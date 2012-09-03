Дискуссия о рейтинговании банков. Остановите пулю. Я передумал

Тема очередной статьи — онлайн-услуги. У меня появилось желание рассказать об онлайне на основе реальных историй из банковской жизни.
БАНКОВСКИЕ БАРЫШНИ И РОБОТЫ
Полвека назад. Надо позвонить. Поднимаете трубку. Отвечает телефонная барышня. Называете номер. Она вставляет штекер в нужное гнездо, и пожалуйста — говорите.
Представьте, Вы звоните или посылаете СМС сегодня, а вам приходится ждать, пока ответит телефонная барышня. Бред?! Да! А в банковской системе это почти повсеместная реальность. Посылаете платёж, и он попадает к банковской барышне.
В современных банках трудятся не барышни, а роботы. Они зачисляют и отправляют все платежи за 5—7 секунд. Круглые сутки. Если через РКЦ, то с 9.00 до 22.30 (в Москве РКЦ работает до 20.30). Кстати, замечу, что в Екатеринбурге режим работы РКЦ онлайновый. Поэтому все рекорды по скорости бьёт Свердловская область.
Очень часто архаичные банки говорят, что у них тоже онлайн. Но вот только в 5—7 секунд не укладываются. Впрочем, как и в 5—7 минут тоже. У них всегда барышни виноваты. Не успевают, да ещё спят по ночам.
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ-ОНЛАЙН
Екатеринбург. Отделение банка. Женщина. Волнуется. Торопится. Надо срочно пополнить уставный капитал фирмы. 700 тысяч рублей. Пятитысячные купюры. Приёмник кэшина на 40 листов - внесла за несколько приёмов. Выписку с мокрой печатью банка может получить через 5 - 7 секунд после внесения денег.
ОТГРУЗКА-ОНЛАЙН
Москва. Финансовый директор строительной компании. Называет онлайновый банк палочкой-выручалочкой. Бывают форс-мажоры. Вчера не нужен был кабель, а сегодня вынь да положь. Пока идут деньги поставщику, машина ждёт под погрузкой. Заплатила в онлайне, тут же сгенерила платёжку с отметкой банка и через десять секунд выслала её поставщику электронной почтой. Груз в кузове. И нет многочасовых простоев.
КАРТОТЕКА-ОНЛАЙН
Екатеринбург. Раньше клиент был вынужден пользоваться овердрафтом для покрытия кассовых разрывов. Текущим днём ему надо платить деньги поставщикам, а выручка приходит только поздно вечером. Поставляют запчасти на автозаводы и магазины. А они западнее на несколько часовых поясов.
Открыли счёт в современном банке. Картотечные счета обслуживает робот. После обеда бухгалтер на пустой расчётный счёт накидывает кучу платёжек. Поздно вечером ни в банке, ни на предприятии людей нет. Фирме приходят деньги. Банковский робот сразу же проводит платежи. Деньги поставщикам уходят вовремя. Заёмные средства не нужны.
ЛЮБИМЫЕ БАРЫШНИ
Приведу ещё несколько плюсов онлайна.
Народ ликует. Да здравствует онлайновая конвертация валюты.
Далее, зарплата. Пусть глубокой ночью и даже в праздники можно послать ведомость, а через 5 - 7 секунд деньги уже на счетах трудящихся. Не говоря уже о буднях.
Ещё пример. Через интернет-банк прямо в онлайне, не отрывая зад от стула, можно заплатить за учебу детей за рубежом, вступительный взнос за участие в международном симпозиуме...
И в заключение - минувшая суббота. Друг ужинает в ресторане. Забыл карту. Наличных с собой нет. Позвонил. Я закинул на карту жены друга. У неё чуть-чуть не хватало денег. Она клиент современного банка. Через 5 - 7 секунд деньги уже на счёте. Честь друга спасена. Удивлению официанта нет предела!
Люди быстро привыкают к хорошему. Принимают как должное, что их деньги ходят за 5-7 секунд. Историй уже не рассказывают. Забывают о банковских барышнях, а думают только о своих. И ходят с ними ужинать.
В следующих статьях я продолжу тему критериев оценки интернет-банков.
