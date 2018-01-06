О рейтингах и не только

формальному признаку

Предположим, обыватель решил узнать, что из себя значит банк, с которым он сотрудничает или думает начать сотрудничать. И не столь важно в данном контексте в какой из ролей выступает обыватель: юрлицо или физлицо, ведь оба хотят быть уверены в своем выборе. Если выбор правильный - сохранится как минимум хороший сон у человека, ну а если неправильный... Впрочем, не будем о грустном!Рейтинг - это первое на что я обращаю внимание , когда просматриваю какой-либо банк. Таких как я - много в среде людей, интересующихся личными финансами. Есть и обратные примеры: скажем небезызвестный Александр (super) вообще, по моему, на наличие/отсутствие рейтинга не обращает внимания при анализе - свои какие-то методики у него. Но все же основа -Дело в том, что обыватель на основе официальной отчетности не может в полной мере представить всю картину по банку. Даже если очень хорошо разбирается в отчетности. А рейтинговое агентство может: там штат специалистов широкого профиля, люди деньги за это получают. Рейтинговое агентство, скажем, может запросить кредитные досье, посмотреть обеспечение(залоги), выехать на место, чтобы убедиться в реальности /нереальности имеющихся данных. А если банк будет как-то в этом препятствовать, то либо вообще останется без рейтинга с очень интересной формулировкойв пресс-релизе агентства, либо ему понизят рейтинг с существенным "запасом" - ну чтобы по 10 раз не рейтинговать одно и тоже. Это я к тому, что: а вам то кто такие документы даст посмотреть?Рейтинг - это товар. Как и любой товар он имеет свои характеристики и, соответственно, цену. На хороший товар всегда высокая цена. Нужно всегда об этом помнить!В мире за последние десятки лет сложилась т.н.рейтинговых агентств (РА).=Мудис.=Фитч.=самое неподкупное (*уточнение: термин введен в оборот уважаемым).Эти агентства, по сути, транснациональные компании и обладают огромными полномочиями на мировой арене. Их гегемония простирается по всему миру. Именно тот случай, когда политика сильно влияет на экономикуВ нашей стране сложилась т.н.РА.=Раекс.*Уточнение: есть еще НРА. Однако данное РА не получило аккредитацию Центробанка и потому с 13.01.2017 больше не отслеживает свои рейтинги1. Хорошему рейтингу верю на 20% (на 80% не верю).2. Плохому рейтингуПод плохим рейтингом понимаю рейтинги ниже по классификации Раекса.3. Отсутствие рейтинга (либо рейтинг отозван). Особо важно, если отозван плохой рейтингТут я бы задумался, а стоит-ли вообще сотрудничать с организацией без рейтингаМногие на форуме понимают под плохим рейтингом рейтингот Раекса и ниже. Повключают банки с таким рейтингом и ниже в т.н. "зону риска". Стоит особо отметить, что по моим наблюдениям банкимогут просуществовать на рынке неопределенно долгое время, а именно - годы! Нужно-ли это обывателю? Увидев такой рейтинг быстро заканчивать сотрудничество с банком. Я считаю, что не нужно.Раекс классифицирует собственные рейтинги -< > < > < > следующим образом:То есть подчеркивается, что :а. сохраняется возможность функционирования банка в полном объеме;б. Плохо будет банку только если случитсяА если не будет ухудшения конъюктуры?А если конъюктура улучшится??В общем, немудрено, что маринуются такие банки в разного рода "зонах..." на протяжение нескольких летСмотримДанное определение именно для этого рейтинга, а, скажем, дляоно уже звучит иначе!То есть тут мы уже видим, что ужеперспективе вероятность невыполнения банком своих функций (обязательств)Что такое термин "значительна"? На мой взгляд, это когда 60% за то, что банк отправится в Книгу Памяти, а 40% за то, что ситуация со времен выправится. Второй вариант почти из разряда мифов.Что еще нужно сказать, ВАЖНОГОВ рейтингах зарубежных РА есть такая особенность!Они зачастую присваивают банку достаточного хороший рейтинг, но в пресс-релизе пишут в открытую все минусы: серьезно так пишут, с чувством, с толкомА вот наши РА наоборот поступают!Присваивают, скажем,банку. Любому! Рейтинг плохойА в пресс-релизе зато умудряются обозначить некоторые плюсы, чтобы подсластить "пилюлю"Так мол и так: вот тут вот хороший признак; вот тут; а вот тут вообще нужно всем радоваться! А то вдруг банки "громко хлопнет дверью"!