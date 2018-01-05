О банке Союзный

неисполнения заявленных обязательств в части исполнения условий по договорам срочного вклада

Начнем как обычно,С 22.10.2016 у банка "ВВВ+" от НРА (средний рейтинг и ничего нам не объясняет). Прогноз "стабильный".Стоит сказать, что месяцем ранее у банка был высокий "А" от RAEX - однако "что-то не срослось" и Агентство рейтинг отозвало. В банке довольно быстро озаботились данным неприятным моментом и быстро получили новый рейтинг.Банк контролируется москвичами и одним "турецкоподданным", а точнее - гр. Италии (20% доли капитала).За прошедший год один из собственников банка передал полностью свою долю владения другому собственнику. Некритично, (около 5% ).Как видим, собственники не менялись, нет пресловутой "Зондер-команды".Тут печальВ банке жёсткое ограничение - очень длительный период не принимает пополнения "длинных" кризисных вкладов.Вкладчики ищут правды в судах. Большинство успешно.Те, кто давно на портале, прекрасно знают, чем заканчивается такое "предательство" банка!1.Я люблю, когда растут активыСмотрим, куда они пошли:за 4 месяца денежные средствавыросли на 184% (бОльшая часть выросла по итогам ноября). Это прекрасноКредиты Центробанку: на 1 сентября 200 млн, на 1 октября 100 млн, на 1 ноября и далее - нольОблигацииснизились вдвое.Но зато банк существенно увеличил кредитование банков-резидентов срокомИМХО Это лучше, чем зарубежные облигации, но хуже, чем кредитовать Центробанк. Если посмотрим 101 по счетам - то увидим, что две трети этих средств - кредитование на 1 день; одна треть на срок от 2 до 7 дней. Этим банк и живёт. Еще, конечно, кредитует юрлиц... Вот кредитование юрлиц до 3 лет снизил почти на треть за 4 месяца: это хорошо, все равно ведь не отдадут, негодники(учитывая, что за 4 месяца просрочка по кредитам увеличилась на 92%). Куда рисковики смотрят? Или они там отсутствуют как класс?Вот проценты к получению выросли на 10,7% - хорошего в этом нет ничего.2.Банку перестали доверять другие банки и подчистую вывели средства. Уже как два месяца так. Может, конечно, и не вывели, а банк не захотел средства других банков привлекать - кто ж его знаетТекущие средства юрлиц выросли на треть. Планомерно растут, хм... Странные очень в банке юрлицаКак О. Бендер говаривал: "Тайный союз Меча и Орала"А вот средства на срочных счетах юрлицсократились почти полностьюНо в банке решилии занялись выпуском Собственных ея Императорского ВеличестваЦенных бумаг, а именно -Вексель ведь для чего банк выпускает?Другие то банки в долг не дают, а с вкладчиков не возьмешь уже ничего: вкладчики не любят ...эмм, как-бы это помягче...Очень чётко прослеживаются сроки подавляющего числа векселей:ИМХО В банке сплошная перекредитовка!С 1 декабря банк вынужден был показать убытки. До этого рисовал прибыль.Плановая тематическая завершена 7 апреля.