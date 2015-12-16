оптимальная схема покупки в Связном:1. Кликаем по скидке от флокфектори , видим код скидки,копируем его (код) ,закрываем сайт связного . smile:oops:2. Заходим на сайт кэшбека besmarty.ru ищем там Связной и с сайта besmarty.ru переходим на сайт связного.3.Вводим заранее скопированный код от флокфектори . smile:oops:4.Вводим номер бонусной карты Связной клуб. (для крупной покупки есть смысл купить опцию 5%бонус )4. Оплачиваем картой с кэшбеком ( я пользусь Пчелайном с 5% кэшбеком)ВСЁ.Считаем профит .500руб. за флокфектори+2.0%кэшбек от besmarty.ru+от 1% до 5% от Связного клуба(лично у меня 5%)+ от 3% до 5% кэшбек от карты (лично у меня 5%) ,