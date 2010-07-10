"Число зверя" и передовые технологии

На неделе был на радио "РТВ-Подмосковье". С программой "Вечерняя гостиная" и ее ведущим Владимиром Шакуловым мы дружим уже давно. Обсуждали мою "Планету web-денег в XXI веке" и изменения, происходящие в общественном сознании и в потребительских привычках в ходе массового распространения передовых финансовых технологий (электронных денег, карточных инноваций и т.д.). Было много звонков в студию. Особенно запомнился последний. Женщина сказала буквально следующее: "Я прослушала вашу передачу, но лично мне не нужна никакая электронная карта и никакое электронное удостоверение, поскольку это не отвечает моим религиозным взглядам". Ведущий смущенно сказал что-то о том, что, мол, технический прогресс все равно не остановить, я не менее растерянно высказался в том смысле, что любая программа по внедрению финансовых инноваций, если она рассчитывает на массовую аудиторию, должна как минимум учитывать позицию верующих как весьма значительного сегмента потребителей…. А что на самом деле? Кто знает, подскажите: проблема пугающего представителей многих религий "числа зверя", даваемого каждому, без которого "не продать и не купить" - все так же актуальна для современных карт, или технологически есть способы ее снять?
Комментарии 10
А вообще видимо все эти буквенно - цифровые коды довольно скоро будут заменены на биометрические параметры, к примеру вставляете карту в картридер, камера определяет, что это именно вы, микрофон подтверждает,сканер пальчики проверяет, а там глядишь, дело и до экспресс генетического анализа дойдёт
И по поднятой (увы, очень непростой) вот такое соображение.
Это очень мощный аргумент - говорю без иронии, но с огромной печалью. Свобода совести - это один из важных принципов свободного общества. Но только не следует в этом деле переусердствовать или начинать играть "в одни ворота". Довольно часто приходится слышать: "это обидит верующих". Но крайне редко "это идёт вразрез с принципами неверующих". Достаточно характерный случай был не так давно в госдуме, когда попытались поднять вопрос о том, почему в гимне светского согласно Конституции государства упоминается Бог. Но как-то этот вопрос быстренько замяли. А ведь он, подумайте, задевает чувства не только атеистов. Но и тех, кто посчитает, что родную землю бережёт Будда или Кришна или Магомет, например... Есть у нас в государственной политике ряд вопросов, которые пытаются обойти стороной. Типа секса, которого не было в СССР.
@.
Это точно, в нашем государстве все время перекосы, если при СССР обижали верующих, то сейчас зачастую как то небрежно относятся к неверующим.
если он сам не впишется в прогресс, то о нём можно забыть уже через 5-7 лет. другое дело если в раздувании этой псевдопроблемы есть смысл по привлечению новых вкладчиков в финансовые структуры... не вешайте ярлык циника, но не надо далеко ходить...давайте выпустим кредитку с изображением "богородицы"...или закажем привсенародное освящение патриархом газпромбанка...посчитаем вложения? суть мышления толпы мне кажется состоит в том, что сначала все делают как все, а каждый потом сам всё обяснит своей совести...)в конце концов даже в писании есть провайдер христос, предлагающий апостолу андрею строить сети ловящих людей, а не рыбу))) тупо,но пройдет
если он сам не впишется в прогресс, то о нём можно забыть уже через 5-7 лет. другое дело если в раздувании этой псевдопроблемы есть смысл по привлечению новых вкладчиков в финансовые структуры... не вешайте ярлык циника, но не надо далеко ходить...давайте выпустим кредитку с изображением "богородицы"...или закажем привсенародное освящение патриархом газпромбанка...посчитаем вложения? суть мышления толпы мне кажется состоит в том, что сначала все делают как все, а каждый потом сам всё обяснит своей совести...)в конце концов даже в писании есть провайдер христос, предлагающий апостолу андрею строить сети ловящих людей, а не рыбу))) тупо,но пройдет
а теперь задайте тот же вопрос в другой форме - согласятся ли они сами получать банковские карты если на них должны быть вклеены фотографии их несовершеннолетних детей в голом виде