Вернись, я всё прощу!!!

не совсем честным путём

декларируете

Бизнес никогда не поверит с первого раза

Существует правило: бизнес и капитал работают там, где комфортно и безопасно.Где российскому бизнесу было комфортно и безопасно? За рубежом было. У нас ведь сначала были "братки", потом силовики, потом чиновники все мастей, потом добавилась операция "чистые руки", в результате которой - нужно это признать и особенно на первом этапе расчистки - многие юрлица понесли серьёзные потери. Без денег остались, нужно прямо сказать!А еще есть такой термин устоявшийся - "Басманное правосудие"... Тут без комментариев.На Западе раньше было к нашим бизнесменам. Прагматичное! Вы (россияне) заводите деньги в наши юрисдикции, открываете фирмы и, соответственно, счета - мы гарантируем неприкосновенность ваших средств. Мы знаем, что по общепринятым мировым понятиям ваши средства получены. Нам на это плевать - ведь ваши средства работают наи на. Мы же заботимся! Ведь только враги народа не заботятся о благосостоянииА при больших капиталовложениях мы и вам можем гражданство предоставить, если хотите.Так продолжалось долгоСейчас ситуация другая.Мы со всеми поругались.Ну или с нами все поругались.Это у кого какое восприятие окружающей действительности. Как раньше: вы за красных или за белых?Российский бизнес вдруг понял: наши капиталы ТАМ не защищены. Их могут в любой момент отобратьА еще позиция судов в этих иностранных юрисдикциях странным образом копирует столь нелюбимое "Басманное правосудие".Предвидя такой расклад компетентные органы - а какие именно я вам не скажу- подкинули следующую идею:называется. По простому: Вы, капиталисты, закрываете свои счета и фирмы в иностранных юрисдикциях и переводите деньги сюда, в Россию то-бишь. Высвои деньги (активы). Мы (государство) обязуемсяданные Ваших деклараций и не применять по отношению к вам некоторые нормызаконодательства.Были сроки этой амнистии. Они закончились. Успешна-ли она была?Скорее нет, чем да. Почему?. Государству, президенту, контрагенту: не важно кому! Бизнес часто обманывают, бизнес любит определённые правила игры. А тут - неопределённые... А вдруг закон изменят, а вдруг Ваши декларации проверят, а вдруг Вас спросят, как именно Вы получили эти капиталы?Именно поэтому нельзя сказать, сколько именно денег пришло в страну после объявления амнистии. Такой статистики нет. Если бы она была - это значило-бы, что сама идея амнистии капиталов провалилась. Потому - что СПРОСИЛИ!!!Есть, правда, один косвенный признак: депозиты предприятий и организаций. Они превысили вклады физиков. Это в т.ч. и эти деньги, возвращённые из-за рубежа капиталы.Сроки закончились и теперь уже сам бизнес хочет вернуться. Ведь его простили. Бизнес понял это не только по заверениям "отца народов", но и в процессе, проведенной ранее амнистии капиталов.С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.Кстати, в своё время, Аргентина в период проведения амнистии капиталов пошла по двухступенчатому пути. Как и мы сейчас.В период проведения первого этапа амнистии в страну вернулось 4 млрд долларов, в период проведения второго этапа 116 млрд долларов.По некоторым обрывочным данным всего за время новейшей истории из России было выведено более 1 трлн долларов США