Дискуссия о рейтинговании банков. Редкие визиты в банк

Приходит директор фирмы. Говорит, что за пару лет ни разу не был и даже забыл где находится банк (хотя активно занимается внешнеэкономической деятельностью). Адрес ему пришлось искать в интернете.



Думаю, это наивысшая похвала уровню совершенства технологий банка.



Если клиента принуждают посещать банк, то услуги обременительны и расточительны как для клиента, так и для самого банка.



Удалённое обслуживание - это мировой тренд. В США, например, в последнее время каждый год количество банковских офисов сокращается на 10%.



Современный банк технологически может обойтись вообще без операционных офисов. Но по действующим правилам надо идентифицировать клиента. Поэтому приходится всё же иметь какое-то количество офисов. Пусть и минимальное.



ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НЕЛЬЗЯ ПРОИЗВЕСТИ ДВАЖДЫ

При малом количестве офисов знакомятся с банком в интернете. Поэтому место встречи - сайт - должен как можно полнее и точнее рассказать потенциальному клиенту об услугах банка.



Демонстрационные ролики, база знаний о продуктовой линейке, возможность в реальном режиме оценить уровень интернет-банка (открываемый на сайте электронный кошелёк позволяет проводить реальные платежи), форум, где клиенты открыто высказывают своё мнение. Здесь перечислен минимальный набор информационных сервисов, без которых невозможен эффективный диалог с клиентом.



Презентация услуг на сайте банка в этом случае становится решающим аргументом за или против открытия счёта.



На открытие счета физлица надо порядка пяти - десяти минут. Если фирма пошлёт заранее сканы своих документов, то уложится в те же пять - десять минут.



После открытия счёта можно сходу работать с интернет-банком. И с другими сервисами тоже. Никаких техподдержек, никаких выяснений отношений. И так всё понятно. И так всё работает.



ИЗ ОФИСА В ИНТЕРНЕТ

Банки стремительно перетекают в интернет. Никаких чековых книжек - только корпоративные карты. Всё удалённо - платёжные поручения и выписки с отметкой банка, генерация и отзыв ограниченного ключа, виртуальной карты, управление лимитами на операции с денежными средствами, открытие дополнительных счетов, блокировка счетов, онлайновое размещение депозитов, ежегодное продление электронной подписи, дистанционная настройка режимов информирования (СМС, IСQ, jabber, e-mail), актуальные предупреждения клиентов о продлении ЭЦП, полномочий раcпорядителей по счётам, сроков по распределению валютной выручки и многое другое.



Современные банки полностью переходят на юридически значимый электронный документооборот (с электронной подписью). Например, не требуется визит в банк при проведении валютных операций - работают со сканами документов. Даже валютный контроль и тот полностью сводится к удалённому общению.



Многочисленные офисы, оставшиеся в наследство от тучных лет, и архаичные услуги с изнуряющими визитами тянут сегодня банки на дно.



Главный приз достанется тому банку, который быстрее остальных перейдёт на общение с клиентами через интернет. И тому банку, который сделает всё возможное для снижения своих операционных расходов. Это залог побед в тарифных войнах.



Завершая статью, выскажу своё мнение, что частота визитов в банк - это один из существенных интегральных критериев оценки при рейтинговании интернет-банков. Может быть даже второй по значимости после уровня защищённости денежных средств.