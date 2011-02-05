Популярные сообщения

Казалось бы, работали банки себе и вдруг, как гром среди ясного неба, возникла тема, нацеленная на спасение мирного населения от их непорядочности и агрессии. Оказалось, комиссии, не первый год присутствующие в кредитных договорах практически всех банков, ущемляют права потребителей, да и вообще нарушают букву закона. Правда, не вполне ясно, куда блюстители порядка смотрели раньше, ну да ладно… Заемщики же, которые подписывали кредитные договоры, понятное дело, неожиданно осознали весь ужас происходящего с ними и стали требовать восстановления справедливости. Как грибы начали появляться правозащитники ущемленных: союзы юристов и потребителей, готовые бороться со злодейством банков. Борьба такая – дело хлопотное, так что оценивают ее обычно процентов в 10-20 от суммы, вырванной из лап злодеев. Так прямо на глазах родился новый сегмент бизнеса, но сейчас не об этом.
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