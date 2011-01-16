Иногда они возвращаются

Ставший символом первой половины 90-х Сергей Мавроди снова, почти без видимых усилий, оказался в центре внимания журналистов, депутатов и озадаченной общественности. Как относиться к тому, что изложено бывшим гуру, желающим, судя по интервью, прежде всего, помочь родной стране?
Бросается в глаза, что "работа над ошибками" явно проведена: найти новый уголовный состав преступления в действиях господина М., по-моему, малоперспективно. Первичное место распространения идей господина М. - его личный блог. Формальное участие в описываемых действиях - отсутствует. Господин М. смотрит на некую зарождающуюся практику и говорит: это, возможно, будет иметь успех.
Что тут точно есть - некий накопленный экспертный опыт в данной сфере (весьма неоднозначный, как и репутация самого эксперта, но, тем не менее…) и оценочное суждение ("для меня эта идея перспективна, а для вас - не знаю, судите сами"). Еще тут есть презумпция полной информированности участников…. кхм, игры о присущих ей рисках и возможном сценарии развития.
Чего тут нет (по-моему) - механизма "проверки подлинности" и зашиты от "ненастоящих" участников системы - лжесотников и лжетысячников - которые станут собирать со страждущих взносы в свой личный карман.
Не решена (и на нынешнем этапе, скорее всего, уже принципиально нерешаема) проблема обеспечения лояльности электронных платежных систем, которые, по моему мнению, в массовом порядке (некоторые даже публично) могут начать отказываться служить транспортным средством для финансовых потоков пропиаренной господином М. системы в силу возможных репутационных рисков.
Не верю, что обнародование схемы призвано лишь рекламировать вскоре выходящий на экраны фильм о господине М. Абсолютно наоборот. Как раз фильм, независимо от перипетий его коммерческой судьбы в кинопрокате, почти наверняка станет вирусной рекламой схемы, "похожей на пирамидальную".
Комментарии 3
Да очень просто, пожалеть одинокого, старого лузера(. Аксиомы - дважды в одну реку не входят, снаряд в одну воронку второй раз не попадает, пока что не опровергнуты. Недавний пример - фиаско основателя биржи "Алиса". Если кто смотрит РБК ТВ , наверно тоже с грустью наблюдает второе пришествие Степана Демуры, с маниакальной настойчивостью гнущего медвежью тему. Чего же не хватает подобным господам? Наверно гибкости мышления, способности адекватно учитывать изменения в окружающем мире при выработке стратегии своих действий, абстрагирования от своих предшествущих успехов.
Есть ли шанс у ньюМММ добиться успехов, приближающихся к оригинальной МММ? Видимо МММ вернётся оттуда, откуда его никто не ждёт, будет оформлена очень правдоподобными легендами, в которых часто будут использованы такие слова, как инновации, био(нано)технологии, генная инженерия, альтернативная энергетика... Чем они будут по форме? Возможно венчурными фондами, инвесткомпаниями, ПИФами. А нынешнее явление Мавроди народу более похоже на отвлекающюй манёвр, проплаченный его нанопотомками.