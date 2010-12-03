Психология, которая работает

Самоанализ, да?Расскажу.Проводилось псих. исследование по поводу дисциплинированности современных офисных и иных сотрудников.Результаты:1) 5% людей НЕ подчиняются никакой дисциплине. Даже при лишении их 70% премии, они будут опаздывать, не выполнять работу в срок и т.п.В основном, это люди творческих профессий: программисты, дизайнеры.2) 5-10% это люди с высокой самодисциплиной. Не постесняюсь сказать, что это Я. Не выношу стояния над душой и сидения по часам в офисе.Если у меня НДС - я и так останусь до 12 ночи, но если сегодня я не хочу работать, то и не надо заставлять. У меня все и всегда сделано вовремя (при том, что в основном работаю не на одной работе).3) И наконец, третья, самая многочисленная, группа. Это люди, которые