Банковская карма

Банковская карма, часть 2-я



Страхование



Страхование жизни при перекрывшем в 1.5 -2 раза по стоимости используемого залога имущества для ипотеки, является избыточное и архаичное предложение. Тоже самое пишут разные эксперты в своих блогах. При этом, страхование жизни одно из наиболее дорогих мероприятий при взятии ипотечного барьера, добавляющее чуть ли не 1.7-2.0 % к телу кредита и выплачиваемое сразу на год вперёд, а не, как водится, по частям. Причём, технология получения рефинансирования построена таким образом, что, если ты не застраховал свою жизнь, тебе могут формально отказать. Хотя это на сегодня, ещё раз подчеркну, – услуга, навязанная банком, от которой стоит вовремя отказаться.



В своём конкретном случае я поступил следующим образом, прочитал до конца договор страхования жизни, не оставляя на потом, нашёл в нём лазейку. Она заключалась в следующем: что, если в течении 5-ти рабочих дней услуга по страхованию жизни для вас отпадет за ненадобностью, вы можете расторгнуть данный договор в одностороннем порядке. Собственно, этим пунктом во всей его полноте я и воспользовался после получения рефинансирования. Кстати, деньги мне вернули всего через несколько дней благодаря своевременно отправленному заявлению по электронной почте в адрес страховой компании того же банка.



Стоит отметить, что и рефинансирование имеет свои барьеры, которые, надо не смущаясь преодолевать. Так, если у Вас значительная сумма для рефинанса, то идите по цепочке менеджеров пока не упрётесь в потолок домашнего банка. Обычно это всего две, максимум три ступени, которые возможно пройти не более чем за неделю или быстрее.



Возврат излишне переплаченного



Как ранее отмечал в данной статье - не сдавайтесь и будете вознаграждены за свои деяния: либо опытом, либо деньгами, зачастую и тем и другим.



Банк кредитующий по системе аннуитетных платежей, в первую половину кредитного срока выбирает максимум процентов за весь срок взятого кредита и минимум от тела предоставленного кредита. А есть ведь ещё стандартная, старая, добрая дифференцированная система оплаты, когда параллельно с равномерной выплатой тела кредита оплачиваются проценты по кредиту. Но, банковский сектор не стоит на месте, а прогрессирует параллельно с формулировками юридического департамента, когда порой не понимаешь, что же хотел выразить юрист в очередной витиеватой фразе кредитного договора?!



На самом деле форма аннуитетных платежей придумана для удержания клиента в данном конкретном банке, не более того. Ведь каждому взявшему кредит маленький он или большой, будет жалко расставаться с уже выплаченными вперёд процентами, переходя в другой банк с меньшей процентной ставкой. Однако, если набраться терпения, и провести небольшой мозговой штурм с юристом и финансистом, то развалить эту хитро мудрую систему не составит особого труда. Но об этом в следующей части нашего повествования…



Продолжение следует