Комментарии 49
Например мной замечено, что СМСуведомление от Инбанка о зачислении средств приходит часа на 3-4 раньше, чем скажем от Связного. Возможно там наряду с описанным в статье еще и РКЦ московский. В некоторых банка - вообще зачисление на следующий день...
Платеж и там и там межбанковский
Да наверное уже век прошел, ка Владимир Ильич по телефону требовал Смольный. Интересно, состоялась бы Октябрская революция, будь тогда интернет и сотовая связь?
Переводил свои личные средства в другие банки- в екатеринбургский- от 12 до 20 минут, в федеральные (через Московский РКЦ) - от 3 до 6 часов. Но, как тут уже отметили, бывают и зачисления следующим днем.
А по поводу отгрузки- онлайн- это очень здорово: выиграл аукцион, а там жесткие сроки поставки. А без предоплаты уже почти никто не отгружает. Сгенерил платежку, тут же в PDF сохранил ее с синим штампом банка- и отправил поставщику в четверг. Они в пятницу отгрузили, в понедельник груз получаю. Еще бы в столице РКЦ на онлайн перешел...
Давно пора. Непонятно, чего ждут.
Кстати 700тыр нала через кэшин в УК это что-то с чем-то... Я бы все-таки поостерегся этой шайтан машине такие суммы доверять... По старинке через кассу как-то спокойнее..
Есть SWIFT, межфилиальные расчёты, межбанковские, Телекс, VIAS и т.д.
Ими надо пользоваться, или грешить на ЦБ, РКЦ...
Шайтан- машины, если с ними аккуратно- в помощь. Месяц назад не работала на М-195, сдал в "точку". Сегодня работала- все нормально скушала и зачислила.
Суеты только они, ш-машины, не любят
Приносишь наличку, отдаешь кассиру и через полминуты СМС-ка о пополнении. Причем даже не карточного, а расчетного счета.
Попробовал написать об этом в народном рейтинге (типа сверхзвуковой процессинг), а в ответ услышал "Нашел чем удивить". И даже положительную оценку не засчитали.
Сегодня роботы есть у многих банков и даже межбанковские платежи проходят часа за 2-3
Работать в онлайне со своим банкоматом дело не хитрое. Все так умеют, наверное. А вот с чужим - высший пилотаж.
Сейчас всё больше и больше банков входят в ОРС. И онлайновые технологии работы с чужими банкоматами становятся крайне актуальными. Мне не известны банки (кроме нас), которые умеют это делать. Если есть таковые - огласите список.
Сегодня с утра проползли на брюхе с нашими юристами все положения ЦБ, регулирующие описываемую ситуацию. Вывод - мы тоже чтим и выполняем в полном объеме все требования ЦБ.
266-П пункт 2.9
...
Реестр платежей это клиринг, это также подробно изложено в 383-П в 3 главе.
А электронный журнал может быть своего устройства, а не чужого
Исходя из этого у себя вместе с бухгалтерией рубим крылья энтузиастам мгновенного зачисления. Многие предпочитают консервативный подход в этом вопросе. А сделать - не проблема, никакого высшего пилотажа.
Нет указания на то, что банкомат/терминал обязательно должен быть свой.
Дискуссия переходит в русло прямого консультирования. Наверное форум не та площадка, где стороны консультируют друг друга.
Владимир Фролов:
Ухожу, ухожу... Благо, в консультациях не нуждаюсь.
Ну и давайте высший пилотаж приземлю до умелого пилотажа.
Только не надо в качестве примера приводить биллинговые платежи и карточные транзакции. Там природа платежей другая. Идёт информационный обмен, на основе которого клиент получает сведения о проведённом платеже, а сами операции по переводу денег осуществляются позже. Такова специфика этих транзакций.
Давайте обсудим обычные платежи по свободным реквизитам.
Я говорю про свои ощущения. Если раньше мне было необходимо перевести деньги с р/счета ИП на счет ФЛ в один день и только на следующий (в лучшем случае) забрать наличкой, то теперь 5-10 минут на переброску с р/счета ИП на карт.счет и 20 минут на снятие в отделении.
А насчет положить наличку это я имел в виду на р/счет ИП, по электронному объявлению на взнос. На р/счете ИП деньги тоже в течение 5 минут появляются. Тут же их "раскидал" и нет вопросов. А отделение за два года посетил только 1 раз, справку нужно было распечатать.
