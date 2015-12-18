Популярные сообщения

Опубликовано 07.10.2014
Эта схема не для тех, кто любит положить деньги на счет и забыть про них. Придется постоянно делать некие манипуляции, именно от вас зависят эти 14% дохода.
Для начала обзаведитесь доходными картами. Я сначала написал весь текст ниже, а потом вспомнил про чудную таблицу карт-копилок.
Некоторые выгодные карты-копилки:
Дебетовая карта ТКС Банка – 8% годовых для сумм до 300 тыс. руб, для сохранения процентной ставки нужно совершить хотя бы одну операцию покупки, подробнее о карте здесь.
Карта Айманибанка – iAutoКопилка, у кого-то по карте 10,5% с ежедневной капитализацией, у кого-то 10% с ежемесячной капитализацией. По нынешним условиями 10% даются тем, кто хранит на карте в среднем до 100 тыс. руб. (тарифы на 05/07/2014), тем, кто хранит от 100 до 500 тыс. даются 8%.
Тариф “Лояльный” (также ТП-40) банка Траст (подробнее). По карте 10% годовых. Начисление происходит в начале месяца, причем такой баг, отображается по счету только пару дней спустя.
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