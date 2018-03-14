Страховые муки

По итогам годового отчёта АСВ за 2017 год.
Важные вехи:
1. Выплаты страховки по годам
За 2015 год = 369,2 млрд руб.
За 2016 год = 568,4 млрд руб.
За 2017 год = 404,3 млрд руб.
2. Долг АСВ Центробанку (млрд руб).
На 31.03.2016 = 177
На 07.04.2016 = 226
На 25.05.2016 = 358
На 07.10.2016 = 444
На 31.12.2016 = 549
На 31.03.2017 = 600
На 26.06.2017 = 657
На 30.09.2017 = 768
На 31.12.2017 = 821
3. "За год в отношении банков - участников ССВ наступил 41 страховой случай (в 2016 году - 88 страховых случаев).".
4. "Введение 10 июля 2017 года моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО БАНК "ЮГРА" стало крупнейшим за всю историю функционирования ССВ страховым случаем по размеру обязательств банка (189 млрд руб.) и страховой ответственности Агентства перед вкладчиками (173 млрд руб.).".
Невыплаченные 16 млрд рублей - это сэкономленные для государства деньги "тупых превышенок".
Выплаченные 173 млрд рублей - это 173 новых школы на 1000 учащихся каждая либо доиндексация на 8,5% пенсий неработающим пенсионерам и поддержание данного уровня в течение, как минимум, 13 месяцев. Либо разовая выплата всем пенсионерам в размере 4200 рублей.
5. Крупные страховые случаи в 2017 году: банк = сумма (млрд руб.).
КБ "РЭБ" (АО) = 34,3
ПАО "Межтопэнергобанк" = 21,4
АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) = 19,5
АКБ "Легион" (АО) = 11,6
ПАО Банк "ВВБ" = 11,3
Совокупно 98,5 млрд рублей.
6. "В 23 банках выявлено 4 920 случаев искусственного формирования обязательств Фонда по вкладам путем внесения в документы бухгалтерского учета банка технических записей о зачислении средств на счета физических лиц с целью неправомерного получения ими страхового возмещения на сумму 4,5 млрд рублей.".
Это, например, 45 современных детских садов на 100 мест каждый.
7. "В АО "Булгар банк", ООО "КБ "Тальменка-банк", АО Банк "ТГБ", АКБ "Крыловский" (АО) и КБ "Канский" ООО выявлены случаи сокрытия от учета 10,9 млрд руб. с целью хищения вкладов, привлеченных от 12,1 тыс. вкладчиков (по сравнению с 2016 годом объем сокрытых банками средств уменьшился в 5,5 раз).".
8. Одобренный Банком России лимит кредита для АСВ равен 1030 млрд рублей. По состоянию на конец 2017 года истрачена сумма в размере 821 млрд рублей.
9. "В течение года на счета Фонда поступило 483,4 млрд руб., в том числе:
293 млрд руб. заемных средств, полученных от Банка России; 127,7 млрд руб. страховых взносов банков – участников ССВ; 61,6 млрд руб. – средств из конкурсной массы ликвидируемых банков в погашение требований по ранее выплаченному страховому возмещению; 1,1 млрд руб. – прочих поступлений (поступления средств в рамках передачи имущества и обязательств финансовых организаций и др.)".
10. "Остаток средств на счетах Фонда по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 44,4 млрд руб.".
11. "В 2017 году объем вкладов населения в банках увеличился на 1787,1 млрд руб. (в 2016 году – на 981,2 млрд руб.) – до 25 987,4 млрд руб.
В относительном выражении рост вкладов составил 7,4% (рис. 5), без учета валютной переоценки – 8,6% (в 2016 году – 4,2% и 9,2% соответственно)".
К слову, расхожий тезис о том, что население массово выводит средства с депозитов, не подтверждается. Скорее, население ничего не клало в банковскую систему страны в 2017 году: так, рост на 7,4% - это просто начисленные/капитализированные проценты по вкладам в прошлом году. Население выводило средства с вкладов в 2016 году, т.к. рост на 4,2% (при средневзвешенных ставках по вкладам не менее 12% годовых, а в ряде случаев и гораздо больше) говорит о том, что отток был существенным. Также, налицо эффект взрывного роста сумм денежных средств на счетах за 2015 год, вследствие высоких ставок по вкладам.
12. Народ богатеет и одновременно тупеет (т.к. превышает страховой лимит и/или размещает крупные суммы в крупнейших банках под мизерный процент).
