рейтингах зарабатывать. Причём даже больше. Сегодня честность и объективность становятся востребованым товаром. А значит они могут быть монетизированы.
Так уж и бесплатно? За рекламу же платят. Если один банк на банки.ру разместит дорогую рекламу 20 раз, а другой банк - ни разу, то вы разве тому первому банку "подкинете" баллов в НР?
Понятно, что РА не может работать даром. Нужно, чтобы не существовало рейтингов, работу над которыми оплачивает одна огранизация (банк), заинтересованная в "правильном" итоговом ранжировании. Финансирование работы над объективным рейтингом может осуществляться, например, из "членских" взносов для каждого участника - одинаковая сумма для каждого участника, без всяких возможностей отдельных участников рейтинга нашептать свои пожелания.
И отдельный вопрос, кому нужен рейтинг и зачем. Мне вот лично была бы более полезна развернутая сравнительная таблица функционала ИБ и тарифов (без всякого ранжирования, т.к. никто, кроме клиента, не может решить, насколько ему (клиенту) важно наличие того или иного пунктика - кому-то надо стопицот шаблонов, кому-то полная 100% дистанционность, кому-то лишь бы межбанк был дешевым, кому-то вклады и т.д. и т.п.). Ну и рейтинги без учета тарифов - имхо, несостоятельны. Что толку, что в общедоступных рейтингах интернет-банков Альфа-Клик или Сбер-онлайн на первых местах? Оказывается, согласно этому смешному рейтингу, Сбербанк-Онлайн - это полноценная замена банковскому офису Даже если бы это было правдой, то все равно с тарифами Сбера мне такой ИБ был бы не нужен.
Мне кажется, что человек, который может внятно для себя сформулировать, чтО ему нужно, и без всяких рейтингов выберет нужный продукт. "Грамотно сформулированный вопрос отпадает сам собой"
А как было бы хорошо - взял рейтинговое исследование (для физиков), посмотрел первую 5-ку или десятку, выбрал по местным критериям и своим индивидуальным запросам лучшие - стал их клиентом. И не ошибся.
Кстати, именно народный рейтинг Банки.ру в какой-то мере (вдумчивому его читателю) - оказывает реальную помощь.
Но есть не только физики (с их уникальными требованиями),есть юрики, с их кучей требований и особенностей.
Со сбером познакомился - страшно становится.... Ходишь как по минному полю - опасаешься куда-нибудь тыкнуть и случайно попасть на комиссию + в самом банке мало кто точно знает как должно быть.
Вы абсолютно правы. Именно такой подход к рейтигованию и будет мной предложен. Я же многократно в опубликованных здесь статьях уже говорил, что сведение векторной оценки к единому числу (как вариант совокупности цифр, букв со всевозможными плюсами или минусами) или к месту в списке рейтингуемых банков абсолютно не информативно.
Но опять же давайте не будем забегать вперёд. Придёт время напишу по этому поводу самым подробнейшим образом.
И что я никогда не пойму, почему именно в России, с нашим скромным размером застрахованных вкладов (иными словами, массовый клиент бешенные миллионы в одном банке хранить не будет), безопасность интернет-банкингов требует целый набор мер в комплексе - смс, кучу пароли, ЭЦП, токен? В другом блоге ответили, что банки готовятся к законодательным изменениям в части распределения ответственности за фрод. Но это же не причина ненадежности ДБО, а системы ДБО в банках остаются ненадежными, несмотря на то, что банки и клиенты вооружены этими паролями и кодами до зубов.
Что у нас изначально не так с защищеностью интернет-банков?
В и-банке тоже самое.
Есть определенные технологии взлома, которые хорошо описаны на портале. И банки выстраивают адекватную защиту от взлома.
Опять же если вы будете бдительны и внимательны, то увести деньги с Вашей карты будет очень сложным и дорогостоящим мероприятием. Поэтому и шансов что их стащат будет гораздо меньше.
Банки которые вооружились до зубов кодами и паролями практически не имеют в народном рейтинге сообщений о фроде.
Влияние рейтингов на продажи достаточно мало. Рейтингам не верят. Именно поэтому я и решил поднять престиж (на основе прозрачности и объективности) этого важного для экономики инструментария.
Много воруют у юрлиц. Там защита наиболее актуальна.
