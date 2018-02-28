Банковская карма

Банковская карма, часть 3-я



Пляски вокруг банка



Как уже описывалось в 1-й части статьи «Банковская карма», мы провели мозговой штурм с юрисконсультом Елизаветой и финансистом Ниной Алексеевной по возврату переплаченных по аннуитетной системе процентов при досрочном погашении кредита, и определили линию борьбы. Для начала мы по-Яндексили Интернет, по сайтам Судов в поисках подобных случаев и выяснили, что ещё в 2011 году аналогичный Иск физического лица к банку был выигран. Были найдены единичные подобные прецеденты и в 2013-2016 гг., и всё. Мы тогда подумали, не большой улов!? Также отметили, что по проигранным Искам подобного профиля информации в изобилии, что навело нас на мысль – что-то не так в этом вопросе и начали писать подробное письмо с изложением позиции в Банк.



Через пять рабочих дней, что достаточно оперативно, на домашний адрес и мою рабочую почту пришёл краткий ответ в том духе: Уважаемый клиент, Вам стоит повнимательнее вчитается в наш с Вами ипотечный договор. Затем на наш второй запрос Банк повторил свой 1-й письменный ответ, изменив только дату оправки. В последующих письмах они начали импровизировать, что дней в году столько-то и проценты начислены верно и т.д. Я тогда подумал, что юридический отдел, коим управляет их начальник, не сильно вчитывается в клиентские диалоги и наши с ними договора?!



Тогда мы написали очень подробное письмо, детально поясняющее нашу позицию, снабдив его красноречивым и безапелляционным математическим расчётом, из которого однозначно следовало, что не я банку должен, а он мне. Причём много! По результатам последнего письма Банк не стал импровизировать с ответами и написал буквально следующее: «В связи с тем, что Банк не может идентифицировать вас по подписи, ваше обращение не может быть рассмотрено. Милости просим в наш Банк». После такой выходки со стороны Банка у меня даже возникло ощущение, как будто я был не я…



ЦБ всему голова



Следующим объектом для диалога стал, всеми критикуемый по делу и просто так, ЦБ РФ. Туда мы также написали письмецо, но уже со свойственным нашей ситуации юмором. К основе нашего пояснения, была прикреплена лаконичная переписка, из которой было ясно – Банк тянет резину, не понимая якобы очевидного, и поясняя нам на голубом глазу, как будто мы существуем в разных метрических системах с банком. В заключении нашей Челобитной была фраза - Помогите, пожалуйста, нам, неграмотным, разобраться в данном архиважном вопросе.



ЦБ на нас даже бумагу не стал тратиться, а в своём кратком, как выстрел на охоте, письме по электронной почте сообщили – идите в Суд! Или более расширенно: - Что в случае если Вы полагаете, что какие-либо действия кредитной организации неправомерны или ущемляют Ваши права, Вы вправе обратиться, в соответствии с нормами статьи 11 Гражданского кодекса Российской Федерации за защитой нарушенных прав, в суд.



После такого ответа очень хотелось бы парировать ЦБ: - А не проще ли банкиров научать просто обычным, но честным расчётам?!



Продолжение следует…