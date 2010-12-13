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Бизнесдети

13.12.2010 23:52 9 1 642 просмотра
Накопились у меня факты, которые как-то трудно поддаются перевариванию и осмыслению. Прошу "помощь зала".
1. С сыном в школе учится Мальчик, который поет. Поет в цирке и в театре. Мама забирает его с занятий пораньше в дни, когда у него выступления. Он кормилец. (На школьном утреннике он пропел из знаменитого мюзикла "горбун отверженный с проклятьем на челе" забористее, чем первоисточник.)
2. У дальнего родственника младенец заработал 1500 (Полторы тысячи) евро, снявшись в рекламе какой-то питательной смеси, в 3 сюжетах-эпизодах. О готовящихся съемках их известила и на кастинг привела детская массажистка.
3. Познакомился с родителями очаровательной юной (4-летней) особы с длинными косицами и голубыми глазами. Она снимается в рекламе с трех лет и уже имеет 5-летний контракт с драконовскими условиями (косу - не стричь; дочерна на югах - не загорать! и т.д.). Юное дарование откопала менеджер модельного агентства при прогулке по Арбату.
Скажите мне, коллеги, - это нормально или все-таки от лукавого?
Нет, я понимаю, когда всякие там Ширли Темпл и Макколеи Калкины делают карьеру с младых ногтей... Но в нашем климате уж больно быстро этот стайл распространяться начал. Или я чересчур консервативен?

Комментарии 9

Марина (mashen)  (mashen)
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Не совсем поняла, в чем проблема. В нашем климате талантливые дети, например, юные актеры, всегда получали за свой труд приличные деньги по "тем временам" (включая ветхозаветные советские).
И что здесь от лукавого? Что дети снимаются в рекламе, поют и танцуют? Или что детям за их съемки, песни и пляски платят? Или что платят за талант, а не за хорошие отметки, прилежание и вовремя вымытую посуду - типа, они там ногами дрыгают и рот раззевают, а реальным пацанам за такие бабки полтора года кайлом молотить?

ИМХО, надуманная проблема.

Сергей Савельев  (kev)
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Мне кажется, источник проблемы в родителях, есть любители поэксплуатировать детский труд, есть те, кому это безразлично, а есть и противники подобной эксплуатации. Но инициируют данный процесс всегда сами родители, а причины типа на "арбате подсмотрели" или "детская массажистка всё организовала" - от лукавого и для собственного успокоения...
Александр  (amarok)
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Тоже не вижу проблем, в том, что дети с ранних нчинают себе зарабатывать smile:). Ну и как правило дети с ранних возрастов, более искренне играют свои роли, того и гляди, может из них талантливые актеры/артисты вырастут.
Пенсионер  (Пенсионер)
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Главное, чтобы не зазвездились.
Fovella Simoom  (Fovella Simoom)
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Согласна, главное, чтобы на характере и воспитании не сказывалось.
А талант надо поощрять, поэтому не вижу ничего плохо в зарабатывании этим талантом денег. Как не крути, самое необходимое поощрение - финансовое.
Сергей Попов  (sonnert)
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Детям же на образование надо зарабатывать? "Подушевое финансирование" - совсем грустно... И петь учиться (мне по-божески, 400 р/месяц), спортом заниматься 2-3 раза в неделю (200 р/месяц), фортепиано (не помню, сколько...). А ещё Фонд школы, фонд класса (это только у Премьера "школьные поборы" незаконны)... В общем, стипендия Губернатора расходы моей дочери не окупают smile:)
И это ещё провинциально немного.
Слышал интервью Алексея Касатонова из ЦСКА. Он предлагает легализовать плату за участие пацанов в команде. Сейчас платят тренеру, чтобы взял на турнир, поставил в первую пятёрку и т.п. А это шанс, что тебя заметят "на Арбате"
Лёка  (лёка(она же vbrf))
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Как ни странно это прозвучит,но пусть привыкают с младых лет.Да и нет в этом ничего страшного,деньжат подкопит на памперсы младенчик,да и родительское эго потешит.Это ж какая услада,жуя пончик по утру,смотреть на свою кровиночку по ТВ.На всевозможные ученические фонды,возможно,и не заработают,тем паче на доп.обучение,но "лиха беда начало!"Вообщем,по нашим временам все прилично! smile:)
Лоймила  (Лоймила)
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Нормально, по-моему.
Особенно,если ребёнок талантлив и ему это в радость.
Вот если родичи насильно тащут - тогда ничего хорошего, а если сам хочет....и денежка не лишняя smile:)
Елена Пушникова  (Алёна))
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Согласна с Лоймилой. Конечно, любому родителю было бы приятно, если бы его ребенок с юных лет стал богатым и знаменитым, но не надо забывать также и о том, что нельзя на ребенка перекладывать те ожидания, которые ты хотел бы получить от себя, т.е. условно говоря, если ты всю жизнь мечтал стать актером, заставлять ребенка делать это. Если же малышу это нравится, тогда все замечательно по-моему. Другое дело, как обстоит дело с этим у совсем крох?
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