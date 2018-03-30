Часть 2-яАнгел: Возьмём хотя бы фондовые биржи - технологичные кузницы виртуальных операций с нематериальными активами: с акциями, деривативами, с индексами и всякими другими финансовыми изобретениями человеческих фантазий, включая теперь и крипто валюты! И ведь всем понятно, что у казино нет шансов выиграть. И даже скорость распространения сигнала на самой бирже на порядок отличается от принятия решения на конце клиента. То есть на бирже уже спад, а какой нибудь игрок в Оклахоме ещё видит хвост подъёма его ставок! Тем не менее человечество настойчиво туда стремиться, ежесекундно сжигая свои сбережения и капиталы в топке! К чему бы это?Бес: Так кто же против халявы?! Студент, живущий на одну стипендию, бабушка пенсионерка, матёрый капиталист, все желают преумножать, особо не задумываясь о возможных потерях. Так уж устроен человек с его приобретенными качествами в виде: жадности, не должной осмотрительности, наивности и т.д. Человек по сути есть ни что иное, как склад разных противоположностей, «И опыт – сын ошибок трудных…», и знания, дисциплинированность поведения позволяют ему не пойти в разнос ставя последнее, включая собственную душу, на зеро!Ангел: Однако, ты начал цитировать А. С. Пушкина, к чему бы это?! У меня такое ощущение, что кто-то ушлый и очень хитрый пытается изменить энтропию процессов на Земле. При этом очень умело использует все человеческие слабости и возможности, объясняя человекам, что прогресс децентрализации той же крипты является неким благом для человечества! Это всё равно, что продавать воздушные массы на планете, пока те ничего не стоят, «впаривая» их государствам, ответственно относящимся к экологии. Так ведь начали продавать и углекислый газ в выбросах, ну чем крипто валюта не модель продажи парниковых газов, ну или спёртого воздуха в отдельно взятом помещении?! Да ещё своим майнингом всё больше и больше энергии на Планете пожирают, как подорванные?!Бес: А с энтропией ты славно подметил. В этом то и вся суть новых цифровых технологий, идеальных для манипуляции от лица высокоразвитых государств крайней уязвимостью развивающихся. Это ведь целая философия нового цифрового капитализма обобрать ещё и ещё раз глупых, и наивных папуасов, поставив под собственный непрерывный контроль их мнимый цифровой суверенитет! При этом каждому дав персональный смартфон, планшет или компьютер в зубы, который его, папуаса, контролирует всеми возможными, или уже запланированными в новых моделях способами и каналами связи, при этом предугадывая желания из диалогов и поведения обывателя.Ангел: Так что же будет с человечеством, когда его насквозь пронзит интернет вещей?! Ведь это всё, включая крипто валюты, искусственный интеллект, алгоритмы управления массами в формате M2M и есть системный захват власти над планетой Земля! Причём достаточно умелый и почти незаметный для разрозненных сообществ. Хотя нет, кто-то там возмущается, предупреждает о грядущем тоталитарном цифромире, как в Матрице от братьев или уже сестёр Вачовски. Что крипта бесценна, то есть без цены, или цена которой равно нулю. Хотя кого это волнует, все как зомби под хайпом. Да ещё и все ключевые СМИ в руках структур, кои желают управлять этим миром безгранично?!Бес: Тебе бы в нашей команде играть, а то такие откровения пропадают за зря! Всё именно так и задумано, как только что ты сформулировал. Конечно, всё гораздо сложнее, элегантнее, фееричнее, но в целом суть обозначена. Хотя в каждом плане есть и болевые точки, из-за которых всё может пойти к чертям собачьим. Во-первых, ещё не до конца отлажен искусственный интеллект для целей управления Планетой. Во-вторых, не все алгоритмы испытаны в нейронных сетях, что не даёт инвариантности развития событий. В-третьих, есть опасения, что родится очередной Гений и разрушит наш цифровой план на корню.Ангел: Да, но ведь и польза должна быть от цифровых технологий для человечества. Сколько важных и хороших дел смогли сделать люди в эпоху развития прогресса…Продолжение следует...31 декабря 2017 г.