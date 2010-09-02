Как купить проездной...

Если вам часто приходится бывать в деловых командировках или просто посещать друге города и страны, то вам знакома и такая проблема: нужен проездной на общественный транспорт. Лучше бы на несколько дней. Представим себя на месте человека, приехавшего в Россию откуда-нибудь. Фактически, у него один вариант - снимать наличные и идти в кассу...
Практически везде, где приходилось бывать мне (Европа, в основном), такая проблема решается достаточно просто. Обычно есть разного рода проездные билеты, специально рассчитанные на туристов. Действуют они, как правило, на все виды общественного транспорта, несколько дней, неограниченное количество поездок. К ним зачастую в виде бонуса или приложения идут льготные условия посещения музеев, развлекательных центров и проч. Купить такие проездные тоже не проблема - если даже не найдется автомата, продающего нужный проездной, можно обратиться в любую кассу или киоск, которые предлагают таковые. И всегда мне удавалось расплатиться банковской картой.
А что у нас?
Самым продвинутым в этом плане российским городом обязана быть Москва. Но что-то я не слышал о подобных московских предложениях. За последние несколько лет достаточно развитым для нашей столицы стало предложение банковских карт, объединенных с функцией проездного на метро. Такие сейчас предлагают многие банки. На форуме активно обсуждается это дело уже больше года (ссылка >>). А есть единый проездной, который можно использовать не только в метро, но и в других типах общественного транспорта? Насколько я знаю, об этом пока только разговоры имеются и какие-то неопределенные планы. То есть москвичу банковской карты иметь недостаточно, надо-таки и проездной покупать.
А гостю столицы что делать? Хотя бы на метро-то проездной купить по карте где-нибудь можно? Что-то я пока о таком не слышал...
В Санкт-Петербурге есть одноименный банк, предлагающий пополнять через свои банкоматы проездные с карт любых банков. Но там тоже есть вопросы и не всё можно сделать из того, что хотелось бы. Есть об этом даже отдельная тема на форуме (ссылка >>). Но хотя бы среди возможных функций - проездные не только на метро.
Но для гостей Северной столицы тоже никаких вкусностей и удобностей нет. Только те, кто знает, могут воспользоваться банкоматами банка Санкт-Петербург.
Но ведь Москвой и Санкт-Петербургом Россия не ограничивается. А что там? Не уверен, впрочем, что есть более интересные примеры и решения.
Метрополитены и комитеты по транспорту постоянно рапортуют о десятках и сотнях миллионах перевозимых ими пассажиров ежедневно. А в год? А за несколько лет? Это что, не те суммы, которые могли бы заинтересовать наши банки? Чтобы те зашевелились и включились в процесс, результатом которого будет и имидж России поднят, и удобство россиян удовлетворено, и туристам удобство прибудет...
Комментарии 29
Достаточно продвинутым городом в плане оплаты проезда является Екатеринбург. В частности, там реализуется единая Е-карта для оплаты всех (или выбранных) видов транспорта. Есть у проекта и банковский партнёр - Екатеринбуржский муниципальный банк.
@.
Урал вообще куда более продвинут в использовании тех возможностей, что предоставляют современные информационные технологии. В сравнении с другими регионами России.
Но этого мало, на мой взгляд. Можно добиться гораздо большего, как мне представляется.
А много ли у нас туристов? Внутренний туризм не развит совершенно, а те, кто всё таки путешествует, чаще ездят группами, пользуясь транспортом туркомпаний. Туристов извне вообще смехотворно мало, да и те не рискуют передвигаться самостоятельно, опять же ездят на транспорте принимающей стороны. Командированные - их не бог весть сколько, да стоимость проезда большинство мало волнует, расходы то несёт работодатель. Остаются случайные "дикие" туристы и просто ездуны по родным и знакомым, но их не так много, чтобы затевать весь сыр-бор.
