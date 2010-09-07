Puumala или жизнь под мостом

В самых разных блогах тут практикуются рассказы о всевозможных путешествиях. Вот и решил я тоже немного отойти от своих "размышлизмов" на околобанковские темы и рассказать об одном небольшом финском городке. Puumala - это его имя. А необычен он тем, что расположен под мостом.
Мост - это дорога местного значения. Местность - это территория Саймы (огромного озера, испещренного островами, шхерами, проливами, заливами и прочим). Так получилось, что именно под мостом оказался самый что ни на есть центр этого городка (мост относительно молод, а вот городок существует давно). И тогда финны решили превратить его в свою достопримечательность. Они так привыкли поступать с самыми различными объектами: с жилыми и производственными зданиями, с природными объектами, даже с обычными ручейками и необычными камнями. Вся Финляндия - это свой дом и участок, который тщательно убирается и украшается.
К мосту пристроена лестница со стеклянным обрамлением, ведущая прямо в порт - центр города. Наверху лестницы (то есть непосредственно на мосту) есть маленкое кафе. Внизу - общепит более масштабный. Там местные встречаются и общаюстя. В порту устраиваются разного рода ярмарки и праздники.
А ещё недалеко от Пуумалы есть целый коттеджный поселок (что необычно для финнов - они предпочитают уединенные коттеджи - поэтому не очень сложно предположить, что хозяев коттеджей следует искать в России). Мы там время от времени бываем и наслаждаемся вот такими видами.
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Но факт остаётся фактом: я вообще не вижу там комаров. То есть фумигатор навсякий случай в чемодене есть, но даже не достаётся за ненадобностью.
Я не знаю, где Вам встретились комары. Могу лишь предположить, что это было севернее, например, в Лапландии. А в южной и центральной Финляндии мне они не попадались.
Но стоит только переехать российскую границу...
Ну почему мы - ТАКИЕ СВИНЬИ???
Но Финляндия - яркий пример тезиса:"Чисто не там где не сорят, а там где убирают". Массовое мероприятие. Перерыв/перекур. С полтыщи человек выходяткурить перед Пиркахалле. Потом идут обратно. На асфальте срач. Окурки, обертки от всего чего угодно, другой мусор. Но через 5 минут все чисто. Убрали. Специальные люди. Которые работают уборщиками, дворниками и т.п.
Выставка в выставочном центре. Курение в павильонах (а заодно и на входе) запрещено. Для этого выделены два специальных помещения, которые представляют из себя полностью стеклянные герметичные параллелепипеды, в которых установлены стулья, лавки, столики и урны. На потолке подвешена вентиляция и фильтры. Достаточно часто тудя заходят уборщики, которые очищают урны и убирают пепел. Тем не менее: видно, что там не протолкнуться, что сквозь сизый дым сложно разглядеть соседа. Но нигде на выставке мне не удалось "застукать" финика, который украдкой смолил бы цыгарку - ни у входа, ни у разного рода переходов/выходов, ни - тем более - на стендах.
Да, конечно - убирают. Вы привели достаточно яркий тому пример. Но и не так гадят, как у нас привыкли. Другое дело - большинство приезжающих к нам иностранцев достаточно быстро адаптируются к нашим порядкам и начинают себя вести также. Люди везде одинаковы. Условия, в которых они живут - разные. В Сингапуре вон, по слухам, такие штрафы когда-то ввели за мусор на улицах, что никто и не решится окурок или фантик мимо урны бросить. И убирают, конечно. У нас же можно заставить всё урнами, ввести дикие штрафы - и всё равно будет грязь везде. Мало ввести штраф - надо его ещё и применять. Чтобы работал принцип неотвратимости наказания. Мало урны поставить - надо ещё их вычищать с необходимой и достаточной частотой. Похоже, финны нашли удачное сочетание и того, и другого
Речь о Финляндии, не так ли?
Жаль Вы не видели финнов на выставках в соседних странах (Латвии, Эстонии)... Беда в том, что там убирают хуже чем в самой финляндии.
О да... этого конечно никто не знал.
Поймите, среднестатистический финн далек от того идеала, который Вы нарисовали. Просто не в отдельно взятом финне дело или их группе. А в организации уборки мусора. Она такая же в ряде других стран (или в части той или иной страны). А там где она другая - там горы мусора как в Италии. Но не во всей Италии. На островах гораздо чище. Думаете там живут другие итальянцы? Или приезжают другие туристы?
