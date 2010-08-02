Все на лыжи!

Справил день рождения сына на круглогодичном горнолыжном курорте Снеж.ком. Километрах в 4 от МКАД. В районе Красногорска. В гору не полез, наблюдал из-за окна ресторанчика. Гора чудовищно огромная. Есть еще ледовая арена. Но снег был, а вот лед растаял. Мальчишки вернулись с горы довольные, румяные и отмороженные. Внутренние помещения горнолыжного центра – так сказать, рекреационно-торговые – пока пустынны и мало освоены. Тем не менее, рекомендую. Для визита в зиму необходимый минимум своего обмундирования – носки и варежки (или придется покупать элитные на месте).

