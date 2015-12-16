оптимальная схема покупки в Связном:
1. Кликаем по скидке от флокфектори , видим код скидки,копируем его (код) ,закрываем сайт связного . smile:oops:
2. Заходим на сайт кэшбека besmarty.ru ищем там Связной и с сайта besmarty.ru переходим на сайт связного.
3.Вводим заранее скопированный код от флокфектори . smile:oops:
4.Вводим номер бонусной карты Связной клуб. (для крупной покупки есть смысл купить опцию 5%бонус )
4. Оплачиваем картой с кэшбеком ( я пользусь Пчелайном с 5% кэшбеком)
ВСЁ.
Считаем профит .
500руб. за флокфектори
+2.0%кэшбек от besmarty.ru
+от 1% до 5% от Связного клуба(лично у меня 5%)
+ от 3% до 5% кэшбек от карты (лично у меня 5%) ,
(http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=message&FID=9&TID=150506&MID=3239539#message3239539)
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