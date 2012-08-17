Дискуссия о рейтинговании банков. За честный выбор!

Как ранее уже писал - считаю, что экспертная оценка сложных банковских продуктов является более информативной и точной, чем другие подходы.



Организация рейтинга разбивается на две составляющие. Первая это прозрачная процедура обсуждения и вторая - организация независимой экспертизы. Эта статья посвящается процедуре.



Начинается рейтингование с рассылки банкам приглашения. Оно размещается также и на сайте агентства. В приглашении приводится информация о самой процедуре, критерии оценки, список экспертов, информация о предоставляемых банками материалах, описание технических условий презентации, календарный план проводимых мероприятий и др.



Банк, участвующий в рейтинговании, высылает в произвольной форме экспертам информацию и подключает их к интернет-банку.



При существующей сложности функционала эксперту недостаточно опираться в своих суждениях на знакомство с демоверсией интернет-банка. Требуется достаточно глубокое погружение в функционал. Скажу больше - даже "боевое" подключение не всегда позволяет высказать мотивированное суждение. Часто появляются существенные вопросы, на которые требуется получить дополнительные разъяснения от сотрудников банка.



После дистанционного знакомства организуется встреча представителей банков с экспертами. Порядок выступлений определяется жеребьёвкой.



Представитель по четко регламентируемой процедуре (скажем, 30 минут выступает и 15 минут отвечает на вопросы) объясняет ключевые преимущества, демонстрирует на стенде типовые сценарии работы.



На эту встречу можно пригласить журналистов и блогеров. Они интервьюируют представителей банков, экспертов и сотрудников агентства. Думаю их личные впечатления добавят живости, а также расширят дискуссионное поле.



Обязательным условием является онлайновая трансляция всех выступлений в интернете (для оффлайнового ознакомления на сайте рейтингового агенства выкладывается запись выступлений). В этом случае достигается предельная прозрачность и публичность обсуждения.



Выставляются оценки по разным критериям (обсуждение темы выбора критериев будет продолжено в следующих статьях) и по каждому из них определяется рейтинговый балл. Пофакторная оценка позволяет клиентам выбрать оптимальный именно для них интернет-банк.



О числе участников рейтингования. Сегодня на рынке подавляющее число банков работают на трёх - четырёх массовых интернет-банках, разработанных специализированными фирмами. Поэтому вряд ли найдётся много желающих участвовать в конкурсе с практически одинаковыми стандартными решениями. Такого рода желание может выглядеть несколько странно.



Оригинальных разработок российских интернет-банков немного. И все они поимённо известны. Пара из них называют себя лучшими в мире. Один - лучшим в Восточной Европе и где-то порядка десятка являются победителями и призёрами различных российских рейтинговых соревнований. Общее число участников анонсируемого рейтингования вряд ли превысит пятнадцать - двадцать. Поэтому встреча представителей с экспертами гарантировано уложится в пару дней.



А скорее всего участников рейтингования будет несколько меньше. Те кто привычно несли в кассу 300 - 750 тыс. рублей за победу в рейтинге, не обнаружив кассы, могут растеряться и уйти по-английски. Но участие или не участие в рейтинге, где процедура является предельно открытой, это тоже информация для рынка.



Сейчас мы подошли к очень важной теме - выбора экспертов и правил формирования их суждений. Но это будет уже в следующих публикациях.