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ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ

11.03.2018 00:35 4 2 254 просмотра
Есть такой банк, Инкаробанк называется...
Очень интересный банк (с) гривенник
1. Рейтингов нету.
2. На 1 сентября 2017 смена владельцев банка (1 участник-акционер, доля владения 6,1% - несущественно). На эту же дату отток вкладов физиков на 10%. Предправ в прошлом был Предправом Конгресс-Банка. Конгресс - также как и конгрессмены - ныне не в почёте, а потому: в Книге Памяти.
3. "Пылесос" : за 4 месяца объём вкладов физлиц вырос на 121%. Стратегия Арксбанка пока ещё в моде.
5. Вклад "Время открытий" на полгода под 8,3% годовых в топе поиска вкладов. Как же всё это знакомо...
6. Очень интересное применение деньгам вкладчиков: привлекают под 8,3% и размещают в ЦБ под примерно 7,4% на сегодняшний день.
7. Средств в кассе на более чем 20% от Активов - это СЛИШКОМ много для банка из пятой сотни! Впрочем, он скоро будет в четвёртой сотне... Интересно, в кассу заходят после окончания работы?..
8. Плановая закончилась в последний день прошлой весны.
9. График интересный: пятидневка до 18, но касса до 16 часов. Касса - это самое главное!
10. Тверской гамбит (с) гривенник. Это когда в доме на Тверской улице по вкладу 8,3%, а в доме напротив 8% в Союзном. Союзный - это очень хороший банк, если кто не понял.
11. Акция: "при осадке пены требуйте долива пива!" - см. скриншотеГ.

12. В январе на народные деньги был дан кредит физлицу: 200 млн. До этого всегда было 20-25 млн.
13. Отзывы пользователей прекрасны! См. скриншотеГ.

14. Манипуляции наверняка в моде...

Комментарии 4

Виталий рассудов  (rvv)
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Хорошо, если после закрытия банка все его вкладчики встретятся в Сбере, а не у входа в АСВ.
Руслан Истомин  (РусланРус)
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Из Вашего пассажа особенно понравилось про хороший «Союзный» банк smile:) В инкаро народу всегда полно, народ за зря в очередях не будет стоять. Укладывайтесь в страховую сумму и спите спокойно..
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