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Puumala или жизнь под мостом

07.09.2010 14:59 27 2 606 просмотров
В самых разных блогах тут практикуются рассказы о всевозможных путешествиях. Вот и решил я тоже немного отойти от своих "размышлизмов" на околобанковские темы и рассказать об одном небольшом финском городке. Puumala - это его имя. А необычен он тем, что расположен под мостом.

Мост - это дорога местного значения. Местность - это территория Саймы (огромного озера, испещренного островами, шхерами, проливами, заливами и прочим). Так получилось, что именно под мостом оказался самый что ни на есть центр этого городка (мост относительно молод, а вот городок существует давно). И тогда финны решили превратить его в свою достопримечательность. Они так привыкли поступать с самыми различными объектами: с жилыми и производственными зданиями, с природными объектами, даже с обычными ручейками и необычными камнями. Вся Финляндия - это свой дом и участок, который тщательно убирается и украшается.





К мосту пристроена лестница со стеклянным обрамлением, ведущая прямо в порт - центр города. Наверху лестницы (то есть непосредственно на мосту) есть маленкое кафе. Внизу - общепит более масштабный. Там местные встречаются и общаюстя. В порту устраиваются разного рода ярмарки и праздники.







А ещё недалеко от Пуумалы есть целый коттеджный поселок (что необычно для финнов - они предпочитают уединенные коттеджи - поэтому не очень сложно предположить, что хозяев коттеджей следует искать в России). Мы там время от времени бываем и наслаждаемся вот такими видами.


Комментарии 27

iamvs  (iamvs)
#
Забавно. И симпатично.
Гектор  (Гектор)
#
Симпатично, но комаров на озере должно быть немеренно. Я как-то летом отдыхал в Финляндии на озере. Океан комаров. Но интересно, что когда поставили на стол у озера ароматические свечи, отпугивающие комаров, то не кусали. Я пытался такие свечи купить у нас, что-то брал, но все не то.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Комаров нет. Вообще нет. Это отдельная интересная тема. У меня сложилось фантастическое представление, будто бы когда-то из Финляндии были депортированы все комары и с тех пор им визу не дают smile:)
Но факт остаётся фактом: я вообще не вижу там комаров. То есть фумигатор навсякий случай в чемодене есть, но даже не достаётся за ненадобностью.

Я не знаю, где Вам встретились комары. Могу лишь предположить, что это было севернее, например, в Лапландии. А в южной и центральной Финляндии мне они не попадались.

Но стоит только переехать российскую границу...
Гектор  (Гектор)
#
Я отдыхал недалеко от Порвоо. Это как раз юг. Это было, правда, в 2002 году. Может с тех пор, конечно, они начали травить комаров как это делают во многих странах, но тогда их было очень много, особенно на берегу озера.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Да, Порвоо - это на самом юге, на берегу Финского залива. Возможно, в 2002-м действительно там их ещё не травили. Я в Финляндии впервые был в 1999-м, но большей частью в Хельсинки и окрестностях. Комары мне не зпомнились, но это не показательно.
Лоймила  (Лоймила)
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А какая чистота.... smile:cry:
Ну почему мы - ТАКИЕ СВИНЬИ??? smile:wall:
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Я думаю, это оттого, что они и улицу в городе, и тропинку в лесу - воспринимают как своё, как дом, квартиру: я здесь живу - зачем же гадить. У нас преобладает обратное отношение: это всё не моё, поэтому мне плевать, пусть "они" убирают. Кто "они"? А шут его знает. Не я.
ElGaucho  (ElGaucho)
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Они в массе своей очень успешно гадят везде. Видел часто как не убирают даже за выгуливаемой собакой (огляделся, нет никого, повел собаку дальше).

Но Финляндия - яркий пример тезиса:"Чисто не там где не сорят, а там где убирают". Массовое мероприятие. Перерыв/перекур. С полтыщи человек выходяткурить перед Пиркахалле. Потом идут обратно. На асфальте срач. Окурки, обертки от всего чего угодно, другой мусор. Но через 5 минут все чисто. Убрали. Специальные люди. Которые работают уборщиками, дворниками и т.п.

Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Нашкодивших можно и в других сранах найти, это бесспорно. Но всё же в целом финны мне видятся людьми достаточно порядочными и аккуратными. Они любят соблюдать правила. Вот другой пример - из моей памяти.

Выставка в выставочном центре. Курение в павильонах (а заодно и на входе) запрещено. Для этого выделены два специальных помещения, которые представляют из себя полностью стеклянные герметичные параллелепипеды, в которых установлены стулья, лавки, столики и урны. На потолке подвешена вентиляция и фильтры. Достаточно часто тудя заходят уборщики, которые очищают урны и убирают пепел. Тем не менее: видно, что там не протолкнуться, что сквозь сизый дым сложно разглядеть соседа. Но нигде на выставке мне не удалось "застукать" финика, который украдкой смолил бы цыгарку - ни у входа, ни у разного рода переходов/выходов, ни - тем более - на стендах.

Да, конечно - убирают. Вы привели достаточно яркий тому пример. Но и не так гадят, как у нас привыкли. Другое дело - большинство приезжающих к нам иностранцев достаточно быстро адаптируются к нашим порядкам и начинают себя вести также. Люди везде одинаковы. Условия, в которых они живут - разные. В Сингапуре вон, по слухам, такие штрафы когда-то ввели за мусор на улицах, что никто и не решится окурок или фантик мимо урны бросить. И убирают, конечно. У нас же можно заставить всё урнами, ввести дикие штрафы - и всё равно будет грязь везде. Мало ввести штраф - надо его ещё и применять. Чтобы работал принцип неотвратимости наказания. Мало урны поставить - надо ещё их вычищать с необходимой и достаточной частотой. Похоже, финны нашли удачное сочетание и того, и другого
ElGaucho  (ElGaucho)
#
Цитата
Нашкодивших можно и в других сранах


Речь о Финляндии, не так ли?

Цитата
финны мне видятся людьми достаточно порядочными и аккуратными


Жаль Вы не видели финнов на выставках в соседних странах (Латвии, Эстонии)... Беда в том, что там убирают хуже чем в самой финляндии.
smile:)

Цитата
и всё равно будет грязь везде. Мало ввести штраф - надо его ещё и применять.


О да... этого конечно никто не знал. smile:)

Поймите, среднестатистический финн далек от того идеала, который Вы нарисовали. Просто не в отдельно взятом финне дело или их группе. А в организации уборки мусора. smile:) Она такая же в ряде других стран (или в части той или иной страны). А там где она другая - там горы мусора как в Италии. Но не во всей Италии. На островах гораздо чище. Думаете там живут другие итальянцы? Или приезжают другие туристы? smile:)
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Да, речь о Финляндии. Правда, изначально всё же не о мусоре... Но уж так разговор повернулся (не по моей воле).

А зачем мне разглядывать финнов в других странах? Я на них и здесь, в России могу наглядеться вдоволь. Говорю же: к нашей действительности они (и не только они) адаптируются быстро. И не потому, что они такие или мы какие-то особенные, а потому что условия способствуют именно такому поведению. Оставляя при этом место исключениям. Вспомним тему о парковках: Вы (и ещё немалое количество автовладельцев) будете вести себя корректно по отношению к другим, а некоторые ведут и будут вести себя хамски. Почему такого у финнов нет? Не потому, что они все поголвно такие сознательные, а потому, что созданы такие условия, которые направляют поведение человека в определенную сторону. Не только штрафы существенные, но и т.н. общественное мнение (или уж совсем примитивно: всегда найдется "добрый самаритянин", который получит удовольствие от "закладывания" нарушителя). Но при всём том там всё же есть парковки (много/мало, дорого/дешево - это другая тема), поэтому всегда есть альтернатива: соблюдать правила или нарушать их.

Я не рисовал идеал. Да и не собирался. Финны живут в тех условиях, которые сами же для себя и создали. Эти условия понуждают их к определенному поведению. В части отношения к мусору со стороны всё это выглядит так, как выглядит. Я не выбирал, честно сказать, какие-то особые ракурсы, дабы показать тамошнюю чистоту. Я вообще на это внимание не обращал (привык?). Внимание на это обратили другие. Со стороны виднее. И хорошо ведь смотрится. Я полагаю - потому что условия созданы к тому благоприятные.

