О банке Союзный

Начнем как обычно, с рейтинга))
С 22.10.2016 у банка "ВВВ+" от НРА (средний рейтинг и ничего нам не объясняет). Прогноз "стабильный".
http://www.ra-national.ru/ru/press_release/53216/482605
Стоит сказать, что месяцем ранее у банка был высокий "А" от RAEX - однако "что-то не срослось" и Агентство рейтинг отозвало. В банке довольно быстро озаботились данным неприятным моментом и быстро получили новый рейтинг.
Банк контролируется москвичами и одним "турецкоподданным", а точнее - гр. Италии (20% доли капитала).
http://cbr.ru/credit/depend/RB3236.pdf
За прошедший год один из собственников банка передал полностью свою долю владения другому собственнику. Некритично, (около 5% ).
Как видим, собственники не менялись, нет пресловутой "Зондер-команды".
Слухинеслухи
Тут печаль В банке жёсткое ограничение - очень длительный период не принимает пополнения "длинных" кризисных вкладов.
http://bankir.ru/novosti/20170411/v-banke-soyuznyi-vvedeny-vremennye-ogranicheniya-na-operatsii-po-vkladam-10126405/
Вкладчики ищут правды в судах. Большинство успешно.
Те, кто давно на портале, прекрасно знают, чем заканчивается такое "предательство" банка!
Отчётность (за 4 месяца)
http://www.kuap.ru/banks/3236/balances/
1. Выросли Активы. Я люблю, когда растут активы Смотрим, куда они пошли:
за 4 месяца денежные средства в кассе и в пути выросли на 184% (бОльшая часть выросла по итогам ноября). Это прекрасно
Кредиты Центробанку: на 1 сентября 200 млн, на 1 октября 100 млн, на 1 ноября и далее - ноль
Облигации корпоративных нерезидентов снизились вдвое.
Но зато банк существенно увеличил кредитование банков-резидентов сроком до 30 дней. ИМХО Это лучше, чем зарубежные облигации, но хуже, чем кредитовать Центробанк. Если посмотрим 101 по счетам - то увидим, что две трети этих средств - кредитование на 1 день; одна треть на срок от 2 до 7 дней. Этим банк и живёт. Еще, конечно, кредитует юрлиц... Вот кредитование юрлиц до 3 лет снизил почти на треть за 4 месяца: это хорошо, все равно ведь не отдадут, негодники (учитывая, что за 4 месяца просрочка по кредитам увеличилась на 92%). Куда рисковики смотрят? Или они там отсутствуют как класс?
Вот проценты к получению выросли на 10,7% - хорошего в этом нет ничего.
2. Пассивы.
Банку перестали доверять другие банки и подчистую вывели средства. Уже как два месяца так. Может, конечно, и не вывели, а банк не захотел средства других банков привлекать - кто ж его знает
Текущие средства юрлиц выросли на треть. Планомерно растут, хм... Странные очень в банке юрлица
Как О. Бендер говаривал: "Тайный союз Меча и Орала"
А вот средства на срочных счетах юрлиц до 30 дней сократились почти полностью
Но в банке решили не отчаиваться и занялись выпуском Собственных ея Императорского Величества Ценных бумаг, а именно - векселей Вексель ведь для чего банк выпускает? Правильно, чтобы деньги привлечь Другие то банки в долг не дают, а с вкладчиков не возьмешь уже ничего: вкладчики не любят ...эмм, как-бы это помягче... неисполнения заявленных обязательств в части исполнения условий по договорам срочного вклада Очень чётко прослеживаются сроки подавляющего числа векселей: до 30 дней!
ИМХО В банке сплошная перекредитовка!
С 1 декабря банк вынужден был показать убытки. До этого рисовал прибыль.
Инсайд.
Плановая тематическая завершена 7 апреля.
Давай уже, пора...
Комментарии 2
В качестве небольшого, но имхо существенного уточнения о рейтингах Банка: де-факто они отсутствуют, т.к. НРА не является аккредитованным агентством. С другой стороны, отсутствие рейтингов для банка из 3-ей сотни - явление достаточно распространенное.
Вертелось в голове, что какое-то из агентств "не пришлось ко двору" - а беспокоить не стал, поздно очень было...