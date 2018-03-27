ВступлениеМне долго не спалось, а в голове мелькали различные мыли, явно не для сладких сновидений. В уме удивительным образом перемешались воспоминания детства с событиями прошедшего дня, идеи об искусственном разуме, сетецентрическом интеллектуальном мониторинге, а также, что такого неожиданного можно подсунуть под ёлку для любимой жены и детей!?В придачу, в этой какофонии образов и смыслов, по разуму бродили утверждения Рэя Курцвейла о законе «Ускоряющейся отдачи» в купе с сомнениями относительно новомодных крипто валют, майнинга – как способа их добычи в период очередного Клондайка, но уже в цифровом эфире.И вот, в каком-то часу ночи, мой разум начал сдаваться, поплыв в тумане иных ощущений и диалогов. На фоне внутренних образов и миражей появились две неявные, полупрозрачные фигуры белого и тёмного оттенков…Сон в рукуКогда продолжился внутренний диалог, я понял, кто же эти две слабо различимые персоны, сидящие на чём-то похожем, то ли на толстую ветвь дерева, или на некую трубчатую конструкцию.Белую фигуру я бы назвал Ангелом, но с определенной натяжкой, а тёмную фигуру можно было бы вполне идентифицировать, как Беса. Удивительная компания Добра и Зла в фантазиях ума! Но, суть не в названии персонажей, а в том, что они обсуждали, возможно, моими же собственными мыслями.Диалоги «А» и «Б»Ангел: Я тут наблюдаю за своими подопечными и понимаю, что все их действия в плотном эфире есть сочетание несочетаемого. И как я не пытаюсь уберегать людей от опрометчивых поступков, в их разуме всё равно находится такое умозаключение, которое разрушает все мои усилия во прах.Возьмём, например, те же технологии с которыми постоянно сталкивается Человечество, изобретая и всё время сомневаясь в их полезности. Но мало этого, оно ещё пытается превратить то, что обязано служить людям во благо, в бесполезность, а порой даже во вред себе подобных!?Бес: Я тоже об этом постоянно думаю и у меня создаётся ощущение, это определённо моё влияние на разные сферы человеческой сущности. Ведь если на мгновение представить, что человек был бы образцом совершенства, не способным делать опрометчивых поступков, каков был бы их мир?!Ангел: А, кстати – крипто валюты и иже с ними технологии случаем не твоих помыслов дело?! Ведь со времён ажиотажа первых финансовых пирамид на Земле я не наблюдал у людей ничего подобного, ни по масштабам замысла, ни по способу реализации. Более того, как же удаётся людям играть в такую высокотехнологичную игру добывая эфемерный эквивалент благ из эфира, да ещё и называть одну из расчётных единиц крипто валют - Эфир (Ethereum)?! Ведь это очень похоже на добычу из воздуха благ, как в сказках?!Бес: А ты, однако, в теме хайпа! Да ещё так мастерски определил суть всего происходящего, и добавить к сказанному тобой нечего.Хотя, если рассматривать любую технологию с точки зрения дуализма, где есть две стороны медали, в частности: польза и бесполезность, благо и вред. Кстати, на данном этапе технологий я бы не советовал вкладываться в крипту по ряду причин. Ведь пока достоверно не известно для чего всё это затеяли отдельные персоны под фантомом неких изобретателей, которых до сих пор никто даже не вычислил.Весь этот хайп пока можно расценивать, как некую спецоперацию под ложным флагом. А если это так, то риск ещё больше! Ведь, по сути, не знаешь замыслов сего проекта, не способен прогнозировать, не имеешь никакой материальной защиты от возможного краха в любое мгновение. Это просто цифровое казино для неосмотрительных, не более того. Зато очень хорошо на крипто проект работает жадность, фэйковая и партизанская реклама, нейролингвистическое программирование людского разума и многое другое.Ангел: Постой, но ведь у людей уже существуют всякие нематериальные активы, которые возможно почитать, посмотреть, посчитать, соответственно актуальны операции с ними. Чем же по сути отличается та или иная крипто валюта, притом идеально подходящая под термин – нематериальный актив?!Бес: В том-то и дело - понятие одно, суть разная! Вот к нематериальным активам (НМА) у людей принято относить патенты и изобретения, право на использование природных ресурсов, разные их имущественные права, обозначения коммерческого характера (использование товарного знака, марки, наименования), объекты собственности в промышленной отрасли, авторские права, гудвилл, иные нематериальные активы (в частности, некоторые затраты). При этом по их бухгалтерскому учёту НМА должны соответствовать следующим признакам:• не иметь физической формы;• использоваться в производственно-реализационных процессах предприятия или для управленческих нужд;• находиться в обороте 12 и более месяцев;• приносить прибыль в настоящем или прогнозируемом времени;• соответствовать требованиям законодательства о документальном оформлении;• иметь возможность перехода владения другому физическому или юридическому лицу.Ангел: Но из перечисленных тобой параметров нематериальных активов всё как раз и подходит к крипто валютам?!Бес: Мда, поймал на слове! Хорошо, подойду, с другой стороны. Технологии, которые создаёт человек, в целом для него позитивны, если они не нацелены на разрушение, деградацию, обман и профанацию, а истинная идея технологии – повышение всеобщего благосостояния человечества. Но я-то с другой стороны баррикады. И хотя не я создаю все эти технологии, я понимаю суть вещей и куда они ведут на данном этапе. Просто человек так устроен создавая, например, технологию для уничтожения, может её адаптировать и во благо Человечества. Примеров приводить не буду, ибо об этом большинство людей и так знает.С криптой может случаться то же самое, пока развивается этот проект на основе Блокчейн, а по сути на основе обычных реестров и записей в линейном пространстве, это некая обоюдоострая технология и для честных, порядочных людей, и для мошенников и проходимцев. Хотел бы особо подчеркнуть, что принцип ICO построен на основе привлечения, как раз этих необеспеченных крипто валют в такие же, в большей степени, несостоятельные проекты для инновационных обещаний авторов! И вот что поразительно, и те, и другие в основном понимают всё в чём участвуют: и эфемерность крипто валют и неисполнимость планов в «Белой книге» ICO и то, что токен в сегодняшнем виде, даже при наличии смарт контрактов – всего лишь проездной билет на трамвай, с непонятным расписанием и маршрутом.Ангел: Наверное, это первый случай в истории, когда я с тобой солидарен! Мне кажется, что Человечеству стоило быть всегда более аккуратным к любым собственным достижениям прогресса, в чьей бы они голове ни рождались. По-моему, Творец правильно поступил, создав человека из противоречий, морали и соблазнов, обеспечив его судьбой и ответственностью за все его подвиги и прегрешения в будущих жизнях. Хотя, если применить закон «Ускоренной отдачи» того же Курцвейла из Google не к технологиям, а к человеческой жизни, то можно получить «обратку» за отдельные поступки ещё в текущий период. Собственно, это мы и наблюдаем во многих событий даже на протяжении небольших отрезков человеческих жизней.Продолжение следует21.12.2017 г.