В правильно организованных банках используется один и тот же интернет-банк и для физиков, и для юриков. Поэтому вся защита для юрлиц может быть использована и физлицами.
Много пишется слов о разных механизмах защиты (и это выглядит устрашающе), но в правильно организованном интернет-банке использование всего защитного инструментария крайне необременительно. Надо делать все предельно удобным для пользования. И это можно сделать.
Нюансы отечественного менталитета предполагают в большинстве случаев боязнь выбора, а следовательно надо "быть как все". На этом фоне очень важно знать, где большинство, то есть "как там все?". Рейтинги в какой-то мере подсказывают направление выбора.
Сколько раз зарекался не ходить на фильмы, рекламу которых встречал больше трех раз, но нет, все равно обманывался.
Я ей просто рассказал, что в другом банке мне содержание счета обходится от 0 до 50 руб в месяц.
Она говорит: Но ведь непонятно надежный он или нет. Ведь средства индивидуальных предпринимателей не застрахованы.
Я говорю: Открой бесплатную визу-электрон на себя (т.е. на физика) и переводи деньги туда. Там деньги будут застрахованы.
Месяц она думала но пресловутое "если не видно разницы зачем платить больше" взяло свое, и она открыла таки счет в моем банке.
Мораль такова:
Можно сколько угодно сравнивать интернет-банки. Но разные люди хотят от банков разных вещей. И "услуг больше а тарифы меньше" никто не отменял. Поэтому несмотря на то, что "Сбербанк-онлайн" и стоит в рейтингах на первом месте (а ставят его туда по-моему только из-за количества подключенных клиентов) моя знакомая отдала предпочтение другому банку. Как Вы понимаете чисто из меркантильных соображений.
P.S. Почему-то другой банк в половине рейтингов отсутствует, которые мне удалось найти в инете.
Я ей просто рассказал, что в другом банке мне содержание счета обходится от 0 до 50 руб в месяц.
Она говорит: Но ведь непонятно надежный он или нет. Ведь средства индивидуальных предпринимателей не застрахованы.
Я говорю: Открой бесплатную визу-электрон на себя (т.е. на физика) и переводи деньги туда. Там деньги будут застрахованы.
Вашей знакомой в 1000 р/мес обходился счет ИП, видимо.
А сравниваете с обслуживанием ФЛ в другом банке. Ну, перешла она, для ИП сильно подешевело?
Пример некорректного рейтинга, в тему
В сбере ей содержание р/счета обходилось в 1000 руб/мес, а мне от 0 до 50 руб/мес. Когда она перешла то тоже стала платить от 0 до 50 руб/мес. Причем 50 руб/мес это all inclusive, т.е. все услуги включая и-банк. Разницу уловили: в 20 раз
Да будь он хоть какой хороший и-банк сбера, но если это дорого, то клиент все равно уйдет туда где дешевле. Деньги пОтом зарабатываются и смысл платить их кому-то если можно не платить. Один из главных критериев кстати...
Уважаемый Владимир Николаевич
Поясните пожалуйста, чем обуславливается комиссия за ведение счета в размере 700 руб в вашем банке?
Вы ведь позиционируете себя как супертехнологичный и защищенный от дыр банк. Я понимаю есть комиссия за проведение платежа в размере 20 руб. Все-таки сидит оператор и проверяет и окончательно проводит платежи. Ей зарплату нужно платить. Когда Вы берете 50 руб за предоставление документов на бумажном носитете, то тоже понятно - заградительная комиссия.
700 руб за что? За то, что выписки печатаете и предоставляете?
А зачем? Неужели я как клиент не могу их сам распечатать из и-банка?
Хотелось бы развернутого ответа... А то получается что есть банки и потехнологичнее
Соглашусь с Вами, что стоимость услуги - один из главных критериев, но он не самый главный. Все ведь люди разные. У кого-то на первом месте сервис, у кого-то - стоимость, кто-то фанатеет от безопасности, кому-то важно ассоциировать себя с престижным брендом. Поэтому мне кажется, что конкретный рейтинг должен быть не один, а сейчас вырабатываются общие подходы к процедуре, церемонии, можно даже сказать - к идеологии рейтинга. Можно нарожать формул, алгоритмов и прочих блок-схем, но если данный рейтинг будет считаться нечестным, то грош ему цена.
И ведь истинная цель рейтинга - не только подсказать потребителю ( то есть нам с вами) о степени продвинутости той или иной организации, но и дать сигнал банкам, в какую сторону им двигаться, что хочет потребитель.
