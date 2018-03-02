ВступлениеИз известных источников: «Подшутить над коллегами любит и офисный планктон, и люди героических профессий. Ничто человеческое не чуждо в том числе космонавтам.В 1975 году на орбите Земли состоялось «рукопожатие в космосе» - знаменитая стыковка двух кораблей – советского «Союза» с американским «Аполлоном». Наших космонавтов было двое – Валерий Кубасов и Алексей Леонов. И вот, состыковались они, встретились, обнялись, отчитались перед Землей, и наступило время первого совместного обеда. И тут командир «Союза» Леонов и говорит:- Давайте по русской традиции выпьем водки!- Да мы вообще-то не пьем – ответили американцы.- Да мы тоже не пьем, но это же традиция! – сказал Леонов, и достал тюбики с надписью - «Русская Водка».Короче, уговорили американцев взять эти тюбики, чокнуться и выпить. И когда те выпили, то были очень сильно удивлены, потому как на самом деле в тех тюбиках был БОРЩ… Космический шутник Алексей Леонов прихватил с собой в полет несколько этикеток от Русской Водки. И перед обедом наклеил эти этикетки на тюбики. Вот такая вот шутка с элементами национального юмора. Американцам она очень понравилась» - См. интернет.Легенда 1-я: «Водка Ключевая»Однажды непоименованные космонавты из России провезли на борт космической станции «Союз» в металлических тубах для космического питания не много реального, земного алкоголя, не предупреждая друг друга об этом.За окном иллюминатора степенно текло бесшабашное время всеобщего бардака, разгильдяйства и ослабления контроля лихих 90-х не только на Земле, но и от части, в Космосе!Когда наступил вечер и проходила пересменка в Российском ЦУПе, и слегка был ослаблен визуальный контроль над нашими космонавтами, на околоземной орбите, один из них вспомнит в этот момент про свою бесценную заначку!Пообещав своему орбитальному коллеге не большой сюрприз, он мухой слетал в отсек для бортового питания и из груды разномастных тубов выкопал тот единственный тюбик знакомый ему по нелегальному проносу сквозь многочисленные кордоны на Земле. Когда космический ужин был в полном разгаре, один из космонавтов, назовём его Петрович, достал свой сюрприз и предложил коллеге, Санычу поиграть в водяные пузырьки.То есть кто больше этих пузырей проглотит за определённое время. Сначала эти пузыри начал ловить ртом и быстро глотать Саныч! И уже после второго пузыря он понял суть сюрприза, но, чтобы их не взяли под видео и аудио контроль, он сказал Петровичу: Вода отменного качества, наверное, родниковая?! В этот момент и родился первый Космический брэнд «Водка Космическая родниковая»!Легенда 2-я: «Коньяк Антигравитационный»Шёл третий день полёта на орбитальный станции «Союз» наших космонавтов Саныча и Петровича. Кто летал в космос, тот не понаслышке знает, что в первые дни полёта в невесомости самые трудные для человека: мутит и очень хочется позвать Ихтиандра. Ну, то есть, ужасно тянет блевануть! Отсутствие гравитации побуждает все внутренности к свободному парению в пределах нашего организма, что и вызывает позывы тошны, а зачастую и рвоты.И вот за обедом уже Саныч предлагает Петровичу свой домашний сюрприз. По возврату из хозяйственного блока космической стрекозой, Саныч предлагает Петровичу также поиграть в водяные пузырьки, но уже на определение их загадочного состава.И вот Петрович заглатывает первый, второй и даже третий водяной пузырь и с умным видом ценителя прекрасного говорит Санычу на голубом глазу: «Однако, что-то я не распробовал, повтори ещё парочку»! После принятого, организмы космонавтов ощутили всю благость влияния алкалоидов на умиротворение всех органов и систем в целом. Так родился «Коньяк Космический Антигравитационный»!Легенда 3-я: «Вино Анти-радикальное»На космической станции есть экстраординарные периоды, когда от вспышек на Солнце вырываются потоки частиц, ионизирующих всё на своём пути, включая рукотворные космические объекты. Мощность космического ионизирующего излучения иногда таково, что корпус космической Станции, что пуля для жестяной банки. При этом, в обычном режиме за сутки полёта, космонавт способен получить годовую норму облучения на Земле! Но есть на станции места особой защищённости, где как раз храниться основной запас воды, и она же способна быть отменным экраном для защиты от вездесущего ионизирующего излучения.Как раз в один из таких дней наши Саныч и Петрович припаривалась к тюкам с баллонами заполненными резервной водой для Станции. И пак пережидали очередную вспышку на Солнце, Петрович опять удивил Саныча своей практичностью, ибо из укромного места водяных запасов извлёк мягкую флягу с красным содержимым. В развитии ситуации Петрович сказал, что на самом деле самым полезным из подручных продуктов для вывода свободных радикалов из организма при облучении является красное вино, которое при его употреблении сразу же окрестили как: «Вино Анит-радиальное».Когда я эти истории под новый год рассказал своему другу, Андрею Ведерникову на офисном кулуарном застолье, принявши с ним не одну дозу забугорного вискаря, то его понесло по тематике - Водка космическая в тубе: «Космическая орбитальная», «Космическим путём», «Космическое ускорение», «Космическая забористая», «Космическая бодрость», «Вселенская грусть», «Космическая невесомость».Так как в нашем Новогоднем застолье участвовал ещё и мой брат, Сергей Елин, особый ценитель вино-водочных изделий, то и он начал генерить различные тематические названия потенциально привлекательных брэндов, а именно - Коньяки космические: «Космический звёздный», «Космический многозвёздный», «Галактический», «Чёрная дыра», «Одинокий пульсар», «Большой Бум».И всех будто понесло, и каждый пытался вставить свою собственно именную марку для зелёного змия, расфасованного для космических полётов туристов на околоземную и окололунную орбиты. Настал мой черед по Именной водке: «Первый космонавт», «Поехали», «Космическая особая», «Космонавт за бортом», «Космический прорыв», «Звезда К.Э.Ц», «Космический мечтатель».Андрей Ведерников начал возмущаться, а как же наши собаки, обезьянки и жуки, кто про их героический подвиг вспомнит в нашем Отечестве!? И вот его версия алкогольного увековечивания животных, прежде всего друга человека – собаки. На обезьян и тараканов не хватило фантазии, ибо мы уже находились под конкурентной мухой. Водка именная, собаки космонавты: «Белка и Стрелка», «Лайка», «Звёздочка».Не остались в долгу и наши дамы, внимательно наблюдавшие наши креативно-алкогольный порыв и пившие на так много, как мужчины. Наверное, поэтому их память работала без сбоев и небыли забыты такие эпохальные названия как Водка космических кораблей: «Водка Союз», «Станция Мир», «Союз-Аполлон» или просто «Аполлоновка», на основе борща.Ну и конечно раззадоренные дамы новогодней вечеринки начали про сладкое: Космические бальзамы: «Космическая нежность», «Космические фантазии», «Космическая пелена», «Космические встречи», «Космическая элегия».И напоследок, уже совсем захмелевшие мы сгенерировали свои винные фантазии,Вина Космически: «Лунная походка», «Космическая улыбка», «Космическое веселье», «Вселенская радость».P.S. Для чего мы это публикуем?! Учитывая ограничения, принятые Государственной думой по разливу алкоголя в ёмкости, не подконтрольные, или слабо подконтрольные системе ЕГАИС идея способная предваряться в полноценный бизнес была успешно похоронена…