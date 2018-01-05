Письманеписьма))

ПИСЬМО К СЪЕЗДУ К SUPER-у
Здравствуйте, super!
Всегда с интересом читаю Ваши посты, помню их еще с Банки. ру. И уход Ваш оттуда помню из-за присущего Вам обостренного чувства справедливости)
Последнее время, правда, Ваш постинг - а точнее, Ваши выводы на основе тех данных, которыми Вы располагаете (оперируете) у меня и большей части моих знакомых вызывают недоумение... и вопросы, если честно.
Вот смотрите сами:
1. Вы всегда утверждали в своих сообщениях, что нефть будет дешеветь (Ваши утверждения не были голословными, как это часто встречается: Вы подкрепляли их статистикой ЕИА на недельках и помесячно... скрупулёзно подсчитывая произведенные, проданные, купленные бочки жижи). Мы же видим, что мировой рынок нефти живёт по каким то своим законам. Он (рынок) абсолютно не подчиняется той логике (а логика в Ваших постах безусловно есть), которая прослеживается в постинге. Иными словами, нефть не только не думает дешеветь, а наоборот дорожает и вообще, чувствует себя довольно уверенно. Вы же, вместо того, чтобы признать (А. ошибку и Б. какие-то иные факторы ценообразования) упорно считаете вместе с известной секретаршей пресловутые бочки. Мы не понимаем, какой в этом смысл!
2. Вы утверждали весь этот год, что рублю уготована, мягко выражаясь, нехорошая судьба, а доллар и евро рулят при любом раскладе. Многие Вам верили, т.к. в свое время Вы неоднократно предупреждали людей о готовящейся в 2014 году серьезной девальвации нашей валюты, чем очень помогли. Надо отдать Вам должное: Вы были правы тогда)) Но я вижу, что:
во-первых, вклад в рублях в среднестатистическом российском банке обогнал по доходности "сиденье в баксе" в уходящем году. Вклад в рублях, открытый вовремя и под высокую ставку обогнал "сиденье в баксе" существенно!
во-вторых, я не вижу никаких в обозримом временном промежутке, равным следующему году существенных рисков, могущих ослабить рубль даже на величину ставки по вкладу (пусть это будет 8,5%). Есть мнение (к нему, правда, можно по разному относиться), что рубль даже немного укрепится (в пределах 4%).
в-третьих, как я понял, Вы предпочитаете для накоплений доллар, а не евро. Я согласен с тем, что доллар гораздо более привычная валюта для россиянина, в отличие от евро. По ряду причин, но не будем о них сейчас. Но я беру курс ЦБ:
на 30.12.2016 доллар 60,27 евро 63,02
на 30.12.2017 доллар 57,60 евро 68,87
Как видим, если уж и хранить в валюте, то надо было выбирать евро.
3. О Вашем списке банков! В определенных кругах и с подачи одной известной мадемуазель (правда она нас сильно в этом году огорчила, мдя...) список имеет собственное название: Суперический. Ссылки на него беспощадно удаляются модераторами Банки. ру, ага. При этом, складывается мнение, что Вы включаете в него банки в произвольном порядке, из тех, что на слуху. Почему-то именно такое мнение сложилось у меня(( Включаете, как говорится "с запасом" - а потом, при отзыве, сакраментальное: "А Я ГОВОРИЛ"! Недобанки в Вашем списке "варятся в собственном соку" годами. А вот, скажем, пресловутый Арксбанк Вы туда не включили (на минуточку, более 36 миллиардов рублей вкладчиков московского региона оказались за балансом со всеми вытекающими). Почему Аркс то не включили, а?
Или вот МОБ возьмём. Вы всерьез считаете, что в ближайшей перспективе (до полугода) там будет отзыв?? Возможно, Вы считаете, что отзыв произойдет "года через полтора-два или иными словами - сам не знаю когда"). Но это, несерьёзно, на мой взгляд,, уж извините))
Иными словами, плохо, когда какой-то банк находится в списке неопределенно долгий период! Понимаю, что выбытие банка из списка от Вас никоим образом не зависит - но всё же...
В общем, важный, но весьма неоднозначный у Вас список хороших банков.
4. Ваши посты про "зеленую энергетику", развитие альтернативных источников энергии по всему миру, электромобили и т.д. Очень интересно)) читаю с удовольствием!
С уважением, гривенник
ОТВЕТ
"Спасибо за мнение.
1. По рублю и нефти время показало что как минимум с ним(временем)
я ошибся. Совершенно не ожидал того, что произошло в этом году.
Объяснений этого пока не нахожу.
По поводу евры тоже жизнь показала то что показала.
