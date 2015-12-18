Популярные сообщения

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god-999 18.12.2015 09:54 god-999
Секрет 14 процентов
Опубликовано 07.10.2014 Эта схема не для тех, кто любит положить деньги на счет и забыть про них. Придется постоянно делать некие манипуляции, именно от вас зависят эти 14% дохода. Для начала обзаведитесь доходными картами. Я сначала написал весь текст ниже, а потом вспомнил про чудную таблицу карт-копилок. Некоторые выгодные карты-копилки: Дебетовая карта ТКС Банка – 8% годовых для сумм до 300 тыс. руб, для сохранения процентной ставки нужно совершить хотя бы одну операцию покупки, подробнее о карте здесь. Карта Айманибанка – iAutoКопилка, у кого-то по карте 10,5% с ежедневной капитализацией, у кого-то 10% с ежемесячной капитализацией. По нынешним условиями 10% даются тем, кто хранит на карте в среднем до 100 тыс. руб. (тарифы на 05/07/2014), тем, кто хранит от 100 до 500 тыс. даются 8%. Тариф “Лояльный” (также ТП-40) банка Траст (подробнее). По карте 10% годовых. Начисление происходит в начале месяца, причем такой баг, отображается по счету только пару дней спустя. Читать далее
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god-999 16.12.2015 15:27 god-999
Оптимальная схема покупки в Связном
оптимальная схема покупки в Связном: 1. Кликаем по скидке от флокфектори , видим код скидки,копируем его (код) ,закрываем сайт связного . smile 2. Заходим на сайт кэшбека besmarty.ru ищем там Связной и с сайта besmarty.ru переходим на сайт связного. 3.Вводим заранее скопированный код от флокфектори . smile 4.Вводим номер бонусной карты Связной клуб. (для крупной покупки есть смысл купить опцию 5%бонус ) 4. Оплачиваем картой с кэшбеком ( я пользусь Пчелайном с 5% кэшбеком) ВСЁ. Считаем профит . 500руб. за флокфектори +2.0%кэшбек от besmarty.ru +от 1% до 5% от Связного клуба(лично у меня 5%) + от 3% до 5% кэшбек от карты (лично у меня 5%) , (http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=9&TID=150506&MID=3239539#message3239539)
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