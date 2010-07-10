Вход
Профиль Блог Лента Активность

"Число зверя" и передовые технологии

10.07.2010 16:55 10 1 739 просмотров
На неделе был на радио "РТВ-Подмосковье". С программой "Вечерняя гостиная" и ее ведущим Владимиром Шакуловым мы дружим уже давно. Обсуждали мою "Планету web-денег в XXI веке" и изменения, происходящие в общественном сознании и в потребительских привычках в ходе массового распространения передовых финансовых технологий (электронных денег, карточных инноваций и т.д.). Было много звонков в студию. Особенно запомнился последний. Женщина сказала буквально следующее: "Я прослушала вашу передачу, но лично мне не нужна никакая электронная карта и никакое электронное удостоверение, поскольку это не отвечает моим религиозным взглядам". Ведущий смущенно сказал что-то о том, что, мол, технический прогресс все равно не остановить, я не менее растерянно высказался в том смысле, что любая программа по внедрению финансовых инноваций, если она рассчитывает на массовую аудиторию, должна как минимум учитывать позицию верующих как весьма значительного сегмента потребителей…. А что на самом деле? Кто знает, подскажите: проблема пугающего представителей многих религий "числа зверя", даваемого каждому, без которого "не продать и не купить" - все так же актуальна для современных карт, или технологически есть способы ее снять?

Комментарии 10

Андрей Щербак  (prostoandrey)
#
У этой дамы паспорт то всяко есть,пенсионное страхование,медполис,свидетельство о рождении ,пропуска на работу и прочие документы. У всех есть номера, всегда есть шанс получить документ, имеющий три шестёрки подряд,или какое другое сочетание цифр,кому - либо не нравящаясе.От паспорта вроде никто не отказывается, чем электронное удостоверение хуже?
А вообще видимо все эти буквенно - цифровые коды довольно скоро будут заменены на биометрические параметры, к примеру вставляете карту в картридер, камера определяет, что это именно вы, микрофон подтверждает,сканер пальчики проверяет, а там глядишь, дело и до экспресс генетического анализа дойдёт smile:idea:
@mike  (@mike)
#
В алгоритме, к примеру, генерации номера социальной карты россиянина предприняты неявные (причём настолько неявные, что даже в обработке исключений искомое число не упоминается ни разу) попытки предотвратить появления сочетания цифр, которого некоторые сторонятся. Ну типа июнь заменяется на 13-й (тоже, кстати, неплохое число) месяц и т.д.

И по поднятой (увы, очень непростой) вот такое соображение.

Цитата
поскольку это не отвечает моим религиозным взглядам

Это очень мощный аргумент - говорю без иронии, но с огромной печалью. Свобода совести - это один из важных принципов свободного общества. Но только не следует в этом деле переусердствовать или начинать играть "в одни ворота". Довольно часто приходится слышать: "это обидит верующих". Но крайне редко "это идёт вразрез с принципами неверующих". Достаточно характерный случай был не так давно в госдуме, когда попытались поднять вопрос о том, почему в гимне светского согласно Конституции государства упоминается Бог. Но как-то этот вопрос быстренько замяли. А ведь он, подумайте, задевает чувства не только атеистов. Но и тех, кто посчитает, что родную землю бережёт Будда или Кришна или Магомет, например... Есть у нас в государственной политике ряд вопросов, которые пытаются обойти стороной. Типа секса, которого не было в СССР.

@.
Татьяна Колычева  (Pingva)
#
Цитата
Довольно часто приходится слышать: "это обидит верующих". Но крайне редко "это идёт вразрез с принципами неверующих".

Это точно, в нашем государстве все время перекосы, если при СССР обижали верующих, то сейчас зачастую как то небрежно относятся к неверующим.
Гектор  (Гектор)
#
Наше государство активно имитирует набожность и следование христианским заповедям. Все это не более, чем спектакль. Но жизнь атеиста в этой стране становится все более неуютной.
Mark Чернов  (satna)
#
сегмент верующих вкладчиков...
если он сам не впишется в прогресс, то о нём можно забыть уже через 5-7 лет. другое дело если в раздувании этой псевдопроблемы есть смысл по привлечению новых вкладчиков в финансовые структуры... не вешайте ярлык циника, но не надо далеко ходить...давайте выпустим кредитку с изображением "богородицы"...или закажем привсенародное освящение патриархом газпромбанка...посчитаем вложения? суть мышления толпы мне кажется состоит в том, что сначала все делают как все, а каждый потом сам всё обяснит своей совести...)в конце концов даже в писании есть провайдер христос, предлагающий апостолу андрею строить сети ловящих людей, а не рыбу))) тупо,но пройдет
Mark Чернов  (satna)
#
сегмент верующих вкладчиков...
если он сам не впишется в прогресс, то о нём можно забыть уже через 5-7 лет. другое дело если в раздувании этой псевдопроблемы есть смысл по привлечению новых вкладчиков в финансовые структуры... не вешайте ярлык циника, но не надо далеко ходить...давайте выпустим кредитку с изображением "богородицы"...или закажем привсенародное освящение патриархом газпромбанка...посчитаем вложения? суть мышления толпы мне кажется состоит в том, что сначала все делают как все, а каждый потом сам всё обяснит своей совести...)в конце концов даже в писании есть провайдер христос, предлагающий апостолу андрею строить сети ловящих людей, а не рыбу))) тупо,но пройдет
Гектор  (Гектор)
#
Попробовал бы в Америке кто-то отказаться от соушел сеьюрити нумбера (SSN). Ему бы сразу и в достаточно жесткой форме объяснили все про его религиозные убеждения. Сильное государство не позволяет вмешиваться религии в его прерогативы.
Артем Генкин  (artgen)
#
Что касается религиозного сегмента вкладчиков... А он ведь и вправду существует. Взять к примеру кампанию последних двух-трех лет по популяризации понятия "исламские финансы". В Москве происходит множество мероприятий на эту тему, выходят многочисленные книги. Да и как, в самом деле, вести бизнес с тем же арабским миром, не зная базовых правил работы их финансовой системы? Это притом что реклама инвестиций в, например, ОАЭ у нас идет массивная.
Александр Дронов  (Дронов А.Б.)
#
Банковская инновация не имеет отношение к технологии безнравственного распределения труда, путем принуждения трудовой коллектив покупать документ не имеющий обращения, а только погашение долга, путем оплаты или исполнения поручения. Необходимо придать ценность финансовому обязательству и обеспечить ему обращение. Тогда это можно будет назвать денежным эквивалентом. Например, обеспечить правовым полем отношений отображение финансовым обязательством стоимости конечной продукции, как результат выставления аккредитивного обязательства. Обращение такому финансовому обязательству исполняющего банка можно обеспечить операциями по счетам-депо депозитариев банка участника производства. Так сумма добавленной стоимости в стоимости конечного продукта распределяется между производителями. Финансы мне, как хозяйствующему субъекту права нужны только для погашения внутрифирменных обязательств по оплате труда и расчетов с подотчетными лицами. Пропадает ваш необходимый ссудный банковский актив. Источником денежного капитала становятся трудовые коллективы. Изменяется структура банковского актива. Вот пример понятия социальной инновации, а не электронное приукрашивание зверя.
justbulat  (justbulat)
#
мнения ясны smile:D

а теперь задайте тот же вопрос в другой форме - согласятся ли они сами получать банковские карты если на них должны быть вклеены фотографии их несовершеннолетних детей в голом виде
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения