Страховые муки

По итогам годового отчёта АСВ за 2017 год.1. Выплаты страховки по годамЗа 2015 год = 369,2 млрд руб.За 2016 год = 568,4 млрд руб.За 2017 год = 404,3 млрд руб.2. Долг АСВ Центробанку (млрд руб).На 31.03.2016 = 177На 07.04.2016 = 226На 25.05.2016 = 358На 07.10.2016 = 444На 31.12.2016 = 549На 31.03.2017 = 600На 26.06.2017 = 657На 30.09.2017 = 7683. "За год в отношении банков - участников ССВ наступил 41 страховой случай (в 2016 году - 88 страховых случаев).".4. "Введение 10 июля 2017 года моратория на удовлетворение требований кредиторов ПАО БАНК "ЮГРА" стало крупнейшим за всю историю функционирования ССВ страховым случаем по размеру обязательств банка (189 млрд руб.) и страховой ответственности Агентства перед вкладчиками (173 млрд руб.).".Невыплаченные 16 млрд рублей - это сэкономленные для государства деньги "тупых превышенок".Выплаченные 173 млрд рублей - это 173 новых школы на 1000 учащихся каждая либо доиндексация на 8,5% пенсий неработающим пенсионерам и поддержание данного уровня в течение, как минимум, 13 месяцев. Либо разовая выплата всем пенсионерам в размере 4200 рублей.5. Крупные страховые случаи в 2017 году: банк = сумма (млрд руб.).КБ "РЭБ" (АО) = 34,3ПАО "Межтопэнергобанк" = 21,4АКИБ "ОБРАЗОВАНИЕ" (АО) = 19,5АКБ "Легион" (АО) = 11,6ПАО Банк "ВВБ" = 11,3Совокупно 98,5 млрд рублей.6. "В 23 банках выявлено 4 920 случаев искусственного формирования обязательств Фонда по вкладам путем внесения в документы бухгалтерского учета банка технических записей о зачислении средств на счета физических лиц с целью неправомерного получения ими страхового возмещения на сумму 4,5 млрд рублей.".Это, например, 45 современных детских садов на 100 мест каждый.7. "В АО "Булгар банк", ООО "КБ "Тальменка-банк", АО Банк "ТГБ", АКБ "Крыловский" (АО) и КБ "Канский" ООО выявлены случаи сокрытия от учета 10,9 млрд руб. с целью хищения вкладов, привлеченных от 12,1 тыс. вкладчиков (по сравнению с 2016 годом объем сокрытых банками средств уменьшился в 5,5 раз).".8. Одобренный Банком России лимит кредита для АСВ равен 1030 млрд рублей. По состоянию на конец 2017 года истрачена сумма в размере 821 млрд рублей.9. "В течение года на счета Фонда поступило 483,4 млрд руб., в том числе:293 млрд руб. заемных средств, полученных от Банка России; 127,7 млрд руб. страховых взносов банков – участников ССВ; 61,6 млрд руб. – средств из конкурсной массы ликвидируемых банков в погашение требований по ранее выплаченному страховому возмещению; 1,1 млрд руб. – прочих поступлений (поступления средств в рамках передачи имущества и обязательств финансовых организаций и др.)".10. "Остаток средств на счетах Фонда по состоянию на 31 декабря 2017 г. составил 44,4 млрд руб.".11. "В 2017 году объем вкладов населения в банках увеличился на 1787,1 млрд руб. (в 2016 году – на 981,2 млрд руб.) – до 25 987,4 млрд руб.В относительном выражении рост вкладов составил 7,4% (рис. 5), без учета валютной переоценки – 8,6% (в 2016 году – 4,2% и 9,2% соответственно)".К слову, расхожий тезис о том, что население массово выводит средства с депозитов, не подтверждается. Скорее, население ничего не клало в банковскую систему страны в 2017 году: так, рост на 7,4% - это просто начисленные/капитализированные проценты по вкладам в прошлом году. Население выводило средства с вкладов в 2016 году, т.к. рост на 4,2% (при средневзвешенных ставках по вкладам не менее 12% годовых, а в ряде случаев и гораздо больше) говорит о том, что отток был существенным. Также, налицо эффект взрывного роста сумм денежных средств на счетах за 2015 год, вследствие высоких ставок по вкладам.12. Народ богатеет и одновременно тупеет (т.к. превышает страховой лимит и/или размещает крупные суммы в крупнейших банках под мизерный процент).Мы видим, что если по итогам первого полугодия 2017 года доля вкладов от 100 тысяч руб. до 1 млн руб. составляла 38%, то по итогам второго полугодия 2017 года уже 37,8% (снизилась на 0,2%). В то же время, доля вкладов от 1 млн руб до 1,4 млн руб (страховой лимит) по итогам первого полугодия 2017 года была 11,3%, а по итогам второго полугодия 2017 года уже 11,8% (увеличение на 0,5%).Доля вкладов от 1,4 млн руб. до 3 млн руб. выросла по системе на 0,4% с 9,3% до 9,7% за второе полугодие 2017 года по отношению к первому полугодию 2017 года.13. В декабре 2017 года "Агентством начато погашение кредита Банка России, предоставленного в целях обеспечения финансовой устойчивости системы обязательного страхования вкладов (далее – ССВ)".