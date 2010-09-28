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Два Брата

28.09.2010 13:30 26 1 791 просмотр
На днях вернулся из Хорватии. Первый раз в жизни был на настоящей регате. Занимательное, скажу я Вам, дело оказалось. Сойдя на берег и гуляя под проливным дождем по вечернему Сплиту, нам с друзьями очень хотелось отведать местной кухни. Не люблю я богемные рестораны на центральных улицах, предпочитаю что-то камерное, особенно если речь идет о приморских городах. Качество ресторана часто можно оценить по количеству людей (особенно местных), которые там едят. Если все столики заняты – место, как правило, хорошее. Именно в таких местах можно прочувствовать весь национальный колорит. Как и во всех остальных случаях при выборе ресторана главное – рекомендации тех, кому доверяешь. Вот и мы по такой рекомендации искали ресторан «Два Брата», что возле магазина «Дизель» (совсем рядом с дворцом Диоклетиана). С трудом нашли малюсенькую (всего 5-6 вплотную стоящих столиков), забитую посетителями семейную таверну. Оказывается, она сменила название и теперь именуется «Trattoria bajamont sea food». Но какое же мы получили удовольствие от кухни!!! Так что занесет судьба в Сплит – искренне рекомендую smile;)

Комментарии 26

Дмитрий Фирсов  (negoro)
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Роман, можно было и пару фоток smile:) Не все же мне только тут фотами эфир засорять smile:D
А местная кухня это всегда интересно, это лучше чем стандартную пищу, заточенную под туристов, есть
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Фотоаппарата не было, как и зонта... smile:shuffle:
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
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Что-то не понял, как бы сюда фотки пристроить...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
рядом с А B I есть кнопки вставить ссылку на изображение или ввод гиперссылки, что-то из них) а вообще удобнее в самом посте первом прям
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
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И чего делать с этой гиперссылкой? У меня просто *.jpg "в руках". Как его выложить?
Дмитрий Фирсов  (negoro)
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я делаю так. в www.radikal.ru сохраняю эту фоту и копирую ее адрес URLю там прям написано на радикале. потом нажимаю на гиперссылку и вставлю этот адрес URL
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Роман, я сейчас попробую сам чтонить тут запостить, чтоб точно понять smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Прикольно, в il patio позавчера таких же улиток кушал... Вкусненько... Всё, пора уже обедать! smile;)
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
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Только не "il patio"! "Морских гадов", которыми кормят в Хорватии и в этом ресторане просто нельзя сравнивать.
Приятного аппетита smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Ну звиняйте... Чем богаты, тем и рады.
Была-бы возможность - тоже по всяким Хорватиям на ужин летал... smile:shuffle:
Спасибо. smile;)
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
#
Да ладно. Сам в этом месте регулярно обедал. Просто так надоело, что забил на это мероприятие вовсе. В смысле - на обеды smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Да, Роман, любая национальная кухня имеет свою изюмину. Какова она в национальной Хорватской кухне?
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
#
Ммм... даже не знаю smile:idea: Особенно мне понравились небольшие вытянутые устрицы (как зовут - не помню), которых едят не живыми, а приготовленными и мидии. Замечательной оказалась рыба с мангала.
А по поводу фоток - даже не разбирал пока, только вернулся в воскресенье вечером.
По поводу же мест для туристов - совершенно верно сказано! В таком, за неимением времени, мы пообедали. Половину обеда лично я выбросил smile:D
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
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Лично я, под таким соусом (свежие) предпочитаю японскую кухню... От стран тех широт хотелось-бы... Ну... Что-то вроде чешского "печено вепрево колено"... smile:)
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Это тебе в Чехию надо. А в Хорватии - кальмары и осьминоги на гриле.
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
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Хорватская кухня прекрасна. Чем проще место, тем больше шансов насладиться обедом или ужином. Маленький семейный ресторанчик - идеальный вариант. Дубровник и Истрию вспоминаю с теплотой.
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
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Вот и я, побывав в Хорватии первый раз лет шесть назад, и не думал возвращаться. А теперь серьезно прикидываю, не слетать ли туда еще разок с семьей на выходные. А колено - это больше для Чехии. Впрочем, Чехия - тоже тема smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
А я вот не был в Хорватии, да и в Чехии тоже. Лишь в одной стране я искал общетуристическое место чтобы поесть - это Иран... Не нашел, голодал smile:(
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