Популярные сообщения

Некролог.
26 ноября на 55-м году жизни скоропостижно скончался Сергей Николаевич Остапенко (Гирин). Один из основателей компании "Лаборатория ППШ", он не просто больше 15 лет был талантливым руководителем, но и стал за это время другом и наставником для многих коллег.
Сергей Николаевич пришел в нашу компанию в 1994 году, после увольнения из рядов Вооруженных Сил. Он развивал новые для компании направления деятельности, осваивал новые рынки, выводил компанию на новые рубежи и к новым успехам. Сергей Николаевич занимал должность заместителя генерального директора ЗАО "Лаборатория ППШ" и одновременно возглавлял ООО "Лаборатория ППШ".
Читать далее