Союз нерушимый ...

4 недели назад я начал свой блог с поста о банке Союзный. Тогда использовал отчётность за ноябрь (крайняя дата). Теперь есть отчётность за декабрь (скажем большое спасибо, что лицезреть её мы можем аж 1 февраля)! Давайте вновь посмотрим на цифры (учитывая просьбу юзера в Сводках) + ещё раз убедимся, насколько сильно может измениться ситуация в банке за 1 месяц.
Сначала смотрим на АКТИВЫ
Плюсов много!)
За месяц (за декабрь) банк привёл в соответствие наличность в кассе (уменьшилась более чем в 2 раза - значит заходить в кассу не по пути).
Опять решил дать в долг Банку России 100 млн руб (они и раньше обычно столько в ЦБ размещали).
Банк планомерно избавляется от облигаций корпоративных нерезидентов и вкладывается в НАСТОЯЩИЕ ОФЗ и ОБР. Почему я не люблю облиги корпоратов-нерезов? Потому что это мусор.
Есть увеличение векселей банков. Это тоже считается доходными активами. (Вексель, по простому, это когда кому-то срочно деньги нужны. Товарищество на вере - не для нашего времени, поэтому тот, кто просит в долг, даёт взамен красивую бумажку - вексель и получает деньги, как правило на определенный срок...). Мы видим, что у Союзного таких векселей банков на 97 млн руб. Хорошо, если это векселя Сбербанка. Но у меня есть сомнения, что самый известный инвалид России пойдёт клянчить деньги в банк из третьей сотни Значит это векселя какого-то (каких-то) других банков. Конкретно тех, у кого туго с ликвидностью. Ликвидность - если кто не в курсе - может святой дух унести, кстати. В общем, слабая надежда на векселя банков в Доходных активах пациента
Пойдём к ПАССИВАМ
Банку очень сильно везёт с юриками. В прямом смысле, везёт! Юрлица в трудный момент банк не бросают, а наоборот, всячески помогают заводя в него деньги! Это важно для любого банка! Для банка из третьей сотни - важно вдвойне!
Средства на текущих счетах выросли за месяц ощутимо (примерно на 40%), а за 4 месяца на 57,8%!
Но самое интересное - это юрлицо-нерезидент (вспоминаем итальянца ), которое разместило на срочных счетах до 1 года 466 млн руб! Это видно из отчётности за декабрь.
А из отчётности за ноябрь было видно, что банк был вынужден привлечь на срок до 30 дней 470 млн руб. Конечно же, в обмен на вексель
ВАЖНО: тот, кто дал банку в долг на короткий срок (под красивую бумажку и честное пионерское) деньги поверил в коммунизм и решил не размениваться по мелочам и дать те же деньги, но уже на срок до 1 года. Это - нерезидент!
Банк же решил на эти деньги активнее кредитовать другие банки на срок до 30 дней. Потом эти деньги пригодятся - это тоже ликвидность!
В мае и в июне в банке начнут заканчиваться длинные очень вкусные на сегодня вклады-трёхлетки (ну, скажем, "Пенсионный" под 15 годовых). Таких вкладов у банка на 3 млрд руб. Смог-ли бы банк пережить отток этих вкладов, если бы срок их окончания пришёлся не на май-июнь, а на прошедший декабрь? (Отчётность то за декабрь - другая будет нескоро). Да, смог.
Что в банке происходит с ликвидностью сейчас?
Об этом может сказать отчётность, которую мы анализируем спустя месяц.
Можно-ли пополнить вклад на 3 месяца в пределах АСВ? Однозначно нельзя сказать, но темп отзыва лицензий существенно замедлился.
Могут-ли быть в дальнейшем письма от АСВ?
Да, т.к. в банке ограничение и давно уже.
Семь часов я вам дать не могу. - Но пять даете? - Но пять даю. Спите сладко. Мюллер, Айсман.
Комментарии 5
вот этот момент интересно не забыть бы, надо посмотреть, как банк выкрутится Ведь это почти 60 % активов ! придется играть против рынка, давая повышенные ставки, но где найти под эти 3 млрд них кредиторов, желающих кредиты по повышенным ставкам ? или предлагать кредиты ниже рынка, но как бы не прогореть
Тут вот в чём дело, поясняю: КУАП не даёт нам информации, когда именно закончатся вклады до 3 лет. Просто мы видим, что в банке вот такая сумма денег вкладчиков и вклады открыты на срок от 1 года до 3 лет. Когда именно будет отток мы можем выяснить только опосредованно... Помочь нам в этом может, например, память о предложениях банка по вкладам, о количестве людей в отделениях и т.п. наблюдения. Ни больше, ни меньше!
Безусловно, что именно в мае-июне никто не заберёт сумму в 3 млрд. Это всё растянуто во времени.
Поясню ещё: заберут достаточно много, но не 3 млрд
Может быть там уже сейчас происходит существенный отток вкладов, который достигнет своего пика к июню и будет продолжаться и дальше. А может: и нет никакого оттока сейчас.
Дело в том, что банк после вкладов под 15% затем привлекал средства на долгие сроки под несколько менее интересные проценты... Это тоже очень хорошие ставки на сегодня.
Думаю, что трёхлеток под 14-15 годовых примерно на 800-900 млн. Исходя из этого надо считать отток...
http://kuap.ru/visual/0203020104/na/3236-1-1/
то насыщение завершилось в апреле 2016, так что придется подождать еще год, чтобы увидеть результат их влияния - за весь 2015 привлекли 1 млрд на 3-х летние депозиты, за 2016 и 1-ю половину 2017 привлекли еще 1 млрд
я обращу внимание, что кредиты выдаются
Банкам 2 млрд
ЮЛ 3 млрд
ФЛ 117 млн
т.е кредитуют ИМХО собственные бизнесы, пока они в состоянии обслуживать депозиты , банк будет на плаву
а с июля 2017 резко рванула вверх просрочка по ЮЛ
http://kuap.ru/visual/01020304/na/3236-1-1/
так что посмотрим - что будет в 3-6 месяцев
Не забыть бы
Нет, не год, а до начала июня.
"Пенсионные" трёхлетки открывались с конца мая по середину июня. 10 тысяч+пополнение и снятие после года, кажется, без потери процентов.
Фиксы чистой воды)
Смотрим: на 1 июня 995 млн руб, а на 1 июля уже 1 млрд 65 млн. Вот они фиксы по десяточке (70 млн руб)
Банку были нужны деньги именно тогда, но он их не получил, а получил только к марту-августу 2016 года. ИМХО Через год!!! Хотя коньюктура уже изменилась существенно! Ввели запрет на пополнения, кажется, к осени 2016 года...
Год ждать не придётся
ЗЫЫ Напомнило об итальянце
Выполняйте все приказы Шелленберга, это залог успеха. Борман (с)Ю.Семенов. Семнадцать мгновений весны.