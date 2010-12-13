Бизнесдети

Накопились у меня факты, которые как-то трудно поддаются перевариванию и осмыслению. Прошу "помощь зала".
1. С сыном в школе учится Мальчик, который поет. Поет в цирке и в театре. Мама забирает его с занятий пораньше в дни, когда у него выступления. Он кормилец. (На школьном утреннике он пропел из знаменитого мюзикла "горбун отверженный с проклятьем на челе" забористее, чем первоисточник.)
2. У дальнего родственника младенец заработал 1500 (Полторы тысячи) евро, снявшись в рекламе какой-то питательной смеси, в 3 сюжетах-эпизодах. О готовящихся съемках их известила и на кастинг привела детская массажистка.
3. Познакомился с родителями очаровательной юной (4-летней) особы с длинными косицами и голубыми глазами. Она снимается в рекламе с трех лет и уже имеет 5-летний контракт с драконовскими условиями (косу - не стричь; дочерна на югах - не загорать! и т.д.). Юное дарование откопала менеджер модельного агентства при прогулке по Арбату.
Скажите мне, коллеги, - это нормально или все-таки от лукавого?
Нет, я понимаю, когда всякие там Ширли Темпл и Макколеи Калкины делают карьеру с младых ногтей... Но в нашем климате уж больно быстро этот стайл распространяться начал. Или я чересчур консервативен?
Комментарии 9
И что здесь от лукавого? Что дети снимаются в рекламе, поют и танцуют? Или что детям за их съемки, песни и пляски платят? Или что платят за талант, а не за хорошие отметки, прилежание и вовремя вымытую посуду - типа, они там ногами дрыгают и рот раззевают, а реальным пацанам за такие бабки полтора года кайлом молотить?
ИМХО, надуманная проблема.
А талант надо поощрять, поэтому не вижу ничего плохо в зарабатывании этим талантом денег. Как не крути, самое необходимое поощрение - финансовое.
И это ещё провинциально немного.
Слышал интервью Алексея Касатонова из ЦСКА. Он предлагает легализовать плату за участие пацанов в команде. Сейчас платят тренеру, чтобы взял на турнир, поставил в первую пятёрку и т.п. А это шанс, что тебя заметят "на Арбате"
Особенно,если ребёнок талантлив и ему это в радость.
Вот если родичи насильно тащут - тогда ничего хорошего, а если сам хочет....и денежка не лишняя