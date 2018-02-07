Вернись, я всё прощу!!!

Существует правило: бизнес и капитал работают там, где комфортно и безопасно.
Где российскому бизнесу было комфортно и безопасно? За рубежом было. У нас ведь сначала были "братки", потом силовики, потом чиновники все мастей, потом добавилась операция "чистые руки", в результате которой - нужно это признать и особенно на первом этапе расчистки - многие юрлица понесли серьёзные потери. Без денег остались, нужно прямо сказать!
А еще есть такой термин устоявшийся - "Басманное правосудие"... Тут без комментариев.
На Западе раньше было к нашим бизнесменам иное отношение. Прагматичное! Вы (россияне) заводите деньги в наши юрисдикции, открываете фирмы и, соответственно, счета - мы гарантируем неприкосновенность ваших средств. Мы знаем, что по общепринятым мировым понятиям ваши средства получены не совсем честным путём. Нам на это плевать - ведь ваши средства работают на наши экономики и на наших граждан. Мы же заботимся о своих гражданах! Ведь только враги народа не заботятся о благосостоянии своих граждан А при больших капиталовложениях мы и вам можем гражданство предоставить, если хотите.
Так продолжалось долго
Сейчас ситуация другая.
Мы со всеми поругались.
Ну или с нами все поругались.
Это у кого какое восприятие окружающей действительности. Как раньше: вы за красных или за белых?
Российский бизнес вдруг понял: наши капиталы ТАМ не защищены. Их могут в любой момент отобрать
А еще позиция судов в этих иностранных юрисдикциях странным образом копирует столь нелюбимое "Басманное правосудие".
Предвидя такой расклад компетентные органы - а какие именно я вам не скажу - подкинули следующую идею: амнистия капиталов называется. По простому: Вы, капиталисты, закрываете свои счета и фирмы в иностранных юрисдикциях и переводите деньги сюда, в Россию то-бишь. Вы декларируете свои деньги (активы). Мы (государство) обязуемся не раскрывать данные Ваших деклараций и не применять по отношению к вам некоторые нормы кое-какого законодательства. Декларирование - не обязанность, а право гражданина. Однако, задекларировав активы Вам будет, что предъявить, например, суду. И Вам за это ничего не будет.
Это была амнистия № 1.
Были сроки этой амнистии. Они закончились. Успешна-ли она была?
Скорее нет, чем да. Почему? Бизнес никогда не поверит с первого раза. Государству, президенту, контрагенту: не важно кому! Бизнес часто обманывают, бизнес любит определённые правила игры. А тут - неопределённые... А вдруг закон изменят, а вдруг Ваши декларации проверят, а вдруг Вас спросят, как именно Вы получили эти капиталы?
Время показало: не проверили, не спросили!!!
Именно поэтому нельзя сказать, сколько именно денег пришло в страну после объявления амнистии. Такой статистики нет. Если бы она была - это значило-бы, что сама идея амнистии капиталов провалилась. Потому - что СПРОСИЛИ!!!
Есть, правда, один косвенный признак: депозиты предприятий и организаций. Они превысили вклады физиков. Это в т.ч. и эти деньги, возвращённые из-за рубежа капиталы.
Сроки закончились и теперь уже сам бизнес хочет вернуться. Ведь его простили. Бизнес понял это не только по заверениям "отца народов", но и в процессе, проведенной ранее амнистии капиталов.
Поэтому теперь № 2. С 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года.
Кстати, в своё время, Аргентина в период проведения амнистии капиталов пошла по двухступенчатому пути. Как и мы сейчас.
В период проведения первого этапа амнистии в страну вернулось 4 млрд долларов, в период проведения второго этапа 116 млрд долларов.
По некоторым обрывочным данным всего за время новейшей истории из России было выведено более 1 трлн долларов США
Комментарии 2
1) найти им нишу, в которой они начнут генерировать прибыль. Те кто удрал - уже потеряли либо свои ниши , либо лишились админ прикрытия, а чаще и первое и второе. А без этого втиснуться в РФ не возможно, да и на Западе тебе не будут рады.
2) Кроме того, все кто сбежал, имеют тут тучу недоброжелателей ( если не открытых врагов, а ещё и
рейдеры, захватившие бизнес), у которых в подавляющем большинстве есть админ ресурс, что создает непреодолимые трудности с возвращением самих владельцев
3) На сколько я понимаю, что ни кто не обещал им что на них не будет распространяться действующее Законодательство и им простят "грешки молодости" - а тут наверняка есть масса вопросов.
Резюме - обычных пиар - ход . Заполнение предвыборной паузы
Львиную долю выведенных из страны средств осуществили корпорации, которые составляют 70% экономики России. https://rns.online/opinions/Pochemu-v-Rossii-neobhodimo-prodlevat-amnistiyu-kapitala-2018-02-19/