«Сапожник без сапог» - где сейчас лучше всего платится?

Уважаемые читатели блога… поделитесь знаниями: в каком платежном или банковском учреждении сейчас дешевле всего будут обходиться периодические платежи, вносимые наличными (не только коммунальные и сотовым операторам), в диапазоне от 3000 до 10000 руб. каждый?
Интернет-решения приемлемы, но при этом критична возможность при необходимости получить бумажный документ и на нем «синюю печать» организации (банка), принявшей платеж.
С неприятным удивлением обнаружил, что две ритейлерские сети по продаже телефонов и сопутствующих аксессуаров, которые еще весной принимали платежи бесплатно, а с учетом своих бонусных программ по факту доплачивали плательщику 0.5% бонусами, теперь ввели 2%-ные комиссии.
Комментарии 7
В любой момент можете приехать в офис и Вам распечатают любую платежку и поставят на ней синюю (у них красная) печать.
Для клиентов с тарифным планом "Стандарт", оплата 15 руб за платеж на бумажном носителе, а комиссия за платеж через интернет-банк 0,15% (мин.15, макс.200руб.)
т.е., с 10 000 руб при платеже через интернет-банк вы заплатите 15 рублей.
Могу сказать в целом: нужно исследовать тарифы "средних" и "мелких" банков, они иногда почти бесплатно принимают платежи для конкуренции с "крупными". Особенно это касается интернет-банкинга. Ради "раскрутки" этих систем банки могут устанавливать реально нулевые тарифы (ну или почти нулевые)!
А к комиссиям нужно уже привыкать. За работу нужно платить! Нормой считаются тарифы от 1% до 2% в зависимости от суммы платежа или "фиксинг" в пределах 20 рублей, если меньше - то это "халява", если дороже - то я считаю "принимателя" платежа "жадным" и ищу где дешевле, и вы знаете, всегда нахожу!
2) В СМП банке - инет платеж - 20 рублей
3) Московский областной банк- коммунальные платежи бесплатно.
А вообще я тоже могу озвучить банки, где есть бесплатные платежи через интернет-банк. Но думаю, вопрос не в этом...