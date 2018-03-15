Партизанский маркетинг*

С утра на рабочий стол помощница Елизавета положила очередное письмо от загадочного отправителя, судя по конверту из-за рубежа. Я вскрыл его обычным ножом для бумаги, подумав, а как же мы будем обходиться в будущем, когда отомрёт на корню весь так называемый офлайн?! Однако, мысли о будущих перспективах бумажного и цифрового мира не долго блуждали по моей голове, и я быстро углубился в изучения содержимого конверта.



В трёх страницах уложились все достижения западного партизанского* маркетинга во всей его красе! Начиная от убедительной подачи сути материала клиенту, сразу на двух потенциально читаемых языках - на русском и английском. Оба письма были подписаны размашистой подписью, судя по перепадам тонкости чернил и линий свойственных, определённо, приличному «Паркеру» с золотыми пером, серебряное не оставляет следы той мягкости вязи росписи.



В письме на русском сообщалось, что JSC Intersoft Eurasia предоставляется для получения престижной премии Century International Quality ERA (CQE) в категории Золото и моё сердце начало отбивать учащённый ритм. Далее по тексту основательно утверждалось, что премия будет непременно вручена во время проведения Международной Конвенции BID по качеству в Женеве, Швейцария. И оказывается, что вручение этой награды является результатом глубокого исследования и анализа, проведённого экспертами в области качества, бизнес-лидерами и специалистами из различных областей под руководством Business Initiative Directions (BID) и ставит своей целью признание достижений JSC Intersoft Eurasia в области лидерства, качества и инноваций. А кто возражает! Скупая мужская слеза от осознанных строк накатилась на моё веко, однако, так и не окропивши лист убористого письма, хрустящего по-особенному.



Мне почему-то вспомнилось начало 2000-х, когда по почте приходили письма о назначении моей скромной персоны в народные Академики, то о награждении Орденом Андрея Первозванного или Василя Блаженного, уже не помню. А порой в офис звонили голосом присущим разве что дикторам Центрального телевидения СССР или Аппарата ЦК КПСС, утверждая из трубки телефона на полном серьёзе, что моё предприятие просто обязано быть пропечатано в справочнике с кожаной обложкой и не дорогим для этого бюджетом входа 6400 американских долларов США!?



И так, в присланном совсем недавно письме счастья развивалась мысль, что отборочный Комитет CQE опирается в своей работе на критерии, обозначенной в модели управления качеством QC 100 Total Quality Management, которая с коммуникационной стратегией Quality Max, разработанной BIC, направлена на укрепление лидирующих позиций Вашей организации. На этой прелестной фразе в моей голове начали роится ассоциации из песни «Рыбалка» от группы S.P.O.R.T. написанной на стыке 19-го и 20-го веков: - На 7 Международной конференции в Гааге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе... выступали главы делегаций и члены правительств... ... а я не поехал, я купил мотыля и пошел на реку - я люблю рыбалку... сядешь на берегу... закинешь удочку - КЛЮЕТ!



Совсем не заметно, мелкими буквами в конце сертификата о награждении было пропечатано о скромном депозите в 4200 Евро для участников данного мероприятия. Мой энтузиазм мигом иссяк, оставив лишь потенциал на написание данного поста…



9.02.2018 г.



*Партизанский маркетинг (англ. guerrilla marketing) — малобюджетные способы рекламы и маркетинга, позволяющие эффективно продвигать свой товар или услугу, привлекать новых клиентов и увеличивать свою прибыль, не вкладывая или почти не вкладывая денег. Поэтому партизанский маркетинг называют также «малобюджетным маркетингом» или «малозатратным маркетингом».