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Подвиг по расписанию или кого обидели комиссиями

17.09.2010 19:22 21 1 917 просмотров
Казалось бы, работали банки себе и вдруг, как гром среди ясного неба, возникла тема, нацеленная на спасение мирного населения от их непорядочности и агрессии. Оказалось, комиссии, не первый год присутствующие в кредитных договорах практически всех банков, ущемляют права потребителей, да и вообще нарушают букву закона. Правда, не вполне ясно, куда блюстители порядка смотрели раньше, ну да ладно… Заемщики же, которые подписывали кредитные договоры, понятное дело, неожиданно осознали весь ужас происходящего с ними и стали требовать восстановления справедливости. Как грибы начали появляться правозащитники ущемленных: союзы юристов и потребителей, готовые бороться со злодейством банков. Борьба такая – дело хлопотное, так что оценивают ее обычно процентов в 10-20 от суммы, вырванной из лап злодеев. Так прямо на глазах родился новый сегмент бизнеса, но сейчас не об этом.
При нашем уровне проблем комичен сам факт попытки регулирования направления, которое, на первый взгляд, нуждалось в регулировании уж никак не в первую очередь. Не могу понять, чего же хотят добиться наши блюстители порядка, тратя свое драгоценное время на борьбу с ветряными мельницами и попутно подрывая доверие населения к банковской системе? Должна же быть у них какая-то большая светлая цель, шагом на пути к которой был этот крестовый поход? Впрочем, не особо удивлюсь тому, что это действо с чем-то «большим и светлым» никак не связано. Просто конъюнктура сложилась таким образом, что пришло время для подвига, и нужна была ветряная мельница. Здесь ведь может и не в результате вовсе смысл, а в процессе и пиаре от этого процесса. К тому же громкая победа над мельницей! И какая разница, что зерно молоть будет негде.

Комментарии 21

Андрей Щербак  (prostoandrey)
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Роман, понятно ваше возмущение, но согласитесь, надо таки и совесть банкирам иметь!
Ну сколько можно разводить население "кредитами" с заявленной ставкой 18%, а эффективной - 150%? Мы знаем,что таким образом банк компенсирует убытки от мошенников и просто идиотов, берущих кредит, не имея возможности и желания его выплачивать. Но почему добросовестный, но недалёкий в финансовом отношении заёмщик должен оплачивать убытки банкиров - непрофессионалов? Может цель раскрутки этой темы и не в этом, но как побочный эффект тоже принесёт пользу. И не только туповатым заёмщикам, но и банкам, которым выдаётся шанс стать таки банкам в цивилизованном понимании, а не наследникам лохотронщиков, кидал и катал 90-х.
Orest  (Orest)
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"...банкам, которым выдаётся шанс стать таки банкам в цивилизованном понимании, а не наследникам лохотронщиков, кидал и катал 90-х."

Так ведь не хотят! И не захотят!
Orest  (Orest)
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По-моему, заставить банкиров перестать брехать и впаривать - это никак не борьба с ветряными мельницами.
Так же не могу согласиться, что это направление не нуждается в первоочередном регулировании - очень даже нуждается.
Доверие к банкам, кроме самих банков, никто не подрывает.
Говоря по-русски, "подрывать доверие" обозначает примерно следующее: банки занимаются непомерным стяжательством, применяя весь арсенал относительно законных уловок; но, когда об этом говорят, банкиры очень обижаются.
Это первое значение.
Второе - это когда банк бежит просить денег у правительства. Опять-таки, чтобы не "подорвать доверия".
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Цитата
И какая разница, что зерно молоть будет негде.

Хм... Это что же, Вы хотите сказать, что только за счет этих комиссий держалось всё кредитование в российской банковской среде? Ну, знаете,... Нет слов... Я как-то лучшего мнения всё же был до сих пор о банках. Даже и с комиссиями.
iamvs  (iamvs)
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Мягко отрегулировали. Следовало бы пожестче.
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
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Мнения интересные. Вот только Банки никого не заставляли подписывать договоры с комиссиями. И никто комиссии не прятал (хотя телевидение с легкой руки окрестило их "Скрытыми"). С уверенностью могу говорить за нашу Финансовую Группу: мы всегда были честными с нашими Клиентами (наличие комиссий и честность - вещи вполне совместимые), никогда не ходили "с протянутой рукой к государству" (мы - рыночная Группа, считаю, что этим можно гордиться). Еще интересный момент: многие Банки наоборот потеряли доходность из-за ежемесячных комиссий. Ведь именно так влияют на доходность досрочные погашения кредитов Клиентами.
И еще... Меня всегда удивляют Клиенты, которые считают Банки злодеями. Особенно те, которые разрешили свою жизненную ситуацию через получение кредита.
Orest  (Orest)
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Роман, ссылка на то, что банки никого не заставляли что-то там подписывать уже сесть позиция оправдывающегося.
К вашему банку отношусь не без симпатии, но, поскольку вы к вопросу подошли обобщительно, то же позволил себе и я.
Ваш банк не ходил с протянутой рукой - прекрасно; но все же замечу, что это скорее норма, нежели подвиг.
Вас удивляют клиенты, которые считают банки злодеями. Клиентов удивляют банкиры, которым мало 90% годовых.
Особенно, если они знают ставки по ипотеке в Германии.
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
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Оправдываться - это не тема. А вот за симпатию СПАСИБО! Очень приятно, если честно. Я сильно ассоциирую себя с Группой, так что это респект и мне smile:)
Тем не менее, позволю себе напомнить: мы же живем не в Германии, а в России. Если банк имеет рыночное привлечение (не сидит на госденьгах, нефти, газе и т.п.), то пассивы для размещения уже получаются существенно дороже чем конечные кредиты в Европе. Думаю, это Вы знаете не хуже меня. А вот про 90% годовых - загадка. Это кто так умудряется размещать??
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Цитата
Меня всегда удивляют Клиенты, которые считают Банки злодеями.

