Дискуссия о рейтинговании банков. Редкие визиты в банк

Приходит директор фирмы. Говорит, что за пару лет ни разу не был и даже забыл где находится банк (хотя активно занимается внешнеэкономической деятельностью). Адрес ему пришлось искать в интернете.
Думаю, это наивысшая похвала уровню совершенства технологий банка.
Если клиента принуждают посещать банк, то услуги обременительны и расточительны как для клиента, так и для самого банка.
Удалённое обслуживание - это мировой тренд. В США, например, в последнее время каждый год количество банковских офисов сокращается на 10%.
Современный банк технологически может обойтись вообще без операционных офисов. Но по действующим правилам надо идентифицировать клиента. Поэтому приходится всё же иметь какое-то количество офисов. Пусть и минимальное.
ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ НЕЛЬЗЯ ПРОИЗВЕСТИ ДВАЖДЫ
При малом количестве офисов знакомятся с банком в интернете. Поэтому место встречи - сайт - должен как можно полнее и точнее рассказать потенциальному клиенту об услугах банка.
Демонстрационные ролики, база знаний о продуктовой линейке, возможность в реальном режиме оценить уровень интернет-банка (открываемый на сайте электронный кошелёк позволяет проводить реальные платежи), форум, где клиенты открыто высказывают своё мнение. Здесь перечислен минимальный набор информационных сервисов, без которых невозможен эффективный диалог с клиентом.
Презентация услуг на сайте банка в этом случае становится решающим аргументом за или против открытия счёта.
На открытие счета физлица надо порядка пяти - десяти минут. Если фирма пошлёт заранее сканы своих документов, то уложится в те же пять - десять минут.
После открытия счёта можно сходу работать с интернет-банком. И с другими сервисами тоже. Никаких техподдержек, никаких выяснений отношений. И так всё понятно. И так всё работает.
ИЗ ОФИСА В ИНТЕРНЕТ
Банки стремительно перетекают в интернет. Никаких чековых книжек - только корпоративные карты. Всё удалённо - платёжные поручения и выписки с отметкой банка, генерация и отзыв ограниченного ключа, виртуальной карты, управление лимитами на операции с денежными средствами, открытие дополнительных счетов, блокировка счетов, онлайновое размещение депозитов, ежегодное продление электронной подписи, дистанционная настройка режимов информирования (СМС, IСQ, jabber, e-mail), актуальные предупреждения клиентов о продлении ЭЦП, полномочий раcпорядителей по счётам, сроков по распределению валютной выручки и многое другое.
Современные банки полностью переходят на юридически значимый электронный документооборот (с электронной подписью). Например, не требуется визит в банк при проведении валютных операций - работают со сканами документов. Даже валютный контроль и тот полностью сводится к удалённому общению.
Многочисленные офисы, оставшиеся в наследство от тучных лет, и архаичные услуги с изнуряющими визитами тянут сегодня банки на дно.
Главный приз достанется тому банку, который быстрее остальных перейдёт на общение с клиентами через интернет. И тому банку, который сделает всё возможное для снижения своих операционных расходов. Это залог побед в тарифных войнах.
Завершая статью, выскажу своё мнение, что частота визитов в банк - это один из существенных интегральных критериев оценки при рейтинговании интернет-банков. Может быть даже второй по значимости после уровня защищённости денежных средств.
Комментарии 27
Вот сегодняшняя статья в тему на РБК-Дэйли:
" Рабочая группа при Агентстве стратегических инициатив (АСИ) доработала «дорожную карту» по улучшению качества регуляторной среды. Основной акцент разработчики поставили на развитие электронного документооборота, который должен стать доступен каждому желающему, а также значительное сокращение количества проверок бизнеса и бумаг, необходимых регуляторам.
Как рассказали РБК daily в АСИ, карта «Улучшение качества регуляторной среды» уже подписана и скоро будет рассылаться во все профильные министерства и ведомства. Документ (есть в распоряжении РБК daily) разделен на шесть частей — «Госуслуги и электронный документооборот», «Методология», «Отчетность бизнеса», «Регистры/реестры», «Промышленная безопасность» и «Экология».
Основной принцип первой части — тотальное введение электронного документооборота. Чтобы стимулировать его массовое внедрение, в АСИ предлагают создать универсальную электронную подпись (ЭП). Причем выдаваться она будет бесплатно всем желающим. ЭП можно будет записать на SIM-карту сотового оператора, чтобы использовать мобильный телефон для подписания документов. Более того, такие документы предлагается предоставлять даже в суды — арбитражный и общей юрисдикции — без проведения экспертизы спецоператора на подлинность."
Могу добавить, что если банк отказывается от физических офисов, то он должен сделать виртуальные - не менее удобные, т.е. в онлайне круглосуточно клиент должен получить ответ на интересующий вопрос в приемлемое для всех время. А это очень непростая задача. Иногда её пытаются решить автоответчиками, FAQ и т.п., но не всегда это эффективно.
Мы от физических офисов не отказываемся. Они есть у нас. Действующие нормативные документы не позволяют банку работать вообще без офисов.
Наша задача минимизировать визиты в банк. Чем мы успешно и занимаемся.
