Исповедь одинокого майнера

Исповедь одинокого майнера



Часть 1-я



После Криптоконференции в Технопарке Сколково ранее описанной в краткой статье: «Криптовалючтики всех стран объединяйтесь» я решил поглубже ознакомится с процессом майнинга. А учитывая, что крупные игроки довольно закрытые субъекты, мне пришло в голову поискать спеца попроще и расспросить его о том, да сём. На удачу такая встреча состоялась.



В кафе ко мне подошёл симпатичный молодой человек, лет 30-ти, не назвавшийся никак в целях конспирации, и спросил, что вы хотели бы знать о майнинге?! В связи с отсутствием каких-либо имён и ников я назвал его White Wolf. Думаю, это прозвище ему вполне бы подошло.



За чашкой кофе, White Wolf неторопливо начала свой рассказ, который я законспектировал подробным образом. Оставив в целом стилистку данного монолога, подвергнув повествование лишь бережной редактуре.



White Wolf: Где то в 2010-2011 гг. в России начали появляться первые публикации про криптовалюты, про новые технологии распределённых вычислений. Сообщалось, что совсем скоро мы расшифруем Геном человека. На этом фоне грандиозных удач в генетике и в гаджетостроении Стива Джобса, а также величайших пролётов доткомомов, не особо цепляли сочетания из запретной области – крипто. Веяло чем-то КэГэБэшно-ЦээРУшным о этого странного термина.



Первый опыт



Тем не менее, первый опыт с распределёнными вычислениями я получил, работая с проекта folding@home, который позволял каждому неравнодушному внести свой посильный вклад в борьбу с серьёзнейшими болезнями нашей планеты используя домашний компьютер во время простоя.



Размышляя о том, как же это возможно добывать крипту из электронного эфира и получать за эти операции ещё и вознаграждение навело меня на мысль, а не попробовать ли самому в этом процессе поучаствовать?! Тем более, что курс криптовалют рос, заработок тоже, желание и жадность активно подогревались.



На начальных этапах майнинга можно было использовать только процессор, затем подтянулись и видеокарты. В те времена у меня было две видеокарты AMD Radeon-6950, я заинтересовался технологией CrossfireX. Я конечно же "фолдил белки" в проекте f@h. Идея внести свой вклад, хоть и мизерный на борьбу с чумой 21 века определённо заводила.



Летом 2011 года я случайно наткнулся на статью про биткоин, кажется на ресурсе "Битсмедиа". Открыл её, понял, что ничего не понял, закрыл и временно забыл про это. Примерно тоже самое, наверное, периодически происходит и с новыми не очень терпеливыми адептами, к коим я в то время также принадлежал. Они непременно хотят ворваться в мир генерации криптовалют или просто майнинга не прикладывая при этом особых усилий.



Начало



Через полгода, а точнее в начале 2012 г. я снова наткнулся на эту статью про биткоин и стал её вдумчиво изучать, разбираться в деталях. И как всегда в таких случаях бывает, оказалось, что дело вроде бы плёвое, на 5 минут. Скачал программу майнер и направил её на пул совместной генерации криптовалют. В начале моей работы с криптой были в основном консультации со строкой поисковика из всемирной сети интернет, диалоги на форумах, изучение статей по данной тематике на профильных ресурсах.



Тогда информации по крипте было не очень много, всё было как-то туманно, не понятно. Не очень помогали и readme прилагаемые к майнеру, а глаза и голова от новых терминов становились квадратными. Пришлось глубже погрузиться в различные форумы, например, Bitcointalk.



База майнера



Из-за дефицита инфы по майнингу приходилось обращать своё внимание на то, что берут "соседи по цеху" - криптовалютчики. Как ранее говорил, изначально у меня было две видеокарты AMD Radeon-6950. Производительность майнинга биткоина для одной карты была в районе 350-400 Mh/s (мегахешей в секунды). Можно было разгонять частоту работы памяти и ядра, что давало небольшую прибавку в хешрейте.



