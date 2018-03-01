Исповедь одинокого майнера

Исповедь одинокого майнера



Часть 4-я



Будь бдительным



Теперь коснусь кратко кибер атак, которые могут происходить на кошельки криптовалют, а также на ваши биржевые аккаунты, где вы торгуете и обмениваете криптовалюту.



Первое правило касательно бирж - двухфакторная авторизация и ваш операционный смартфон не подключённый к интернету в онлайн режиме. Желательно, чтобы он был ещё и без сим-карты. Да, придётся выделить целый смартфон для этой цели. Но опять же, это не спасёт, если биржа прогорит или «соскамиться».



Кошельки бывают холодные и горячие, холодный — это тот, который должен находиться на съёмном жёстком диске или на компьютере, не подключённом к сети. Такой кошелек запускается только для того, чтобы перевести средства. На нём обычно находится значительная часть средств. Горячий – тот, на который направлены майнеры, если вы занимаетесь Solo майнингом, а не на пуле совместной генерации, или тот куда приходят выплаты с пулов и т. д. Ну и конечно для локальных кошельков нужно придумывать сложные пароли, используя различные символы, верхние и нижние регистры букв, а не как обычно - QWERTY или нечто подобное. Такие пароли в первую очередь взламывают хакеры методом автоматического подбора или с помощью словарей для взлома.



Да, купить Биткоин по 1.000.000 рублей, это конечно же не тоже самое, что по 100.000 рублей за BTC, риск несопоставимый, особенно, если курс сильно обвалится. Но весь парадокс в том, что, когда ВТС достиг 100 тысяч рублей в первый раз люди думали точно также: как же можно покупать по такой цене, дескать уже поздно. Тут всё зависит от собственной интуиции, если вы верите, что BTC достигнет 2.000.000 рублей, то почему бы и не купить. Но я бы конечно рекомендовал пробовать торговать с Альткоинов, где цена не такая кусачая. Хотя в итоге всё решает не цена, а во сколько раз она опустится или поднимется, ибо волатильность у криптовалют пока ещё потрясающая и не сопоставимая ни с одним традиционным финансовым инструментом. Кстати, никто не заставляет вас покупать 1 Биткоин, можно ограничиться и 0.1 BTC.



Учиться стоит на всём:



не иметь никаких навыков в майнинге, а просто завести на биржу деньги и купить какую-нибудь криптовалюту, а потом ее продать подороже и так по кругу. Заводя деньги из личного кармана на биржу, человек обычно больше беспокоится при торговле и это ему изрядно мешает, нежели человек, который вложил деньги в оборудование и получает стабильную прибыль в криптовалюте, которой потом ещё и спекулирует. A вообще, рекомендации давать на эту тему достаточно сложно, мне никто их не давал. У меня даже не было друзей, которые этим занимались. Я читал форумы, ну конечно задавал вопросы, как и все поначалу. Книжка про блокчейн вам ни каким образом не поможет торговать на бирже. Конечно она будет полезна чтобы понять, что такое адреса кошельков, которые генерируются случайным образом, как рождается криптовалюта, суть распределённого реестра записей (транзакций) и т. д., в общем, основы цифрового мира стоит знать загодя.



Пирамида пирамиде рознь.



Финансовая пирамида — это когда люди приходят в автосалон, вносят предоплату за машину, а эти деньги уходят на покупку машины для предыдущих клиентов без гарантии и так по цепочке. Или та же пирамида МММ незабвенного Мавроди, где удивительный псевдо рост его акций финансировался притоком новых и новых адептов простецкой рекламой по ТВ: «Я же не халявщик, я партнёр» с Лёней Голубковым.



Я не совсем понимаю, когда Биткоин наши политики и министры называют финансовой пирамидой. Вот вы купили видеокарту, запустили её в работу, она может окупится через 4-8 месяцев, а может и не окупиться, если всё «накроется медным тазом». Или вариант - Вы кладёте деньги на депозит в коммерческий банк сильно выше рыночного процента и более страхового порога, банк банкротится - вы не возвращаете солидную часть вложенных средств, что это - просто не повезло? Можно данную ситуацию описать, как «банк накрылся медным тазом», тогда в чем разница? По-видимому, и в банках есть элементы финансовых пирамид, основанные на сказочном проценте, жадности и безрассудности вкладчиков.



Можно приводить бесконечные аналогии с банкротством крупнейших корпораций и их акций, обеспеченных реальными производствами и т. д. У всего бывает начало и конец, и никто ни от чего не застрахован.



О крипто биржах



По поводу зарубежных крипто бирж и бирж вообще. Никто не защищён от потерь средств на любой бирже, так как все они пока мягко говоря вне правого поля, я не имею ввиду криминала. Что криминального в том, что человек захотел заработать, применяя некоторые свои навыки и знания, используя современное оборудование? Такое оборудование стоит почти в каждом доме на домашнем компьютере. А потом, майнер решил продать сгенерированную криптовалюту, ведь он никого не обманул, и ничего не украл. Я имею ввиду, что средства людей конечно же не защищены государством, в случае чего, с кого спросить?



Support биржи может проявить реакцию от сочувствия до возможной помощи. Если вина и на стороне биржи, их реакция - вы сами виноваты, ничем помочь не можем. И уж тем более вы не защищены на зарубежных биржах, с вас могут потребовать верификацию, вам могут отказать и вообще о вас забыть.



А ещё конечно могут и отжать средства, чего уж там говорить, если госсобственность отнимают за рубежом, то заблокировать аккаунт для них раз плюнуть. А ведь В. Путин не раз предостерегал сограждан от хранения средств за рубежом, конечно это не касалось криптовалют, но можно применить и данную аналогию.



Держим ушки на макушке



Вот, например, 27 декабря 2017 находящаяся в Соединённых Штатах криптовалютная биржа Poloniex выпустила пресс релиз, что в первом квартале для всех не верифицированных аккаунтов должна быть проведена принудительная верификация, в противном случае доступ и торговля на бирже будет заблокирована! Понятно, что они таким образом подчиняются стандартам Anti-Money Laundering (AML - Противодействие отмыванию денег) & Know Your Customer (KYC) Policy (Знай своего клиента), однако возникает вопрос, почему это не мешало им работать раньше.



На моей памяти много ресурсов, которые как раз перед скамом начинали запрашивать паспортные данные клиентов и т д. А по отзывам с форумов, верификация происходит в несколько нетривиальном режиме, с помощью веб камеры необходимо сфотографировать паспортные данные или водительское удостоверение, некоторых просили ещё и сфотографироваться с паспортом, надписями poloniex и текущим числом. Цифровое ЦРУ на дому для лохов и чайников! Опять же по отзывам, некоторым пользователям приходилось ждать до 3 месяцев, которые начинали процесс ещё за долго до этого пресс релиза.



По поводу новой инициативы Штатов моё мнение - не желаю светить свою физиономию и паспорт с адресом на зарубежных ресурсах. Возможно, тут нет ничего противоправного для пользователей, но с другой стороны, после идентификации все переводы любых криптовалют можно привязать к конкретному лицу. А где же тогда эта хвалёная анонимность? Я подумал, что нечего мне на той бирже делать, начал продавать целый букет альткоинов и выводить, так же можно было ничего не продавать, а вывести на другие биржи или локальные кошельки альткоинов, но тут каждый сам себе режиссёр.