Ну что ж, меня тоже всегда удивляют банкиры, считающие своих и потенциальных клиентов либо мошенниками, ворами, злодеями либо дураками, лохами, недалёкими людьми. И хотя я вовсе не часто встречаюсь именно с такими банкирами, но раз уж начали со странных обобщений - я и продолжу в том же духе.

P.S. Можете, конечно же, считать меня занудой, однако хочу напомнить: слова "банки" и "клиенты" пишут посреди предложения с прописной буквы.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Прошу прощения: конечно же, я хотел написать "не с прописной буквы".
Смешно вышло. smile:)
@mike  (@mike)
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Цитата
Не могу понять, чего же хотят добиться наши блюстители порядка, тратя свое драгоценное время на борьбу с ветряными мельницами и попутно подрывая доверие населения к банковской системе?
Роман, разу Вы говорите за всю банковскую систему, а не за конкретно группу "Лайф", то поверьте - основной вклад в подрыв доверия всё-таки несут банки. Названия Алтайэнергобанк, Юниаструм о чём-нибудь говорят? Видимо всё-таки не о том, что они получили свою печальную репутацию среди вкладчиков посредством обществ по защите прав потребителей или финансового омбудсмена, должности которого в те времена и не было. Или - говоря уж совсем о системе - неужто наш народ просто так напрягается от слов "деноминация", "девальвация", пугается когда курс доллара (нет, на самом деле обратная величина от курса рубля, выраженного в долларах) резко проскакивает несколько десятков копеек за день. Подорвано вообще доверие населения к экономике страны. (есть, кстати, те кто этим очень активно и по-своему результативно пользуется) А Вы же ищете в проблеме чуть более локального масштаба крайнего. И, как мне кажется, в итих поисках светите фонариком совсем не в том направлении. Да, причины в этой самой темноте, но выхватить из неё лучом нужно тех, кто вовсе даже в противоположной стороне от нынешних поисков.

@.
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
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Согласен, не все Банки являют образчики поведения. Но Вы, правда, думаете, что для этой группы Банков запрет по комиссиям что-то изменит? Может тогда стоит работать более конкретно, а не применять бессмысленные "ковровые бомбардировки", да еще и задним числом?
Вопрос-то ведь не в том, чтобы найти крайнего. Экономика страны и доверие к ней - понятия слишком глобальные. Но и они состоят из мелочей. Дьявол-то, он - в деталях smile;)
@mike  (@mike)
#
Верно. Незачем искать что-то на стороне и говорить "это всё они". Кто мешает отдельному банку (или группе банков) стать не такими, как "те, плохие". Реально стать ориентированными на клиента - и тарифами, и процедурами обслуживания. И никакие общества по защите прав потребителей или обманутых вкладчиков будут не нужны. Хотя - пожалуй - пусть будут, они даже смогут стать союзниками "хороших" банков в борьбе с конкурентами. Да, на первых порах доходы от бизнеса без звёздочек и мелкого шрифта будут ниже, чем "у тех". Но здесь уже может включиться образовательно-просветительская работа. И даже не нужно будет подключать государство - просто будут банки, которым будет выгодно, чтобы народ был финансово грамотен. На этом история тех, кто делает основной упор на ритейловый бизнес с "хитростями", будет завершена. И вот тогда можно немного прибавить своему бизщнесу эффективности. Только не очень сильно, чтобы другие не повторили описанный сценарий, но уже против прошлых победителей.

Вопрос ровно в том, насколько нынешний бизнес, в том числе и банковский ориентирован на долговоременное существование и сотрудничество с клиентами. Или главный принцип состоит в том, чтобы взять и унести, пока это не забрали другие. К сожалению, реальность последних двух десятилетий очень неприкрыто намекает, что жить нужно текущим моментом и извлекать максимальную сиюминутную прибыль, не задумываясь о будущем. И винить в этом бизнес в общем-то нельзя. Причины зла существенно выше.

Я правда думаю, что с повышением грамотности населения в вопросах денег возможностей вести малопрозрачные бизнесы будет всё меньше и меньше. Но - для этого нужно приложить усилия. В основной массе народ очень не любит учиться - не то что на чужом опыте, даже на собственных ошибках. Поэтому, увы, ещё какое-то время в России будут процветать бизнесы в разном виде эксплуатирующие малограмотность народа. Вплоть до МММа...