Но для майнинга биткоина продвинутые занижали частоту памяти до, примерно, 300 Mhz дабы снизить потребление (меньше нагрев видеокарт, экономнее энергопотребление) и так как алгоритм sha-256 был нацелен больше на использование ядра видеокарты. А особо «прошаренные» начинали ещё и занижать вольтаж на чипе, до минимального рабочего уровня, при котором видеокарты работали бы без ошибок и конкретных сбоев. Конечно производительность падала от занижения таковой частоты памяти (не вольтажа!), но не существенно.



Потребляла одна видеокарта, по-моему, около 200 ватт. Но, если честно, давно это было, и точных цифр я уже не припомню.



Ощущения битка



В итоге, майнер был запущен и направлен на "близлежащий" взору пул - 50btc, выплаты пошли. Кажется, тогда там была возможность авто конвертации сразу в фиатные деньги и выплаты на ЭПС, чем, многие, полагаю и воспользовались. Тогда большинство выводили «биток», по минимальному курсу лишь бы пощупать реальные денежки на кармане.



Тогда я застал биткоин по 5 баксов. У меня даже в мыслях не было копить, придержать, многие просто не верили в его рост. Первый урок был на отметке $30. Кстати, урок краха пула 50btc был тоже первый, по крайней мере для меня. Благо я не сторонник хранения денег в местах столь отдаленных, ставил минимально разумный автоматический порог вывода, поэтому не пострадал. Да и разве можно сильно пострадать с заработком от двух видеокарт?!



Ферма в рост



Дальше пошло-поехало, скачки курсов, новые высоты и падения, в которые никто не мог поверить и спрогнозировать, крах (скам) крупнейших бирж и т д. Между тем ферма начинала разрастаться до балконных размеров. У меня сменилось не одно поколение видеокарт AMD. Стали покупаться видеокарты NVIDIA, которые начинали приносить тоже сопоставимый доход. Применялся так называемый даунвольтинг, позволяющей снизить энергопотребление видеокарт, почти всегда при той же производительности. Замена заводских систем охлаждения на специализированные. Покупка розеток с удаленным отключением так как иногда ферма зависала намертво, спасал только "жесткий" reset с дачи или с отдыха за бугром. В определенном смысле, по совокупности навыков и знаний - майнинг можно причислить к своего рода профессии.



Работал я с разной криптой, но, сначала был конечно Bitcoin. Позже я узнал, что можно майнить Litecoin с помощью процессора. Напомню, изначально на заре появления биткоина его также можно было генерировать исключительно с помощью процессоров в собственном компе. Затем уже подоспели программы-майнеры использующие видеокарты благодаря библиотеке OpenCL, сначала для биткоина, затем для лайткоина (почему не одновременно - разные алгоритмы хеширования). А потом, что появлялось интересного и "профитного", то и майнилось. Сейчас это и Ethereum и Zcach и Monero и так далее.



Учи язык



В то время специализированного софта для майнинга было не много, поэтому выбор был не велик. В основном все использовали известный cgminer и bfgminer. Они работали и на Windows и на Linux. Однако «винда» была сильно предпочтительней из-за простоты использования и широкого выбора дополнительного софта, позволяющего управлять частотами видеокарты. У Linuxa же был существенный недостаток, который впоследствии был устранен - это невозможность то ли управлять частотами, то ли управлять вольтажом, честно говоря не помню, я не фанат Linux. Хотя в свое время приходилось разбираться и в нём.



Как ранее упоминал, мой основной источник знаний по майнингу - Интернет! Ну конечно сейчас все сильно упростилось, появились крупные агрегаторы типа "Найсхеша", который выпустил удобную программу «Майнер» с графическим интерфейсом. Эта прога визуализирует изменения по наиболее выгодным алгоритмам (выгодным криптовалютам, так будет, наверное, проще воспринимать не подготовленному человеку) в данный момент времени. При этом людям отправляется уже сконвертированный по курсу биткоин, получая свой процент, конечно же.



Кстати, в те времена в основном были консольные программы-майнеры, где приходилось прописывать дополнительные параметры для лучшей оптимизации процесса майнинга, помимо адреса пула совместной генерации. Но вообще, все эти инструкции конечно находились на форумах. Правда, по моему опыту, когда человек первый раз все это видит начинает задавать кучу вопросов, по-видимому, как и в любом другом незнакомом ему деле.



Продолжение следует…