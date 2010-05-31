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Россия - не Филиппины, здесь климат иной...

31.05.2010 13:56 5 1 491 просмотр
8 мая 2010 г. на Всероссийском форуме «Неделя электронной торговли» («НЭТ – 2010») я выступил с докладом на тему: «Что изменится после принятия Федерального Закона «О национальной платежной системе»». Мероприятие, организатором которого стал Oborot.ru, проходило в бизнес-отеле «Аэростар».

Я был только на секции, посвященной электронным и Интернет-платежам, поэтому не стану оценивать все мероприятие, но «у нас» было достаточно интересно.

Хочется отметить выступление бывшего руководителя одного из наиболее амбициозных и успешных проектов Рунета по созданию площадки литературного контента. Он с позиций электронного магазина рассказал о том, как непросто выбрать ЭПС для подключения к ней, сколько времени и сил это занимает и почему лично он предпочитает традиционных, находящихся долгое время на рынке платежных агрегаторов новым поставщикам подобных услуг.

Весьма полезным для меня и в какой-то мере визионерским было выступление Виктора Достова, возглавляющего Ассоциацию «Электронные деньги» - пожалуй, наиболее влиятельное на сегодня отраслевое объединение в индустрии электронных платежей.

Основная тенденция 2009-10 гг. – исчезновение бренда в электронных деньгах. Платежные услуги, как газ, свет, водопровод и иные инфраструктурные сервисы, становятся массово востребованными даже при конвергенции сервисов и продуктов различных поставщиков.

В числе наиболее перспективных продуктов на мероприятии был отмечен «Мобильный кошелек» от одного из крупнейших на сегодня терминальных операторов. Хотя и оперируемый через тот же терминал, этот инструмент привязывает пользователя в любой точке страны к его личному счету в платежной системе и таким образом создает лояльную массовую аудиторию.

Еще одна тенденция – проникновение электронных денег в социальные сети. Собственные платежные инструменты анонсировали крупнейшие сети Рунета.

Свой платежный инструмент появился внутри сотового оператора «Вымпелком». На очереди «МТС», но за его обслуживание грядет нешуточная борьба между двумя поставщиками платежных решений – петербургским и московским.

Не один Ваш покорный слуга, но, как минимум, трое выступавших ругали подготавливаемый проект ФЗ «О национальной платежной системе» за фактический запрет в нем расчетов между юридическими лицами. Даже белорусское законодательство прогрессивнее нашего, разрешая, вслед за европейским, модель отношений эмитента электронных денег и агента (дистрибутора). А на Филиппинах фактически в системе электронных денег происходят межбанковские расчеты! И местный Центробанк без всякого негатива относится к этой ситуации. Впрочем, Россия – не Филиппины, здесь климат иной…

Комментарии 5

tx87  (tx87)
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Похоже государство захотело отнять кусочек этого сектора.Ведь национальная платежная система наверняка будет под госконтролем...
tx87  (tx87)
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Приветствуем Вас с первой записью smile:)
Екатерина Суворова  (28_888)
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Артем, приветствую тебя! Здорово, что пополнил наше пусть и молодое, но сообщество продвинутых в технологиях людей smile:)

Радуй нас новинками в области технологий, это сейчас самый тренд, но не забывай писать и за жизнь, хорошо? smile;)
Артем Генкин  (artgen)
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Спасибо за добрые напутствия! Мне тоже интересно, как будет реагировать сообщество пользователей банковских услуг на мои "опусы".
Что касается первого комментария - я не думаю, что государство видит себя именно в роли участника этого рынка; скорее, оно органично смотрится как регулятор. Причем "государство" - понятие неоднородное. Если, скажем, Минкомсвязь вряд ли будет играть первую скрипку в регулировании рынка электронных платежей, то роль, например, Центробанка здесь будет весьма важной.
tx87  (tx87)
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Тем не менее НПС это огромный проект,в том числе и по финансам.И он должен минимум окупить себя
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