При тщательно выверенной продуктовой линейке вопросов бывает самый минимум. Круглосуточная техподдержка, форум, письмо в банк - вполне достаточно.
Спросил недавно техподдержку - много звонков? Отвечают, что очень мало.
Возьму два "моих" банка, один из них будет "Расчетный" второй "Кредитный", полного комплекса услуг они предоставить не могут, что является явлением повсеместным. Если РКО хорошее то кредиты и вклады никакие и наоборот.
"Кредитный" банк просит у меня справку об оборотах по счету. Звоню в "Расчетный" банк. При этом нахожусь в соседнем городе. "Расчетный" банк просит составить в и-банке заявление, подписать его ЭЦП и отправить и справка через час будет готова. Я говорю "Отправьте мне скан по электронке". Ответ обескураживает: "У нас очень много клиентов, такая операция тарифами на предусмотрена, являйтесь лично"
На вопросы "Как так?", "Почему?", "Ну неужели никак нельзя?" ответа естественно нет.
Пришлось тратить полдня на поездку по пробкам в Архангельск ради одной бумажки.
К слову "Кредитный банк" сказал, что готов был принять сканы для дальнейшего решения вопроса.
Но в то же время в "Кредитном банке" нельзя открывать вклады в и-банк, и подавать полноценные заявки на кредит, только предварительные.
Вот давайте и присвоим коэффициент дистанционности...
Вы видели как экспресс кредиты в магазинах по паспорту выдают?
Хм, не подумал. Но вряд ли человек, шикующий на заемные деньги, будет иметь чистую кредитную историю. Все равно где-то следы оставит.
Но то, что динамика по расходам может быть существенным фактором определяющим кредитоспособность, я почти не сомневаюсь.
Так что удивляться здесь нечему. Если по паспорту, то платить придётся дорого.
Хотя современный банк и здесь может отличаться. Качественный онлайновый скоринг. И такое бывает. Тогда стоимость кредита может быть ниже, чем у архаичного банка.
Кстати, наши технологии позволяют в принципе обходиться без подобных справок. Можете дать кредитному банку ограниченный ключ с одной опцией - на просмотр. И они сами в онлайне в любое время будут видеть все Ваши обороты.
В прошлом нашем проекте 92% клиентов юрлиц никогда кредитов не брали.
В наше кризисное время тем более надо вести себя более аккуратно и желательно развиваться на свои деньги.
Об этом как-нибудь напишу позже. И более подробно.
Что такое свои деньги у банка? Там либо капитал, который является пассивом и принадлежит акционерам, либо депозиты, которые принадлежат юр или физ лицам.
У банка своего вообще ничего нет
По сути Вашего поста. А при чём здесь банк? Я комментировал пост Антона и сказал, что бизнесу лучше развиваться на свои деньги. В лихие времена надо думать не только о развитии бизнеса, а ещё больше об его устойчивости.
Во время кризиса кредитование это дополнительный риск для заёмщика.
Я не всегда пишу про банки. И про клиентов тоже.
Ну банк я тоже как бизнес воспринимаю, только не могу себе представить банк(кредитная организация), который развивается на свои(капитал) деньги....
Да и бизнес, в реальном секторе, без кредитного плеча тоже....
Типичное заблуждение, что кредитуется 100% юрлиц. Приблизительно каждый десятый. Если считать по головам.
Щас!!! Было же предложено Кредитному банку распечатать выписку прямо у них в офисе из и.банка. Они даже доступ в интернет предоставили (чему я сильно удивился)
Нееееее. Складывать цыферьки это не царское дело. Подай справку об оборотах по всей форме.
Честное слово господа банкиры у вас Инструкция порой приравнивается чуть ли ни к священному писанию и порой вы человека за ней не видите. Так что не прокатит Владимир Николаевич Ваш вариант, хотя он и неплохой.
А насчет кредитов..... Это не тема для обсуждения. Развиваться на свои деньги не всегда получается, а я стараюсь всегда просчитывать проценты по кредиту и "выстрел" от вложений.
А Кредитный банк всего лишь рефинансировал другой кредит под меньшие проценты
А по обсуждаемому вопросу - да как пожелаете. Можете удалённо сформировать. Можете придти в банк и получить документ с мокрой печатью.
Откройте электронный кошелёк и посмотрите что такое современный сервис. Не весь конечно. Часть опций доступна после открытия счёта. Но первое впечатление составите.
В свое время Владимир Николаевич утверждал, что готов открывать счета совсем без посещения клиентом банка, но законодательство не позволяет. А ведь сейчас это сбылось - можно открыть дистанционно счет, закинуть на него деньги и спокойно экономить время. Правда, при ограничениях на 15000 рублей, но для коммуналки, сотовых и прочей мелочевки этого вполне хватает. Карту можно прислать по почте, некоторые банки присылают. Таким образом, на сегодняшний момент создались условия для открытия полностью виртуального счета, без визитов в офис.
Придадим такому банку коэффициент 1.
А банку, в котором каждый чих требует очной явки в офис, который не обладает хорошей парковкой и расположен в глубине пробок, присвоим коэффициент 0.
Наш новый продукт станет достоянием гласности уже в ближайшее время. Через малое число недель. Это связано с согласованием договорных условий с нашим партнёром по реализации этого проекта. А саму разработку мы уже закончили.