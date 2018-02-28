Банковская карма

Банковская карма, часть 1-я



Вступление



Когда берёшь долгосрочный кредит, на ипотеку или иное собственное дело, никогда не задумываешься, чем же закончится этот увлекательный путь с финансовым учреждением, призванным помогать не словами, но деньгами на зигзагах твоей Судьбы!?

А, порой, не всегда удаётся вчитаться до конца в многостраничный договор, уложенный в более чем 30-ти страничный труд целого юридического департамента, составляющего фундамент любого современного банка. Ибо, где ещё можно так замысловато описать формулировки о форс-мажорах и иных случаях, как не в кредитном договоре между юридическим лицом и физлицом. В окончании этих слов мне почему-то вспомнились заключительные слова из утренней речи Остапа Бендера с гражданином Корейко в его коммунальной квартире города Черноморска…



Основная часть



Несколько лет назад я взял ипотечный кредит на значительную сумму. Тогда, до девальвации рубля это было вполне нормально, а порой даже и очень перспективно. Ставки были относительно не высоки: 13.5-15% годовых, а стоимости залога хватало с лихвой. Страха за будущее не ощущалось, ведь всё работало, как часы: бизнес, клиенты. Открывались новые возможности в различных сферах нашего, Богом хранимого Отечества.



Однако, внешняя Антанта, не способная свалить нашу Федерацию в лоб извне, приснопамятными «Мистралями» и иными известными и не публичными гадостями, начала подрыв изнутри. В этот тренд попал и наш ключевой клиент, транс-национал, по указке из-за бугра без тендера перейдя в зарубежную компанию, аккредитованную в России на более дорогие и менее профессиональные услуги. Ну бывают и такие исключения, что тут поделать?! Пришлось продать свой бизнес, стабильно молотивший десятилетие с доходом, не дорого в хорошие руки.



В этой связи, высыхание денежной реки до слабого ручейка заставило оптимизировать затратные механизмы собственного домохозяйства. Пришлось безжалостно резать все расходы под корень включавшие и детские радости, и устоявшиеся взрослые предпочтения. Но самым большим пожирателем домашнего бюджета оказался всё-таки монстрообразный ипотечный кредит с его, теперь казавшимися «лошадиными» процентами.



Поиск рефинансирования



Учитывая, что в 2017 году ставки по ипотечным кредитам начали неуклонно снижаться с падением уровня официальной инфляции, я, в первую очередь, сделал несколько звонков в головной офис банка своего города. Узнав о цели звонка, – понижение ставки, секретари соединяли меня с разными менеджерами, которые не могли сообщить ничего утешительного. А когда я желал поговорить с кем-то рангом повыше, мне сообщали, что данный человек в настоящее время находится в отпуске и будет на месте через 1-2 недели. Я тогда подумал: - Ничего себе «перспективное» начало для диалога с банком-партнёром! Может карма банка отработает, как-то изменив негативных ход событий?!



Написав пару писем по сути обращения в свой банк с пожеланиями о приведении в соответствие уровня ставок по договору кредитования с рыночными ориентирами, которые составляли минус 2-3 и более процентных пункта, я начал мониторить через Интернет банки для рефинансирования подобных сделок. Благо для жителей Московского региона был приличный выбор из более 10 претендентов на нового клиента.



В итоге, выбрав солидный Банк, я начал подбирать стандартные документы, для рефинансирования, как и при заключении первоначального договора по ипотеке. Тут всплывала ещё одна незадача, срок нового кредита для рефинансирования наткнулся на ограничение по возрасту! Я отнёсся к этому по-философски и решил пройти тест-драйв в поликлинике на собственную живучесть. Причём, это не фигуры речи, реально надо сдать большой перечень анализов, подвигаться под нагрузкой в датчиках ЭКГ, и так далее, как будто ты собираешься завтра в космос. Благо, сам банк компенсирует всеобъемлющее обследование в прикреплённой к нему поликлинике. Хорошо, что я всю жизнь занимаюсь спортом и веду здоровый образ жизни, поэтому вопросов к параметрам моего организма у банка не возникло!



Продолжение следует…