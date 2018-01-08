Как АСВ становилось должником!

влекло неизвестное.

кому положено

Книгу памяти.

В начале, конечно, ничто не предвещало ситуацию, при которой АСВ было бы в долгах. Не то, чтобы лицензии у банков во времена председательства Игнатьева не отзывались - отзывались, но банки были небольшие, выплаты страховки тоже небольшие, а сама сумма вкладов на счетах граждан росла как на дрожжах (как раз только закончился кризис 2008-2009 годов), экономика была на подъеме, нефть штурмовала всё новые и новые высоты, а на пресловутом сайтене ждал Благодати в круглосуточном режимеРосли и отчисления банков в Фонд страхования вкладов. Ощутимо росли: чем больше рост вкладов - тем больше и взносов в Фонде. Арифметика, почти как в 5 классе школыНо потом в симпатичном особнячке на Неглинке появилась МАМАНОна была отличница, первой на курсе вступила в Коммунистическую Партию Советского Союза -Еще ееНо прежде надо было разобратьсяа только потом приниматьсяПоэтому в конце 2013 года была отозвана лицензия у Мастер-Банка (знатной обнальной конторе с самой разветвленной сетью инкассации по московскому региону). Всеоб этом знали, а... догадывались! Но точкув этой истории поставила МАМАНТак была начата операцияВ результате операции те, у кого былиотправлялись вЕсли выяснялось, что в стане врачебного персонала тоже было не совсем в порядке с правилами личной гигиены, то такие доктора лишались права заниматься лечебной деятельностью и отправлялись... с почетом на пенсию. Врачебное лобби - это очень серьёзно, своих не сдают! В общем, за аббревиатурой ЦБ стала скрываться Центральная больница.Поначалу, в АСВ отнеслись беззаботно к "операции". Довольно быстро беззаботность сменилась на озабоченность, а потом и страх: там включили калькулятор и поняли, что скоро деньги на выплаты закончатся.МАМАН, безусловно, не могло остановить такое недоразумение и потому было принято решение кредитовать АСВ на срок не более 5 лет под, кажется, 0,51% годовых или около того... Видимо, в особнячке вспомнили, что в названии учреждения есть слово БАНКСтрого настрого было объявленочто кредиты предоставляются исключительно на возвратной основе!Первый раз КРЕДИТ БАНКА РОССИИ был предоставлен Агентству 8 октября 2015 года. 20 млрд рублей был кредит.Потом аппетиты рослиДалее,Примерно в этот период "тетрадки" в Мико, Кроссе и Стелле: сокр. МКС и настоятельные просьбы к "якобы вкладчикам" обращаться в суд в поисках правды. И страхового возмещения, кстати, тоже12 апреля 2016 года под председательством Министра финансов РФ А.Г. Силуанова состоялось Заседание Совета директоров АСВ, на котором принято решение о повышении с III квартала 2016 года (с 01 июля) ставки страховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов с 0,1% до 0,12%.3 октября 2017 года под председательством Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной состоялось заседание Совета директоров Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». На заседании рассмотрен вопрос об увеличении базовой ставки страховых взносов, уплачиваемых банками – участниками системы страхования вкладов в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ). Принято решение увеличить базовую ставку с нынешних 0,12% до 0,15% расчетной базы (среднего остатка вкладов за квартал).Платить взносы исходя из этой ставки банки начали с 01 января 2018 года.За 4 месяца 2017 года этот объем составил 63,1 млрд рублей. Или 189,3 млрд рублей в год; или 47,325 млрд рублей в квартал.Иными словами, повышение ставки взносов на 0,03% даёт дополнительно плюс 15,775 млрд рублей за 4 месяца или 47,325 млрд в год.Иными словами, можно надеяться на то, что за 2018 год АСВ соберет в виде страховых взносов около 237 млрд рублей. Собирали бы и больше, если бы не тетрадкиТак, в одном только Арксбанке за балансом оказалось более 36 млрд рублей. Страховые взносы, естественно, с этой суммы не уплачивалисьОперациябудет вечна ведь НАМ помогут депутатыОб этом гласит следующая новелла Федерального закона от 1 мая 2017 года №84-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".Это всегда так пишут название Закона, чтобы народ не догадался о чём, собственно, сам закон(Данным Федеральным законом внесены изменения в ФЗ от 10 июля 2002 года №86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"Заметим:Так что повысить ставку взносов - это:1. Законно.2. Надёжно.3. И вообще, как говорит НАШ дорогой шеф: "Главное в нашей работе этот самый!"Но я бы вообще подготовил поправки с тем, чтобы ставка взносов в АСВ составляла 0,2%.Долг платежом красенМАМАН как раз на эти деньги долларов прикупит, году, этак, в 20 - 21