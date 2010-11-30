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26 ноября скоропостижно скончался старейший посетитель и блогер Банки.ру Сергей Н. Гирин

30.11.2010 12:02 38 4 519 просмотров
Некролог.
26 ноября на 55-м году жизни скоропостижно скончался Сергей Николаевич Остапенко (Гирин). Один из основателей компании "Лаборатория ППШ", он не просто больше 15 лет был талантливым руководителем, но и стал за это время другом и наставником для многих коллег.

Сергей Николаевич пришел в нашу компанию в 1994 году, после увольнения из рядов Вооруженных Сил. Он развивал новые для компании направления деятельности, осваивал новые рынки, выводил компанию на новые рубежи и к новым успехам. Сергей Николаевич занимал должность заместителя генерального директора ЗАО "Лаборатория ППШ" и одновременно возглавлял ООО "Лаборатория ППШ".

В нашей памяти Сергей Николаевич навсегда останется как замечательный человек, инициативный и энергичный руководитель. Он пользовался большим авторитетом среди коллег и партнеров, его ценили и уважали все, с кем ему приходилось взаимодействовать по роду своей служебной деятельности.

Он любил жизнь, а жизнь любила его. Путешествия и фотография - одни из главных хобби Сергея Николаевича. Его сердце всегда было открыто для новых впечатлений. Сергей Николаевич прожил достойную, яркую и интересную жизнь. Он навсегда останется в нашей памяти, в нашем глубоком уважении и любви к нему. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича и скорбим вместе с ними.

Церемония прощания состоится 1 декабря 2010 года в 11:45 в ритуальном зале Санкт-Петербургского крематория на Шафировском проспекте.

Первоисточник:
http://www.pps.ru/news291110.html

Комментарии 38

Ксения Курашова  (Ksiu_Sallivan)
#
Кошмар какой-то... И так рано...
Светлая память...
Orest  (Orest)
#
Нет слов. Светлая память светлому человеку. Как рано...
Филипп Ильин-Адаев  (Редактор)
#
Всегда будем помнить. Очень светлый человек, к мнению которого прислушивались все без исключения посетители и сотрудники сайта. Безумно жаль...
форум
iamvs  (iamvs)
#
Очень жаль!
Лоймила  (Лоймила)
#
Господи...
Светлая память тебе, Серёжа...
Кот Бeгeмoт  (Кот Бeгeмoт)
#
Вечная память.
Соболезнования родным и близким.
Лариса  (Лариса)
#
smile:cry: Господи, не могу выразить словами, как выстрел. Смерть такого дорогого, доброго, искреннего и светлого человека. Хоть нас и разделяли километры, но встречи были приятны, остроумны и веселы. Это огромная потеря. Искренние соболезнования близким и родным Сергея. Светлая и долгая память о тебе будет в моей душе всегда.

Лариса  (Лариса)
#
26.11.2010 18:44 время последнего сообщения Сережи на этом сайте. Я почему-то не могу успокоится, настоящая пустота образовывается в душе, когда уходят светлые и дорогие люди, и уже ничего эту пустоту не сможет заполнить. Я буду помнить всегда эту лучистую улыбку и добрый, мудрый взгляд.
Оплакиваю потерю близкого человека.
Лоймила  (Лоймила)
#
Там в Свободном обсуждении по ссылке Редактора.....
Лоймила  (Лоймила)
#
оплакиваем....
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Господи, кошмар... светлая память... очень и очень жаль...
Милана  (Милана)
#
Только что узнала, в шоке.....Ужасно, несправедливо...в полном расцвете сил....
Очень жаль, что безвременно ушел умный, добрый, интеллигентный, добрый, талантливый человек. Большая потеря для нас.
Максим  (Sebastian)
#
Соболезную родным и близким. Удивительно добрый и мягкий Человек.
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