И кстати очередями в этом банке и не пахнет. Когда в мини-офис зашла тётя и начала вытаскивать ворох квиточков ей вежливо ответили, что коммунальные платежи не принимают, предложили открыть картсчет и интернет-банк. Тётя наморщила лоб и ушла, но в другой день, другая тётя после долгих расспросов начала оформлять заявление на карту.
Автоматизированные процедуры крутятся на порядок быстрее. Это 5 - 7 секунд. Если речь идёт о минутах, то не исключено, что у вашего банка хорошо обученный персонал, умеющий быстро работать. Но уходит персонал домой и замирает жизнь в банке. А в нашей стране со многими часовыми поясами это сильно тормозит бизнес.
Проверить автоматизированные ли процедуры в банке достаточно просто. Глубокой ночью проведите внутрибанковский платёж между юридическими лицами и всё станет ясно.
Насколько онлайн нужен рынку? Юрлицам часто очень нужен. Физлицам быстрые платежи жизнь тоже не портят.
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А что тут говорить... Пока Московский РКЦ работает т.н. "рейсами", ни о какой мгновенности межбанковских платежей не может быть и речи, как бы кто из банков ни бился. А там уже, после выполнения "рейса", ДС поступают на конечный счет от 20мин до ... вечера - тут уже от совести банка зависит. Я, например, первым получаю свою з-пл среди коллег, через 3-10минут после "рейса" - раньше тех, кто подключился к зарплатному проекту, несмотря на то, что у них внутрибанк, а у меня межбанк.
Первый момент. Иногда закрадывается сомнение, что делать сверхбыстрый межбанк невыгодно самим банкам, т.к. тогда клиенты получат дешевый способ скоростной "переброски" денег, ведь тарифы на межбанк, в целом, низкие, а когда человеку надо очень срочно, то он воспользуется какой-нибудь системой быстрых платежей, а там уже другой порядок тарифов. А для юр.лиц, я думаю, эти плюс-минус 2-3 часа при отправке/зачислении особой роли не играют, за исключением редкой экзотики, описанной в статье.
Второй момент. О физлицах. Много ли кто готов по первой просьбе сообщить БИК и номер счета 408...? По моему скромному опыту, двое из десяти поймут, о чем вообще речь и для одного из десяти это не составит затруднений (напр, посмотреть в ИБ). Подавляющее большинство не представляет себе иных способов, чем перевод карта-карта.
Еще такой момент, совсем недавно столкнулся. Надо было заплатить юр.лицу за услуги. Я, как обычно, попросил у них реквизиты, но они упорно настаивали на том, чтобы я отправил блиц-перевод Сбербанка на физ.лицо (их сотрудник). Чтобы так жестко косили от налогов я еще не встречал, в какой-то момент я даже подумал, что может мошенники (я делал предоплату), но все прошло успешно, только Сберу пришлось немало заплатить.
Я привёл несколько примеров, когда критически важно иметь возможность быстро проводить платежи. А таких ситуаций каждый день у клиентов возникает очень много. Особенно у юрлиц. Уж поверьте мне. Приходится часто беседовать с клиентами.
Но скорость платежей не единственный наш плюс. Сегодня в эпицентр интереса переместился API-банк. Ограниченный ключ чрезвычайно востребованный рынком инструментарий. Особенно он интересен холдингам.
Много что можно перечислять. Да Вы и сами много что знаете, будучи нашим клиентом. Хотя, конечно, всю нашу технологическую мощь может в большей мере оценить юрлицо. У него более широкий круг потребностей.
Т.е. на карте всегда совсем немного - тысяч 5-7 на мелкие текущие покупки типа в магазине отовариться или заправиться бензином, и только когда я вижу что денег не хватает я чисто мобильно и не заблаговременно, а реально в момент необходимости перекидываю со своего доходного счета (как никак 10% на нем ежедневно "капает" на остаток) на картсчет карты - причем это делаю мобильно со смартфона, за несколько минут (ну несколько минут это только из-за того что все-таки со смартфона, хотя наверное можно покопаться в API-банка чтобы стандартные действия по такому переводу еще более оптимизировать).