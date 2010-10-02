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Фантазии ФЛ, посвященные стратегам

02.10.2010 22:25 17 1 439 просмотров
Сам я никогда не занимался ФЛ, как стратегическим направлением. Только некоторые «сопутствующие товары», например, кредитование ФЛ на нужды бизнеса - удобный продукт для бизнеса на микросуммах.
Как ФЛ, я являюсь давнишним клиентом Банков своей ФГ, а также ряда внешних Банков: ВТБ24, Собин и т.д. Мог бы о них рассказать много разного (и хорошего, и плохого). Поведение некоторых явно не совместимо с понятием клиентоориентированности, а некоторые просто поражают стремительными переменами к лучшему. Но об этом не сейчас.
Я часто задумываюсь, какого предложения Банков мне не хватает, как ФЛ? И все больше прихожу к выводу – мне не хватает удобства. Мой бумажник забит кредитками, членскими карточками и карточками скидок. Тем не менее у меня всегда не находится нужной именно в этот момент карты. Вот и думаешь, как бы было здорово, если бы вся информация со всех карточек «сидела» на одной единственной моей персональной карте. Получаешь новую скидку, приходишь в новый спортклуб или открываешь новый счет – информация прошивается в эту самую персональную карту. Дальше – больше: а почему бы роль этой персональной карты не играть мобильному телефону?? Он ведь и так всегда со мной, да и функционал у современных КПК более-менее достойный. Понимаю – фантазии (особенно для России), но с них-то, с фантазий, все обычно и начинается smile:)

Комментарии 17

Св Сл  (999)
#
Согласен. Роман а как было бы клиентам хорошо, знать какой банк какую сумму кредита готов предоставить ему сейчас. Может стоит подумать над этим? Возможно БКИ стоит развиваться и в этом отношении не только как бюро кредитных ИСТОРИЙ, а просто как кредитное бюро.
Natalie N  (LadyN)
#
to 999 (Св Сл)

Отличнейшее направление развития, однако пока в наших реалиях кредитный рынок не станет "рынком покупателя" - это неосуществимо smile:|
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
#
Да бросьте! Все с фантазий и начинается smile:)
Приведу пример: примерно три года назад мы решили стать "лучшим расчетным Банком". Тогда это была чистая фантазия и многие относились к этому с улыбкой: мы не являлись системообразующим Банком, хромали по многим параметрам и открывали за месяц не более 150-200 новых счетов. Казалось бы: "где мы и где лучший расчетный"...
Сегодня мы изменили ситуацию коренным образом. Лучшие технологии для клиентов, лучшие сервисы, персонализация и главное - лучшие продавцы. И те 2000 новых расчетных счетов в месяц, которые мы стабильно открываем последние полгода, нас совершенно не устраивают. Обещаю Вам, скоро будет в разы больше. Тоже своего рода мечта smile;)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
/ушел смотреть на сайт ваш/ smile:)
Вот что не нравится, знаете. Пошел на сайт ФГ лайф, все отлично. Оттуда пошел на Пробизнесбанк, тарфиы и документы на открытие счета. И что я вижу
Цитата
Страница не найдена
Неправильно набран адрес.
Или такой страницы на сайте больше не существует.
вот такое смущает. Что имели в виду под "лучшим расчетным банком"? Где посмотреть-то, что и как?
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
#
Удар прошел smile:D
Сайт сегодня - одно из наших слабых мест. Я это признаю, и мы с этим работаем. Думаю, в 2011 сможем порадовать наших клиентов чем-нибудь реально клёвым!!! В проработке находится концепция нового сайта. Идея, которая в нее заложена, не используется ни одним из Банков. Так что посмотрим, какой будет эффект smile;)
А пока все, что можно увидеть, находится на сайте www.prbb.ru.
По поводу "лучшего расчетного банка" - надо просто попробовать. Это самый эффективный способ дать верную оценку.
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Цитата
Удар прошел
да нет smile:D Я наоборот как раз за вас, чтоб все получилось, люблю технологичные развивающиеся группы, а то по старинке уже надоело. Так что вам всяческих удач smile;)
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
#
Спасибо на добром слове smile:) Технологии - это и моя слабость. Прежде чем начать рулить бизнесом я лет семь занимался именно ими.
В любом случае, отдельный респект за любую критику в наш адрес - она позволяет стать лучше. Мы и с клиентами (сейчас я про малый и средний бизнес) так работаем - возвращаем месячное обслуживание за любое замечание. За абсолютно ЛЮБОЕ! Например, Вам не понравилась операционистка и это испортило Вам настроение. Некоторые не верят, пока лично не убедятся.
Св Сл  (999)
#
Так мы придем к одной карточке. И как в трудовой разные записи.
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
#
А еще лучше - мобильник. Зачем таскать с собой лишнее?
Задумайтесь, функционала и защищенности вполне достаточно. Технологии позволяют. Дело за малым - договориться smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Как показывает практика, это самое сложное и есть - договориться smile:(
А так вот порой решение же на поверхности лежит, вроде технологически все решаемо просто, а что-то или кто-то (консерваторы фиговы) тормозит прогресс.
Михаил Суворов  (psyholog)
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В Японии на сколько знаю это уже не фантазии, а реальность уже лет 6...
Будем надеяться что ваша публичная фантазия на этом сайте приблизит нас всех к этому;)
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
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Кстати, лучшим бизнесменом считается тот, кто быстрее и грамотнее других копирует и воплощает идеи, добиваясь прибыли большей, чем у "инженера", который идею сгенерил. Так что 7 лет мы уже "профукали", надо бы и наверстывать smile:D
Михаил Казаков  (сотник)
#
Роман, Здравствуйте!

Всё это хорошо, но я поговорил с одним знакомым криптографом, технически это можно сделать, но возникает,много вопросов стыковок. И в том числе юридических....

Да кстати, встречный вопрос, занимаетесь ли ВЫ вопросами инвестирования в объекты (проекты)недвижимости. Если да то , что предпочтительнее.

С уважением,
Михаил. smile:!:
Роман Гаврилов  (rgavrilov)
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Приветствую!
Стыковки - это всегда слабое место, во всех процессах. Особенно юридические smile:D Но на то и есть уникальное предложение, что оно подобно синей птице: поймать - почти невозможно, а повторить - очень сложно.
Ваш вопрос не совсем понял. Сразу скажу: недвижка - это не наш конек. А по поводу предпочтительности - из чего выбирать?
Михаил Казаков  (сотник)
#
Ну,что сказать,... синей птицы не стало меньше...

К вопросу из чего выбирать торгово развлекательный и т.п. центр и не один. Посёлок индивидуальных жилых домов В СЗАО с выходом на воду и т.п.,сразу скажу НЕ РЕЧНИК smile:!: smile:!: smile:!: ОН в ЗАО smile:evil: .
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