Мы видим, что если по итогам первого полугодия 2017 года доля вкладов от 100 тысяч руб. до 1 млн руб. составляла 38%, то по итогам второго полугодия 2017 года уже 37,8% (снизилась на 0,2%). В то же время, доля вкладов от 1 млн руб до 1,4 млн руб (страховой лимит) по итогам первого полугодия 2017 года была 11,3%, а по итогам второго полугодия 2017 года уже 11,8% (увеличение на 0,5%).
Доля вкладов от 1,4 млн руб. до 3 млн руб. выросла по системе на 0,4% с 9,3% до 9,7% за второе полугодие 2017 года по отношению к первому полугодию 2017 года.
13. В декабре 2017 года "Агентством начато погашение кредита Банка России, предоставленного в целях обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного страхования вкладов (далее – ССВ)".
Комментарии 3
"В I квартале 2018 г. на счета Фонда поступило 43,6 млрд руб., в том числе:
31,7 млрд руб. – страховые взносы банков – участников ССВ; 11,7 млрд руб. –
средства, полученные в связи с удовлетворением прав требования Агентства в ходе
ликвидационных процедур в банках; 0,2 млрд руб. – прочие поступления.
Расходы со счетов Фонда за отчетный период составили 56,3 млрд руб.,
в том числе: 15 млрд руб. – на возврат заемных средств, полученных от Банка
России; 40,7 млрд руб. – на выплату возмещения по вкладам; 0,2 млрд руб. –
на агентское вознаграждение; 0,4 млрд руб. – на финансирование деятельности
Автономной некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков».
По состоянию на 31 марта 2018 г. балансовый остаток средств Фонда составил
41,5 млрд руб. Всего в рамках заключенного с Банком России договора
о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1 030 млрд руб. по состоянию на
31 марта 2018 г. Агентством получено (за вычетом возвращенных средств)
806 млрд руб.
При исчислении страховых взносов за IV квартал 2017 г., поступивших в
отчетном периоде, применялись следующие дифференцированные ставки: базовая –
в размере 0,12% расчетной базы, дополнительная – в размере 50% и повышенная
дополнительная – в размере 500% базовой ставки. По дополнительной
и повышенной дополнительной ставкам банками было уплачено 1,85 млрд руб.
(5,8% общей суммы квартальных взносов).
При исчислении страховых взносов за I квартал 2018 г. все ставки будут
применяться в максимальном допустимом размере: базовая – 0,15% расчетной базы,
дополнительная – 50% и повышенная дополнительная – 500% базовой ставки."
Из отчёта ГК "АСВ" за I квартал 2018 года.
"В течение первого полугодия 2018 г. на счета Фонда поступило
103,4 млрд руб., в том числе: 75,2 млрд руб. – страховые взносы банков –
участников ССВ; 28,0 млрд руб. – средства, полученные в связи с удовлетворением
прав требования Агентства в ходе ликвидационных процедур в банках;
0,2 млрд руб. – прочие поступления.
Расходы со счетов Фонда за отчетный период составили 103,8 млрд руб., в том
числе: 24,0 млрд руб. – на возврат заемных средств, полученных от Банка России;
78,5 млрд руб. – на выплату возмещения по вкладам; 0,9 млрд руб. – на агентское
вознаграждение; 0,4 млрд руб. – на финансирование деятельности Автономной
некоммерческой организации «Фонд защиты вкладчиков».
По состоянию на 30 июня 2018 г. балансовый остаток средств Фонда составил
38,8 млрд руб.
Всего (нарастающим итогом) в рамках заключенного с Банком России
договора о предоставлении кредита с одобренным лимитом 1 030 млрд руб. по
состоянию на 30 июня 2018 г. Агентством получено (за вычетом возвращенных
средств) 797 млрд руб.
При исчислении страховых взносов, поступивших в отчетном периоде,
применялись следующие дифференцированные ставки: базовая – в размере 0,12%
расчетной базы за IV квартал 2017 г. и 0,15% расчетной базы за I квартал 2018 г.,
дополнительная ставка в размере 50% и повышенная дополнительная ставка в
размере 500% базовой ставки.
В отчетном периоде по дополнительной и повышенной дополнительной
ставкам было уплачено банками: за IV квартал 2017 г. – 1,85 млрд руб. (5,8% общей
суммы взносов); за I квартал 2018 г. – 4,75 млрд руб. (10,9% общей суммы взносов)."
Из отчёта ГК "АСВ" за I полугодие 2018 года.