Я этого тоже не понимаю. Всегда рост процентной ставки
приводит к росту валюты(поддержке ее). В США ставку
регулярно поднимали в этом году (на 0.75%), а в Европе
не поднимали. В США начали изымать ранее напечатанные
доллары из оборота( в 4 квартале 2017 года по 10 млрд
долларов в месяц, в 1 квартале будут уже по 20 млрд),
а в Европе продолжают печатать евро.
Так же я не понимаю почему инвесторы стремятся
побыстрее продать короткие облигации(квартал-год-три)
и купить длинные(10-30 лет), что приводит к росту доходности
по коротким облигациям и к падению доходности по длинным.
Если действовать логически - должно быть наоборот.
Надо продать длинные облигации, купить короткие,
подождать пока ставка поднимется и уже тогда покупать
длинные облигации. Благо то что ставка поднимется
утверждает тот кто этой ставкой управляет - ФРС.
Даже говорит о том что в 2018 году еще на 0.75%.
2. По поводу банков.
Если взять первые два банка в списке.
Это молдавская схема. Они последние остались.
До этого там был Темп, но он весной закончил свой путь.
Не могу я их оттуда выкинуть. Далее идет МИнБ.
Он у меня в списке дольше всех, еще со времен
блога на банках. Там по всей видимости работает
чеченская крыша. Но не поместить банк в список
я не могу. Он например один из лидеров по
начисленным процентам, а это один из вернейших
признаков на вылет. Активы у него проблемные.
Ликвидности практически нет.
Следом за ним идет БТФ. Он по идее и не должен быть
в списке, т.к. собрал депозитов менее, чем на 3 млрд руб,
но когда я его помещал в список, было больше 3 млрд.
Там по всей видимости ЦБ взял ситуацию под контроль
и ограничил банку деятельность в области привлечения
средств населения.
Вообще из тех банков что присутствовали в списке
в 2016 году осталось 9 из 34. С 10 по 34 строчку
занимают те кто добавлен в этом году.
Я искренне не понимаю почему банк Солидарность
потерял лицензию в декабре, а не например год назад.
Там уже тогда все было готово к этому.
По поводу банков добавленных в текущем году.
Я увидел логику действия у ЦБ по поводу связок
хороший банк-санируемый банк. Они отправляются
один за одним в ФКБС. И это происходит очень часто.
Открытие, Бин, Промсвязьбанк. Все имели проблемные
активы и некоторую проблему с ликвидностью.
У связки СМП-МосОблБанк на мой взгляд ситуация аналогичная.
Проблема с ликвидностью(если считать их как единый банк).
И очень плохие активы скинутые на Мособлбанк.
Причем это не старые активы, а те которые он набрал
после начала санации(после мая 2014).
Я его добавил. Возможно политика(друзья Путина)
уберегут банк еще пару лет. Может так случиться,
но закладываться на политику сложно. Сегодня так
у него в голове, а завтра по другому.
Сегодня он катается в майке с надписью Югра,
а завтра у нее отзывают лицензию.
Есть некоторый набор критериев при соответствии
которым я добавляю банк в список.
Например если много начисленных процентов(более 5% активов)
и нет какого-то серьезного аргумента для того чтобы
не добавлять.
Или если прозвенел звонок.
Или если у банка более 8% активов - касса+банкоматы.
Такому критерию например в декабре прошлого года
соответствовали 13 банков(про 3 было понятно сразу
что их можно не помещать в список) 7 из них выбыли,
3 остались. Надо ли было помещать оставшиеся 3?
(Ланту, Приморье, Фору?) Фору не добавлял,
потому что видел что ей дают время, сейчас добавил.
Ланта и Приморье может показаться просто так в списке были.
Но с той же вероятностью могли вместо них остаться
Крыловский или Енисей с ВВБ.
К сожалению не получается все банки заранее предсказать.
Я давал статистику. По этому году(в прошлом было хуже),
соотношение 15 из 20.
15 предсказал - 5 нет.
Список допустим в среднем состоял из 35 банков,
соответственно процент банков из списка
попавших в историю около 43%.
Вне списка находилось около 170 банков - там процент 3%.
До сих пор не могу понять например каким образом
пропустил Торговый городской банк в этом году.
Вроде по моей методике его было необходимо
добавлять в список, а я не добавил. Проглядел."
От себя добавлю: считаю Александра Супера грамотным аналитиком, отзывчивым и дружелюбным человеком, умеющим признавать свои ошибки. Такое в среде аналитиков (да и вообще всех людей) встречается крайне редко и достойно уважения! Жаль, что он находится "в среде, по большей части деклассированных элементов, круглосуточно ожидающих наступления Благодати" Отсюда - ошибки в прогнозах.
Комментарии 1
2. Александр базируется на доступных объективных показателях и критериях, а у нас царит полный субъективизм и волюнтаризм.
Отсюда неизбежные нестыковки прогнозов с реальностью.
Считаю, что проводимые им исследования очень интересны и имеют как научную значимость (методика), так и практическую ценность.