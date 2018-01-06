О рейтингах и не только

Part I
Предположим, обыватель решил узнать, что из себя значит банк, с которым он сотрудничает или думает начать сотрудничать. И не столь важно в данном контексте в какой из ролей выступает обыватель: юрлицо или физлицо, ведь оба хотят быть уверены в своем выборе. Если выбор правильный - сохранится как минимум хороший сон у человека, ну а если неправильный... Впрочем, не будем о грустном!
Рейтинг - это первое на что я обращаю внимание , когда просматриваю какой-либо банк. Таких как я - много в среде людей, интересующихся личными финансами. Есть и обратные примеры: скажем небезызвестный Александр (super) вообще, по моему, на наличие/отсутствие рейтинга не обращает внимания при анализе - свои какие-то методики у него. Но все же основа - на рейтинг смотрим всегда!
Почему важен рейтинг?
Дело в том, что обыватель на основе официальной отчетности не может в полной мере представить всю картину по банку. Даже если очень хорошо разбирается в отчетности. А рейтинговое агентство может: там штат специалистов широкого профиля, люди деньги за это получают. Рейтинговое агентство, скажем, может запросить кредитные досье, посмотреть обеспечение(залоги), выехать на место, чтобы убедиться в реальности /нереальности имеющихся данных. А если банк будет как-то в этом препятствовать, то либо вообще останется без рейтинга с очень интересной формулировкой в пресс-релизе агентства, либо ему понизят рейтинг с существенным "запасом" - ну чтобы по 10 раз не рейтинговать одно и тоже. Это я к тому, что: а вам то кто такие документы даст посмотреть?
Рейтинг - это товар. Как и любой товар он имеет свои характеристики и, соответственно, цену. На хороший товар всегда высокая цена. Нужно всегда об этом помнить!
В мире за последние десятки лет сложилась т.н. "Большая тройка" рейтинговых агентств (РА).
Moody's=Мудис.
Fitch=Фитч.
S&P=самое неподкупное (*уточнение: термин введен в оборот уважаемым 5lexxx).
Эти агентства, по сути, транснациональные компании и обладают огромными полномочиями на мировой арене. Их гегемония простирается по всему миру. Именно тот случай, когда политика сильно влияет на экономику
В нашей стране сложилась т.н. "Малая двойка" РА.
RAEX=Раекс.
Акра
*Уточнение: есть еще НРА. Однако данное РА не получило аккредитацию Центробанка и потому с 13.01.2017 больше не отслеживает свои рейтинги
Мой опыт заставляет меня сказать тут о следующих выводах.
1. Хорошему рейтингу верю на 20% (на 80% не верю).
2. Плохому рейтингу верю всегда. Под плохим рейтингом понимаю рейтинг ruCCC и ниже по классификации Раекса.
3. Отсутствие рейтинга (либо рейтинг отозван). Особо важно, если отозван плохой рейтинг Тут я бы задумался, а стоит-ли вообще сотрудничать с организацией без рейтинга
Многие на форуме понимают под плохим рейтингом рейтинг ruB+ от Раекса и ниже. По формальному признаку включают банки с таким рейтингом и ниже в т.н. "зону риска". Стоит особо отметить, что по моим наблюдениям банки с рубанком могут просуществовать на рынке неопределенно долгое время, а именно - годы! Нужно-ли это обывателю? Увидев такой рейтинг быстро заканчивать сотрудничество с банком. Я считаю, что не нужно.
Раекс классифицирует собственные рейтинги - причем, не разделяя, это важно <<ruB+>> <<ruB>> <<ruB->> следующим образом:
Низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. В настоящее время сохраняется возможность исполнения финансовых обязательств в срок и в полном объеме, однако при этом запас прочности ограничен. Способность выполнять обязательства является уязвимой в случае ухудшения экономической конъюнктуры.
То есть подчеркивается, что :
а. сохраняется возможность функционирования банка в полном объеме;
б. Плохо будет банку только если случится ухудшение экономической конъюктуры.
А если не будет ухудшения конъюктуры?
А если конъюктура улучшится??
В общем, немудрено, что маринуются такие банки в разного рода "зонах..." на протяжение нескольких лет
Смотрим ruCCC Данное определение именно для этого рейтинга, а, скажем, для ruCC оно уже звучит иначе!
Очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации. Существует значительная вероятность невыполнения объектом рейтинга своих финансовых обязательств уже в краткосрочной перспективе.
То есть тут мы уже видим, что уже в краткосрочной перспективе вероятность невыполнения банком своих функций (обязательств) значительна.
Что такое термин "значительна"? На мой взгляд, это когда 60% за то, что банк отправится в Книгу Памяти, а 40% за то, что ситуация со времен выправится. Второй вариант почти из разряда мифов.
Что еще нужно сказать, ВАЖНОГО
В рейтингах зарубежных РА есть такая особенность!
Они зачастую присваивают банку достаточного хороший рейтинг, но в пресс-релизе пишут в открытую все минусы: серьезно так пишут, с чувством, с толком
А вот наши РА наоборот поступают!
Присваивают, скажем, ruCCC банку. Любому! Рейтинг плохой А в пресс-релизе зато умудряются обозначить некоторые плюсы, чтобы подсластить "пилюлю" Так мол и так: вот тут вот хороший признак; вот тут; а вот тут вообще нужно всем радоваться! А то вдруг банк обидиццО и "громко хлопнет дверью"!
Рейтинг - не панацея от всех бед. Это просто очень важный кирпичик здания банковского анализа. Вынь кирпичик и здание рухнет.
Комментарии 2
В качестве комментария хотел бы выделить несколько пунктов.
1. Рейтинги разные нужны, рейтинги разные важны! (с)
2. АКРА не имеет достаточно опыта присвоения рейтингов, поэтому они могут быть, мягко говоря, не совсем адекватны, имхо.
3. По поводу рейтингов ruB+, ruB, ruB- от RAEX (Эксперт РА). Здесь важно учитывать прогноз: позитивный (хорошо), стабильный (ОК), развивающийся (плоховато) и негативный (плохо). Если по рейтингу установлен развивающийся или негативный прогноз (особенно после понижения до ruB+, ruB или ruB-), то риски существенно возросли. Если же при этом негативном прогнозе по рейтингу установлен статус «под наблюдением», то они серьезно возросли. В качестве примера можно привести ФорБанк. RAEX понизило 30.10.17 рейтинг ФорБанка до уровня ruB+. По рейтингу установлен негативный прогноз и статус «под наблюдением». Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом. https://raexpert.ru/releases/2017/Oct30a Данные отчетности ФорБанка (подозрительно низкая доля просроченных кредитов, сомнительное кач-во облиг и др.) подтверждают, что он - в зоне риска: http://www.kuap.ru/banks/2063/balances/ .
Думаю, Часть вторая не нужна
Но всё же не могу полностью согласиться с устоявшимся критерием отнесения банка на основе полученного рубанка, т.к. моё мнение отличается всё-таки.
А так согласен по всем 3 пунктам)