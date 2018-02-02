Союз нерушимый ...

самый известный инвалид России

4 недели назад я начал свой блог с поста о банке Союзный. Тогда использовал отчётность за ноябрь (крайняя дата). Теперь есть отчётность за декабрь (скажем большое спасибо, что лицезреть её мы можем аж 1 февраля)! Давайте вновь посмотрим на цифры (учитывая просьбу юзера в Сводках) + ещё раз убедимся,Сначала смотрим на АКТИВЫПлюсов много!)За месяц (за декабрь) банк привёл в соответствие наличность(уменьшилась более чем в 2 раза - значит заходить).Опять решил дать в долг Банку России 100 млн руб (они и раньше обычно столько в ЦБ размещали).Банк планомерно избавляется от облигацийи вкладывается в НАСТОЯЩИЕ ОФЗ и ОБР. Почему я не люблю облиги корпоратов-нерезов? Потому что это мусор.Есть увеличение векселей банков. Это тоже считается доходными активами. (Вексель, по простому, это когда кому-то срочно деньги нужны.- не для нашего времени, поэтому тот, кто просит в долг, даёт взамен- вексель и получает деньги, как правило на определенный срок...). Мы видим, что у Союзного таких векселейна 97 млн руб. Хорошо, если это векселя Сбербанка. Но у меня есть сомнения, чтопойдёт клянчить деньги в банк из третьей сотниЗначит это векселя какого-то (каких-то). Конкретно тех, у кого туго с ликвидностью. Ликвидность - если кто не в курсе - можетунести, кстати. В общем, слабая надежда на векселя банков в Доходных активах пациентаПойдём к ПАССИВАМБанку очень сильно везёт с юриками. В прямом смысле, везёт! Юрлица в трудный момент банк не бросают, а наоборот, всячески помогают заводя в него деньги! Это важно для любого банка! Для банка из третьей сотни - важно вдвойне!Средства на текущих счетах выросли за месяц ощутимо (примерно на 40%), а за 4 месяца на 57,8%!Но самое интересное - это юрлицо-нерезидент (вспоминаем итальянца), которое разместило466 млн руб! Это видно из отчётности за декабрь.А из отчётности за ноябрь было видно, что банк был вынужден привлечь на срок470 млн руб. Конечно же, в обмен на вексельВАЖНО: тот, кто дал банку в долг на короткий срок (под красивую бумажку и честное пионерское) деньги поверил в коммунизм и решил не размениваться по мелочам и дать те же деньги, но уже на срок до 1 года. Это - нерезидент!Банк же решил на эти деньги активнее кредитовать другие банкиПотом эти деньги пригодятся - это тоже ликвидность!В мае и в июне в банке начнут заканчиваться длинные очень вкусные на сегодня вклады-трёхлетки (ну, скажем, "Пенсионный" под 15 годовых). Таких вкладов у банка на 3 млрд руб. Смог-ли бы банк пережить отток этих вкладов, если бы срок их окончания пришёлся не на май-июнь, а на прошедший декабрь? (Отчётность то за декабрь - другая будет нескоро). Да, смог.Что в банке происходит с ликвидностью сейчас?Об этом может сказать отчётность, которую мы анализируем спустя месяц.Можно-ли пополнить вклад на 3 месяца в пределах АСВ? Однозначно нельзя сказать, но темп отзыва лицензий существенно замедлился.Могут-ли быть в дальнейшем письма от АСВ?Да, т.к. в банке ограничение и давно уже.