Спорим-то мы сейчас непонятно о чём. Как мне представляется, взгляды у нас с Вами если не одинаковые, то во многом схожие. Ракурсы разные. Акценты. Как-то так.
ElGaucho  (ElGaucho)
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Цитата
там всё же есть парковки (много/мало, дорого/дешево - это другая тема), поэтому всегда есть альтернатива: соблюдать правила или нарушать их.


Это утверждение вообще смешное. У них Правила таковы, что стоять можно не там где не запрещено, а только там где разрешено. Поэтому называть парковкой кусок метров 5-7 длиной над которым висит знак "Р" смешно. У крупных торговых центров или под ними и у них и у нас есть. Даже в центре. Под ТЦ на Садовой, например. 150 р/час. Много туда заезжает? smile:)

С тем же успехом можно сиим знаком обозначить все наши места где нет знаков "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена". Вот Вам и "парковки".


Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Не знаю я сколько туда заезжает. Не доводилось заглядывать. Я туда пешком хожу. Но обратил внимание, что заехать на стоянку под ПИКом как-то сложно: нужно сначала о чем-то договариваться с "живым шлагбаумом" (это человек, который руками таскает металлические перильца, пропуская тем самым машины туда или оттуда). У меня создалось впечатление, что либо там слишком мало машино-мест (вот же словосочетание корявое), либо туда не всех пускают. У финнов всё же проще - не надо с кем-то "договариваться", достаточно на тот самый знак посмотреть. Сразу станет ясно: бесплатная парковка, условно бесплатная или платная и если условно бесплатная, то сколько времени там можно простоять без оплаты. Не нравится называть это парковками? Ну можно чего-нибудь другое для обзывания придумать. Не в названии же дело. Там знакам подчиняются. У нас же... На всем протяжении переулка Гривцова висят знаки "Остановка запрещена". И на всем его протяжении сплошной лентой вдоль обеих сторон стоят машины. Иногда гайцы устраивают праздник эвакуаторам. Бестолку. Это под носом у местных законодателей. А где в округе припарковаться? Под ПИКом? И те же самые финики, будучи адаптированными к нашей действительности, будут парковаться здесь также. А мы в Финляндии будем вести себя так, как принято у них. Ибо себе дороже. Благо, место-то найти всё-таки можно: чай, не переулок Гривцова. В прошлом месяце кружили в Миккели вокруг центра минут 10, пока нашли себе место. Нашли же. Через час вернулись, переставили машину метров на 20, ещё пошли гулять. Есть люди и есть условия, в которых они существуют. Я об этом. И мне не смешно, скорее грустно.
ElGaucho  (ElGaucho)
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Цитата
нужно сначала о чем-то договариваться с "живым шлагбаумом"


