Дискуссия о рейтинговании банков. Удобства во дворе.

О дырявых и не дырявых интернет-банках я уже писал. Сейчас речь пойдёт об удобных и неудобных.



Современный человек живёт интересами семьи, работой, развлечениями. И его не заставишь читать инструкции. Ему вынь да положь всё интуитивно понятное, простое и удобное. Но, конечно же, не в ущерб содержательной стороне дела.



Наверное в этой теме вы ждёте от меня привычных текстов о числе кликов, раскраске интерфейса или количестве шаблонов. Но эти вопросы уже на приличном уровне решены в любом серьёзном интернет-банке. Мне же хотелось бы копнуть намного глубже.



ЯДРО

Разговор на эту тему начну с архитектуры систем удалённого доступа. Так исторически сложилось, что раньше делали интернет-банки для юрлиц, затем - физлиц, потом - мобильные приложения. Это были локальные разработки, нередко написанные разными программистами. Ни о каких единых программных ядрах и интерфейсах в то время даже не помышляли. Вот поэтому сегодня клиенты и стреляются от такого зоопарка. Но, к сожалению, эта архаика заполонила весь рынок России.



Современные же системы удалённого доступа имеют другую архитектуру. Клиент работает в одной и той же программной среде. Одним кликом переходит от физлица к юрлицу. В одном сеансе может работать со всеми своими фирмами.



Каждое приложение связано с ядром через компьютер, телефон или IPad. Если программная среда едина, то в интернет-банке можно делать настройки для мобильных и карточных приложений. Это наращивает их функциональность, удобство работы и уровень защиты.



ИНТЕРФЕЙС

Интерфейс - достаточно специфическая тема. Требует специальных навыков. Поэтому будет лучше если его сделают не прикладные программисты, а ведущие специализированные фирмы. Но конечно же, в диалоге с разработчиками систем удалённого доступа.



Для создания любимого миллионами интернет-банка полезно посоветоваться с самим народом. Узнать что ему нравится, а что не очень. По своему опыту могу сказать, что люди у нас в России активные и закидывают программистов сотнями, а то и тысячами предложений. Задача разработчиков лишь успевать реагировать на энтузиазм масс, отделяя зёрна от плевел.



Для неопытного пользователя система удалённого доступа должна быть не только оснащена подсказками, но предугадывать его возможные действия и вести эффективный диалог.



Требования к простому интернет-банку очевидны - человек с первого раза без посторонней помощи может провести все платежи. Причём речь идёт не о куцем функционале, а максимально широком. И такие решения на рынке уже есть.



Общение с клиентами позволяет не только отполировать интерфейс, но и весь остальной функционал тоже. Скажем, без их советов практически невозможно довести до совершенства интеграцию с бухгалтерскими программами.



API-БАНК

Есть ещё одно интересное решение - бухгалтерская система предприятия напрямую связана с ядром банковской системы удалённого доступа, что позволяет работать без традиционного пользовательского интерфейса, снижая в сотни раз время на обработку платежей. Речь идёт об API-банке - автоматизации онлайн обмена между банком и бухгалтерскими программами.



Это критически важно для крупных сетевых клиентов, имеющих сотни, тысячи ежедневных платежей. А мне известны фирмы и с десятками или даже сотнями тысяч платежей (например, крупные торговые или терминальные сети). В этом случае им на архаике ехать ой как тяжело.



API-банк это также мощное оружие в конкурентной борьбе для интернет-магазинов, позволяющее им полностью автоматизировать работу с банком.



КОММУНИКАЦИИ

Обязательный элемент дружественного интернет-банка это эффективный диалог с клиентами. Активно работающий форум, быстро и грамотно отвечающий на звонки колл-центр, видеоролики, социальные сети...



Об уровне удобства работы могут судить не только специалисты по юзабилити, но и эксперты из бухгалтерских фирм. Так полнее и глубже можно оценить все плюсы и минусы работы с системами удалённого доступа.



В следующих статьях рассмотрю другие критерии оценки интернет-банков.