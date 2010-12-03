Психология, которая работает

При устройстве на работу будущие сотрудники компаний отвечают на множество вопросов, сдают различные тесты.
И не только на тему профессиональных знаний и опыта.
Чаще мы не понимаем о чем эти вопросы, как ответы на них влияют на решение работодателя, какие ответы «правильные», а какие нет.
А знать об этом, конечно же, хотелось бы.
Хочу рассказать об инструментах практической психологии, которые используются в нашей компании.
Их около десяти. Вот основные из них: внешняя и внутренняя ответственность, порядок рождения, ошибочные цели, конструктивные и неконструктивные намерения, приоритеты, психотипы Афанасьева, языки любви, системные динамики, порядок мотивации.
Это те инструменты которыми пользуются менеджеры компании каждый день.
Основная их особенность – это направленность не на манипулирование человеком, а на лучшее его понимание.
Соответственно, они не являются тайным знанием и даже если две стороны (начальник и подчиненный, коллеги, сотрудники разных компаний) владеют ими, то они все равно работают и вызывают позитивные эмоции.
Потому что лучшее понимание друг друга (на работе или в семье) укрепляет отношения и дает возможность делать (или не делать) для этих отношений то что нужно.
Сегодня рассказ о внешней и внутренней ответственности:
Люди с внешней ответственностью искренне верят что результат их работы зависит прежде всего не от них, а от окружающего их мира (коллеги, клиенты, начальник, жена, условия, продукт, погода …). А люди с внутренней ответственностью считают наоборот, что все зависит от них. То есть, например, если кто то ничего не делал и ничего не получил, то один думает, что причина в нем, а второй, что в других. Поэтому люди с внутренней ответственностью способны признавать ошибки и как следствие склонны к развитию, а люди с внешней ответственностью всегда являются источником конфликтов и плохой атмосферы в коллективе. Мы конечно же хотим видеть в своей компании людей не только результативных (умных, талантливых) но и с внутренней ответственностью. Выявлять это легко. Можно попросить человека рассказать о самом успешном и самом не успешном проекте в своей жизни и он окрасит рассказ красками с позиции или внутренней или внешней ответственности. Это практически невозможно скрыть. Потому что это картинка мира человека. Он искренне верит, что мир устроен именно так. Тем не менее, осознание, что мир может быть другим, потому что в это верят другие, может помочь человеку пусть медленно, но измениться и стать более успешным. Внешняя ответственность, конечно же, является тормозом успешной карьеры в любой организации, как в прочем и в построении крепких отношений в семье. В нашей организации является плохим тоном общаться в терминах внешней ответственности, типа: это не я, это продукт плохой, клиент бестолковый, коллега или подчиненный тупой и прочее. Потому что в терминах внутренней ответственности (даже если все это правда) это только риски и если ты взялся за дело, должен был их предусмотреть и им противодействовать. А если не смог, то сам виноват.
Комментарии 24
Расскажу.
Проводилось псих. исследование по поводу дисциплинированности современных офисных и иных сотрудников.
Результаты:
1) 5% людей НЕ подчиняются никакой дисциплине. Даже при лишении их 70% премии, они будут опаздывать, не выполнять работу в срок и т.п.
В основном, это люди творческих профессий: программисты, дизайнеры.
2) 5-10% это люди с высокой самодисциплиной. Не постесняюсь сказать, что это Я. Не выношу стояния над душой и сидения по часам в офисе.
Если у меня НДС - я и так останусь до 12 ночи, но если сегодня я не хочу работать, то и не надо заставлять. У меня все и всегда сделано вовремя (при том, что в основном работаю не на одной работе).
3) И наконец, третья, самая многочисленная, группа. Это люди, которые
Большинство сотрудников - они такие. Поэтому наверное я веду небольшие фирмы, и подчиненных лично себе - Выбираю сама.
Ну не могу я постоянно пинать:(
Думаю и с
также.
1) привлечение внимания (не хватает заботы руководителя, нужно качественное время). Качественное время - это общение один на один. Расценивается сотрудником как проявление любви (по аналогии отношений родитель – ребенок). Само общение важнее, чем какое оно (позитивное, либо негативное). Такое опоздание лечится, например, выделением гарантированного времени общения (понедельник с 11-00 до 11-30) и опоздания (если они руководителя раздражают) исчезнут. Привлечение внимание - это ошибочная цель. Диагностируется чувствами самого начальника. В данном случае - это раздражение.
2) причинами также могут быть борьба, месть или уклонение. Диагностируются чувствами начальника: желанием заставить, желанием уволить или жалостью соответственно. В каждом случае можно справиться с опозданиями. Нужно понимание причин и знание что делать.
Называется все это ошибочными целями потому что цели сотрудника и результат, который он получает всегда расходятся. Например, в случае ошибочной цели - месть, человек руководствуется желанием показать как ему больно, а в ответ ему делают еще больнее.
Не надо также забывать, что сотрудник просто может опоздать (например, по причине неожиданных пробок на дороге). В этом случае, Ваши чувства не будут негативными.
Если не ограничиваться только дисциплиной, то несоответствие способа постановки задачи и уровня подчиненного тоже ведет к проблемам с управлением. Кому-то надо ставить задачи по алгоритму, другому по результату, а некоторым интересны задачи, поставленные по проблеме.
Тема очень интересная. Спасибо.
Например, выясняется что в каждой компании (не зависимо от профиля деятельности) приблизительно одинаково количество следующих людей:
1) нравится работа и нравится компания (20%)
2) нравится работа, но не нравится компания (15%)
3) нравится компания, но не нравится работа (15%)
4) не нравится компания и не нравится работа (50%)
Интересно что если прилагать усилия и расставаться с последними, то со временем пропорции все равно восстанавливаются.
Еще в "Собачьем сердце" профессор Преображенский сказал "Успевает все тот, кто никуда не торопится".
Разделяете ли вы эту точки зрения? И как с этим справляетесь? Или у вас в компании также нет жесткого графика: главное, чтобы работа была сделана вовремя, а как и в какое время - это уже дело третье.
Еще вопрос про рабочее место. Изучали ли вы, как окружающие интерьеры, дизайн помещений вплоть до освещения и окружающие сотрудника предметы влияют на производительность труда. Какие факторы вы учитываете при выборе офиса, как должно выглядеть идеальное рабочее место и пр. Блокируете ли вы доступ к социальным сетям, ICQ, чатам и пр., чтобы люди не отвлекались от работы.
2) У нас сотрудники работают в комнатах от 5 до 12 человек. От общих больших пространств мы отказались. Раньше было, но людям не комфортно. Думаю - это зависит от менталитета. Американцы, будучи одни в офисе, работать не будут, поэтому работают в общих больших пространствах. Немцы не могут работать в коллективе. Им подавай отдельные комнаты. Для нас эффективнее всего что то среднее - и на глазах у других быть и все же среди своих.
3)"Блокируете ли вы доступ к социальным сетям, ICQ, чатам и пр.". Блокируем. Доступ открыт до 8-00, после 19-00 и с 13-00 до 14-00.
покажет претендента, но только на время?
Потому что это путь к успеху, а большинство хотят успеха
Это постулат Вы вывели в Диасофте ?
К вас есть ребенок , насколько я помню пацан , так видимо он не хочет быть успешным или я что -то путаю?
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