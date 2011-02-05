Популярные сообщения

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Роман Гаврилов 05.02.2011 23:27 rgavrilov
Стандарты: памяти Крока посвящается.
Так получилось, что в декабре 2010 судьба забросила меня в Амстердам. Интересный город, если появится несколько свободных дней и некоторая сумма таких же свободных денег – искренне рекомендую к посещению. Есть что посмотреть и чем занять время досужего туриста. Но сейчас не об этом… Читать далее
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Роман Гаврилов 01.12.2010 12:08 rgavrilov
Досужие рассуждения о мотивации
Мотивация, как говорит Википедия, - это побуждение к действию. А еще – это одна из основных функциональных обязанностей руководства. А чем же еще должно заниматься руководство, если не стратегией и мотивацией? Я пережил множество систем мотиваций (как своих собственных, так и разработанных с моим участием). Все они были призваны убедить человека с полной отдачей делать то, чего от него хочет владелец организации. Имели разные основы: как материальные, так и не очень. Сейчас речь о материальной стороне вопроса. Безусловно, различные системы мотивации имели различную эффективность. Наиболее эффективными были простые системы мотивации, направленные на изменение одной-двух из составляющих процесса. Например, хочешь получить рост выдач – плати за каждую выдачу. Хочешь при этом качественный портфель – дисконтируй на качество (вернее, его отсутствие). Читать далее
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Роман Гаврилов 02.10.2010 22:25 rgavrilov
Фантазии ФЛ, посвященные стратегам
Сам я никогда не занимался ФЛ, как стратегическим направлением. Только некоторые «сопутствующие товары», например, кредитование ФЛ на нужды бизнеса - удобный продукт для бизнеса на микросуммах. Как ФЛ, я являюсь давнишним клиентом Банков своей ФГ, а также ряда внешних Банков: ВТБ24, Собин и т.д. Мог бы о них рассказать много разного (и хорошего, и плохого). Поведение некоторых явно не совместимо с понятием клиентоориентированности, а некоторые просто поражают стремительными переменами к лучшему. Но об этом не сейчас. Читать далее
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Роман Гаврилов 28.09.2010 13:30 rgavrilov
Два Брата
На днях вернулся из Хорватии. Первый раз в жизни был на настоящей регате. Занимательное, скажу я Вам, дело оказалось. Сойдя на берег и гуляя под проливным дождем по вечернему Сплиту, нам с друзьями очень хотелось отведать местной кухни. Не люблю я богемные рестораны на центральных улицах, предпочитаю что-то камерное, особенно если речь идет о приморских городах. Качество ресторана часто можно оценить по количеству людей (особенно местных), которые там едят. Читать далее
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Роман Гаврилов 27.09.2010 00:26 rgavrilov
Эффективная ставка спасет мир
Я всегда был под впечатлением от идей, которые воплощаются в многочисленных инструкциях, порядках и законах, регламентирующих банковскую деятельность РФ. Мне и сейчас интересно, кто все это придумывает, и кто пишет. Часто хочется заглянуть им в глаза, поговорить с ними… Ничего личного, но я бы не допускал к этой деятельности людей, которые не имеют хотя бы пятилетнего стажа в коммерческом банке. Впрочем, это мое личное мнение, могу и ошибаться. Читать далее
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Роман Гаврилов 17.09.2010 19:22 rgavrilov
Подвиг по расписанию или кого обидели комиссиями
Казалось бы, работали банки себе и вдруг, как гром среди ясного неба, возникла тема, нацеленная на спасение мирного населения от их непорядочности и агрессии. Оказалось, комиссии, не первый год присутствующие в кредитных договорах практически всех банков, ущемляют права потребителей, да и вообще нарушают букву закона. Правда, не вполне ясно, куда блюстители порядка смотрели раньше, ну да ладно… Заемщики же, которые подписывали кредитные договоры, понятное дело, неожиданно осознали весь ужас происходящего с ними и стали требовать восстановления справедливости. Как грибы начали появляться правозащитники ущемленных: союзы юристов и потребителей, готовые бороться со злодейством банков. Борьба такая – дело хлопотное, так что оценивают ее обычно процентов в 10-20 от суммы, вырванной из лап злодеев. Так прямо на глазах родился новый сегмент бизнеса, но сейчас не об этом. Читать далее
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