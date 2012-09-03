Дискуссия о рейтинговании банков. Остановите пулю. Я передумал

Тема очередной статьи — онлайн-услуги. У меня появилось желание рассказать об онлайне на основе реальных историй из банковской жизни.



БАНКОВСКИЕ БАРЫШНИ И РОБОТЫ

Полвека назад. Надо позвонить. Поднимаете трубку. Отвечает телефонная барышня. Называете номер. Она вставляет штекер в нужное гнездо, и пожалуйста — говорите.



Представьте, Вы звоните или посылаете СМС сегодня, а вам приходится ждать, пока ответит телефонная барышня. Бред?! Да! А в банковской системе это почти повсеместная реальность. Посылаете платёж, и он попадает к банковской барышне.



В современных банках трудятся не барышни, а роботы. Они зачисляют и отправляют все платежи за 5—7 секунд. Круглые сутки. Если через РКЦ, то с 9.00 до 22.30 (в Москве РКЦ работает до 20.30). Кстати, замечу, что в Екатеринбурге режим работы РКЦ онлайновый. Поэтому все рекорды по скорости бьёт Свердловская область.



Очень часто архаичные банки говорят, что у них тоже онлайн. Но вот только в 5—7 секунд не укладываются. Впрочем, как и в 5—7 минут тоже. У них всегда барышни виноваты. Не успевают, да ещё спят по ночам.



УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ-ОНЛАЙН

Екатеринбург. Отделение банка. Женщина. Волнуется. Торопится. Надо срочно пополнить уставный капитал фирмы. 700 тысяч рублей. Пятитысячные купюры. Приёмник кэшина на 40 листов - внесла за несколько приёмов. Выписку с мокрой печатью банка может получить через 5 - 7 секунд после внесения денег.



ОТГРУЗКА-ОНЛАЙН

Москва. Финансовый директор строительной компании. Называет онлайновый банк палочкой-выручалочкой. Бывают форс-мажоры. Вчера не нужен был кабель, а сегодня вынь да положь. Пока идут деньги поставщику, машина ждёт под погрузкой. Заплатила в онлайне, тут же сгенерила платёжку с отметкой банка и через десять секунд выслала её поставщику электронной почтой. Груз в кузове. И нет многочасовых простоев.



КАРТОТЕКА-ОНЛАЙН

Екатеринбург. Раньше клиент был вынужден пользоваться овердрафтом для покрытия кассовых разрывов. Текущим днём ему надо платить деньги поставщикам, а выручка приходит только поздно вечером. Поставляют запчасти на автозаводы и магазины. А они западнее на несколько часовых поясов.

Открыли счёт в современном банке. Картотечные счета обслуживает робот. После обеда бухгалтер на пустой расчётный счёт накидывает кучу платёжек. Поздно вечером ни в банке, ни на предприятии людей нет. Фирме приходят деньги. Банковский робот сразу же проводит платежи. Деньги поставщикам уходят вовремя. Заёмные средства не нужны.



ЛЮБИМЫЕ БАРЫШНИ

Приведу ещё несколько плюсов онлайна.



Народ ликует. Да здравствует онлайновая конвертация валюты.



Далее, зарплата. Пусть глубокой ночью и даже в праздники можно послать ведомость, а через 5 - 7 секунд деньги уже на счетах трудящихся. Не говоря уже о буднях.



Ещё пример. Через интернет-банк прямо в онлайне, не отрывая зад от стула, можно заплатить за учебу детей за рубежом, вступительный взнос за участие в международном симпозиуме...



И в заключение - минувшая суббота. Друг ужинает в ресторане. Забыл карту. Наличных с собой нет. Позвонил. Я закинул на карту жены друга. У неё чуть-чуть не хватало денег. Она клиент современного банка. Через 5 - 7 секунд деньги уже на счёте. Честь друга спасена. Удивлению официанта нет предела!



Люди быстро привыкают к хорошему. Принимают как должное, что их деньги ходят за 5-7 секунд. Историй уже не рассказывают. Забывают о банковских барышнях, а думают только о своих. И ходят с ними ужинать.



В следующих статьях я продолжу тему критериев оценки интернет-банков.