Фанатеют от безопасности наверное обжегшиеся, а ходить и бить себя в грудь, что "Я клиент Сбера" или "Я клиент Альфы"... Ну кто это оценит?
Если Вы знаете тему где можно задать вопрос про 700 руб руководителю ИнБанка, то просьба скиньте ссылку. Хотя может на форуме кто-то другой ответил на него?
Я действительно не понимаю экономическое обоснование данного тарифа. За что? И как мне кажется грамотный руководитель банка может дать достойный ответ...
Но позиция его такая же как и у других руководителей банков:
Тарифы ВОТ ТАКИЕ и ВСЕ! Не нравится не кушайте.
Примерно такого же плана ответ я получил и от нынешнего руководителя розницы в "Альфе" г-на Коровина:
"Наша позиция такая как есть. И мне тут нечего добавить".
Дело конечно хозяйское - господа банкиры. Только мы к Вам обращаемся за развернутым ответом, чтобы понять почему принимаются те или иные решения и можно ли решить вопросы по другому. Или с течением времени их решить. Ведь вы руководители и в вашей власти что-то изменить.
Но... вы видимо не объясняете причины не только кредитных решений.... А жаль
Полагаю, что здесь не совсем корректно вести дискуссию об Инбанке.
Приглашаю на наш форум. Там можно обсудить любые вопросы по работе Инбанка.
То что Вы начали этот разговор - это очень хорошо. Но проанализировав Ваши посты должен заметить, что Вы на 95% выступили как Доктор Наук и на 5% как руководитель банка.
Вы, руководя ИнБанком, создали супертехнологичный (по Вашему мнению) расчетный банк или иначе говоря "банк 21 века". Пообщались немного с Вашими коллегами, что называется "за жизнь". И выясняется, что у крупных федеральных банков со счетов клиентов пропадают средства, причем в весьма не малых размерах. А у Вас в учреждении такого нет. Подчеркну, Вы сами это сказали. Ну и далее появляется вполне естественное желание вынести эту тему на обсуждение. Таким образом на сегодня вы волей-не волей, но дали чуть-чуть рекламы вашему банку. Ну а раз отрекламировали себя, то почему считаете некорректным здесь вопросы про ИнБанк? С другой стороны я ведь не описал какой -то частный эпизод взаимоотношений с ИнБанком. Я не свои личные проблемы решить пытаюсь...
Также должен заметить, что вы волей не волей но один из критериев оценки уже довольно четко обозначили: "Коэффициент дырявости и-банка".
Вы чего-то добились. У Вас есть клиентская база, и этим людям очень удобно и комфортно работать с Вами. Но это не значит, что нет других банков и других решений. Прочитав Ваши посты, заглянув на форум в ИнБанке а также получив в личку несколько сообщений от Ваших благодарных клиентов лично для себя пришел к выводу, что и-банк ИнБанка можно сопоставить по коэффициенту дырявости и технологичности с и-банком Авангарда. (на истину не претендую). Но тарифы в Авангарде ниже. Коллеги рассказали мне, что из 20 руб за платежку часть платится в систему электронных расчетов Центробанка, а тариф 700 руб, покрывает и электроэнергию, которую потребляют сервера и зарплату операционистов. Но Авангард не берет оплату за ведение счета и и-банк. Значит что-то тут не совсем так.
Вот и хотел от Вас услышать развернутый ответ о структуре себестоимости тарифа 700 руб. Кстати тариф не маленький. Многие банки держат цену на уровне 300-400 руб. Должен заметить, что тарифы Авангарда редкость и можно подумать, что они демпингуют, но эти цены держатся уже 2 года. С другой стороны если у этого тарифа есть себестоимость, то авангардовская "лафа" рано или поздно закончится.
Про себя скажу так... Я человек не бедный и могу себе позволить платить за ведение счета 700 руб. Но совершенно искренне не понимаю за что? Поэтому предлагаю в открытой дискуссии провести сравнительный анализ интернетбанков Авангарда и ИнБанка. Здесь присутствуют клиенты и того и другого. И кто знает, вдруг меня что-нибудь зацепит. Я ведь правильно понимаю, что рейтинги для потребителей банковских услуг составляются. Да и практической пользы будет я думаю не мало. Как считаете?