Это если сэкономить хочется. Впрочем дискуссия бесполезная. Люди везде люди. И в обычном цивилизационном аспекте, если они конечно не выросли в пакистанском медресе или на Папуа Новой Гвинее в деревне глухой, они в массе своей одинаковы.
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Похоже, достигнут консенсус smile:)
Теперь можно с чистой совестью пойти на концерт Стинга. Кстати, заодно, быть может, посмотреть на парковки вокруг Ледового smile:)
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Концерт был великолепный. А с парковками там совсем плохо. Просто жуть.
Гектор  (Гектор)
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До такой чистоты нам, конечно, далеко, но все-таки улучшения в этом направлении в Москве имеются. Когда я был в 2006 году в Эквадоре, то обнаружил, что вокруг шоссейных дорог у них довольно чисто, поскольку всюду индейцы с пластиковыми мешками собирают мусор. У нас тогда был кошмар. Прошло пару лет и у нас стали собирать мусор. Когда в этом году я после перерыва в несколько лет впервые выбрался в Питер летом, то был приятно поражен, что практически все свалки вдоль трассы убрали, ее огородили и откосы аккуратно подстрижены. Что-то все-таки происходит, хотя и очень медленно.
Лоймила  (Лоймила)
#
Я живу в Железнодорожном 4 года, это 20 км от Москвы, знаете какая грязища и свалки в лесу между Железкой и Балашихой?
Свинота празднует. И за последние года становится только хуже.
М ы с мужем и субботники устравиали, и объявления вешали (я в фотоальбом выкладывала), так только хуже стало. Убрали всё, пёрли на себе через поле 4 огромных мешка (а люди срать на машинах приезжают между прочим), и что?
Пришли через неделю: обявлени\ сорваны, говна больше в 5 раз, впридачу разломали столы и стулья, это люди?
Гектор  (Гектор)
#
Свалки в лесу - это бич. Это - правда. Сорят люди также как и раньше, просто вдоль трасс начали убирать, а в лес никто и не суется...
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Согласна,у нас,конечно,не Финляндия. smile:( Но бывает и хуже,вспомним Индию,Тунис,Пакистан,преславутый Египет.От этого не легче,но хоть не так стыдно...
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
А последние две фотографии-мечта smile:!:
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
#
Ну эту-то мечту реализовать не сложно smile:)
Лёка  (лёка(она же vbrf))
#
Так точно!И у нас таких пейзажей немало и Финляндия почти "за углом" smile:D .Фотографии просто красивые. smile:shuffle:
Дмитрий Овсянников  (ipotek)
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Прошлым летом отправил сына изучать английский в языковой лагерь, в Гастингс, что в Великобритании.
Вернулся он домой, - показывает фотографии: чистота!
И почему?
Потому что от урны до урны - 20 метров, причем стоят урны двух видов: одни - для мусора, другие (с совочком) для кошечкиных и собачкиных экскрементов.
Зачем кидать мусор на землю, если вот она: урна?! И не переполненная как у нас, из которой все валится. Все же элементарно!
Сергей Н. Гирин  (Сергей Н. Гирин)
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Количество урн само по себе не решает проблему чистоты на улицах. Корни проблемы, как всегда, искать надо в головах. Если у нас урны будут через 10 метров - они все будут стоять переполненными, вонять, а грязища - вокруг них и на асфальте. Как-то так, увы...

В прошлом году у нас двор облагораживали (надо полагать, "освоили" немалые деньги). Поставили специальный контейнер с мешками для собачих экскриментов. Мешки кончились (и больше, конечно, не появлялись) через пару часов, шест с контейнером покривился уже на следующий день, а весной растаял вместе со снегом. Собачьего же добра осталось ровно столько, сколько и раньше было.
Дмитрий Овсянников  (ipotek)
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А без урн - воспитание не поможет.
Попили водичку - положили пустую бутылочку в сумочку; скушали конфетку - фантик туда же; скушали пирожок, - обертку с салфеточкой, которой вытерли жирные руки, - туда же. Не сумка у "приличного человека", а помойка. smile;)
А может лучше урночку?
Каждый день наблюдаю из окна картину, как дворник-таджик старательно убирает во дворе фантики, бутылки и прочий мусор. Долго убирает: часа полтора. После его уборки площадка часа три остается чистой. Но ровно до того момента, как не наполнится близ. стоящая урна. Нет, мимо урны, пока она свободна, тоже летит, чего там греха таить, но все ж - больше в урну. А как только урна становится полна - вот тогда, что рядом с урной, что подальше бросить, - уже без разницы.
Я ж не говорю, что постановкой урн ВСЁ решается. Конечно не всё, но очень много.

А вообще забавно, как трансформируются темы: от городка под мостом - к бытовому мусору. Куда дальше?
Видимо к вечному: погоде, чиновникам, дуракам и дорогам. smile:D
Лоймила  (Лоймила)
#
Цитата
Не сумка у "приличного человека", а помойка.

Ну чистая правда - домой прихожу - полсумки в помойку выкидываю, но рука не поднимается выкинуть раньше.
Цитата
погоде, чиновникам, дуракам и дорогам.

Пробка - это когда сливаются две российских беды: дороги и дураки. smile:D
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