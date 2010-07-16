Это банк? Давайте поболтаем!

Как клиенты общаются с банками? По-разному, конечно. Самый "классический" вариант - в офисе банка, через одного из его сотрудников. Но мы живем в XXI веке с его информационными технологиями, проникающими практически во все сферы человеческой деятельности. Насколько глубоко они проникли в банк? Вот в той части банковской деятельности, которая обзывается фронт-офисом? То есть в том самом месте, где клиент и банк встречаются друг с другом?Как сказала Елена Ищеева в своём блоге, для неё важно видеть глаза банковского служащего. Действительно, есть категория клиентов, которым психологически комфортнее, когда они ведут разговор с живым человеком, видят его эмоции, реакцию на свои слова. Другим же важна, наоборот, возможность максимум вопросов решать дистанционно, чтобы как можно реже посещать офисы банка. К таковым отношу себя и я.Но это две крайности. Истина должна быть где-то посередине. И где эта середина?Сегодня практически любой банк имеет свою телефонную поддержку. По телефону можно быстро получить какие-то справочные данные, заявить, например, о пропаже карты, выяснить какие-либо иные вопросы. Можно сделать перевод. Ещё что-то. Функционал у каждого банка свой. Однако, возможности телефонной службы ограничены, да и проблема идентификации и аутентификации клиента остаётся решенной не до конца. Но всё же разговр с живым человеком.Есть ряд банков, которые предлагают автоматизированный телефонный сервис. Здесь тоже можно получить справку об остатке на счете, заблокировать карту, совершить перевод... Но перечень функций жестко ограничен, алгоритм общения "математизирован" и, несмотря на звучащий в трубке человеческий голос, всё равно остается понятным, что разговаривает клиент с автоматом.Наиболее технолигичным и продвинутым видится интернет-сервис банка. Большая часть банков обзавелась своими интернет-банками: часть куплена и настроена под конкретный банк, часть создана и поддерживается только для конкретного банка. Возможностей для клиента гораздо больше, можно даже выстраивать персональный подход к каждому клиенту. Но здесь уже никаких эмоций на лицах и в голосах сотрудников банка не различить.Что ещё?Форум. Ну конечно же, это известный и полезный инструмент пользователей интернета. Банки просто должны его использовать... Ан нет, по пальцам можно насчитать банки, которые готовы вести публичный разговор со своими клиентами, реагировать на проблемы клиентов, отвечать на их вопросы, терпеть критику... И ведь создается иллюзия общения с "живым" человеком, и эмоции присутствуют, и имидж банка создается вполне конкретный (не надо, кстати, для этого содержать столь большую, дорогостоящую и порой малоэффективную PR-службу). Нет, не идут на это банки. Боятся публичного общения с клиентами. Может быть, Банки.Ру всё же изменит позицию банков в этом вопросе: приобщил же он целый ряд банков разговаривать с клиентами здесь, на своих площадках.Чат. Кстати, да. Вполне в духе времени. Меня, признаться, немного озадачило, что соответствующий сервис банка называется именно так. Слово "чат" - это же от английского "chat", что означает "болтать". Ну, как-то необычно: банк - и вдругс клиентом. Поболтать - это же о чём-то несерьёзном? Ну да ладно. А ведь возможности чата в рассматриваемом контексте - это примерно как звонить в телефонную поддержку. Только удобнее, безопаснее и, вероятно, эффективнее. Можно относительно быстро получить интересующую информацию, решить проблему... Но всё это в теории. Что имеем на практике? А ничего. Мне известен пока только один банк, предлагающий "початиться" своим клиентам - HSBC. Есть ещё? Да и в HSBC я всё никак не могу потестировать этот сервис и узнать о его наполнении - не работает он у меня. Банк ссылается на некие технические трудности, которые старается устранить. Уже больше года старается. Жаль. На мой взгляд, это мог бы быть вполне перспективный и эффективный сервис и непонятно, почему банки его игнорируют.ICQ. Своего рода альтернатива чату, только использующая известный продукт, разработанный совсем без учета банковской специфики и не вполне для неё приспособленный. Но я знаю примеры, когда банки используют (использовали) "аську" для общения со своими клиентами.Но ведь мы с вами живём в век информационных технологий, а значит всего перечисленного выше недостаточно. Почему бы не объединить этот самый чат с видео? Своего рода Skype для банка? Тут вам и эмоции, и живой человек, и дополнительные возможности идентификации/аутентификации, и возможность кроме как сказать - ещё и написать, и возможность соединиться с банком где бы ни находился (при наличии широкополосного интернета, конечно, но сейчас это уже скорее правило, чем экзотика)... Мне представляется, что это очень хорошее направление развития для любого банка.Банковский видео-чат... Это было бы интересно. Быть может - это и есть та золотая середина, о которой я говорил в самом начале и которая "примирила" бы клиентские позиции Елены и мою.А вы как думаете?