А зачем мне разглядывать финнов в других странах? Я на них и здесь, в России могу наглядеться вдоволь. Говорю же: к нашей действительности они (и не только они) адаптируются быстро. И не потому, что они такие или мы какие-то особенные, а потому что условия способствуют именно такому поведению. Оставляя при этом место исключениям. Вспомним тему о парковках: Вы (и ещё немалое количество автовладельцев) будете вести себя корректно по отношению к другим, а некоторые ведут и будут вести себя хамски. Почему такого у финнов нет? Не потому, что они все поголвно такие сознательные, а потому, что созданы такие условия, которые направляют поведение человека в определенную сторону. Не только штрафы существенные, но и т.н. общественное мнение (или уж совсем примитивно: всегда найдется "добрый самаритянин", который получит удовольствие от "закладывания" нарушителя). Но при всём том там всё же есть парковки (много/мало, дорого/дешево - это другая тема), поэтому всегда есть альтернатива: соблюдать правила или нарушать их.
Я не рисовал идеал. Да и не собирался. Финны живут в тех условиях, которые сами же для себя и создали. Эти условия понуждают их к определенному поведению. В части отношения к мусору со стороны всё это выглядит так, как выглядит. Я не выбирал, честно сказать, какие-то особые ракурсы, дабы показать тамошнюю чистоту. Я вообще на это внимание не обращал (привык?). Внимание на это обратили другие. Со стороны виднее. И хорошо ведь смотрится. Я полагаю - потому что условия созданы к тому благоприятные.
Спорим-то мы сейчас непонятно о чём. Как мне представляется, взгляды у нас с Вами если не одинаковые, то во многом схожие. Ракурсы разные. Акценты. Как-то так.
Это утверждение вообще смешное. У них Правила таковы, что стоять можно не там где не запрещено, а только там где разрешено. Поэтому называть парковкой кусок метров 5-7 длиной над которым висит знак "Р" смешно. У крупных торговых центров или под ними и у них и у нас есть. Даже в центре. Под ТЦ на Садовой, например. 150 р/час. Много туда заезжает?
С тем же успехом можно сиим знаком обозначить все наши места где нет знаков "Остановка запрещена", "Стоянка запрещена". Вот Вам и "парковки".
Это если сэкономить хочется. Впрочем дискуссия бесполезная. Люди везде люди. И в обычном цивилизационном аспекте, если они конечно не выросли в пакистанском медресе или на Папуа Новой Гвинее в деревне глухой, они в массе своей одинаковы.
Теперь можно с чистой совестью пойти на концерт Стинга. Кстати, заодно, быть может, посмотреть на парковки вокруг Ледового
Свинота празднует. И за последние года становится только хуже.
М ы с мужем и субботники устравиали, и объявления вешали (я в фотоальбом выкладывала), так только хуже стало. Убрали всё, пёрли на себе через поле 4 огромных мешка (а люди срать на машинах приезжают между прочим), и что?
Пришли через неделю: обявлени\ сорваны, говна больше в 5 раз, впридачу разломали столы и стулья, это люди?
Вернулся он домой, - показывает фотографии: чистота!
И почему?
Потому что от урны до урны - 20 метров, причем стоят урны двух видов: одни - для мусора, другие (с совочком) для кошечкиных и собачкиных экскрементов.
Зачем кидать мусор на землю, если вот она: урна?! И не переполненная как у нас, из которой все валится. Все же элементарно!
В прошлом году у нас двор облагораживали (надо полагать, "освоили" немалые деньги). Поставили специальный контейнер с мешками для собачих экскриментов. Мешки кончились (и больше, конечно, не появлялись) через пару часов, шест с контейнером покривился уже на следующий день, а весной растаял вместе со снегом. Собачьего же добра осталось ровно столько, сколько и раньше было.
Попили водичку - положили пустую бутылочку в сумочку; скушали конфетку - фантик туда же; скушали пирожок, - обертку с салфеточкой, которой вытерли жирные руки, - туда же. Не сумка у "приличного человека", а помойка.
А может лучше урночку?
Каждый день наблюдаю из окна картину, как дворник-таджик старательно убирает во дворе фантики, бутылки и прочий мусор. Долго убирает: часа полтора. После его уборки площадка часа три остается чистой. Но ровно до того момента, как не наполнится близ. стоящая урна. Нет, мимо урны, пока она свободна, тоже летит, чего там греха таить, но все ж - больше в урну. А как только урна становится полна - вот тогда, что рядом с урной, что подальше бросить, - уже без разницы.
Я ж не говорю, что постановкой урн ВСЁ решается. Конечно не всё, но очень много.
А вообще забавно, как трансформируются темы: от городка под мостом - к бытовому мусору. Куда дальше?
Видимо к вечному: погоде, чиновникам, дуракам и дорогам.
Ну чистая правда - домой прихожу - полсумки в помойку выкидываю, но рука не поднимается выкинуть раньше.
Пробка - это когда сливаются две российских беды: дороги и дураки.