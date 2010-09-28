На днях вернулся из Хорватии. Первый раз в жизни был на настоящей регате. Занимательное, скажу я Вам, дело оказалось. Сойдя на берег и гуляя под проливным дождем по вечернему Сплиту, нам с друзьями очень хотелось отведать местной кухни. Не люблю я богемные рестораны на центральных улицах, предпочитаю что-то камерное, особенно если речь идет о приморских городах. Качество ресторана часто можно оценить по количеству людей (особенно местных), которые там едят.
Если все столики заняты – место, как правило, хорошее. Именно в таких местах можно прочувствовать весь национальный колорит. Как и во всех остальных случаях при выборе ресторана главное – рекомендации тех, кому доверяешь. Вот и мы по такой рекомендации искали ресторан «Два Брата», что возле магазина «Дизель» (совсем рядом с дворцом Диоклетиана). С трудом нашли малюсенькую (всего 5-6 вплотную стоящих столиков), забитую посетителями семейную таверну. Оказывается, она сменила название и теперь именуется «Trattoria bajamont sea food». Но какое же мы получили удовольствие от кухни!!! Так что занесет судьба в Сплит – искренне рекомендую
Комментарии 26
А местная кухня это всегда интересно, это лучше чем стандартную пищу, заточенную под туристов, есть
Приятного аппетита
Была-бы возможность - тоже по всяким Хорватиям на ужин летал...
Спасибо.
А по поводу фоток - даже не разбирал пока, только вернулся в воскресенье вечером.
По поводу же мест для туристов - совершенно верно сказано! В таком, за неимением времени, мы пообедали. Половину обеда лично я выбросил