Куда пойти работать?

Этот вопрос постоянно задавал мне сын, пока учился в институте. И вот пришло время, когда откладывать ответ уже нельзя. Действительно, это тот вопрос, который мучает, наверное, многих молодых людей. Потому что большинство из нас хотят быть успешными.
Хотя успех мы часто понимаем по-разному. Иногда - как большие деньги, иногда - как значимость, иногда — как интересная работа и хороший коллектив, часто - как хорошая семья и многое другое. И все это в каком-то порядке. Для разных людей по-разному.
Чтобы этого добиться, надо чем-то обладать. Иногда мы думаем, что главное — это везенье, иногда - талант или мозги, часто — что это трудолюбие.
Информации о том, какая компания хорошая, больше подходит для нас любимых, что нужно делать, как правильно себя вести, чтобы успешнее сделать карьеру — у нас обычно нет и получить ее неоткуда.
Так сложилось, что я возглавляю компанию, которая работает на стыке информационных и финансовых технологий. А это те две сферы, которые очень часто привлекают молодых людей. Действительно почему бы нам не стать банкирами или руководителями IT- компаний? И престижно, и денежно. Если кому-то это действительно интересно, то, наверное, я один из тех людей, кто может рассказать об этом правду.
Просто потому, что, во-первых, сам сделал карьеру от простого программиста до руководителя крупной компании, а, во-вторых, хорошо знаю, как работают крупные IT-компании и как работают банки (и крупные, и не очень, и российские, и иностранные), как выстраиваются отношения между руководством и сотрудниками, какие используются технологии управления персоналом и почему, какие возможности существуют для карьерного роста и что для этого нужно делать.
А ответ сыну я, конечно, дал.
Комментарии 50
Всех аспектов заранее не просчитать, так что риск определенный есть. Умный человек (вроде Рокфеллер) советовал идти работать ради нужных знаний и навыков, а не ради зарплаты. Тогда можно стать успешным предпринимателем. А это ли не главная цель?
Должно быть что то другое: интересная работа, драйв от достижения результата, возможность развития, хороший коллектив …
Тогда работать будет интересно и деньги приложатся.
Люди которые работают прежде всего за деньги обычно получают их меньше чем они могли бы получить с правильной моделью мотивации.
И достаются они слишком большим напряжением и радуют не очень. Сколько не заработаешь, а хочется еще больше. Цель никогда недостижима.
В современной психологии – это называется «неконструктивным намерением».
Банк для этого скорее не самое лучшее место.
Потому что, пойдя работать в банк, Вы скорее всего попадете в какое нибудь узкоспециализированное подразделение.
Так и просидите низкооплачиваемым клерком в одном отделе много лет.
Если Вы энергичны и чувствуете в себе потенциал менеджера и хотите работать в банке, то идите в небольшой банк или филиал большого банка.
Туда где меньше людей, есть возможность расширить кругозор и быть более заметным.
Другая идея пойти в компанию, которая работает с банком как поставщик технологий или консалтинга. Типа моей компании или консалтинговой компании.
В них Ваша компетенция (и в глубь и в ширь) будет расти на порядок быстрее.
И если Ваша цель – работа в банке, уже через несколько лет Вы будете очень ценным специалистом и сможете прийти в банк на средние менеджерские позиции с которых продолжить делать карьеру намного легче, чем с абсолютного нуля.
А если сын поступил в институт и собирается работать по своему направлению, то уже легче. Банк - школа, госкорпорация - школа, частная фирма - тоже школа. Но надеюсь, что рано или поздно он в "Диасофте" окажется.
Цель обучения в институте – прежде всего развитие мозга, а не получение конкретных знаний.
Конечно пойти учится истории, а потом работать программистом не получиться.
Но если вы хотите стать банкиром, то возможно лучший путь получить первое отличное техническое образование, а потом второе экономическое.
Хорошее системное мышление очень помогает в любой карьере.
Поэтому совет молодым – если пошли учиться, то отдайте себя всего учебе. Это самые лучшие Ваши инвестиции в Ваше будущее.
А связь конкретных знаний с Вашей будущей работой имеет все же второстепенное значение.
Пойдете работать и уже через год багаж знаний, полученных из практического опыта, превысит то, что Вы получили во время учебы.
А где ответ?!
Ответа нет. Вопрос риторический был а сын в
"Диасофте" окажется.
А какой же ответ вы в итоге дали сыну?
Если он хочет работать в Диасофте, то главный вопрос готов ли он начать с нуля и много лет потратить работая как каторжный.
В Диасофте я не могу по родственному сделать его начальником. Здесь высокие технологии. Здесь реальная работа.
Если он не специалист, не менеджер – он не сможет ничего сделать. И система его вытолкает.
Единственный способ сделать здесь карьеру – это пахать много лет, чтобы стать таким специалистом. Да и талант имеет большое значение.
Думаю так в любом сложном бизнесе. Родственные настроения обычно его рушат.
Про моего сына могу сказать, что предпосылки у него есть. Поэтому он решил попробовать поработать в каникулы.
Если получится, то вернется в компанию через полгода.
Начал работу с нуля, пашет по 12 часов в день почти без выходных. Посмотрим, что из этого получиться.
Либо сын имеет управленческое образование - эконом, юр. и т.д. и будет работать менеджером и тогда у нас всех появится надежда, что рано или поздно даже Диасофт начнет делать что-то полезное...