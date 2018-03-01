Исповедь одинокого майнера

Исповедь одинокого майнера



Часть 3-я



White Wolf связался со мной сам. Наверное, его мучала какая-то проблема. А может быть мы с ним не всё обсудили при первой беседе? Даже не знаю.



Договорились встретиться в парке, без особого комфорта, зато ближе к природе. Надо же отдавать ей дань, не сжигая излишнюю энергию.



Было прохладно и зябко, снег ещё лежал в укромных местах парковой зоны. Деревянная скамейка у тропинки напоминала о днях юности и первых свиданиях. Я ожидал нового диалога с нетерпением.



Из глубины парка вышел молодой человек и направился ко мне. В нём я почти сразу узнал своего визави. Он подошёл, поздоровался и сказал: «Благодарю за литературную обработку моего первого интервью, хотя его первоначальное название - «Крипта для чайников» звучало более подходяще. Ну что продолжим?»



White Wolf начал своё новое неторопливое повествование: Каждые 1-2 года на рынок выходят новые поколения чипов GPU от производителей графических процессоров, компаний AMD и NVIDIA, которые постоянно эволюционируют в плане производительности, энергопотребления и архитектуры. По-видимому, подчиняясь небезызвестному закону Мура применительно к электронике, а точнее к росту её производительности.



ASIC vs видеокарты



В последнее время компании AMD и NVIDIA перестали игнорировать майнинг, как особое явление, что в свою очередь вылилось в появление видеокарт, заточенных исключительно под майнинг. У этих видеокарт напрочь отсутствуют любые видеовыходы, для удешевления единицы изделия, разводка платы доведена до минимума, стоят простенькие системы охлаждения, в общем ничего лишнего. По обещаниям производителей видеокарт их производительность выше уже имеющихся на рынке решений.



Правда, гарантия для новых видеокарт сокращена до минимума: 1-2 месяца, то есть в десятки раз, и это достаточно спорный подход к привлекательности. Ведь в идеале, на них ферма должна молотить безостановочно с минимумом аппаратных сбоев. Поэтому неясно, что потом делать с глючащей видеокартой, вышедшей из строя за пару месяцев. Хотя сам не продал ни одной карты с 2012 года, некоторые видеокарты были отправлены на «заслуженный» покой – на полку чулана.



Создатели программ-майнеров все время оптимизируют свои детища как под уже имеющееся железо, так и под новые архитектуры видеокарт и этот процесс может быть почти бесконечен. Все в этой индустрии взаимосвязано по сути: нет майнинга без людей, которые пишут программы-майнеры, ровно, как и наоборот – тех, кто обслуживает фермы, IT системы, играет на биржах и т.д. Всё это являются продолжением непрерывной цепи взаимодействия в данной отрасли.



В настоящее время именитые и не очень производители материнских плат предлагают решения, заточенные под майнинг, например, материнская плата способная работать сразу с 19 картами. Периодически наш стратегический сосед - Китай преподносит экзотические решения в виде custom made - материнских плат и карт расширения, занимающих один слот (Pci-e 16x), позволяющих присоединить сразу 8-мь видеокарт через данный переходник. Стали выпускаться блоки питания с увеличенным количеством проводов дополнительного питания для видеокарт, различные удлинители и другие приспособления для майнинга.



Фактически, целая индустрия производителей компьютерного железа - Асиков включилась в работу, и я считаю это одним из факторов реального обеспечения Биткоина и Альткоинов. Хотя многие люди: политики, финансисты и просто известные личности продолжают утверждать обратное, что за криптой ничего не стоит и ни что её не обеспечивает. Уже существует понятие - Blockchain Processing, которое можно перевести как «поддержка рабочего состояния сети» или более точно – «проведение транзакций Блокчейна», это то, чем сегодня занимаются все майнеры на планете.



Асики, асики…



ASIC - интегральная схема, специализированная для решения конкретной задачи, взято из wiki. Про Асик говорить не хочу, потому что считаю его неким трюком. В 2013 ко мне пришел один такой экземпляр, сам производитель нарушил все мыслимые сроки поставки. Тогда сложность сети Биткоина увеличивалась с каждым пересчётом в несколько раз, и запоздалый Асик стал уже не рентабелен. С того времени он лежит, пылится в коробке. Не знаю, как сейчас, но раньше компании, в основном из Китая, не считали зазорным перед отправкой помайнить чуточку крипты в свою пользу на халяву, на проданном клиенту Асике. Об этом, кстати, не двусмысленно говорила изрядная пыль в местах вентиляторов, то была явно не пыль от тестирования перед отправкой клиенту.



Итог таков, когда Асики перестают окупаться, съедают электричества больше, чем зарабатывают, их путь в музей, в коробку или на помойку. Есть конечно нюансы, когда можно майнить и в убыток на этих Асиках, но нужно быть твёрдо уверенным, что цена криптовалюты серьёзно скакнёт.



Ограниченность Асиков состоит в том, что они заточены только под один алгоритм SHA-256 (Bitcoin). Так было тогда в 2013, затем вышли Асики под алгоритм Scrypt (Litecoin).



А сейчас уже существуют Асики под алгоритм X11 (Dash). Да, они энергоэффективнее видеокарт в десятки раз, могу ошибаться в порядке. Но при увеличении сложности сети, ваша прибыль буквально тает на глазах и поэтому, кто быстрее всех получил новых Асиков, тот и в дамках! А если это тот завод в Китае, который его произвёл и задержал поставку донельзя, а ещё и помайнил под видом обкатки или тестирования. Вы поняли, что это смахивает на некий обман. Купить Асики не так просто, как видеокарту в магазине. А раньше было ещё сложнее, требовалось разрешение ФСБ на ввоз из-за рубежа, а купить их можно было либо в Китае, или в США. А ещё эти Асики очень сильно шумят...



С видеокартами всё несколько по-другому, они устаревают гораздо реже, некоторые работают у меня уже 4-5 лет. Они суперуниверсальные, могут майнить почти все Альткоины на различных алгоритмах. в коих можно просто заблудиться новичку. И самое главное, видеокарты можно потом продать (указав кончено, где она применялась, чтобы быть честным), ну или использовать с какими-то иными целями, которых предостаточно.



Хотя, использовать видеокарты для майнинга биткоина уже давным-давно нельзя, их вытеснили Асики, производительность и энергоэффективность которых превзошла видеокарты где-то в 100-1000 раз. А на заре появления Биткоина и Лайткоина, видеокарты в свою очередь вытеснили процессоры.



Опасности домашнего майнинга



Если объективно, то майнинг уже давно занятие не для домашних помещений. У того же балкона или чулана есть пределы объема. Так же есть чисто технические моменты - мне на собственном балконе пришлось проложить медный провод от щитка сечением в 2,5 кв. см. Однажды наступает момент, когда 16A, предел одной розетки, становится пределом для энергетического расширения. При этом пожаробезопасность - важная вещь, у меня балкон отделан вагонкой. Я прислонил к стене, где стоит стальной стеллаж, лист из жести, стало немного спокойнее. Хотя и это не панацея от внезапного возгорания, так что надо предусмотреть чтобы не было рядом горючих предметов, шторы, деревянные объекты, а так гореть там особо нечему за исключением разве что проводов от блока питания. Главное правило – всё вокруг должно быть из металла и при надёжной электросети.



Продолжение следует...