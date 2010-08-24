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«Сапожник без сапог» - где сейчас лучше всего платится?

24.08.2010 14:15 7 1 790 просмотров
Уважаемые читатели блога… поделитесь знаниями: в каком платежном или банковском учреждении сейчас дешевле всего будут обходиться периодические платежи, вносимые наличными (не только коммунальные и сотовым операторам), в диапазоне от 3000 до 10000 руб. каждый?

Интернет-решения приемлемы, но при этом критична возможность при необходимости получить бумажный документ и на нем «синюю печать» организации (банка), принявшей платеж.

С неприятным удивлением обнаружил, что две ритейлерские сети по продаже телефонов и сопутствующих аксессуаров, которые еще весной принимали платежи бесплатно, а с учетом своих бонусных программ по факту доплачивали плательщику 0.5% бонусами, теперь ввели 2%-ные комиссии.

Комментарии 7

AYO  (AYO)
#
В Судостроительном банке в интернет-банке регулярные платежи бесплатные.
В любой момент можете приехать в офис и Вам распечатают любую платежку и поставят на ней синюю (у них красная) печать.
AYO  (AYO)
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Оговорюсь, что вышенаписанное согласно тарифному плану "Премиум".
Для клиентов с тарифным планом "Стандарт", оплата 15 руб за платеж на бумажном носителе, а комиссия за платеж через интернет-банк 0,15% (мин.15, макс.200руб.)
т.е., с 10 000 руб при платеже через интернет-банк вы заплатите 15 рублей.
Олег Трегубов  (TreOV)
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Напрямую кого-либо рекламировать - не совсем красиво! Это реклама будет.
Могу сказать в целом: нужно исследовать тарифы "средних" и "мелких" банков, они иногда почти бесплатно принимают платежи для конкуренции с "крупными". Особенно это касается интернет-банкинга. Ради "раскрутки" этих систем банки могут устанавливать реально нулевые тарифы (ну или почти нулевые)!
А к комиссиям нужно уже привыкать. За работу нужно платить! Нормой считаются тарифы от 1% до 2% в зависимости от суммы платежа или "фиксинг" в пределах 20 рублей, если меньше - то это "халява", если дороже - то я считаю "принимателя" платежа "жадным" и ищу где дешевле, и вы знаете, всегда нахожу!
Галина Соловьева  (Gala79)
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у меня коммуналка, не зависимо от суммы 20 руб. за платеж.
Татьяна Колычева  (Pingva)
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1)В Банке Авангард - инет-платеж 10 рублей, есть большой список типовых получателей кому можно оплатить бесплатно, за мобильную- стационарную связь, инет и т.п.
2) В СМП банке - инет платеж - 20 рублей
3) Московский областной банк- коммунальные платежи бесплатно.
Iriema  (Iriema)
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Я так понимаю, Артема больше интересуют не интернет-платежи, а возможность получить соответствующий документ:
Цитата
Интернет-решения приемлемы, но при этом критична возможность при необходимости получить бумажный документ и на нем «синюю печать» организации (банка), принявшей платеж

А вообще я тоже могу озвучить банки, где есть бесплатные платежи через интернет-банк. smile:) Но думаю, вопрос не в этом...
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