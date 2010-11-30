Популярные сообщения

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Екатерина Суворова 30.11.2010 12:02 Сергей Н. Гирин
26 ноября скоропостижно скончался старейший посетитель и блогер Банки.ру Сергей Н. Гирин
Некролог. 26 ноября на 55-м году жизни скоропостижно скончался Сергей Николаевич Остапенко (Гирин). Один из основателей компании "Лаборатория ППШ", он не просто больше 15 лет был талантливым руководителем, но и стал за это время другом и наставником для многих коллег. Сергей Николаевич пришел в нашу компанию в 1994 году, после увольнения из рядов Вооруженных Сил. Он развивал новые для компании направления деятельности, осваивал новые рынки, выводил компанию на новые рубежи и к новым успехам. Сергей Николаевич занимал должность заместителя генерального директора ЗАО "Лаборатория ППШ" и одновременно возглавлял ООО "Лаборатория ППШ". Читать далее
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Сергей Н. Гирин 07.09.2010 14:59 Сергей Н. Гирин
Puumala или жизнь под мостом
В самых разных блогах тут практикуются рассказы о всевозможных путешествиях. Вот и решил я тоже немного отойти от своих "размышлизмов" на околобанковские темы и рассказать об одном небольшом финском городке. Puumala - это его имя. А необычен он тем, что расположен под мостом. Читать далее
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Сергей Н. Гирин 02.09.2010 20:00 Сергей Н. Гирин
Как купить проездной...
Если вам часто приходится бывать в деловых командировках или просто посещать друге города и страны, то вам знакома и такая проблема: нужен проездной на общественный транспорт. Лучше бы на несколько дней. Представим себя на месте человека, приехавшего в Россию откуда-нибудь. Фактически, у него один вариант - снимать наличные и идти в кассу... Читать далее
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Сергей Н. Гирин 24.07.2010 18:36 Сергей Н. Гирин
О ликбезе
Я снова о "больном" - о низкой финансовой грамотности большей части населения. Сколько уже сказано на эту тему, но вот мне всё же хочется добавить. Тем более, что есть конструктивное предложение. Читать далее
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Сергей Н. Гирин 16.07.2010 16:49 Сергей Н. Гирин
Это банк? Давайте поболтаем!
Как клиенты общаются с банками? По-разному, конечно. Самый "классический" вариант - в офисе банка, через одного из его сотрудников. Но мы живем в XXI веке с его информационными технологиями, проникающими практически во все сферы человеческой деятельности. Насколько глубоко они проникли в банк? Вот в той части банковской деятельности, которая обзывается фронт-офисом? То есть в том самом месте, где клиент и банк встречаются друг с другом? Читать далее
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Сергей Н. Гирин 15.07.2010 15:27 Сергей Н. Гирин
Первый шаг
Я никогда не был блоггером. Я и чужие-то блоги раньше не читал. Такой вот несовременный. А тут вот почему-то "сдался" и решил войти в местное сообщество. Принимайте Читать далее
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