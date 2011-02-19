Что наша жизнь? - Айпад!

Примечание. Нижеследующий текст написал мой продвинутый сын-шестиклассник. Я привел в порядок грамматику и сделал более привычным порядок слов в предложениях, а то все выглядело, как монолог Магистра Йоды.
Технологии быстро развиваются, и на место нетбуков приходят Планшеты – их много, а хороший один. Такое «нововведение» людям пришлось по вкусу от компании Apple, и многие (ранее наслышанные о ее девайсах и успехах) уже приобрели этот замечательный продукт, и наша семья не исключение!
iPad у нас буквально нарасхват ... каждый хочет потрогать , понажимать , посмотреть, одним словом, потестировать этакое чудо . Всем членам семьи планшет с металлическим корпусом и 9-дюймовым экраном понравился. Папа [именно так, с большой буквы - чует ведь, кто его социальный заказчик и целевая аудитория! - А.Г.] (ранее не использовавший «сенсорную» электронику вообще) после долгих заявлений о неудобстве бесклавишного устройства, наоборот, был потрясен его простотой и легкостью. После двухнедельного юзания i-устройства отец поменял свое мнение – загрузка интернет-страниц на высоте, прибор на досуге позволял наслаждаться просмотром фильмов много часов подряд, да и чтение электронных книг приносило истинное наслаждение – любимого автора можно читать как сидя за столом, так и лежа на домашнем диване.
Для мамы же главным критерием стал быстрый доступ к соцсетям, дабы отвечать на сообщения своих друзей, коллег, родственников – решений и на этот случай оказалось множество, включая возможность использовать спецприложения для быстрого просмотра сообщений, комментариев , фотографий, музыки и видео.
Сестра – самый маленький член нашей семьи - тоже внесла вклад в эту статью, рассказав об играх на iPad'е, которые потрясли ребенка (да и не только ребенка ) до глубины души. Увлечение побить чей-то рекорд или пройти очередной уровень в новой игре – бесценно! А чего стоит графика!..
Для меня же iPad - это помощник в ситуациях, когда немедленно нужно записать контакты человека, посмотреть погоду, местоположение какого-либо здания, расписание кинотеатров, новости. Также, попутешествовав по просторам интернет-магазина App store, содержащего множество приложений, среди которых достаточно бесплатных, вы обнаружите множество нужного софта.
Уверен - в iPad'е вы найдете много интересного и полезного для себя!
Комментарии 8
Неужели акселерация?
А сейчас Стивами Джобсами.
6-й класс... Монолог магистра Йоды?.. Может, стОит на учителя русского языка обратить внимание, а то как-то плоховато преподает... Хотя... Кто-то гуманитарий, кто-то математик... Каждому своё...
Помнится, мы в 6 классе умели выстраивать предложения, хотя тогда и учителя другие были. Ничего, скоро введут новый стандарт образования с 4-мя обязательными предметами и все дети заговорят, как вышеупомянутый магистр.
Самой навязчивой скрытой рекламой (product plасement) в американских фильмах в 2010 году оказалась реклама фирмы Apple. Именно этой компании была вручена ежегодная премия Brandcameo Product Placement Awards в категории "Наибольшее количество product plасement"
Вот и Мики Рурк или там Анжелина Джолли тоже не собирались...
http://www.banki.ru/products/remote/news/columnists/?ID=2712150