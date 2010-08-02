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Все на лыжи!

02.08.2010 17:28 5 1 272 просмотра
Справил день рождения сына на круглогодичном горнолыжном курорте Снеж.ком. Километрах в 4 от МКАД. В районе Красногорска. В гору не полез, наблюдал из-за окна ресторанчика. Гора чудовищно огромная. Есть еще ледовая арена. Но снег был, а вот лед растаял. Мальчишки вернулись с горы довольные, румяные и отмороженные. Внутренние помещения горнолыжного центра – так сказать, рекреационно-торговые – пока пустынны и мало освоены. Тем не менее, рекомендую. Для визита в зиму необходимый минимум своего обмундирования – носки и варежки (или придется покупать элитные на месте).

Комментарии 5

Елка К  (Elin)
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а гари вокруг Красногорска не прочувствовали?
Артем Генкин  (artgen)
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Не знаю, как сейчас - а тогда, в воскресенье, гари там не было.
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