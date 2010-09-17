Подвиг по расписанию или кого обидели комиссиями

Казалось бы, работали банки себе и вдруг, как гром среди ясного неба, возникла тема, нацеленная на спасение мирного населения от их непорядочности и агрессии. Оказалось, комиссии, не первый год присутствующие в кредитных договорах практически всех банков, ущемляют права потребителей, да и вообще нарушают букву закона. Правда, не вполне ясно, куда блюстители порядка смотрели раньше, ну да ладно… Заемщики же, которые подписывали кредитные договоры, понятное дело, неожиданно осознали весь ужас происходящего с ними и стали требовать восстановления справедливости. Как грибы начали появляться правозащитники ущемленных: союзы юристов и потребителей, готовые бороться со злодейством банков. Борьба такая – дело хлопотное, так что оценивают ее обычно процентов в 10-20 от суммы, вырванной из лап злодеев. Так прямо на глазах родился новый сегмент бизнеса, но сейчас не об этом.
При нашем уровне проблем комичен сам факт попытки регулирования направления, которое, на первый взгляд, нуждалось в регулировании уж никак не в первую очередь. Не могу понять, чего же хотят добиться наши блюстители порядка, тратя свое драгоценное время на борьбу с ветряными мельницами и попутно подрывая доверие населения к банковской системе? Должна же быть у них какая-то большая светлая цель, шагом на пути к которой был этот крестовый поход? Впрочем, не особо удивлюсь тому, что это действо с чем-то «большим и светлым» никак не связано. Просто конъюнктура сложилась таким образом, что пришло время для подвига, и нужна была ветряная мельница. Здесь ведь может и не в результате вовсе смысл, а в процессе и пиаре от этого процесса. К тому же громкая победа над мельницей! И какая разница, что зерно молоть будет негде.
Комментарии 21
Ну сколько можно разводить население "кредитами" с заявленной ставкой 18%, а эффективной - 150%? Мы знаем,что таким образом банк компенсирует убытки от мошенников и просто идиотов, берущих кредит, не имея возможности и желания его выплачивать. Но почему добросовестный, но недалёкий в финансовом отношении заёмщик должен оплачивать убытки банкиров - непрофессионалов? Может цель раскрутки этой темы и не в этом, но как побочный эффект тоже принесёт пользу. И не только туповатым заёмщикам, но и банкам, которым выдаётся шанс стать таки банкам в цивилизованном понимании, а не наследникам лохотронщиков, кидал и катал 90-х.
Так ведь не хотят! И не захотят!
Так же не могу согласиться, что это направление не нуждается в первоочередном регулировании - очень даже нуждается.
Доверие к банкам, кроме самих банков, никто не подрывает.
Говоря по-русски, "подрывать доверие" обозначает примерно следующее: банки занимаются непомерным стяжательством, применяя весь арсенал относительно законных уловок; но, когда об этом говорят, банкиры очень обижаются.
Это первое значение.
Второе - это когда банк бежит просить денег у правительства. Опять-таки, чтобы не "подорвать доверия".
Хм... Это что же, Вы хотите сказать, что только за счет этих комиссий держалось всё кредитование в российской банковской среде? Ну, знаете,... Нет слов... Я как-то лучшего мнения всё же был до сих пор о банках. Даже и с комиссиями.
И еще... Меня всегда удивляют Клиенты, которые считают Банки злодеями. Особенно те, которые разрешили свою жизненную ситуацию через получение кредита.
К вашему банку отношусь не без симпатии, но, поскольку вы к вопросу подошли обобщительно, то же позволил себе и я.
Ваш банк не ходил с протянутой рукой - прекрасно; но все же замечу, что это скорее норма, нежели подвиг.
Вас удивляют клиенты, которые считают банки злодеями. Клиентов удивляют банкиры, которым мало 90% годовых.
Особенно, если они знают ставки по ипотеке в Германии.
Тем не менее, позволю себе напомнить: мы же живем не в Германии, а в России. Если банк имеет рыночное привлечение (не сидит на госденьгах, нефти, газе и т.п.), то пассивы для размещения уже получаются существенно дороже чем конечные кредиты в Европе. Думаю, это Вы знаете не хуже меня. А вот про 90% годовых - загадка. Это кто так умудряется размещать??
Ну что ж, меня тоже всегда удивляют банкиры, считающие своих и потенциальных клиентов либо мошенниками, ворами, злодеями либо дураками, лохами, недалёкими людьми. И хотя я вовсе не часто встречаюсь именно с такими банкирами, но раз уж начали со странных обобщений - я и продолжу в том же духе.
P.S. Можете, конечно же, считать меня занудой, однако хочу напомнить: слова "банки" и "клиенты" пишут посреди предложения с прописной буквы.
Смешно вышло.
@.
Вопрос-то ведь не в том, чтобы найти крайнего. Экономика страны и доверие к ней - понятия слишком глобальные. Но и они состоят из мелочей. Дьявол-то, он - в деталях
Вопрос ровно в том, насколько нынешний бизнес, в том числе и банковский ориентирован на долговоременное существование и сотрудничество с клиентами. Или главный принцип состоит в том, чтобы взять и унести, пока это не забрали другие. К сожалению, реальность последних двух десятилетий очень неприкрыто намекает, что жить нужно текущим моментом и извлекать максимальную сиюминутную прибыль, не задумываясь о будущем. И винить в этом бизнес в общем-то нельзя. Причины зла существенно выше.
Я правда думаю, что с повышением грамотности населения в вопросах денег возможностей вести малопрозрачные бизнесы будет всё меньше и меньше. Но - для этого нужно приложить усилия. В основной массе народ очень не любит учиться - не то что на чужом опыте, даже на собственных ошибках. Поэтому, увы, ещё какое-то время в России будут процветать бизнесы в разном виде эксплуатирующие малограмотность народа. Вплоть до МММа...
С другой стороны, что это я? В прозрачной модели доходы тех, кто "умеет их готовить", снизятся. А я в общем-то из тех, кто огорчится в частности от того, что у нас станут (если вдруг) ставки по вкладам как в Европе, а не тот, кто обрадуется снижению кредитных процентов до опять же среднеевропейских.
@.
Правда, не вполне понятно, куда их невинные глаза смотрели раньше - закон о защите прав потребителей никто не отменял, небось, штатные юристы все уши прожужали, что нельзя, признают недействительными - ох уж это русское "авось".
При нашем скромном клиентском уровне проблем комичен сам факт негодования в ситуации, которая негодования менее всего заслуживает. Мы понимаем, конечно, что банки и думать забыли про какие-то плевые комиссии, которые тихо капают себе, кушать не просят. Что банкам эти комиссии по сравнению с глобальными проблемами. Но незаменивые вы наши, клиентский карман тоже не бездонный. Попользовались и будет.
Банки никто не заставлял включать в оферту заведомо недействительные условия. Получая лицензию на обслуживание счетов физлиц, банк принимал на себя обязательства соблюдать требования закон-ва РФ.
Иными словами, на аргумент "не нравится - не покупайте" существует контрдовод "не умеете - не продавайте".
Клиенты не обращаются в банки за разрешением своих жизненных ситуаций, точно так же, как покупатели не утоляют голод с помощью магазинов или кафе.
Клиенты покупают банковские услуги за вознаграждение, то есть вступают с банком в возмездную (и ощутимо) сделку. Редкий клиент возьмет на себя смелость утверждать,что он помогает банкирам снискать хлеб насущный , а ведь по вашей логике так оно и есть.
Преамбуда: Экспресс-Волга банк входит в группу Лайф.
Роман Гаврилов:
Клиенты:
Банк "Экспресс-Волга" 25% за досрочное снятие
Банк "Экспресс-Волга" принял «антикризисную программу»
Теперь банковские пиарщики пытаются донести до власти, что мол виновата во всем финансовая безграмотность населения. Это такое же паскудничество, как если бы кто-то продавая замороженную тухлятину пытался доказать, что виноват сам покупатель поскольку имей покупатель навыки товароведения, то непременно знал как отличить тухляк даже когда он заморожен.
Незаменимых нет - это точно. Главное, чтобы был рынок. Разумных законов - побольше, а прямого регулирования Государством - поменьше. А иначе и от рынка ничего не останется.
По поводу депозитов - оставлю без комментариев (кстати, последние я не тру, всегда был против "сноса памятников" ). Просто сходите в Экспресс-Волгу, посмотрите. Это был, есть и будет лучший Банк региона. Не верите - право Ваше. Но это легко подтверждается цифрами.
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