Популярные сообщения

оптимальная схема покупки в Связном: 1. Кликаем по скидке от флокфектори , видим код скидки,копируем его (код) ,закрываем сайт связного . smile 2. Заходим на сайт кэшбека besmarty.ru ищем там Связной и с сайта besmarty.ru переходим на сайт связного. 3.Вводим заранее скопированный код от флокфектори . smile 4.Вводим номер бонусной карты Связной клуб. (для крупной покупки есть смысл купить опцию 5%бонус ) 4. Оплачиваем картой с кэшбеком ( я пользусь Пчелайном с 5% кэшбеком) ВСЁ. Считаем профит . 500руб. за флокфектори +2.0%кэшбек от besmarty.ru +от 1% до 5% от Связного клуба(лично у меня 5%) + от 3% до 5% кэшбек от карты (лично у меня 5%) , (http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=9&TID=150506&MID=3239539#message3239539)

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