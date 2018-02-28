Исповедь одинокого майнера

Исповедь одинокого майнераЧасть 2-яСоветы бывалогоВ майнинге есть много и других тонкостей, таких как: редактирование биоса карты и перепрошивка чипов для оптимизации производительности и энергопотребления. Все инструкции правда опять же есть в сети на форумах, но не подготовленному человеку будет крайне туго в это вникнуть. Придется опять же потратить своё личное время и внимание. Можно конечно обойтись и без этого. Купил в магазине видеокарту, поставил ферму для майнинга на балкон или в чулан, нажал кнопку «бабло» и все, сиди отдыхай. Но, все же приятнее, когда твоя видео карта после редактирования таймингов памяти дает до 20% прироста хешрейта и т. д.При бюджетном майнинге, думаю, что целесообразно разместить свою мини ферму на застеклённом балконе. Стоит понимать - летом ферма греется, хотя осень, зима, весна для неё – время климатического комфорта. Кстати, ферма шумит, хотя особого внимания не привлекает и не мешает, зато дёшево и сердито.А был начальный этап майнинга, когда небольшая ферма (4-5 карт) стояла в моей комнате, что порой по ночам мешало быстро заснуть.Безусловно участие человека в ряде процессов майнинга просто необходимо - купить, установить систему, настроить её, оптимизировать оборудование для майнинга, следить чтоб не зависало, не глючило. Пытаться найти в чём причина глюков оборудования, постоянно быть в курсе последних новостей и курсов криптовалют, в развитии и применении законодательной базы и т.д.Хотя, если все настроено хорошо, фермы могут работать месяцами без особого участия человека, ведь для этих целей и их стабильного функционирования уже написана куча специальных программ.Железо надо любитьЕсли прикинуть соотношение затрат к выгоде в бюджетном, а не промышленном масштабе, то оборудование может окупиться за 5-10 месяцев, знаю по собственному опыту. Всё конечно же зависит от курса криптовалюты, продаешь ли сразу или откладываешь и ждешь желаемого курса, чтобы откэшиться. Многое зависит и от правильного выбора базовой криптовалюты, которая внезапно может взлететь в цене в несколько раз от различных факторов.Работа майнера в первую очередь для тех, кто сам любит возится с железяками и настраивать их, тогда возникает совпадение психологических и экономических интересов. Хотя бывает и так - всё фигово работает, что злости не хватает, постоянно "отваливаются" карты, из-за чего виснет ферма... Не хочу об этом. В данном случае проще вытащить зависающую карту из фермы и положить на полку, если совсем беда. Или поставить майнить видеокарту с дефектом отдельно от других видеокарт.Конечно можно еще долго рассказывать про различные события, например, как запланированные падения наград в экосистеме криптовалюты биткоин, появление его клонов и иных криптовалют, о новых прорывных концепциях, о расколе в сообществе разработчиков биткоина. Рассуждать об анонимности криптовалют и легализации их в правовом поле различных государств, особенностях биржевой торговли, локальных кошельках и т. д., но для этого конечно придется сильно напрячься...Ну и напоследок выскажу, мысль о том, что нечто похожее было в свое время при появлении интернета. Мысль конечно тривиальная, но других аналогий на ум мне быстро не приходит.Выводы:• Майнинг, как новый тип человеческой деятельности, мне кажется, является более полезным, нежели вредным занятием. Отрабатывается новая технология и эко система финансовых взаиморасчётов, алгоритмы взаимодействия и оптимизация различных бизнес-процессов человеческой деятельности, отраслевая применяемость. Кроме того, на этом возможно заработать собственный приличный капитал.• Конечно же есть и риски из-за высокой волатильности криптовалют. Не у всех получается анализировать различные тренды, например, возможно опрометчиво дорого закупиться оборудованием, когда все упало в разы и долго отбивать вложенное.• Для бюджетного-надомного бизнеса, при наличии выше перечисленных навыков, знаний, целеустремлённости - майнинг вполне себе доходное, самодостаточное занятие. Намайнил один биктоин, продаю по частям, на что и живу• Для промышленного майнинга возможно применить тот же мультипликатор в виде опыта, знаний, предпринимательской интуиции, считая его вполне доходным бизнесом.• Напомню, что майнинг у нас пока не в правовом поле, ибо как платить налоги пока никто не знает. Поэтому люди будут выкручиваться с огромными прибылями в криптовалюте ожидая закона о легализации или полного закрытия этой деятельности. Кстати, на Интернет тоже в своё время грешили – рука Запада, всё будет плохо, а он сегодня спокойно работает в каждом доме и с каждым человеком на планете Земля, кроме разве что папуасов.• Всему можно научится, и майнинг в этом увлекательном процессе не исключение. Ведь это даже не изучение программирования, но почитать форумы таки придется. Хотя сейчас даже на ютубе есть наглядные ролики: куда тыкать и чего делать.• Очень сложно ответить на вопрос, что дальше, если запретят майнинг в какой-то стране и какие перспективы могут у него быть в этой связи в данном регионе? Смотря какие законы будут приняты.• Многое будет зависеть от рынка, что и сколько будет стоить, если что-то не выгодно, то кому это будет интересно.• Когда криптовалюта стоила копейки, она собственно и не получала такой доли внимания социума. Все хотят заработать и причём много, а ещё и при минимальных стартовых усилиях. Жадность, как двигатель прогресса! Сейчас криптовалюта и технология блокчейн уже нечто больше нежели просто майнинг.• Может ли криптовалюта закончиться?! С начала появления биткоина образовалось несколько сотен, а может и тысячи альткоинов, часть из которых канула в бездну за отсутствием предложения чего-то нового. Но, появиться ещё не одной сотне криптовалют со своими блокчейнами, не составит особого труда. А уже из оставшихся выживут действительно прорывные концепции и технологии.• Если рассматривать биткоин и его само регулятивную систему, то он рассчитан до 2140 года. Но даже за самодостаточным биткоином стоят разработчики и что у них на уме, никто не знает. Они могут взять, да и изменить алгоритм хеширования отправляя всех нас к истокам его генерации на видеокартах. Подмечу, что его давно уже майнят на асиках, специализированных под конкретный алгоритм sha-256, на чем он и построен.Продолжение следует...