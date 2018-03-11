Есть такой банк, Инкаробанк называется...Очень интересный банк (с)1. Рейтингов нету.2. На 1 сентября 2017 смена владельцев банка (1 участник-акционер, доля владения 6,1% - несущественно). На эту же дату отток вкладов физиков на 10%. Предправ в прошлом был Предправом Конгресс-Банка. Конгресс - также как и конгрессмены - ныне не в почёте, а потому: в Книге Памяти.3. "Пылесос" : за 4 месяца объём вкладов физлиц вырос на 121%. Стратегия Арксбанка пока ещё в моде.5. Вклад "Время открытий" на полгода под 8,3% годовых в топе поиска вкладов. Как же всё это знакомо...6. Очень интересное применение деньгам вкладчиков: привлекают под 8,3% и размещают в ЦБ под примерно 7,4% на сегодняшний день.7. Средств в кассе на более чем 20% от Активов - это СЛИШКОМ много для банка из пятой сотни! Впрочем, он скоро будет в четвёртой сотне... Интересно, в кассу заходят после окончания работы?..8. Плановая закончилась в последний день прошлой весны.9. График интересный: пятидневка до 18, но касса до 16 часов. Касса - это самое главное!10. Тверской гамбит (с)Это когда в доме на Тверской улице по вкладу 8,3%, а в доме напротив 8% в Союзном. Союзный - это очень хороший банк, если кто не понял.11. Акция: "при осадке пены требуйте долива пива!" - см. скриншотеГ.12. В январе на народные деньги был дан кредит физлицу: 200 млн. До этого всегда было 20-25 млн.13. Отзывы пользователей прекрасны! См. скриншотеГ.14. Манипуляции наверняка в моде...