Вот и выходит, что услуги эти отсутствуют по банальнейшей причине - отстсутствия какого либо значимого спроса на них
Ну ещё такие тарифы могли бы использоваться маркетологами в конкурентной борьбе за пассажира. Но с кем за него бороться той же московской подземке? Никуда дорогой москвич и гость столицы от нас не денутся - совершенно справедливо полагают метрополитенщики,ну и соответственно абсолютно не заморачиваются какими-то сложными системами тарифов. Да и в замкадье везде примерно так.
А туристов-иностранцев у нас на самом деле нет. Ну, может, Питеру есть в этом плане чем похвастаться, но в Москве инфраструктура туристическая не развита совершенно, и проблема невозможности оплатить за метро картой меркнет перед языковым барьером (иностранные языки у нас не знают, зато прекрасно разбираются в акцентах, с которыми говорят на русском иностранцы - мол, неучи), и сервисом гостиниц, магазинов, такси, ресторанов и музеев.
Московская ксенофобия стала уже нарицательной, это вообще позор.
А вы про метро.
Хотя я и не являюсь туристом, а отношусь к разряду просто жителя, для меня актуальна возможность покупки проездного билета на банковскую карту.
Транспорт на самом деле продолжает плестись на задворках в процессе перехода на электронные формы оплаты. И для меня это абсолютно непонятно, потому что это - одна из немногих государственных организаций, которая имеет постоянный готовый cash, и соответственно имеет возможность быстро получить нужный ей программный сервис и провести проект с хорошей требовательностью. Это вам не госпроект, где деньги поступают из бюджета, т.е. безналом, и доходят до разработчиков с задержкой, даже очень большой, до полгода после завершения проекта.
Почему, например, Parter.ru уж лет так 10, как удосужился обеспокоиться об удобстве оплаты через карточки, через Интернет, а транспортная отрасль только только подступает к росту использования электронных билетов, да и то пока только на ж/д и авиа?
Очень нелогично, учитывая большие оборотные средства в формате наличных. Я бы здесь поставить ОЧЕНЬ большой знак вопроса.
Культура безнала абсолютно не привита населению.
Да и что такое карточка знают только те, кому общественный транспорт тоже не привит.
А "затевать весь сыр-бор", на мой взгляд, смысл есть хотя бы уже потому, что это гигантские обороты, миллирады рублей в год. И неужели нет банка, который не хотел бы "присосаться" к таким оборотам? Начать хотя бы с малого и наиболле просто реализуемого: поставить в том же метрополитене элементарные POS-терминалы в кассах. А вообще-то можно задуматься и о "сквозном" проездном, действующем по всей России, во всех её городах. Технологически это реализуемо.
Мне лично не хватает возможности покупать билеты не в кассах, а в автоматах. И общий билет на все виды транспорта - отличная штука. А по карте или наличными - лично мне неважно.
Насчет автоматов - да, согласен. Это было бы удобнее, чем нынешние непростые решения с картами для прохода в метро. Но поставит терминал в кассе - это ещё проще, потому и сказал об этом варианте.
Тут проблема ещё и в том, что огромная доля общественного транспорта находится в тени, а в пресловутом замкадье так и подавляющая. Никакими посулами банки не уговорят владельцев тех маршрутных такси засветить свои денежные потоки. Такая же ситуация и вообще в малом и среднем бизнесе - при нынешнем налоговом законодательстве его величество Чёрный Нал будет править бесконечно долго.
Согласен,
Однако, скорее всего Автор имел ввиду обычных иностранцев.
Можно сказать, командированных.
Как вот им быть, действительно?
А то вдруг я и вправду заблуждаюсь и всем проче наликом водителю, наликом кондуктору... И каждый раз...
Всё равно ещё лет сто не придём к абсолютному безналу, так что какая разница, что я сейчас оплачиваю наликом, а что нет.
