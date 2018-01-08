Как АСВ становилось должником!

В начале, конечно, ничто не предвещало ситуацию, при которой АСВ было бы в долгах. Не то, чтобы лицензии у банков во времена председательства Игнатьева не отзывались - отзывались, но банки были небольшие, выплаты страховки тоже небольшие, а сама сумма вкладов на счетах граждан росла как на дрожжах (как раз только закончился кризис 2008-2009 годов), экономика была на подъеме, нефть штурмовала всё новые и новые высоты, а на пресловутом сайте Супер не ждал Благодати в круглосуточном режиме Росли и отчисления банков в Фонд страхования вкладов. Ощутимо росли: чем больше рост вкладов - тем больше и взносов в Фонде. Арифметика, почти как в 5 классе школы
Но потом в симпатичном особнячке на Неглинке появилась МАМАН
Она была отличница, первой на курсе вступила в Коммунистическую Партию Советского Союза - руководящую и направляющую силу советского общества, ядро его политической системы, государственных и общественных организаций. Еще ее влекло неизвестное. Но прежде надо было разобраться с известным, а только потом приниматься за неизвестное. Поэтому в конце 2013 года была отозвана лицензия у Мастер-Банка (знатной обнальной конторе с самой разветвленной сетью инкассации по московскому региону). Все кому положено об этом знали, а кому не положено... догадывались! Но точку в этой истории поставила МАМАН
Так была начата операция "чистые руки" В результате операции те, у кого были "грязные руки" отправлялись в Книгу памяти. Если выяснялось, что в стане врачебного персонала тоже было не совсем в порядке с правилами личной гигиены, то такие доктора лишались права заниматься лечебной деятельностью и отправлялись... с почетом на пенсию. Врачебное лобби - это очень серьёзно, своих не сдают! В общем, за аббревиатурой ЦБ стала скрываться Центральная больница.
Поначалу, в АСВ отнеслись беззаботно к "операции". Довольно быстро беззаботность сменилась на озабоченность, а потом и страх: там включили калькулятор и поняли, что скоро деньги на выплаты закончатся.
МАМАН, безусловно, не могло остановить такое недоразумение и потому было принято решение кредитовать АСВ на срок не более 5 лет под, кажется, 0,51% годовых или около того... Видимо, в особнячке вспомнили, что в названии учреждения есть слово БАНК Строго настрого было объявлено прогрессивному человечеству, что кредиты предоставляются исключительно на возвратной основе!
Первый раз КРЕДИТ БАНКА РОССИИ был предоставлен Агентству 8 октября 2015 года. 20 млрд рублей был кредит.
https://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/366358/
Потом аппетиты росли
Далее, задолженность АСВ перед ЦБ
На 31.03.2016=177 млрд
На 07.04.2016=226 млрд
**Уточнение 1 Примерно в этот период "тетрадки" в Мико, Кроссе и Стелле: сокр. МКС и настоятельные просьбы к "якобы вкладчикам" обращаться в суд в поисках правды. И страхового возмещения, кстати, тоже
**Уточнение 2 12 апреля 2016 года под председательством Министра финансов РФ А.Г. Силуанова состоялось Заседание Совета директоров АСВ, на котором принято решение о повышении с III квартала 2016 года (с 01 июля) ставки страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов с 0,1% до 0,12%.
https://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/397018/
На 25.05.2016=358 млрд
На 07.10.2016=444 млрд
На 31.12.2016=549 млрд
На 31.03.2017=600 млрд
На 26.06.2017=657 млрд
На 30.09.2017=768 млрд
**Уточнение 3 3 октября 2017 года под председательством Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной состоялось заседание Совета директоров Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». На заседании рассмотрен вопрос об увеличении базовой ставки страховых взносов, уплачиваемых банками – участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Принято решение увеличить базовую ставку с нынешних 0,12% до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал).
Платить взносы исходя из этой ставки банки начали с 01 января 2018 года.
Сколько собирает АСВ взносов по ставке 0,12%?
За 4 месяца 2017 года этот объем составил 63,1 млрд рублей. Или 189,3 млрд рублей в год; или 47,325 млрд рублей в квартал.
http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9859358
Иными словами, повышение ставки взносов на 0,03% даёт дополнительно плюс 15,775 млрд рублей за 4 месяца или 47,325 млрд в год.
Иными словами, можно надеяться на то, что за 2018 год АСВ соберет в виде страховых взносов около 237 млрд рублей. Собирали бы и больше, если бы не тетрадки Так, в одном только Арксбанке за балансом оказалось более 36 млрд рублей. Страховые взносы, естественно, с этой суммы не уплачивались
Операция "чистые руки" будет вечна ведь НАМ помогут депутаты
Об этом гласит следующая новелла Федерального закона от 1 мая 2017 года №84-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
**Уточнение 4 Это всегда так пишут название Закона, чтобы народ не догадался о чём, собственно, сам закон
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705010003?index=0
(Данным Федеральным законом внесены изменения в ФЗ от 10 июля 2002 года №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"
Банк России может принять решение о продлении срока действия кредитного договора, в соответствии с которым государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" предоставлен кредит без обеспечения, на срок до 5 лет.
Заметим: может принять, а может и не принять
Так что повысить ставку взносов - это:
1. Законно.
2. Надёжно.
3. И вообще, как говорит НАШ дорогой шеф: "Главное в нашей работе этот самый РЕАЛИЗЬМ!"
Но я бы вообще подготовил поправки с тем, чтобы ставка взносов в АСВ составляла 0,2%.
Долг платежом красен МАМАН как раз на эти деньги долларов прикупит, году, этак, в 20 - 21
Комментарии 4
В 2014 году все уже увлекались долларом по 80, было не до отзывов
Типичное поведение для азиатской феодальной знати
Вы просто не представляете как ей бедной отличнице было тяжело учиться с недалёкими
пацанами из ХК Салават Юлаев. Гнобили наверное всячески. Так закалялась сталь!!!
своим все можно, врагам закон.
Типичное поведение для азиатской феодальной знати
Да ну ! Не помнить Вам что говорил президент Рузвельт по адресу диктатора Никарагуа Сомосы ?
«Сомоса, может быть, и ... , но это наш ... ».