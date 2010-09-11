«Другое мнение» об электронных деньгах

10 сентября участвовал в качестве гостя на Телеканале «Эксперт» (www.tv.expert.ru) в записи ток-шоу «Другое мнение» (ведущий шоу – Пьер Моро (Италия), шеф-редактор Светлана Сорокина) в передаче, посвященной теме электронных денег. Виртуально в студии присутствовал известный аналитик рынка электронных платежей и организатор самого влиятельного международного форума по этой тематике в Лондоне Дэйвид Бирч. Передача выйдет в эфир предположительно 19 сентября - следите за расписанием.
Комментарии 5
- Как собственно происходило "привыкание" населения к электронным деньгам "за бугром" - через предложения от банков или путем государственной программы вовлечения населения?
- Есть ли альтернативы для популяризации электронных платежей для МАССОВОГО российского пользователя, или мы ограничены только проектом "социальная карта"? Нет, популяризация через ВТБ24, Банк Москвы, Сити и ряд других банков идет, но ореол их покрытия узок, максимум десяток городов. Направление QIWI также не имеет пока глобального национального покрытия. Единственная альтернатива - это активизация Сбербанка, но они как-то слабо продвигают электронные услуги. Может, более правильно было бы надавить со стороны Правительства на Сбер вместо АСУчивания населения "социальными картами"? Или русский народ других достоинств, кроме "халява" и "льгота", не понимает в корне?
Относительно "привыкания" населения к электронным деньгам - мне неизвестно о наличии в странах ЕС или в США в прошлом какой-либо "госпрограммы ликвидации электронной неграмотности". Могу сказать о своем опыте насильственного отвыкания от наличных денег. Я в октябре 1993 г. приехал в Париж учиться студентом по обмену. В Центре приема иностранных студентов (кажется, так он назывался) мне выплатили стипендию наличными ровно два раза и сказали: мил-человек, у тебя есть ровно две недели, чтобы открыть в любом французском банке карточный счет и принести нам его реквизиты, и с этих пор ты будешь снимать стипендию в банкомате - или голодать. Голод не тетка, всем русским студентам пришлось отправиться в турне по парижским банкам и убеждать тех (!) в целесообразности открытия нам счетов. Примерно третий банк на моем пути сжалился и счет открыл. Моя первая в жизни чековая книжка, что меня умилило, пришла из банка на мой российский адрес по почте.
Мораль из этой истории: сила привычки, поведенческого паттерна, в том числе и применительно к платежным инструментам, - великая вещь. В, скажем, Сингапуре или ОАЭ при движении по платной дороге обыватель уже не восторгается чудодейственной силе технологии NFC, когда с его электронного кошелька непонятным образом списывается плата за проезд. Он привык, и ему просто удобно.
Возвращаясь к собственно электронным деньгам - они всегда имели в Европе хорошую прессу. Такие эксперименты по выпуску электронных денег, как Мондекс и Digicash, на мой взгляд, сделали для популяризации электронных денег больше, чем могли бы сделать сообща главы стран большой двадцатки
По Вашему второму вопросу… Да, действительно, до массового потребителя могут, но не хотят (не умеют) дотянуться удобными и конкурентными ЭД-сервисами ни полугосударственный Сбербанк, ни государственная Почта России. Хотят, но не могут (низкая доходность) прийти к каждому потребителю терминальщики….Но почему вы не упоминаете про мобильных операторов?
Что касается полноценного банковского сервиса через мобильных операторов, то реально можно говорить только в условиях 3G (безопасность) и то, только как транспорт со стороны мобильных операторов, а реализация поддержки все равно будет на стороне банка. В 2G данные легко перехватываются, поэтому можно развивать только мелкие операции (оплата мобильного, Интернета, на самый крайний случай ЖКХ, но не более).
Как я понимаю, с технической стороны все сводится к наличию собственной платежной системы, работающей в формате B2B с теми, кто предоставляет ЭД-сервис в розницу. Неважно, банк ли это или мобильный оператор, все равно все будут выстраивать систему на аутсорсинге с этим (или этими) B2B-поставщиком. Кто им может быть сейчас? Рапида? Да, работает с некоторыми банками и вроде с мобильными операторами, но в национальных масштабах вряд ли сейчас потянет.
Главное же сейчас не как технически выстроить, а как убедить население, что это ради его же блага. Потому что как только население захочет ЭД, сразу выстроится очередь из желающих дать финансирование на построение технической части. Там все понятно, а рынок огромен... А вот как убедить людей?
Кстати, ваш пример с Парижем показателен. Только у нас сразу в этом случае начинают вспоминать про "бабушек", которые привыкли стоять по очередям и любят ложиться на амбразуру против любых новшеств. Хотя дело то ведь не в этом, как я понимаю.
Сбербанк и Почта России слишком большие, поэтому у них велика инерционность и слишком большие издержки при любых новых внедрениях. Хотя бы с чисто технической стороны, не говоря уже о людских ресурсах. Так что я просто не верю, что они способны донести дитя в купели. Выплеснут по дороге...
Предоставить кард-бланш мобильным операторам? Для этого надо переписывать их лицензии, к чему вряд ли они сами готовы. Да и регулятор понимает, что такой шаг приведет к осложнению взаимоотношений в банковском сообществе. Любой перекрой не проходит безболезненно.
Наверняка экономическая модель России имеет аналоги. Поэтому интересно было бы узнать, как в такой ситуации развиваются ЭД в других местах.
Некорректная постановка вопроса. Если вы будете озадачены тем, чтобы убедить "население" (тем более, что "это ради его же блага" -- вы сами-то в это верите?), то ничего не добьетесь. Каждый сам знает, что ему лучше и как удобнее.
Вариантов два: либо палками загонять всех в "светлое будущее", либо терпеливо и настойчиво это самое "светлое будущее" строить.
Если электронные платежи будут удобны, доступны и безопасны, если их будут везде (или почти везде) принимать без особых хлопот, если они не будут требовать лишних затрат, то ими будут пользоваться, и убеждать никого не потребуется.