С другой стороны, что это я? В прозрачной модели доходы тех, кто "умеет их готовить", снизятся. А я в общем-то из тех, кто огорчится в частности от того, что у нас станут (если вдруг) ставки по вкладам как в Европе, а не тот, кто обрадуется снижению кредитных процентов до опять же среднеевропейских.

@.
Марина (mashen)  (mashen)
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Казалось бы, живут себе банки спокойно, кредитуют население по запредельным, но "законным" ставкам, добавляя к ним не менее запредельные, но уже незаконные комиссии, и вдруг - гром среди ясного неба! - оказывается, банки у нас считают непорядочными и даже агрессорами (а они и не догадывались!).
Правда, не вполне понятно, куда их невинные глаза смотрели раньше - закон о защите прав потребителей никто не отменял, небось, штатные юристы все уши прожужали, что нельзя, признают недействительными - ох уж это русское "авось".
При нашем скромном клиентском уровне проблем комичен сам факт негодования в ситуации, которая негодования менее всего заслуживает. Мы понимаем, конечно, что банки и думать забыли про какие-то плевые комиссии, которые тихо капают себе, кушать не просят. Что банкам эти комиссии по сравнению с глобальными проблемами. Но незаменивые вы наши, клиентский карман тоже не бездонный. Попользовались и будет.
Марина (mashen)  (mashen)
#
Добавлю.
Банки никто не заставлял включать в оферту заведомо недействительные условия. Получая лицензию на обслуживание счетов физлиц, банк принимал на себя обязательства соблюдать требования закон-ва РФ.
Иными словами, на аргумент "не нравится - не покупайте" существует контрдовод "не умеете - не продавайте".

Клиенты не обращаются в банки за разрешением своих жизненных ситуаций, точно так же, как покупатели не утоляют голод с помощью магазинов или кафе.
Клиенты покупают банковские услуги за вознаграждение, то есть вступают с банком в возмездную (и ощутимо) сделку. Редкий клиент возьмет на себя смелость утверждать,что он помогает банкирам снискать хлеб насущный , а ведь по вашей логике так оно и есть.
Константин  (jFinder)
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Ой, что-то комментарии пропадают. Видимо случайность. Коротенько продублирую.

Преамбуда: Экспресс-Волга банк входит в группу Лайф.

Роман Гаврилов:
Цитата
мы всегда были честными с нашими Клиентами (наличие комиссий и честность - вещи вполне совместимые)


Клиенты:
Банк "Экспресс-Волга" 25% за досрочное снятие
Банк "Экспресс-Волга" принял «антикризисную программу»
Анири Александрова  (Liliana1)
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Честно говоря, сравнение кажется довольно натянутым. Речь идет, насколько я поняла, о кредитах. Даже если описанная ситуация правдива, осенью-2008 банки еще и не такое выделывали. А Роман, похоже, пишет о комиссиях в кредитных договорах. Здесь можно спорить со многим, кроме одного: заемщик должен уметь читать кредитные договоры, а если он этого не хочет и не умеет делать, то зачем лезть во все это?
Настя  (fax)
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"Вот только банки никого не заставляли". smile:D Нет, порой они просто обманывали скрывая, что Анкета-Заявка в случае одобрения и будет тем, самым договором. А еще скрывали условия, фактическую процентную ставку и много еще как паскудничали пользуясь отсутствием специфических знаний у населения.
Теперь банковские пиарщики пытаются донести до власти, что мол виновата во всем финансовая безграмотность населения. Это такое же паскудничество, как если бы кто-то продавая замороженную тухлятину пытался доказать, что виноват сам покупатель поскольку имей покупатель навыки товароведения, то непременно знал как отличить тухляк даже когда он заморожен.
Настя  (fax)
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А да "И какая разница, что зерно молоть будет негде." Так, незаменимых у нас нет. А политика партии с "чем больше тем лучше" изменилась на "лучше меньше, да лучше". Так что здесь всё тип-топ.
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
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Ну Банки разные бывают. Как и Заемщики, впрочем smile;) Это как брак: лучше сразу друг к другу присмотреться, чтобы потом не жалеть.
Незаменимых нет - это точно. Главное, чтобы был рынок. Разумных законов - побольше, а прямого регулирования Государством - поменьше. А иначе и от рынка ничего не останется.
По поводу депозитов - оставлю без комментариев (кстати, последние я не тру, всегда был против "сноса памятников" smile:D ). Просто сходите в Экспресс-Волгу, посмотрите. Это был, есть и будет лучший Банк региона. Не верите - право Ваше. Но это легко подтверждается цифрами.
Владимир Берлизов  (planeta)
#
Подскажите с кем можно провести переговоры на тему стратегического сотрудничества с Вашим банком в проекте «Финансовый супермаркет» ?
Нас интересуют несколько позиций в области:
1.Агентские продажи продуктов и услуг Вашего банка;
2.Актуализация продуктов банка (для физических и юридических лиц) для предложения через нашу компанию.
3.Размещение брэнда Вашего банка на нашем сайте www.grand-fin.ru в разделе Партнёры.
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