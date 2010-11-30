26 ноября скоропостижно скончался старейший посетитель и блогер Банки.ру Сергей Н. Гирин

Некролог.
26 ноября на 55-м году жизни скоропостижно скончался Сергей Николаевич Остапенко (Гирин). Один из основателей компании "Лаборатория ППШ", он не просто больше 15 лет был талантливым руководителем, но и стал за это время другом и наставником для многих коллег.
Сергей Николаевич пришел в нашу компанию в 1994 году, после увольнения из рядов Вооруженных Сил. Он развивал новые для компании направления деятельности, осваивал новые рынки, выводил компанию на новые рубежи и к новым успехам. Сергей Николаевич занимал должность заместителя генерального директора ЗАО "Лаборатория ППШ" и одновременно возглавлял ООО "Лаборатория ППШ".
В нашей памяти Сергей Николаевич навсегда останется как замечательный человек, инициативный и энергичный руководитель. Он пользовался большим авторитетом среди коллег и партнеров, его ценили и уважали все, с кем ему приходилось взаимодействовать по роду своей служебной деятельности.
Он любил жизнь, а жизнь любила его. Путешествия и фотография - одни из главных хобби Сергея Николаевича. Его сердце всегда было открыто для новых впечатлений. Сергей Николаевич прожил достойную, яркую и интересную жизнь. Он навсегда останется в нашей памяти, в нашем глубоком уважении и любви к нему. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича и скорбим вместе с ними.
Церемония прощания состоится 1 декабря 2010 года в 11:45 в ритуальном зале Санкт-Петербургского крематория на Шафировском проспекте.
Первоисточник:
http://www.pps.ru/news291110.html
Комментарии 38
Светлая память...
форум
Очень жаль...
Светлая память тебе, Серёжа...
Соболезнования родным и близким.
Оплакиваю потерю близкого человека.
Очень жаль, что безвременно ушел умный, добрый, интеллигентный, добрый, талантливый человек. Большая потеря для нас.