И иностранцу всё равно наверное, едиственное, что его будет напрягать - рубли и толкучка в час пик в переходе между Библиотекой и Арбатской (там он забудет о всех "неудобствах)
Представьте себе японца, каким-то чудом зарулившим в, например, Коньково. Во дворы, с сумкой, и естетственно (а как же без него), фотоаппаратом.
Ему там такую экскурсию с экстримом устроят, что устанет в своём посольстве доказывать, что он японец - голый, без документов и научился уже матом ругаться.
Кстати, у них вообще много чему можно поучиться.
The Octopus card is a rechargeable contactless stored value smart card used to transfer electronic payments in online or offline systems in Hong Kong. Launched in September 1997 to collect fares for the territory's mass transit system, the Octopus card system was the first contactless smart card system in the world and has since grown into a widely used payment system for virtually all public transport in Hong Kong.[1]
The Octopus is also used for payment at convenience stores, supermarkets, fast-food restaurants, on-street parking meters, car parks, and other point-of-sale applications such as service stations and vending machines.[2]
The Octopus card is recognised internationally, winning the Chairman's Award of the World Information Technology and Services Alliance's 2006 Global IT Excellence Award for being the world's leading complex automatic fare collection and contactless smartcard payment system, and for its innovative use of technologies.[3] According to Octopus Cards Limited, operator of the Octopus card system, there are more than 17 million cards in circulation,[4] more than twice the population of Hong Kong. The cards are used by 95 percent of the population of Hong Kong aged 16 to 65, generating over 10 million daily transactions worth a total of about HK$29 billion (US$3.7 billion) a year.[4]
The slogan of Octopus Card Limited and its products (the cards) is Making Everyday Life Easier,[5] which is part of the mission statement of the corporation.[6]
На сколько я понимаю, у БСК одна функция - платежная. И то весьма ограниченная.
Октопус используют не только в платежном качестве, но и для идентификации, получения скидок и т.д. Я был как турист, всех свойств оценить не мог.
Да, функция у неё одна, к сожалению. Вот и думаю, что само технологическое решение есть, а наполнение и использование его возможностей - отстаёт. Что, конечно, неправильно.
Сергей, очень рекомендую посетить при случае этот мегаполис. Он стоит того.
Насчет туристов в московском метро. Пройдитесь вечерком по Киевской, Парку Победы, Комсомольской и другим памятникам архитектуры: группа за группой и у всех отвал башки (кто был в римском, филадельфийском или нью-йоркском метро - тот поймет)! Особо впечатлительным "искателям туристов" рекомендую посетить эти станции метро 1 января, часов в 10 утра. ИМХО турфирмы продают экскурсию по мосметро на 1.01 с четырехкратной наценкой.
Мне всё ещё непонятно, почему банкам безразличен этот объем денег.
Я предлагаю поделиться здесь информацией о том, какие проездные предлагаются в разных городах мира и как их можно приобретать/пополнять, какие дополнительные бонусы они дают гостям города и его постоянным жителям. Не зря ведь говорится, что всё познаётся в сравнении. Вот, про Гонконг мы уже что-то узнали. Какой город на очереди?
Могу для примера рассказать немного о Париже.
В Париже на любой станции метро можно в кассе купить проездной, который называется "Пари визит". Я, например, брал себе "Пари визит" на три дня и три зоны. Этого было вполне достаточно. Представляет из себя маленькую картонку с магнитной полосой. Продается вместе со специальным картонным кармашком (для удобства хранения) и небольшой брощюрой, где перечислены места, в которых с этим же проездным можно получить скидку (точный перечень не помню). Действует на всех видах общественного транспорта, включая электрички (в пределах обозначенных зон). Очень удобно. За "Пари визит" я платил банковской картой, в кассе метро. Ещё мне рассказывали, что есть в Париже некая карта с чипом, которая тоже мжет использоваться как проездной. Удобна тем, кто периодически посещает этот город. Она пополняемая, есть специальные автоматы, через которые это можно сделать с помощью банковской карты (банковская карта должна быть с чипом).